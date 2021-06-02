Magazin ve sanat turu (2 Haziran 2021)

02.06.2021 - 17:43
Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder'e tazminat cezası
Almanya'da mahkeme ülkenin eski başbakanlarından Gerhard Schröder'e eski eşinin evliliğini bozduğu gerekçesiyşe 22 bin euro (Yaklaşık 240 bin TL) tazminat cezası verdi.
Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde çatlak
ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın hayal kırıklığı yaşadığı, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Sanatçılardan "Gözünü Yumma" kampanyası
Yaklaşık 1.5 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçılar ve müzik emekçileri sokağa çıkma yasağının saat 24.00’e çekilmesi ve sahnelerin açılması için kampanya başlattı. Kampanya sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahbap Platformu da müzisyenler için yardım projelerini duyurdu.
Demi Jones: Israr etmeseydim kanser olduğumu bilemeyecektim
Tiroid kanseri olduğu geç teşhis edilen televizyon yıldızı Demi Jones, yaşadığı kabus dolu iki yılı anlattı. Boğazında fark ettiği yumru için yaptırmak istediği testlerin corona virüs pandemisi nedeniyle altı kez iptal edildiğini söyleyen Jones, sonunda gerçek ortaya çıkınca çok sinirlendiğini ifade etti.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten hapis istemi
Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı
10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, İngiliz ekibinden ayrılmadan önce kulüp personeline görülmemiş veda hediyeleri verdi.
Sophie Turner'ın yeni projesi belli oldu: The Staircase
Game of Thrones’taki Sansa Stark rolüyle hafızlara kazınan Sophie Turner, HBO Max dizisi The Staircase'in kadrosuna dahil oldu.
Acun Ilıcalı: Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti
Acun Ilıcalı 52. doğum günü kutlamalarını "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi" notuyla paylaştı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi
Son olarak Seni Çok Bekledim dizisiyle ekrana çıkan usta oyuncu Durul Bazan (48) ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Gülsüm Ali (26) beraber görüntülendi.
Kate Winslet: Film sektöründe filtrelenmemiş yüz ve bedenler azalıyor
Ödüllü İngiliz oyuncu Kate Winslet, rol aldığı dizideki cinsellik sahnesinde göbeğinin montajla yok edilmesine, afişte de yüzündeki çizgilerin kaldırılmasına itiraz ettiğini açıkladı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Sinema salonlarının açılışı ertelendi
1 Haziran'da yüzde elli kapasiteyle ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde açılacağı açıklanan sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelendi.
Britney Spears müzikali için geri sayım
Britney Spears’ın en popüler şarkılarından oluşan Once Upon A One More Time Müzikali 30 Kasım'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Lewis Hamilton kendisini ekstrem sporlara verdi
F1 şampiyonu Lewis Hamilton hava dalışı yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı...
HABER DETAY - TIKLA OKU
Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları
ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. İlk incelemelerde kemiklerin, bölgede 10 bin yıl öncesinde yaşayan insanlara ait olabileceği değerlendirildi.
Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'i ziyaret etti
Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin'i Bodrum'da kaldıkları otelde ziyaret etti
HABER DETAY - TIKLA OKU
Metin Şentürk eski eşine 4 milyon 337 bin lirayı faiziyle ödeyecek
Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk’ün itirazını reddetti. Fulya Kalkavan’ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı. Mahkeme Şentürk’ün 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan’a ödeme yapmasına (Faizleriyle birlike karar verdi.
Taylor Swift, Evermore'la en çok satan plak rekorunu kırdı
ABD'li pop şarkıcısı Taylor Swift, Evermore albümünün taş plak kaydıyla ülkesinde bir haftada en çok satan plak rekorunu kırdı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Tıp Tarihi Müzesi geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor
Manisa’da yaklaşık 500 yıl darüşşifa olarak kullanılan Hafsa Sultan Şifahanesi 8 yıldır Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. Türkiye’deki 10 tıp tarihi müzesinden biri olan ve geçmişinde şifahane olarak kullanılan 3 yapıdan biri olan müzede geçmişten günümüze tıp tarihine yolculuk yapılıyor.
Rapçi Lil Loaded hayatını kaybetti
ABD'li ünlü rapçi Lil Loaded henüz 20 yaşında hayata veda etti.
Gaziantep'in 5 yemeğine daha coğrafi işaret tescili
Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TPE) tescillendi. Kentin tescilli yemek sayısı, 55'e yükseldi.
15. Contemporary Istanbul ön izlemeyle başladı
Türkiye'nin önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 15. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm konuğu: Şevval Sam
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 4 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu ise; oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam olacak.
Akrep 24. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
BASE 2021 başvuruları devam ediyor
Her yıl, ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2021 edisyonu için başvuru kabulü devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 15 Haziran olarak açıklandı.
Kahramankazan Kavunu'na coğrafi işaret tescili
Ankara Kahramankazan’ın meşhur kavunu coğrafi işaret tescili aldı. İlçelerinin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuştuğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sırada ilçenin kavurma ve karadutunun olduğunu söyledi.
Usta edebiyatçı Orhan Kemal vefatının 51. yılında anılıyor
Eserlerinde toplumsal gerçekleri birey-toplum ilişkileri çerçevesinde ele alıp gözlemlere dayanarak sade yalın bir anlatımla dile getiren Orhan Kemal'in vefatının ardından 51 yıl geçti.
Akçadağ Kömbesi coğrafi işaretle tescillendi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lezzeti ve tadıyla yöresel bir yemek olan Akçadağ Kömbesi artık coğrafi işaret belgesi ile yörenin tescilli bir ürünü oldu.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı TV8'de yayınlanan bölümünde rakibini parkurda mağlup eden kırmızı takım iletişim ödülünün sahibi oldu. Haftanın eleme konseyinde SMS birincileri Steven ve Berkay olurken, potaya Batuhan ve Poyraz girdi. 22. haftada eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan'dan Survivor SMS oy sıralamasına göre adadan elenen isim Aleyna Çalışkan oldu
HABER DETAY - TIKLA OKU
Venüs Yengeç burcuna giriyor / Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021
Aşk, para ve ilişkilerimizde çok daha anaç tavırlarda olacağız. Evinizi güzelleştirmek için iyi zaman.
HABER DETAY - TIKLA OKU