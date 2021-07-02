Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2021)

Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unuturmak için çabalıyor. 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, bugünlerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu. Bugün itibariyle (2 Temmuz 2021) 35. doğum gününü kutlayan Lohan'ın kameralar önündeki değişimi...

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