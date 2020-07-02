Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020)

02.07.2020 - 16:15
Kylie Jenner danışmanlık şirketiyle davalık oldu
En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını sahtecilik yüzünden kaybeden Kylie Jenner, şimdi de danışmanlık şirketiyle davalık oldu. Jenner, markasının satışlarının durdurulması kriziyle karşı karşıya.
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Emmy Rossum'dan şaşırtan paylaşım: Salgını 6 ay önceden görmüş (Corona günlerinde ünlüler)
Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak Shameless dizisi yıldızı Emmy Rossum, 6 ay önce henüz salgın yayılmadan çekilen fotoğrafını yeniden paylaşarak "Maske takın" çağrısı yaptı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
Ozan Güven'den cevap: Saldırıya ben uğradım
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir açıklama yapmasının ardından Ozan Güven'in mahkemeye sunduğu dilekçede, evde saldırya uğradığı ifadeleri yer aldı.
19 milyon dolar tazminat ödeyecek
Harvey Weinstein cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla kendisini dava eden eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Zeynep Özbatur Atakan, Oscar jürisinde
Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.
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"Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim"
Kendisi de corona virüse yakalanan Amerikalı oyuncu Tom Hanks, üzerinde çalıştığı filmin çekimlerine ne zaman dönebileceklerini bilmediğini açıkladı. Hastalık süreci hakkında yeni açıklamalarda da bulunan ünlü yıldız, "Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim" dedi.
Vergi davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, bir dahaki duruşmada tanık sıfatıyla dinleneceği bildirildi.
Ünlü yazar Dan Brown'un eski eşinden dava
Dünyaca ünlü Da Vinci Şifresi romanının yazarı Dan Brown’un eski eşi evilikleri sırasında farklı kadınlarla gizli hayatı olduğu iddiasıyla yazara dava açtı.
Galata Kulesi'nde restorasyon başladı
Müze olması planlanan Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Dış cephe onarım çalışmaları için perde çekilen ve iskele kurulan kule, 15 Eylül'de hizmete açılacak.
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"Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı"
Instagram üzerinden sırtının bir fotoğrafını paylaşan Hollywood yıldızı Mark Wahlberg, birçok maddeye alerjisi olduğunu belirterek, “Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı” ifadelerini kullandı.
Down sendromlu model moda devinin yüzü oldu
Down sendromlu model Ellie Goldstein, Gucci’nin kampanyası için Vogue dergisine poz verdi.
Sinemalarda yeni erteleme gündemde (Kritik tarih 4 Temmuz)
Dünyada 10 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs pandemisi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ve değişmeye devam ediyor. Son olarak iki kere ertelenen Tenet ve Mulan'ın tekrar ileri bir tarihe alınması gündeme getirildi. Sinemalar ve filmler için kritik tarih 4 Temmuz olarak görülüyor.
Deniz Can Aktaş, Barış rolüyle Call My Agent kadrosunda
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna ise sürpriz bir isim dahil oldu. İlk dizisi ile popülerliğe kavuşan Deniz Can Aktaş, dizide Barış karakterini canlandıracak.
The Beatles'ın yaşayan iki üyesi Ringo Starr ve Paul McCartney'den YouTube konseri
The Beatles'ın davulcusu Ringo Starr, 80. doğum gününde, grubun diğer hayatta olan üyesi Paul McCartney ile bir araya gelerek YouTube konseri verecek.
Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba oldu
Formula 1'in 89 yaşındaki patronu Bernie Ecclestone'nun 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ace adı verilen bebek Ecclestone'un dördüncü çocuğu ve ilk oğlu.
Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası
Defne Samyeli, "1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.
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Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu
'Oscar çok beyaz' eleştirilerine maruz kalan ancak bu yıl ABD'de ve dünyada yayılan ırkçılık karşıtı harekete tepkisiz kalmayan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni davet ettiği üyelerinde daha fazla ırksal çeşitliliğe önem verdiğini açıkladı. Bu yıl Akademi'ye davet edilenler arasında Eva Longoria, Zendaya, Cynthia Erivo gibi isimler yer alsa da Akademi hala 'çok beyaz' ve 'erkek' ağırlıklı.
Paris Jackson'ın Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı filme karşı imza kampanyası
Paris Jackson'ın, Hz. İsa’yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı yeni filmine tepkiler büyüyor. Habit adlı film, “Hıristiyanofobik çöp” olarak nitelendirilerek engellenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.
Define kazıları ile tahrip ediliyor
Gümüşhane'de "gökyüzüne yakın saklı kent" adıyla da bilinen Santa Harabeleri, bölgede define arayanların yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip edilmiş durumda... Bölgede yaşayanlar; doğal sit alanı olan Harabelerin korunarak turizme kazandırılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.
