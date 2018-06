Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2018)

ABD’li ünlü oyuncu Zoe Saldana bugün 40 yaşına giriyor. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki rolüyle tanınan Zoe Saldana, asıl çıkışını Uhura rolüyle Star Trek ve Neytiri rolü ile Avatar filminde yaptı. Daha sonra Star Trek Into Darkness ve Guardians of the Galaxy 1-2 filmlerinde de rol alan Saldana, 2016'da Nina filminde efsane caz sanatçısı Nina Simone'u canlandırmasıyla beğeni topladı. Son olarak Avengers: Infinity War ile beyazperdede boy gösterdi. İşte 40’ıncı yaşına özel 40 fotoğrafla Zoe Saldana...

