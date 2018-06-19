Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2018)

2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nde kazananlar kadar ünlülerin kıyafetleri ve kırmızı halı pozları da konuşuldu. Törenin sunucusu ve en iyi komedi oyuncusu ödülünü kazanan Tiffany Haddish, kırmızı halının en eğlenceli ismi olurken, en iyi reality dizisi ödülünü kazanan Kim Kardashian kırmızı halının en şık isimleri arasında gösterildi. İşte 2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...

HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)