Stil ikizi olduğunu gösteren kareler
Kimi zaman kayak tatilinde, kimi zamansa davetlerde; Kate Middleton için Lady Diana'nın modern stil ikizi olarak birçok kez kameralar yansıdı. İşte Prenses Diana ve Kate Middleton'ın stillerinin benzerliklerinden yansıyan kareler...
Boks efsanesi Jack Johnson'ı canlandıracak
Mahershala Ali, HBO için çekilen mini bir dizide boksör Jack Johnson'a hayat verecek.
Bandrol ve kayıt-tescil istatistikleri açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında süreli olmayan yayınlarda 194 milyon 510 bin 256, sinema alanında 54 bin 463, müzik alanında ise 900 bin 49 bandrol satışı yapıldı.
Bayi Toplantısı yeniden sinemalarda
Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı, pandemi nedeniyle erken sona eren vizyon yolculuğuna cuma gününden itibaren devam edecek.
Curb Your Enthusiasm'a 11. sezon onayı
HBO, Curb Your Enthusiasm'a 11. sezon onayı verdi.
Kamyon Tiyatrosu ilk turnesini yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün uğurlanan "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile Erzincan’a gerçekleştirdi.
ZUBİZU yaz alışveriş günleri ilk kez online
Birbirinden özel markaların katılacağı “ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri” 1 Temmuz itibarıyla kapılarını n11.com’da açtı.
Made In Italy filminin yeni fragmanı
Dunkirk, Agent Carter, The Hot Zone gibi yapımlarda oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan James D'Arcy'nin yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Made In Italy'nin yeni fragmanı yayınlandı. Başrolde usta oyuncu Liam Neeson ile Neeson'ın gerçek hayattaki oğlu olan Micheál Richardson'ın yer aldığı filmde karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra’dan İtalya’ya giden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.
Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan sadece 20'si açıldı
Covid-19 ile mücadelede normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilen Türkiye'deki yaklaşık 2 bin 400 sinema salonu ile tiyatro salonlarının çok azı kapılarını sanatseverlere açtı.
Resam Frida Kahlo kimdir? (Tahta Bacak Frida Kahlo'nun hayatı)
20. yüzyıl popüler kültür ikonu Frida Kahlo kimdir? Frida Kahlo'nun resimlerinin anlamı ne? Frida Kahlo'nun geçirdiği kaza, hastalığı, ameliyalarına dair bilinmesi gerekenler neler?Frida Kahlo'ya neden 'Tahta Bacak' lakabı takıldı? İşte dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun büyük aşkı Diego Rivera ve Frida'nın ilginç hayat hikayesi...
Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır (Bir Demet Tiyatro)
Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 25 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro'nun bu haftaki tekrar bölümünde; Züleyha, Mükremin ve Eyvah Necdet tartışmasının arasında kalır. Tirbüşon’un yeni bir aşk macerası vardır ve Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır... Bir Demet Tiyatro tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star TV’de...
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Yıldız Tilbe, kedisini Sezen Aksu'ya hediye etti
Kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiğini söyleyen Yıldız Tilbe, "Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi. Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda iki saat uyudu"
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Broadway 2020’yi takviminden çıkardı
Broadway Tiyatroları 3 Ocak 2021 tarihine kadar kapılarını kapalı tutma kararı aldı.
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Thanos’u unutturacak karakter geliyor: Doctor Doom
Gişe rakamlarıyla günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için ortaya atılan iddiaları bir yeni daha eklendi. Avengers yakında Thanos’u bile unutturacak en büyük düşmanıyla yüzleşecek: Doctor Doom
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En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri)
Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte temmuzu zirvede karşılayan 25 dizi...
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Hasuni Mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde binlerce yıllık geçmişi bulunan ve içinde barındırdığı yapılarla bölgenin önemli şehir yerleşim yerlerinden biri olan Hasuni Mağaraları, tüm ihtişamı ile turizme kazandırılarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışma başlatılan Hasuni Mağaraları, birbirine bağlı 300’den fazla odasıyla Ilısu Baraj suları altında kalan Hasankeyf'e alternatif olarak görülüyor.
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Sosyal medya hesabı kapatıldı
Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.
Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan
Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unuturmak için çabalıyor. 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, bugünlerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu. Bugün itibariyle (2 Temmuz 2020) 34. doğum gününü kutlayan Lohan'ın kameralar önündeki değişimi...
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Kylie Jenner'ın 4:43 dövmesi
Kylie Jenner, en son yaptığı sosyal medya paylaşımında kolundaki yeni dövmesiyle dikkat çekti. İşte Jenner'ın kolunda '4:43' dövmesinin anlamı...