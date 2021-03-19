Magazin ve sanat turu (19 Mart 2021)

19.03.2021 - 17:18
Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını itiraf etti.
Angelina Jolie: Brad Pitt evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı
Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.
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Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya pozları
'Five Eyes' adlı filmin çekimleri için yaklaşık iki ay Antalya'da kalan ünlü yıldız Jason Statham, sosyal medya hesabından 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Hollywood yıldızı Statham'ın fotoğrafları milyonlarca kişi tarafından beğeni aldı. Yıldız oyuncuya hayranlığıyla bilinen Mola'da fotoğraflardan birinin altına, "Benim için önce Allah sonra sensin" yazdı.
Kim Kardashian'ın 5 bin dolarlık diş mücevheri
Kim Kardashian, boşanma haberlerinden sonra dikkatleri ilginç aksesuarına çekti. Ünlü reality show yıldızı, opal taşı ve elmastan oluşan 5 bin dolarlık diş mücevheri yaptırdı.
Dustin Hoffman’ın Gece Yarısı Kovboyu pişmanlığı
ABD’li aktör Dustin Hoffman’ın kariyerinin başlangıcında rol aldığı ve şöhret olmasını sağlayan Oscarlı Gece Yarısı Kovboyu filminde oynadığı için pişman olduğu ortaya çıktı.
Kendall Jenner anne olmak istiyor
Geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkilerini doğrulayan Kendall Jenner bebek istediğini ifade etti.
Armie Hammer'a tecavüz suçlaması
Birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların yamyamlık fantezileri içerdiği iddialarıya gündemde olan hatta bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalan Armie Hammer, bu kez tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.
Disney iki tema parkını yeniden açıyor: Bağırmak ve şarkı söylemek yasak
Disney, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde corona virüs pandemisi nedeniyle kapatılan iki tema parkını nisanda açmayı planlıyor. Yaklaşık bir senedir kapalı olan tema parklarda corona virüs tedbirleri uygulanacak. Böylece yaklaşık 10 bin kişiye tekrar istihdam sağlanacak.
Coşkun Sabah'ın telif davasında bilirkişi raporu açıklandı
Sanatçı Coşkun Sabah'ın "Ağlamak istiyorum", "Beni unutma", "Haberin var mı?" ve "Kör aşık" adlı şarkı albümlerini internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre'ye açtığı maddi ve manevi tazminat davasına bilirkişi raporu ulaştı. Raporda "Telif haklarında ihlal olduğu tespit edilmiştir" denildi. Mahkeme de bilirkişinin sunduğu rapor hakkında, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nden (MÜ-YAP) görüş alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
66. yaşına özel unutulmaz Bruce Willis filmleri
Mavi Ay'daki (Moonlighting) David Addison rolüyle dünya çapında üne kavuşan; alaycı gülüşü, yürek ve neşeli konuşmalarıyla tanınan Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willes 19 Mart 2021 itibariye 66. doğum gününü kutluyor. İşte 66. yaşına özel, 3 milyar dolardan fazla gişe rakamına ulaşan unutulmaz Bruce Willes filmleri...
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Prens William eşi Kate Middleton hakkındaki sözlere çok sinirlendi
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor. Prens William'ın, kardeşi Harry ve Meghan Markle'ın Opran Winfrey röportajında eşi Kate Middleton'dan bahsetmelerine çok sinirlendiği iddia edildi.
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Kobe Bryant marka oluyor
Vanessa Bryant’tan eşi Kobe Bryant rumuzu olan 'Mamba' ve 'Mambacitas' isimlerini markalaştırıyor.
Japonya'da Super Mario tema parkı kapılarını açtı
Japonya'nın Osaka kentinde Nintendo- Universal Studios işbirlğiyle hazırlanan ve 550 milyon dolara mal olan Super Mario tema parkı ziyaretçi kabul etmeye başladı. Parkta Mario'dan baş düşmanı Bowser ve Prenses Peach'e kadar tüm oyun evreni karakterleriyle karşılaşmak mümkün.
