Magazin ve sanat turu (19 Haziran 2020)

Çağlar Ertuğrul: Benim için acı bir tecrübe oldu

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Instagram hesabına konuk oldu. Rol aldığı ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ filmi festivalde ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışan ünlü oyuncu, Hatay’daki mülteci kamplarında gerçekleşen çekimlerde yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, "Bizim sadece haberlerde gördüğümüz hayatlara bizzat tanık olduk. Benim için bir ilkti, acı bir tecrübe oldu’’ dedi.

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