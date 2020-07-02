Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2020)

Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır (Bir Demet Tiyatro)



Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 25 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro'nun bu haftaki tekrar bölümünde; Züleyha, Mükremin ve Eyvah Necdet tartışmasının arasında kalır. Tirbüşon’un yeni bir aşk macerası vardır ve Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır... Bir Demet Tiyatro tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star TV’de...



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