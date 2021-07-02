Magazin ve sanat turu (2 Temmuz 2021)

02.07.2021 - 16:33
Bill Cosby'nin tahliyesi Harvey Weinstein'a umut oldu
Tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby'in serbest bırakılması, Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein (69) için umut oldu. Avutkatı, kararın cinsel istismar ve üçüncü dereceden tecavüzden 23 yıl hapse çarptırılan Weinstein için emsal olacağını savundu.
Sıla ve Ahmet Kural arasındaki darp davasında keşif talebi reddedildi
Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi reddedildi.
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Yıldız isimlerin paylaşım başına kazandıkları para: Ronaldo ile Messi arasında 84 milyonluk fark
Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre paylaşım başına en çok ücret alan Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan oyuncu Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Messi ise takipçi sayısında Ronaldo'nun 84 milyon gerisinde kaldı.
Ünlülerden Kartal Tibet'e veda mesajları
Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kartal Tibet'in vefatı sinema dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Tibet'e, "Güle güle çocukluğumuzun Tarkan'ı" diye veda etti.
Jade Lagardere ehliyet sınavında sahtecilik yaptı
Fransa'da medya patronu Arnaud Lagardere'nin eşi Jade Lagardere sahtecilikten suçlu bulundu. Kendisi adına başka bir kadını ehliyet sınavına sokan Belçikalı modele ceza verildi.
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Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve 50 yıl ABD'de bir dolapta saklanan tablo satıldı
Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve 50 yıl ABD'de bir dolapta saklanan 'Le Tricorne' adlı tablo, açık artırmada 150 bin dolara alıcı buldu.
Babasına vasiliğin reddi davası açan Britney Spears hüsrana uğradı
Britney Spears, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı ve 'kölelikten kurtulma savaşı' dediği davada hüsrana uğradı. Mahkeme, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ı vasilikten çıkarma isteğini reddetti.
Can Yaman'ın annesinden Diletta Leotta açıklaması
İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi, anne ve babasıyla bir araya geldi. Diletta için "Çok şeker" diyen anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" dedi.
Bollywood'da sansür tartışmaları başladı
Hindistan'da hükümetin filmleri yeniden değerlendirmeye alma amacıyla önerdiği yasa tasarısı sansür tartışmalarına neden oldu. Film yapımcıları hükümetin önerdiği yeni tasarıyı protesto etti.
Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı
Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi kızından geldi.
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı
2000'li yılların fenomen dizisi Gossip Girl'ün yeniden çevrimi, pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli olsa da yakında seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni kadrosu, galada bir araya geldi.
Antalya'da çekilen Jason Statham filminin gösterim tarihi belli oldu
Yönetmen Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham'ı buluşturan ve çekimleri Antalya'da yapılan Five Eyes filminin gösterim tarihi açıklandı.
Murat Övüç'ten oğlu Burakcan Övüç hakkında açıklama: Düşmanlarımız yaptı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Polis tabancalı maganda Burakcan Övüç'ün peşinde. Babası Murat Övüç ise oğlunu, “Görüntüler eski. Bunu düşmanlarımız yaptı” diye savundu.
Amber Heard anne oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard bir kız bebek annesi olduğunu duyurdu. Kızına annesinin adını veren Heard, bebeği için, "O, hayatımın geri kalanının başlangıcı" yorumunu yaptı.
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fotoğrafları
Her pazar Star TV'de ekrana gelen sevilen dizi Menajerimi Ara, 4 Temmuz'da 44. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölümde Ceyda ile Dicle arasındaki gerginlik tırmanıyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Deniz Çakır, başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti
İstanbul, Beşiktaş'ta bir kafede başörtülü kadınlara söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, beraat etti.
Kerem Bürsin: Margot Robbie ile yakındık
Oyuncu Kerem Bürsin bir dönem ABD'de şöförlük yaptığı yıllarda yıldız oyuncu Margot Robbie ile yakın olduklarını dile getirdi
Ünlü isimlerden mektup: Somut adımlar atılmalı
Dünyaca ünlü isimlerin de aralarında olduğu 200 kadın, sosyal medya platformlarında kadınları hedef alan taciz ve hakaretlere karşı somut adım atılması talebiyle bir açık mektup yazdı. İngiliz oyuncular Thandie Newton ile Emma Watson'ın da imzaladığı mektupta, "Sosyal medyadaki tacize karşı somut adımlar atılmalı" denildi.
Haftanın filmleri (2 Temmuz 2021)
Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında 3'ü yerli 9 film gösterime girdi.
Kit Harington tiyatro sahnesine hazırlanıyor
Game of Thrones sonrası Modern Love ve Criminal dizilerinde rol alan Kit Harington, tiyatroya geçiş yaptı.
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Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie
Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerle başlayan, The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni projeleriyle gündemde. The Suicide Squad ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2021) itibariyle 31 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...
Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan
Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unuturmak için çabalıyor. 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, bugünlerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu. Bugün itibariyle (2 Temmuz 2021) 35. doğum gününü kutlayan Lohan'ın kameralar önündeki değişimi...
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
Binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Dağkapı yerine monte edilecek.
Kapının ağırlığının da 2 bin kilogram olduğunu bildiren Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Yapıldığı günden bugüne kadar özgünlüğünü korumuş yaklaşık yüzde 50 müdahale ile eksik olan demir aksamları tamamlandı. Kapı, 1-2 gün sonra yerinde sergilenecek" dedi.
Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle geliyor
Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle ekrana geliyor.
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Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının nasıl bir mühendislikle inşa edildiğini ortaya çıkartmak için çalışma başlatıldı. Uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ila 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların diplerinin birkaç noktasına araştırma için sondaj çukuru açacaklarını ifade eden Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu çalışmayla sur temellerinin ne kadar yükseklikte veya ne kadar derinlikte olduğunu, temelde kullanılan malzemeyle beden duvarlarında kullanılan malzemenin benzer ya da farklı mı olduğunu, ne tür bir harç kullanıldığını tespit etmeyi amaçladıkların aktardı.
Menajerimi Ara 44. yeni bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm konukları Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı.
21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı
Trabzon'da Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde biri yurt dışından, 6 oyun sahnelenecek.
Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021
Astrolog Murat İpek'ten 2 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…