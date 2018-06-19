Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2018)
19 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ MİLYARDER LÜKS YATIYLA TÜRKİYE'DEDünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un (64) 'I Dynasty' isimli ultra lüks motoryatı, Bodrum'a getirildi. 101 metre uzunluğundaki motoryat, deniz trafiğindeki yoğunluk nedeniyle uygun yer bulamayınca 2 saatlik arayışın ardından Yalıkavak açıklarına demirlendi.
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RURIK GISLASON MAÇTA SADECE 27 DAKİKA KALDI, FENOMEN OLDU
İzlanda Milli Takımı’nın golcüsü Rurik Gislason, takımının Arjantin’le karşılaştığı Dünya Kupası maçıyla dünya çapında şöhret kazandı. Yakışıklılığıyla ilgi gören futbolcu, sosyal medyada İzlanda nüfusunu bile geçen sayıda takipçi kazandı.
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AŞK BELGELENDİEski eşi Murat Dalkılıç’ı unutmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, sosyetenin gözde bekarı Hakan Sabancı ile objektiflere takıldı. Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti.
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14 YAŞINDA 2 KEZ AYNI ÖDÜLÜ ALDI
2018 MTV Film ve TV Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Tiffany Haddish'in sunduğu ödül töreninde sinema alanında Black Panther, dizi alanında ise Stranger Things gecenin kazananları oldu. Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan MTV Film ve TV Ödülleri'nde sinemanın en iyi oyuncusu Black Panther'deki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da Stranger Things'in 14 yaşındaki başrol oyuncusu Millie Bobby Brown oldu. Brown, geçen yıl da aynı ödülü almıştı.
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ÜNLÜLERDEN TATİL PAYLAŞIMLARISinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları.
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KIRMIZI HALIDA EN ÇOK O EĞLENDİ
2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nde kazananlar kadar ünlülerin kıyafetleri ve kırmızı halı pozları da konuşuldu. Törenin sunucusu ve en iyi komedi oyuncusu ödülünü kazanan Tiffany Haddish, kırmızı halının en eğlenceli ismi olurken, en iyi reality dizisi ödülünü kazanan Kim Kardashian kırmızı halının en şık isimleri arasında gösterildi. İşte 2018 MTV Film ve TV Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...
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EZHEL HAKKINDA MAHKEME KARARINI VERDİUyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu) ilk duruşmada beraat etti.
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'ROMALDO'YA 5'İNCİ BEBEK GELİYOR'
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in, Ronaldo’nun beşinci çocuğuna hamile olduğu iddia edildi.
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TÜRK DJ'DEN LA CASA DE PAPEL'E JENERİK MÜZİKÜnlü DJ Burak Yeter, Netflix'in dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa De Papel'in yeni jenerik müziğini hazırladı.
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SURVİVOR'A BİR İSİM DAHA VEDA ETTİ102. bölümde yapılan ada konseyinde Turabi, Murat ve Sema'dan en az SMS oyunu alan Sema adaya veda etti. Ilıcalı Survivor finalinin 29 Haziran'da yapılacağını dile getirdi.
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KUZEY İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİÇiçeği burnunda baba Özcan Deniz, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Deniz ve Feyza Aktan ilk kez Kuzey Bebek ile görüntülendi.
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40. YAŞINAL ÖZEL 40 FOTOĞRAFLA ZOE SALDANA
ABD’li ünlü oyuncu Zoe Saldana bugün 40 yaşına giriyor. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki rolüyle tanınan Zoe Saldana, asıl çıkışını Uhura rolüyle Star Trek ve Neytiri rolü ile Avatar filminde yaptı. Daha sonra Star Trek Into Darkness ve Guardians of the Galaxy 1-2 filmlerinde de rol alan Saldana, 2016'da Nina filminde efsane caz sanatçısı Nina Simone'u canlandırmasıyla beğeni topladı. Son olarak Avengers: Infinity War ile beyazperdede boy gösterdi. İşte 40’ıncı yaşına özel 40 fotoğrafla Zoe Saldana...
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ABD TATİLİNDE SOLUĞU DÖVMECİDE ALDI
Oyuncu Öykü Çelik sevgilisi Can Kıraç’la ABD turuna çıktı. Çelik bu seyahatinde bir Türk dövmeciye gittiği anları da sosyal medyadan yayınladı.
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"SUÇLU HİSSEDİYORUM, ÇÜNKÜ AİLEM ZENGİN"
Ünlü süper model Gigi Hadid, varlıklı bir aileden geldiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini, bu nedenle de modellik mesleğine başlarken suçluluk duygusu taşıdığını söyledi.
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HAFTA SONU GİŞE RAKAMLARI BELLİ OLDUVizyondaki ikinci hafta sonunda 134 bin seyirci tarafından izlenen Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom), Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunun yeni filmlerinden Üç Harfliler: Beddua, serinin en iyi açılışına imza atarken, bir diğer yeni film olan Ocean's 8, üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte hafta sonunun gişe rakamları.
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BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİÜnlü sanatçı Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Ünlü sanatçı, haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak.
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ÜNLÜ OYUNCU DOĞUMA YAKIN TATİLDE
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Kate Hudson, büyüyen karnıyla tatilde görüntülendi.
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BURAK YILMAZ KIZLARIYLA TATİLDEAlmanya'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Burak Yılmaz tatil için soluğu Ege'de aldı. Yılmaz tatile kızları Nazlı ve Derin'i de götürdü.
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YENİ ALBÜME LOUVRE'DA KLİP"On The Road 2" turnesinde olan Beyoncé ile Jay Z hiç beklenmedik bir anda yepyeni bir ortak albüm tanıttı. Albümün adı 'Everthing is love'. Tanıtım klibi ise Louvre Müzesi'nde çekildi.
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TÜLİN ŞAHİN KADINLARA İLHAM OLACAKDünyaca ünlü bir makyaj markasının ‘İç ve dış güzellik’ kampanyasında yer alacak olan Tülin Şahin, kadınlara mesajını Mevlana’nın, ‘Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez’ sözüyle verecek.
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ANGELINA JOLIE SAVAŞ BÖLGESİNDE
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie Irak'ta savaşın en fazla zarar verdiği şehirlerden olan Musul'u ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) misyonu kapsamında Musul'a gelen ünlü oyuncu bölge halkının sorunlarını dinledi, harabeye dönen caddelerde dolaştı.
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"KÜTÜPHANELER KÜLTÜR MUHİTLERİ HALİNE GETİRİLECEK"İstanbul'da yapılacak yeni kültür-sanat projelerine dair açıklamalarda bulunan Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yaşayan Kütüphaneler" projesi kapsamında kütüphanelerin, kültür muhitleri haline geleceğini bildirdi.
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İSTANBUL OPERA FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIMKültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘’9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’’ 21 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlayacak. Festival kapsamında sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıtlar Saraydan Kız Kaçırma, La Traviata ve Zorba; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak. Operanın Angelina Jolie'si Nino Machaidze’nin gala konseriyle açılış yapacağı festival ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımı ile sanatseverlerle buluşacak.
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ÖZGÜ NAMAL EKRANLARA DÖNÜYORKurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Özgü Namal uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkıyor.
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CARO EMERALD TÜRKİYE'YE GELİYOR
Cazın fenomen ismi olarak bilinen Hollandalı sanatçı Caro Emerald, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Emerald, 12 Temmuz akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne alacak.
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KELEBEKLER FİLMİNE ULUSLARARASI BİR ÖDÜL DAHA
Yönetmen Tolga Karaçelik’in filmi Kelebekler, Bükreş Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.