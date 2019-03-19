Magazin ve sanat turu (19 Mart 2019)
ntv.com.tr
19 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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EŞİNİ KAYBEDEN DEMET AKBAĞ'DAN İLK PAYLAŞIMGeçen hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını paylaşan herkese teşekkür etti.
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YENİ DOĞACAK BEBEK BABASIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAYACAK
Prens Harry ile Meghan Markle’ın tüm dünyada merakla beklenen yeni doğacak bebekleri, kraliyet kuralı gereği anne babasıyla aynı soyadını taşıyamayacak.
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SURVİVOR 2019'DA OTOMOBİL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİM BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve otomobil oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Yarışmacıların karışık olarak yarıştığı otomobil ödülü Yunan takımından Tony'nin oldu. İşte son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...
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RÜŞVET SKANDALI SONRASI KARİYERLERİ TEHLİKEDE
Rüşvet skandalı sonrası Lori Loughlin, Netflix dizisi Fuller House ile Hallmark Channel’daki When Calls the Heart dizisinden kovuldu. Felicity Huffman'ın yeni Netflis dizisi When They See Us için durumu belirsiz.
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SÖZ DİZİSİNDE SÜRPRİZ AYRILIKStar TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 3. yeni sezonunda Avcı karakterine hayat veren Burak Sevinç senaryo gereği şehit olarak diziye veda etti. İşte Söz dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilmeniz gerekenler...
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ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD’UN İLK RESMİ AFİŞİNE SEYİRCİDEN TEPKİ
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştirildi.
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SILA’NIN İTİRAZI REDDEDİLDİSıla, Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Sıla’nın bu itirazı reddedildi.
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NETFLIX'İN İDDİALI BELGESELİ GEZEGENİMİZ'İN (OUR PLANET) UZUN FRAGMANI
Netflix, dünya genelinde 5 Nisan'da yayınlanacak olan, çığır açan orijinal belgesel dizisi Gezegenimiz'in (Our Planet) uzun fragmanını yayınladı. Belgeselin fragmanı ilk kez ntv.com.tr'de. Sekiz bölümlük doğal tarih dizisinin yerel anlatıcıları arasında Penélope Cruz ve Salma Hayek de yer alıyor. Çekimleri dünyanın tüm kıtalarını kapsayan 50 ülkede, 600'ün üzerinde ekip üyesiyle dört yılda tamamlanan bu iddialı proje, Kuzey Kutbu'nun uzak ve vahşi doğasından gizemli derin denizlere, Afrika'nın uçsuz bucaksız manzaralarından Güney Amerika'nın çeşitlilik arz eden ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanındaki olağanüstü habitat çeşitliliğine odaklanıyor.
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KAAN TANGÖZE İLE SEÇKİN PİRİLER'İN TAPU DAVASI (BOŞANMA PROTOKOLÜNDE KRİZ)Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eski eşi Seçkin Piriler bir kez daha mahkemelik oldu. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Tangöze’ye dava açtı.
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GIGI VE BELLA HADID'DEN YENİ ZELANDA TEPKİSİDünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid ve kardeşi Gigi Hadid, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına sessiz kalmadı.
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CAPTAIN MARVEL MI, TÜRK İŞİ DONDURMA MI? (HAFTANIN GİŞE RAKAMLARI)Vizyondaki ilk hafta sonunda, dünyanda olduğu gibi Türkiye'de görkemli bir açılış gerçekleştiren Captain Marvel, ikinci hafta sonunda da Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunda 175.613 biletli seyirci tarafından izlenen film, yılın üst üste iki hafta sonunu gişenin zirvesinde kapatmayı başaran ilk yabancı filmi oldu. Haftanın gişe performansı merak edilen filmi Türk İşi Dondurma, açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi. İşte 15-17 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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USTA OYUNCU ÜMİT YESİN HAYATINI KAYBETTİUsta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi.
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TURUNCU GÖZLÜ LUPITA
Oscar’lı oyuncu Lupita Nyong’o, rol aldığı korku filmi Us’ın tanıtımı için akılda kalıcı bir yol deniyor. Daha önce filmin galasına kırmızı gözlerle katılan ünlü oyuncu, bu defa TV programına turuncu bakışlarıyla katıldı.
