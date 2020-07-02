Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020)

2 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

02.07.2020 - 16:15

Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 1

Kylie Jenner danışmanlık şirketiyle davalık oldu

En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını sahtecilik yüzünden kaybeden Kylie Jenner, şimdi de danışmanlık şirketiyle davalık oldu. Jenner, markasının satışlarının durdurulması kriziyle karşı karşıya.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 2

Emmy Rossum'dan şaşırtan paylaşım: Salgını 6 ay önceden görmüş (Corona günlerinde ünlüler)

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak Shameless dizisi yıldızı Emmy Rossum, 6 ay önce henüz salgın yayılmadan çekilen fotoğrafını yeniden paylaşarak "Maske takın" çağrısı yaptı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 3

Ozan Güven'den cevap: Saldırıya ben uğradım

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir açıklama yapmasının ardından Ozan Güven'in mahkemeye sunduğu dilekçede, evde saldırya uğradığı ifadeleri yer aldı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 4

19 milyon dolar tazminat ödeyecek

Harvey Weinstein cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla kendisini dava eden eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 5

Zeynep Özbatur Atakan, Oscar jürisinde

Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 6

"Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim"

Kendisi de corona virüse yakalanan Amerikalı oyuncu Tom Hanks, üzerinde çalıştığı filmin çekimlerine ne zaman dönebileceklerini bilmediğini açıkladı. Hastalık süreci hakkında yeni açıklamalarda da bulunan ünlü yıldız, "Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 7

Vergi davasında babası tanık olarak dinlenecek

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi.  Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, bir dahaki duruşmada tanık sıfatıyla dinleneceği bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 8

Ünlü yazar Dan Brown'un eski eşinden dava

Dünyaca ünlü Da Vinci Şifresi romanının yazarı Dan Brown’un eski eşi evilikleri sırasında farklı kadınlarla gizli hayatı olduğu iddiasıyla yazara dava açtı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 9

Galata Kulesi'nde restorasyon başladı

Müze olması planlanan Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Dış cephe onarım çalışmaları için perde çekilen ve iskele kurulan kule, 15 Eylül'de hizmete açılacak.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 10

"Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı"

Instagram üzerinden sırtının bir fotoğrafını paylaşan Hollywood yıldızı Mark Wahlberg, birçok maddeye alerjisi olduğunu belirterek, “Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı” ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 11

Down sendromlu model moda devinin yüzü oldu

Down sendromlu model Ellie Goldstein, Gucci’nin kampanyası için Vogue dergisine poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 12

Sinemalarda yeni erteleme gündemde (Kritik tarih 4 Temmuz)


Dünyada 10 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs pandemisi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ve değişmeye devam ediyor. Son olarak iki kere ertelenen Tenet ve Mulan'ın tekrar ileri bir tarihe alınması gündeme getirildi. Sinemalar ve filmler için kritik tarih 4 Temmuz olarak görülüyor.


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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 13

Deniz Can Aktaş, Barış rolüyle Call My Agent kadrosunda

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna ise sürpriz bir isim dahil oldu. İlk dizisi ile popülerliğe kavuşan Deniz Can Aktaş, dizide Barış karakterini canlandıracak.


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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 14

The Beatles'ın yaşayan iki üyesi Ringo Starr ve Paul McCartney'den YouTube konseri

The Beatles'ın davulcusu Ringo Starr, 80. doğum gününde, grubun diğer hayatta olan üyesi Paul McCartney ile bir araya gelerek YouTube konseri verecek.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 15
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir?

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmi ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni filmiyle gündemde. Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2020) itibariyle 30 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 16

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba oldu

Formula 1'in 89 yaşındaki patronu Bernie Ecclestone'nun 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ace adı verilen bebek Ecclestone'un dördüncü çocuğu ve ilk oğlu.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 17

Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası

Defne Samyeli, "1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 18
Angelina Jolie aylar sonra alışverişte görüntülendi

Milyonlarca insanın hayatını altüst eden corona virüs salgını nedeniyle kendisini evinde izole eden oyuncu Angelina Jolie, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Kızı Vivienne ile alışverişe çıkan Jolie, virüsten korunmak için maske takmayı ihmal etmedi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 19

Oscar filmlerini seçen Akademi'nin yeni üyeleri belli oldu

'Oscar çok beyaz' eleştirilerine maruz kalan ancak bu yıl ABD'de ve dünyada yayılan ırkçılık karşıtı harekete tepkisiz kalmayan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni davet ettiği üyelerinde daha fazla ırksal çeşitliliğe önem verdiğini açıkladı. Bu yıl Akademi'ye davet edilenler arasında Eva Longoria, Zendaya, Cynthia Erivo gibi isimler yer alsa da Akademi hala 'çok beyaz' ve 'erkek' ağırlıklı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 20

Paris Jackson'ın Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı filme karşı imza kampanyası

Paris Jackson'ın, Hz. İsa’yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracağı yeni filmine tepkiler büyüyor. Habit adlı film, “Hıristiyanofobik çöp” olarak nitelendirilerek engellenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 21

Define kazıları ile tahrip ediliyor

Gümüşhane'de "gökyüzüne yakın saklı kent" adıyla da bilinen Santa Harabeleri, bölgede define arayanların yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip edilmiş durumda... Bölgede yaşayanlar; doğal sit alanı olan Harabelerin korunarak turizme kazandırılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 22

