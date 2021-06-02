Magazin ve sanat turu (2 Haziran 2021)

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları)



Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı TV8'de yayınlanan bölümünde rakibini parkurda mağlup eden kırmızı takım iletişim ödülünün sahibi oldu. Haftanın eleme konseyinde SMS birincileri Steven ve Berkay olurken, potaya Batuhan ve Poyraz girdi. 22. haftada eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan'dan Survivor SMS oy sıralamasına göre adadan elenen isim Aleyna Çalışkan oldu



HABER DETAY - TIKLA OKU







