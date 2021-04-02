Magazin ve sanat turu (2 Nisan 2021)

02.04.2021 - 17:08
Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'dan karşılıklı takip
Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve oyuncu Zehra Yılmaz birbirlerini takibe aldı. İkilinin bu hamlesi birliktelik yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi.
Jill Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası
ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya’dan Washington’a yapılan uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına hostes kılığına girerek 1 Nisan şakası yaptı.
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Oyuncu İrem Altuğ: Ünümü hayvanlar için kullanacağım
Hayvan sevgisiyle tanınan oyuncular arasında olan oyuncu İrem Altuğ, salgın döneminde Bir Pati Çetesi Derneği'ni kurdu. Dört sezondur ekranlarda boy gösteren Altuğ'un hayvan sahiplenmek isteyip tereddütü olanlar için de bir projesi var. Miska'ya başvuranlar bir haftalığına evinin kapılarını sevimli dostlarına açıp, duruma göre karar verme şansına sahip. "Tanınırlığımı hayvanlar için kullanacağım" diyen Altuğ hayata geçirdiği projeleri ve oyunculuk kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı. İşte kariyerini hayvan sevgisine adayan ünlü oyuncunun sevimli dostlarımız için yaptığı çalışmalar ve hakkında merak edilenler...
Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı
Düşes Kate’in favori giyim markası Alexander McQueen de ürünlerinde gerçek kürk kullanmayı bıraktığını açıkladı. Alexander McQueen’in kararıyla ünlü markalarda gerçek kürk kullanımının sonuna gelindiği belirtildi.
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Bergüzar Korel'in Kanlı Yayın projesine erteleme
Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Korel açıklamasında, "Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık" dedi.
'Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamasının hedefi Prenses Anne'
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarının adresinin Prenses Anne olduğu iddia edildi.
Ozan Tufan ile Rojin Haspolat Tufan'ın düğününden yeni fotoğraflar
Futbolcu Ozan Tufan ile dünyaevine giren Rojin Haspolat düğünlerinden yeni fotoğrafları yayınladı. Düğün sonrası sosyal medya hesaplarından soyadını değiştiren Haspolat, "Sevgili eşim Ozan'a teşekkür ederim, beni böylesine güzel sevdiği için. Senin kalbini en iyi bilen biri olarak, çok şanslıyım!" ifadelerini kulandı.
Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) miras davasında masraf krizi
Temmuz 2020'de hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) mirasına ilişkin açılan davada masraf krizi çıktı. Usta sanatçının mirasını bağışladığı ÇYDD’nin masraf talebi mahkemece yerine getirilmedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin emsalleriyle kıyaslandığında dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını söyledi.
Amber Heard'den Johnny Depp'e gönderme: Dört yıl arayla aynı elbise paylaşımı
Uzun süredir eski eşi Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığı yönündeki açıklamalarıyla gündemde olan Hollywood yıldızı Amber Heard, Instagram hesabında manidar bir paylaşım yaptı.
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Popüler şarkıların yazarlarından starlara çağrı: Telif istemekten vazgeçin
Pop dünyasının ünlü şarkı yazarları, starlara çağrı yaptı ve yazmadıkları şarkılardan telif almayı bırakmalarını istedi.
Sanatçı Handan Ertuğrul'a veda
Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul (94) için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
The Weeknd: NFT müziğe demokrasi getiriyor
Kanadalı şarkıcı The Weeknd (31) daha önce hiç duyulmamış üç şarkısının olduğu klipleri NFT olarak satışa çıkarıyor.
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İbo Show 20. bölüm fotoğrafları: Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.
Kedi kadın Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzeyen ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein’ın bu operasyonlar için borçlandığı, ödemelerini yapamayınca da evlerine el konulduğu ortaya çıktı
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Nike’ın ‘Şeytan Ayakkabıları’ davasında satışın durdurulma kararı
ABD’li spor giyim şirketi Nike, tabanlarında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan ‘Şeytan ayakkabısı’ olarak nitelenen ayakkabıların üreticilerine açtığı davada satışın durdurulma kararı çıktı.
Harrison Ford uçak tutkusundan vazgeçmiyor
Defalarca yaşadığı tehlikelerle gündeme gelen Hollywood yıldızı Harrison Ford, uçak tutkusundan vazgeçmiyor. 78 yaşındaki oyuncu önceki gün Hawthorne Havalimanı'ndan havalandı.
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Ed Sheeran’a intihal suçlamasında yeni gelişme
İngiliz müzisyen ve söz yazarı Ed Sheeran’ın, Marvin Gaye’nin 1973 yılına ait Let’s Get It On şarkısından alıntı yaptığına dair suçlamaları içeren üç davadan biri kabul edildi.
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Altın kaplamalı pastırma 800 liraya satışta
Kayseri'de pastırmacı Tolga, şehrin vazgeçilmez lezzetlerinden pastırmayı altın ile kaplayarak kilosu 800 TL'den satışa sundu. Pastırmacı Tolga, "Son 1 yıl içinde altın pastırma ile alakalı bizden bir talep oldu. En sonunda altın kaplamalı pastırma yapmaya başladık" dedi.
Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi ile gelecek nesillere aktarılıyor
UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'te tarihi Mecidiye Hanı içerisine kurulan Gastronomi Kütüphanesi kentin değerlerini gelecek nesillere aktarıyor.
Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf'un unutulmaz yazarı Sabahattin Ali anılıyor
Türk romancılığının ve hikayeciliğinin önemli isimlerinden yazar ve şair Sabahattin Ali'nin vefatının üzerinden 73 yıl geçti.
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Bir Başkası için Ben sergisi KRANK Art Gallery’de
KRANK Art Gallery 2 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Aslı Narin’in Bir Başkası İçin Ben sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Narin yeni sergisinde insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıklarının resimsel bir kaydını alıyor.
Akrep 17. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Sefirin Kızı 47. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Öykü Çelik kimdir? (1 Nisan 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Merve ve Ayşe'nin takım kaptanı seçildiği Survivor 2021'in 1 Nisan tarihli 60. bölümünde, ödül oyunununu gönüllüler takımı kazandı. SMS sıralaması sonrası Aleyna Çalışkan, Öykü, Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı'nın potaya girdiği eleme gecesinde Survivor Öykü adadan elenen isim oldu.İşte Survivor son bölümden yaşananlardan ayrıntılar ve haftanın gelişmeleri.
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