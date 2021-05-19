Magazin ve sanat turu (19 Mayıs 2021)

19.05.2021 - 17:40
Mischa Barton diziden ayrılık nedenini açıkladı: Sette taciz edildim, kimse arkamda durmadı
Oyuncu Mischa Barton, yıldızının parladığı ve senaryo gereği ölerek veda ettiği The O.C. dizisinde yaşadıklarını "Taciz edildim ve kimse arkamda durmadı" diyerek anlattı.
Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
Naomi Campbell anne oldu
90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı
İlkbaharın gelmesi ve yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala bazı ünlü isimler tatil sezonunu çoktan açtı bile. Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla tatil karelerini yayınlandı. İŞte ünlülerin tatil pozları...
Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, hayranı olduğu Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi.
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Will Smith'in kişisel kararları kontrol eden NewNew uygulaması tartışma yarattı
Ne yiyeceğinize, ne giyeceğinize, dövme yaptırıp yaptırmamanız gerektiğine, hatta sevgilinizle ayrılıp ayrılmamanıza sizin adınıza bir uygulamanın karar vermesine razı olur muydunuz? Amerikalı bir girişimci ile ünlü aktör Will Smith’in yatırımcısı olduğu, ünlü bilimkurgu dizisi Black Mirror’ı anımsatan distopik uygulama, tehlikeli olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Fransa'da sinema ve müzeler yeniden açıldı
Fransa'da salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti.
Victoria Beckham'dan pandemi çözümü: Evde kıyafet dene dönemi
Moda ikonu Victoria Beckham, corona virüs pandemisi nedeniyle zararı artan moda şirketini toparlamak için yeni yeni bir formül buldu. Beckham müşterileri, bundan sonra satın alma zorunluluğu olmadan, 15 sterlin karşılığında istediklerini ürünleri evlerine getirtip deneyebilecek.
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Cem Yılmaz'dan şampiyonluk yorumu: Arkalarından mendil sallıyoruz
Cem Yılmaz, Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğuyla ilgili konuştu. Koyu Beşiktaşlı olan yakın arkadaşı Zafer Algöz ile alışverişte görüntülenen Yılmaz "Zafer Ağabeyimizi tebrik ettiniz mi? Şampiyon oldular. Biz de Fenerbahçeli olarak arkalarından mendil sallıyoruz" dedi.
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Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu: Sahnelerden uzak kalacağım
Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak beş gün yoğun bakımda tutulan Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu ancak sahnelerden uzak kalacağını vurgulayan Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bodrum'a gideceğim" ifadelerini kullandı.
Prens Harry annesi Prenses Diana için İngiltere’ye dönecek
Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın doğum gününde Prens William’a katılmak üzere İngiltere’ye dönmeyi planlıyor. Ancak saray kaynakları, son podcast röportajından sonra, aile arasında gerginlik yaşanmasından endişeli.
Annesi ve babası yönetmen Babak Khorramdin'i öldürdü
Yönetmen Babak Khorramdin, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu cinayet sonucu hayatını kaybetti. İranlı yönetmenin cesedi bir valiz içinde çöpe atılmış halde bulundu. Cinayeti itiraf eden baba, "Aramızdaki sorunlar nedeniyle öldürdüm" diyerek itirafta bulundu.
2021 Eurovision Şarkı Yarışması birinci yarı finali yapıldı
Bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali dün akşam Hollanda'da yapıldı. Finale kalan 10 ülke arasında yer alan Azerbaycan'ın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu
Ülke genelinde corona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Fransa Başbakanı Jean Castex ile bir kafede görüntülendi.
Hazal Kaya'dan yeni imaj
Oyuncu Hazal Kaya, yeni projesi için saçlarını boyattı. "Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! diyen Kaya'nın yeni halini görenler tanıyamadı.
Kate Moss uyku anını gösteren NFT'sini açık artırmada 17 bin dolara sattı
90’lı yılların ünlü süper modeli Kate Moss, hayır kurumu için açık artırmaya çıkarılmak üzere bir video performans çalışması yaptı. NFT şeklinde satışa çıkarılan video için 17 bin dolar ödeyen hayranı, ikonik modelin uykusunda nasıl göründüğünü izleme şansını yakaladı.
