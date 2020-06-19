Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020)

19.06.2020 - 17:20
Fatih Sultan Mehmet'in portresi ilk defa sergilenecek
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, içinde Fatih Sultan Mehmet'e ait 5 portrenin de bulunduğu koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm hayatını kaybetti
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.
Emma Watson modaya yön verecek
Ünlü yıldız, Emma Watson moda sektörüne giriş yaptı. Watson, Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Kering'in yönetim kurulunda görev alacak.
Winnie the Pooh'lu tepki
Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik sonrası Hintli kullanıcılar sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı. Kullanıcılar Şi Cinping'i ünlü çizgi film karakteri Winnie the Pooh'a benzeterek gerilimin nedeni olarak suçladı.
Emmy Ödülleri'nde değişiklik
Televizyon Akademisi en iyi drama ve en iyi komedi dizisi kategorileri için, bu yıldan başlamak üzere her yıl sekiz aday göstereceğini duyurdu.
Pandemik polisiye Gün On4 şimdi puhutv’de yayında
puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye; ‘Gün On4’, ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu.
Christopher McCandless'ın içinde öldüğü otobüs güvenlik gerekçeleriyle kaldırıldı
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı Into the Wild kitabıyla tanınan ve daha sonra aynı isimli film uyarlamasıyla milyonlara ulaşan ve The Wild'da hikâyesi anlatılan Christopher McCandless'ın 1992 yılında içinde açlıktan öldüğü Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırıldı.
Salma Hayek'in yeni anlaşması belli oldu
Ünlü yıldız Salma Hayek ve yapım şirketi Ventanarosa, HBO Max'le anlaşma imzaladı.
Online oyunlar devam ediyor
Şehir Tiyatroları evlere konuk olmaya devam ediyor. İki oyun daha online olarak seyirciye sunulacak.
Murat Yıldırım baba oluyor
2017 yılında nikah masasına oturan Iman Elbani ile Murat Yıldırım bebek bekliyor.
Oscarlı yönetmen Danis Tanovic: İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım
Oscarlı yönetmen Danis Tanovic, "İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım. Bütün bu filmler, bir öfkenin sonucu olarak ortaya çıktı çünkü ben bir şeyler hakkında sinirliydim ve bunu bir hikayeyle ortaya koymak istedim" dedi.
Corona virüs filmi çekildi
Corona virüs konulu sinema filminin çekimleri tamamlandı. Can Sarcan'ın yönettiği Corontina, yıl sonunda seyirci karşısında olacak.
Anadolu'nun en eski altın eşyaları bulundu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına rastladıklarını açıkladı.
Çağlar Ertuğrul: Benim için acı bir tecrübe oldu
Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Instagram hesabına konuk oldu. Rol aldığı ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ filmi festivalde ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışan ünlü oyuncu, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerde yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, "Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ dedi.
Sefirin Kızı'ndan muhteşem sezon finali
Star TV’nin milyonları ekran başına kilitleyen, yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizisi ‘Sefirin Kızı’’, 22 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 17. Bölümü ile sezon finali yapıyor.
Çocuklar için açık hava kütüphanesi
Kestel Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığının artırılması için ilçenin belli noktalarında ‘Açık Hava Kütüphanesi’ni faaliyet geçirdi.
Türkiye'deki kütüphane sayısı açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "Kütüphane İstatistikleri"ni açıkladı.
Sinema salonlarının sayısı azaldı
2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu.
Sinemaseverler açık havada buluştu
Virüs tedbirleri kapsamında sinemalara gidemeyenler bir kez daha İstanbul Kozyatağı’nda düzenlenen arabalı açık hava sinemasında buluştu. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu etkinlikte vatandaşlar, Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisinin bir araya geldiği ‘Hedefim’ Sensin filmini izledi.
"Diğerleriyle bir tık ayrışıyoruz"
puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye; ‘Gün On4’ oyuncusu Güneş Zavrak soruları yanıtladı.
Survivor'da yeni kaptanlar kimler, yeni takımlar nasıl oluştu?
Survivor 2020'nin son bölümünde yeni kaptanlar kimler, yeni takımlar nasıl oluştu? sorularının yanıtları belli oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...