Magazin ve sanat turu (19 Mart 2019)

Netflix, dünya genelinde 5 Nisan'da yayınlanacak olan, çığır açan orijinal belgesel dizisi Gezegenimiz'in (Our Planet) uzun fragmanını yayınladı. Belgeselin fragmanı ilk kez ntv.com.tr'de. Sekiz bölümlük doğal tarih dizisinin yerel anlatıcıları arasında Penélope Cruz ve Salma Hayek de yer alıyor. Çekimleri dünyanın tüm kıtalarını kapsayan 50 ülkede, 600'ün üzerinde ekip üyesiyle dört yılda tamamlanan bu iddialı proje, Kuzey Kutbu'nun uzak ve vahşi doğasından gizemli derin denizlere, Afrika'nın uçsuz bucaksız manzaralarından Güney Amerika'nın çeşitlilik arz eden ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanındaki olağanüstü habitat çeşitliliğine odaklanıyor.

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