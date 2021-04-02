Magazin ve sanat turu (2 Nisan 2021)

Oyuncu İrem Altuğ: Ünümü hayvanlar için kullanacağım

Hayvan sevgisiyle tanınan oyuncular arasında olan oyuncu İrem Altuğ, salgın döneminde Bir Pati Çetesi Derneği'ni kurdu. Dört sezondur ekranlarda boy gösteren Altuğ'un hayvan sahiplenmek isteyip tereddütü olanlar için de bir projesi var. Miska'ya başvuranlar bir haftalığına evinin kapılarını sevimli dostlarına açıp, duruma göre karar verme şansına sahip. "Tanınırlığımı hayvanlar için kullanacağım" diyen Altuğ hayata geçirdiği projeleri ve oyunculuk kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı. İşte kariyerini hayvan sevgisine adayan ünlü oyuncunun sevimli dostlarımız için yaptığı çalışmalar ve hakkında merak edilenler...

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