Magazin ve sanat turu (19 Mayıs 2021)

Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı taburcu edildi

Çocuklar Duymasın dizisindeki Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı geçtiğimiz hafta açık alp ameliyatına girdi. Başarılı geçen ameliyatının ardından taburcu edilen Yağcı, yaptığı açıklamalarda, "Beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum" ifadelerinde bulundu.

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