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ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ UNESCO KALICI KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE ADAYAnadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapıldı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, höyüğün kalıcı listede yer alması için kesin kararını Mart 2020'de açıklayacak.
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DELLA MILES TÜRKİYE'DE MÜSLÜMAN OLDUMichael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu.
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"BU FİLM BANA ÇOK ŞEY KAZANDIRDI" (ÜÇ TEKLİF)Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde usta sanatçının çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci üç dizi teklifinin geldiğini vurgulayarak, "Bu film bana çok şey kazandırdı" dedi.
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DOĞUM İÇİN GÜN SAYAN JESSICA SIMPSON SON HALİNİ PAYLAŞTI
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek üzere olan şarkıcı Jessica Simpson, doğuma sayılı gün kala karnının son halini sosyal medyada paylaştı.
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JUVENTUS BAŞKANI TÜRK SEVGİLİSİNİ ALDATTI MI?Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde. Söylentilerin merkezindeki isim ise eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata
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İSTANBUL'UN BİLİNEN İLK FOTOĞRAFLARIFransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve İstanbul'un ilk fotoğrafları olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.
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RUSSELL CROWE'DAN TÜRK FİLMİNE DESTEKYeni Zelandalı Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, 15 Mart'ta vizyona giren Türk İşi Dondurma filmine sosyal medyada destek verdi.
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ERDEM YENER'DEN FİLM OLMUŞ ŞARKILAR ALBÜMÜ
Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar projesi ile unutulmaz eserleri nostalji severler için gün yüzüne çıkarıyor. Yener, bu yeni projesiyle ilgili NTV Radyo editörü İrem Gökbudak’a konuştu.
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SABRİNA KARANLIK TARAFINI KEŞFEDİYORİkinci sezonuyla 5 Nisan’da ekranlara dönecek Chilling Adventures of Sabrina’nın yeni fragmanı yayınlandı.
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SANAT KOLEKSİYONUNA 15 MİLYON DOLAR53 yaşında kalp kası iltihabı ve karaciğer yağlanması nedeniyle hayatını kaybeden, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın kişisel koleksiyonu 15 milyon dolara satıldı.
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38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BİLET SATIŞLARI BAŞLIYOR
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez 5-16 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, festival biletleri 23 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.
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İŞTE HADID KARDEŞLERİN ELİNDEN DÜŞÜRMEDİĞİ KİTAPLAR
Kitap okuma alışkanlıklarıyla bilinen süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, okudukları kitaplarla görüntülendi.
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DÜNYACA ÜNLÜ KİTAP DİZİSİ TÜRKÇEYE ÇEVRİLİYOR
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü Very Short Introductions dizisinden seçtiği 27 kitaplık seçkiyi, Türkçe olarak yayımlamaya başladı. Seçkinin ilk iki kitabı olan ‘Felsefe’ ve ‘Demokrasi’, raflardaki yerini aldı.
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KÜLT KORKU FİLMİ BIRAK İÇERİ GİREYİM TİYATRO SAHNESİNDE
Zorlu PSM’nin DOT işbirliğiyle hayata geçirdiği, Ajvide Lindqvist’in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı kült film Bırak İçeri Gireyim (Let the Right One In) tiyatro sahnesine uyarlandı. Zorlu PSM’de sahnelenen oyunun yönetmenliğini Murat Daltaban üstlendi.
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AŞIK VEYSEL MÜZESİ'NDEKİ 'KARANLIK ODA'
Görme engelli ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşamı, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki müzeye dönüştürülen evinde "karanlık oda" olarak tasarlanan bölümde ziyaretçilere anlatılmaya çalışılıyor.
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ESKİ SEVGİLİSİNİ 18 BİN KEZ ARADIDanimarka’nın Holbaek kentinde bir adam, eski sevgilisini 3 ay içinde 18 bin 36 kez telefonla taciz etmekten 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTIDoğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler usta aşçılar tarafından hazırlanıp konuklara ikram edildi.
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