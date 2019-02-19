Magazin ve sanat turu (19 Şubat 2019)
ntv.com.tr
19 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI'NIN GİŞE VE HASILAT RAKAMI AÇIKLANDIVizyonda üçüncü haftasını geride bırakan ve geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hafta sonu 359 bin 464 kişi tarafından izlenerek toplam gişesini 2 milyon 938 bin 694'e çıkardı. Film üç hafta sonunda toplam 5 milyon 893 bin 850 TL hasılat yaptı. İşte 15-17 Şubat 2019 haftası gişe rakamları...
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EFSANEVİ MODACI KARL LAGERFELD HAYATINI KAYBETTİ
Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayatını kaybetti. Alman tasarımcı Karl Lagerfeld, yaşayan 'en yaratıcı modacılar' arasında yer alıyordu.
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SURVİVOR'DA ÖDÜL VE SEMBOL OYUNLARI SONUÇLANDI (TÜRKİYE-YUNANİSTAN'DAN KARELER)Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümünde sembol ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 11. bölümde oynanan sembol oyununu Atakan ve Ecem kazanırken ödül oyunu ise her iki takıma da gitti. Survivor ada konseyinde bu hafta Yunan takımından bir yarışmacı elenecek. İşte detaylar ve Survivor'dan yansıyan fotoğraflar...
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OSCAR'DA GERİ ADIM! (TEPKİLER SONUÇ VERDİ)
91. Oscar Ödül Töreni’nde dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması kararına Hollywood’dan gelen tepkiler, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne geri adım attırdı.
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KARL LAGERFELD'İN STAR WARS YORUMU
Bugün hayatını kaybeden Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, sıra dışı defileleriyle tanınıyordu. Lagerfeld, bilimkurgu temalı defileler düzenleyecek kadar moda dünyasında aykırı projelere imza attı. İşte en çok akılda kalan, Paris Moda Haftası’ndaki teknoloji temalı defilesinden yansıyanlar...
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FORMULA 1 YILDIZI HACKER KURBANIFormula 1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton ve eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu. İkilinin birlikte olduğu dönemden özel görüntüleri internete sızdırıldı.
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DÜŞES KRALİYETTEN UZAK KUTLAMA YAPTI
Yedi aylık hamile olan Meghan Markle, gizlice ABD’ye uçarak arkadaşlarıyla baby shower partisi verdi.
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POLİSTEN "50 CENT'İ ÖLDÜRÜN" TALİMATI
ABD'nin New York eyaletinde, kıdemli bir polis departmanı çalışanının rap şarkıcısı 50 Cent'i vurma emri verdiği iddiası soruşturuluyor.
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'SALVATOR MUNDİ SAHTE' İDDİASI (PRENS SELMAN ALMIŞTI)İsa peygamberin resmediliği ve dünyanın en önemli sanat eserleri arasında yer alan 'Salvator Mundi'nin sahte olduğu iddia edildi. Eseri, Suudi Prens Muhammed bin Selman’ın satın aldığı biliniyor.
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ULUDAĞ'DAKİ MÜZİK FESTİVALİNE ÜNLÜ AKINIUludağ'ın en büyük müzik festivallerinden biri olan Corporate Weekend'e ünlüler akın etti. Festivale katılan ünlü isimler gece eğlencenin tadını çıkarırken gündüz de kayak yaptı.
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AFİŞLER YAZISIZ OLSAYDI
Pek çok film afişini, üzerinde yazıları olmadan tanımak, afişin hangi filme ait olduğunu bilmek zor. Star Wars, Indiana Jones, Geleceğe Dönüş ve Robocop gibi ikonik filmlerin meşhur afişleri Imgur adlı siteye yazıları olmadan yüklendi. İşte ünlü filmlerin tanınan afişlerinin yazısız halleri...
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ÜNLÜ OYUNCU ÇUKUR DİZİSİNE KATILDIÇukur'un yayınlanan yeni bölümden ilk sahnede ünlü oyuncu Hare Sürel'in diziye katıldığı anlaşıldı. Diziye geçtiğimiz bölümde ise Tansu Biçer ve Serhat Özcan da katılmıştı. İşte detaylar ve Çukur oyuncuları...