Marilyn Monroe heykeline etek altı fotoğraf tepkisi
California'nın Palm Springs şehrindeki devasa Marilyn Monroe heykelinin geri dönmesi tepki yarattı. Heykele karşı çıkanlar heykelin kadın düşmanlığını ve etek altı fotoğrafı çekmeyi teşvik ettiğini söylüyor.
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Usta oyuncu Erol Keskin'e veda
Hayata veda eden usta oyuncu Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor
Hollywood yıldızı Emma Watson kariyerini bitirdiği ve nişanlındığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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Henry Cavill: Sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor
İngiliz oyuncu Henry Cavill, sevgilisi Natalie Viscuso ile olduğu fotoğraflarına gelen kötü yorumlar içen "Sosyal medyadaki sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor. Özel hayatımda aşık ve mutluyum" dedi.
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Oyuncu Charles Grodin hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden usta oyuncu Charles Grodin, 86 yaşında hayata veda etti.
Zack Snyder: 300 Spartalı'nın devam filmi veto yedi
300 Spartalı (300) filminin yönetmeni Zack Snyder, serinin üçüncü filmini yazdığını ancak Warner Bros'un bu fikri reddettiğini açıkladı.
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Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı taburcu edildi
Çocuklar Duymasın dizisindeki Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı geçtiğimiz hafta açık alp ameliyatına girdi. Başarılı geçen ameliyatının ardından taburcu edilen Yağcı, yaptığı açıklamalarda, "Beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum" ifadelerinde bulundu.
Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 yıl önceki isminin yazıldığı yazıt Kayseri Müzesi'nde
Erciyes Dağı'nın Hitit İmparatorluk Çağı'ndaki adı olan 'Harhara'nın yazılı olduğu yazıt ve Karatay Hanı ile birçok bilginin yer aldığı Karatay Han Vakfiyesi, Tarihi Kayseri Kalesi'nde bulunan müzedeki yerini aldı.
Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: Seni anlatmaya kelimeler yetmez
Yıldız basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in 27. yaş günü için yayınladığı romantik mesajda, "Seni anlatmaya kelimeler yetmez" ifadesini kullandı.
Apartmana asılan Kemal Sunal afişi gülümsetiyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ünlü oyuncu Kemal Sunal’ın ‘Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim’ sözlerinin yer aldığı afiş vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu: Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir (Yeni bölümden kareler)
Star ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir oluyor. İşte yeni bölüm tanıtımı ve fotoğrafları...
Hayvan Mezarlığı'nın (Pet Sematary) devam filmi geliyor
Stephen King romanı Hayvan Mezarlığı'nın 2019 yapımı sinema uyarlamasının devam filmi çekilecek.
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'dan ikinci tanıtım
Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı, puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'dan ikinci tanıtım yayınlandı.
Tarihi Unkapanı Değirmeni'nde talan
İstanbul'da, en önemli tarihi endüstriyel yapılardan biri olan Unkapanı Değirmeni'ndeki fırın ile bacaların duvarlarını kaplayan dökme demirleri hurdacıya satmak için söküp, çalmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, değirmenin duvarlarında da balyozla kırılan yerler olduğu belirlendi. Çevre esnafı, tarihi yapının içinde define arayanlar bile olduğunu söyledi.
İbo Show 25. yeni bölüm tanıtımı
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla her cumartesi Star'da ekrana gelen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.
Pandemi döneminde müzeler ortalama 155 gün kapalı kaldı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) raporuna göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl müzelerin yaklaşık yüzde 90'ı ortalama 155 gün ziyarete kapatıldı.
Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor: Madımak bitkisi
Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve türkülere konu alan madımak bitkisinin onlarca çeşit yemeği ve tatlısı yapılıyor. Madımağın kolonyası ve kremi de dikkat çekiyor.
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021’de dün akşam iki ödül oyunu heyecanı birden yaşandı. Takımlar, iki farklı parkurda iki yeni ödül oyunu oynadı. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Ödüller neydi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 19 Mayıs 2021
Astrolog Murat İpek'ten 19 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…