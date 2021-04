Magazin ve sanat turu (2 Nisan 2021)

Ed Sheeran’a intihal suçlamasında yeni gelişme



İngiliz müzisyen ve söz yazarı Ed Sheeran’ın, Marvin Gaye’nin 1973 yılına ait Let’s Get It On şarkısından alıntı yaptığına dair suçlamaları içeren üç davadan biri kabul edildi.



HABER DETAY - TIKLA OKU