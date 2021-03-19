Magazin ve sanat turu (19 Mart 2021)

Angelina Jolie: Brad Pitt evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı



Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.



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