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Jennifer Lopez'in sette 'düğünü basıldı'
Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. Lopez, baskına uğrayan ve davetlilerin rehin alındığı düğün sahnesinde görüntülendi. Lopez gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olacak.
Kayseri'de 8 milyon yıl önce 5 farklı fil türü bir arada yaşadığı tespit edildi
Kayseri'de yaklaşık 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 fil türünün bir arada yaşamış olması dikkati çekiyor.
Film endüstrisinden Altın Küre’ye boykot
Film endüstrisinden Altın Küre’ye boykot
Altın Küre (Golden Globe) ödüllerini düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği (HFPA) temsiliyet kriziyle karşı karşıya. Halkla ilişkiler firmaları birleşerek, çözülemeyen probleme tepki olarak ünlü müşterilerini etkinliklerden çektiklerini açıkladılar.
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Guy Ritchie'den Antalya OSB’ye ziyaret
Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, film çekimi için geldiği Antalya’da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri ile ilgili de çalışma yaptı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarını ziyaret edip, ürün ve üretim süreçleri hakkında bilgi alan ünlü yönetmen, iş fırsatlarını değerlendirdi.
Ölen Walking Dead dublörü için 8 milyon dolarlık tazminat iptal
The Walking Dead dizisinin setinde 8 metreden kafa üstü düşerek hayatını kaybeden dublörün ailesine ödenecek 8 milyon dolarlık tazminat için iptal kararı çıktı.
Mohamed Hadid İstanbul’a geliyor
Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid bir açılışa katılmak üzere yarın İstanbul'da olacak.
Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor
Angelina Jolie'nin "Brad Pitt bana ilişkimiz süresince şiddet uyguladı. Çocuklarım da yasal olarak buna tanıklık etmeye hazır" çıkışından sonra bir başka haber de çiftin en büyük çocuğu Maddox cephesinden geldi. Çiftin evlat edindiği çocuklarından Maddox, babasının soyadını istemiyor.
Bensu Soral'ın kripto para ile satışa sunduğu esere hiç teklif verilmedi
Ünlü oyuncu Bensu Soral, Kobe Bryant'ı resmettiği 'RIP Black Mamba' isimli eserini NFT'ye dönüştürdü ve satışa sundu. Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması beklenen eser için şimdiye kadar hiç teklif verilmedi.
Sefirin Kızı 45. bölüm fotoğrafları: Gerçekler sarsacak
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 45. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...
Aleyna Tilki'ye Covid-19 aşısı soruşturması
"Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasını yapan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı.
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek yapılıyor
Diyarbakır'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. 'Soğuk baklava mucidi' Yılmaz Elaldı, son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirterek, "Biz de şaşırıyoruz. Çoğu zaman bir günümüz diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz" dedi.
Ümit Yesin vefatının ikinci yılında anılıyor
Hanımın Çiftliği, Çiçek Taksi, Akasya Durağı, Cennet Mahallesi ve Küçük Gelin adlı yapımlarda rol alan Ümit Yesin, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edindi. Yesin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti.
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm 2. fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 30. bölümünde Özge Borak'ın canlandırdığı yeni ajans ortağı Ceyda, çalışanları göndermek için elinden geleni yapıyor.
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 30. yeni bölümü 21 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümde Kıraç, olayların üst üste gelmesini kaldıramıyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm 2. fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Kadir'in Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşüyor.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Batuhan ve Dora'nın kaptan seçildiği bölümde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade'nin yer aldığı voleybol maçının galibi ise Acun Medya oldu. İşte İsmail ile Dora'nın tartıştığı son bölümden ayrıntılar...
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Aklımızı daha çok kullanacağız / Günlük burç yorumları (19 Mart 2021)
Çok daha hızlı ve nispeten neşeli bir güne giriyoruz. İletişim kazalarına dikkat edin yeter.
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