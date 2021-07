Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2021)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie

Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerle başlayan, The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni projeleriyle gündemde. The Suicide Squad ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2021) itibariyle 31 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...

