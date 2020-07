Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020)

Deniz Can Aktaş, Barış rolüyle Call My Agent kadrosunda



Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna ise sürpriz bir isim dahil oldu. İlk dizisi ile popülerliğe kavuşan Deniz Can Aktaş, dizide Barış karakterini canlandıracak.



