Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020)

Christopher McCandless'ın içinde öldüğü otobüs güvenlik gerekçeleriyle kaldırıldı

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Into the Wild kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan ve The Wild'da hikâyesi anlatılan Christopher McCandless'ın 1992 yılında içinde açlıktan öldüğü Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldı.