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ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN GRAMMY
Amerikalı fotoğrafçı Tricia Messeroux, 2019 Grammy Ödülleri’ne katılan ünlü sanatçıların kırmızı halı görünümlerini çocuklarla yeniden canlandırdı. İşte Grammy’nin yıldızları Lady Gaga’dan Cardi B’ye sunucusu Alicia Keys’ten sahnede sürpriz yapan Michelle Obama’ya, 61. Grammy Ödülleri kırmızı halısının çocuk halleri...
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İNGİLİZ ADLİ TIP UZMANI AÇIKLADI: PRENSES DIANA HAMİLE DEĞİLDİ21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana’nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere’nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı.
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BURAK ÖZÇİVİT'TEN DİRİLİŞ OSMAN ÖNCESİ TARİH TURUYeni dizi Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan’da Timur İmparatorluğu Tarih Müzesi’ni gezdi.
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'PERMALI ANGELINA JOLIE'
80'li yıllar modasının en belirgin özelliği saç modelleriydi. Peki bugünün ünlü isimleri 80'li yıllarda ünlü olsalardı nasıl görünürlerdi? İşte Photoshop yardımıyla Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Adele'den Beyonce'ye ünlülerin 80'li yıllardaki olası saç modelleri...
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ÜNLÜ OYUNCU SEDA BAKAN ANNE Mİ OLUYOR?Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Seda Bakan, üç aylık hamile iddia edildi. Bakan'ın doğumdan sonra iki sene ekrana ara vereceği de öne sürüldü.
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BOND 25'İN SENARYOSU TEKRAR YAZILIYORMerakla beklenen Daniel Craig'li James Bond serisinin yeni filmi Bond 25'in senaryosuda büyük değişikliklere gidilicek.
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ÇUKUR DİZİSİNDEN ETKİLENİP SOYADLARINI DEĞİŞTİRDİLER
Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.
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ÜNLÜLER NATALIA VODIANOVA'NIN YARDIM GECESİNDE BULUŞTU
Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dün Londra’da bir gala düzenlendi. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesinde moda ve TV dünyasının ünlüleri bir araya geldi. İşte galanın kırmızı halı şıklığı...
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OSMANLI DİZİSİ OTTOMAN RİSİNG'E BİR OYUNCU DAHA KATILDINetflix’in Fatih Sultan Mehmet dizisi Ottoman Rising'de rol alacak iki isimlerTuba Büyüküstün ile Cem Yiğit Üzümoğlu olarak bildirilmişti. Dizinin kadrosuna son olarak Damla Sönmez de katıldı.
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HEAVY METAL GRUBU MANOWAR İSTANBUL’A GELİYOR
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, "The Final Battle” turnesi kapsamında 20 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek.
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KAZANCI BEDİH'İN İZİNDE GAZELHANLIK
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı "Kazancı Bedih Dersliği"nde yeni nesil gazelhanlar yetiştiriliyor. Öğrenciler derslerde sıra gecelerinin vazgeçilmezi gazel okumayı öğreniyor. Ustalardan gazelhanlığın teorik ve pratik eğitimini alıyorlar.
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SóNAR ISTANBUL PROGRAMI BELLİ OLDUSónar Istanbul, 8-9 Mart 2019 tarihlerinde üçüncü kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Küratörlüğünü Red Bull Music'in üstleneceği etkinlikte sahne programı açıklandı.
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KAPANMAYAN KÜTÜPHANELERİN SAYISI 5'E ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı 'hiç kapanmayan kütüphane' sayısı 5'e ulaştı.
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AHMET ULUÇAY BELGESELİ BERMUDA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE
Belgesel yapımcısı ve yönetmen Nuray Kayacan'ın yönetmen Ahmet Uluçay'ın hayatını anlattığı Ardında Kalanlar belgeseli Bermuda Uluslararası Film Festivali'nde finale kaldı.
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ÜMRAN İLE UMAY YÜZLEŞİYORStar TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
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