Stil ikizi olduğunu gösteren kareler

Kimi zaman kayak tatilinde, kimi zamansa davetlerde; Kate Middleton için Lady Diana'nın modern stil ikizi olarak birçok kez kameralar yansıdı. İşte Prenses Diana ve Kate Middleton'ın stillerinin benzerliklerinden yansıyan kareler...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 23

Boks efsanesi Jack Johnson'ı canlandıracak

Mahershala Ali, HBO için çekilen mini bir dizide boksör Jack Johnson'a hayat verecek.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 24

Bandrol ve kayıt-tescil istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında süreli olmayan yayınlarda 194 milyon 510 bin 256, sinema alanında 54 bin 463, müzik alanında ise 900 bin 49 bandrol satışı yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 25

Bayi Toplantısı yeniden sinemalarda

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı, pandemi nedeniyle erken sona eren vizyon yolculuğuna cuma gününden itibaren devam edecek.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 26

Curb Your Enthusiasm'a 11. sezon onayı

HBO, Curb Your Enthusiasm'a 11. sezon onayı verdi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 27

Kamyon Tiyatrosu ilk turnesini yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün uğurlanan "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile Erzincan’a gerçekleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 28

ZUBİZU yaz alışveriş günleri ilk kez online

Birbirinden özel markaların katılacağı “ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri” 1 Temmuz itibarıyla kapılarını n11.com’da açtı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 29

Made In Italy filminin yeni fragmanı

Dunkirk, Agent Carter, The Hot Zone gibi yapımlarda oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan James D'Arcy'nin yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Made In Italy'nin yeni fragmanı yayınlandı. Başrolde usta oyuncu Liam Neeson ile Neeson'ın gerçek hayattaki oğlu olan Micheál Richardson'ın yer aldığı filmde karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra’dan İtalya’ya giden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 30

Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan sadece 20'si açıldı

Covid-19 ile mücadelede normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilen Türkiye'deki yaklaşık 2 bin 400 sinema salonu ile tiyatro salonlarının çok azı kapılarını sanatseverlere açtı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 31

Resam Frida Kahlo kimdir? (Tahta Bacak Frida Kahlo'nun hayatı)

20. yüzyıl popüler kültür ikonu Frida Kahlo kimdir? Frida Kahlo'nun resimlerinin anlamı ne? Frida Kahlo'nun geçirdiği kaza, hastalığı, ameliyalarına dair bilinmesi gerekenler neler?Frida Kahlo'ya neden 'Tahta Bacak' lakabı takıldı? İşte dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun büyük aşkı Diego Rivera ve Frida'nın ilginç hayat hikayesi...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 32

Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır (Bir Demet Tiyatro)

Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 25 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro'nun bu haftaki tekrar bölümünde; Züleyha, Mükremin ve Eyvah Necdet tartışmasının arasında kalır. Tirbüşon’un yeni bir aşk macerası vardır ve Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır... Bir Demet Tiyatro tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star TV’de...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 33
Obruk peynirinin lezzet yolculuğu başladı: 1800 metrede sarp kayaların arasında saklıyorlar, kilosu 100 TL'den satılacak

Mersin'in Mut ilçesinde, geleneksel yöntemlerle üretilen Kızılova Yaylası Obruk Peyniri, olgunlaşması ve lezzetini alması için yaklaşık 5 ay bekletileceği 1800 rakımlı yayladaki mağaralara indiriliyor.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 34

Yıldız Tilbe, kedisini Sezen Aksu'ya hediye etti


Kedisini Sezen Aksu'ya hediye ettiğini söyleyen Yıldız Tilbe, "Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans kime nasip olur? Namussuz kedi. Evde bir türlü sevdirmedi kendini. Sezen'e bir götürdüm, koynunda iki saat uyudu"

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 35

Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

Broadway Tiyatroları 3 Ocak 2021 tarihine kadar kapılarını kapalı tutma kararı aldı.


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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 36

Thanos’u unutturacak karakter geliyor: Doctor Doom

Gişe rakamlarıyla günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için ortaya atılan iddiaları bir yeni daha eklendi. Avengers yakında Thanos’u bile unutturacak en büyük düşmanıyla yüzleşecek: Doctor Doom

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 37

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri)


Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte temmuzu zirvede karşılayan 25 dizi...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 38

Hasuni Mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde binlerce yıllık geçmişi bulunan ve içinde barındırdığı yapılarla bölgenin önemli şehir yerleşim yerlerinden biri olan Hasuni Mağaraları, tüm ihtişamı ile turizme kazandırılarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışma başlatılan Hasuni Mağaraları, birbirine bağlı 300’den fazla odasıyla Ilısu Baraj suları altında kalan Hasankeyf'e alternatif olarak görülüyor.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 39

Sosyal medya hesabı kapatıldı

Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 40

Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unuturmak için çabalıyor. 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, bugünlerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu. Bugün itibariyle (2 Temmuz 2020) 34. doğum gününü kutlayan Lohan'ın kameralar önündeki değişimi...

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Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020) - 41

Kylie Jenner'ın 4:43 dövmesi

Kylie Jenner, en son yaptığı sosyal medya paylaşımında kolundaki yeni dövmesiyle dikkat çekti. İşte Jenner'ın kolunda '4:43' dövmesinin anlamı...

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