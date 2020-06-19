Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020)

19 Haziran 2020 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

19.06.2020 - 17:20

Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 1

Fatih Sultan Mehmet'in portresi ilk defa sergilenecek

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, içinde Fatih Sultan Mehmet'e ait 5 portrenin de bulunduğu koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 2

Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 3

Emma Watson modaya yön verecek

Ünlü yıldız, Emma Watson moda sektörüne giriş yaptı. Watson, Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Kering'in yönetim kurulunda görev alacak.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 4

Winnie the Pooh'lu tepki

Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik sonrası Hintli kullanıcılar sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı. Kullanıcılar Şi Cinping'i ünlü çizgi film karakteri Winnie the Pooh'a benzeterek gerilimin nedeni olarak suçladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 5

Emmy Ödülleri'nde değişiklik

Televizyon Akademisi en iyi drama ve en iyi komedi dizisi kategorileri için, bu yıldan başlamak üzere her yıl sekiz aday göstereceğini duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 6

Pandemik polisiye Gün On4 şimdi puhutv’de yayında

puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye; ‘Gün On4’, ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 7

Christopher McCandless'ın içinde öldüğü otobüs güvenlik gerekçeleriyle kaldırıldı

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Into the Wild kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan ve The Wild'da hikâyesi anlatılan Christopher McCandless'ın 1992 yılında içinde açlıktan öldüğü Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 8

Salma Hayek'in yeni anlaşması belli oldu

Ünlü yıldız Salma Hayek ve yapım şirketi Ventanarosa, HBO Max'le anlaşma imzaladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 9

Online oyunlar devam ediyor

Şehir Tiyatroları evlere konuk olmaya devam ediyor. İki oyun daha online olarak seyirciye sunulacak.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 10

Murat Yıldırım baba oluyor

2017 yılında nikah masasına oturan Iman Elbani ile Murat Yıldırım bebek bekliyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 11

Oscarlı yönetmen Danis Tanovic: İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım

Oscarlı yönetmen Danis Tanovic, "İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım. Bütün bu filmler, bir öfkenin sonucu olarak ortaya çıktı çünkü ben bir şeyler hakkında sinirliydim ve bunu bir hikayeyle ortaya koymak istedim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 12

Corona virüs filmi çekildi

Corona virüs konulu sinema filminin çekimleri tamamlandı. Can Sarcan'ın yönettiği Corontina, yıl sonunda seyirci karşısında olacak.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 13

Anadolu'nun en eski altın eşyaları bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına rastladıklarını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 14

Çağlar Ertuğrul: Benim için acı bir tecrübe oldu

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Instagram hesabına konuk oldu. Rol aldığı ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ filmi festivalde ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışan ünlü oyuncu, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerde yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, "Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ dedi.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 15

Sefirin Kızı'ndan muhteşem sezon finali

Star TV’nin milyonları ekran başına kilitleyen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizisi ‘Sefirin Kızı’’, 22 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 17. Bölümü ile sezon finali yapıyor.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 16

Çocuklar için açık hava kütüphanesi

Kestel Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığının artırılması için ilçenin belli noktalarında ‘Açık Hava Kütüphanesi’ni faaliyet geçirdi.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 17

Türkiye'deki kütüphane sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Kütüphane İstatistikleri"ni açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 18

Sinema salonlarının sayısı azaldı

2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 19

Sinemaseverler açık havada buluştu

Virüs tedbirleri kapsamında sinemalara gidemeyenler bir kez daha İstanbul Kozyatağı’nda düzenlenen arabalı açık hava sinemasında buluştu. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisinin bir araya geldiği ‘Hedefim’ Sensin filmini izledi.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 20

"Diğerleriyle bir tık ayrışıyoruz"

puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye; ‘Gün On4’ oyuncusu Güneş Zavrak soruları yanıtladı.

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Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020) - 21

Survivor'da yeni kaptanlar kimler, yeni takımlar nasıl oluştu?

Survivor 2020'nin son bölümünde yeni kaptanlar kimler, yeni takımlar nasıl oluştu? sorularının yanıtları belli oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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