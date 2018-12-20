Magazin ve sanat turu (20 Aralık 2018)
ntv.com.tr
20 Aralık 2018 'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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YILIN EN ÇOK BİLET SATAN İSİMLERİ AÇIKLANDIEd Sheeran, yıl boyuncu 4.9 milyon bilet satışıyla 342 milyon sterlin kazanç sağlayarak rekor kırdı. İşte detaylar ve 2018'in en çok bilet satan 10 sanatçısı...
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28 YIL SONRA 'EVDE YİNE TEK BAŞINA'
90’lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin, 28 yıl sonra Google reklamı için yine Kevin McCallister karakterini canlandırdı. Ama bu defa Kevin için işler değişmiş görünüyor.
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ACUN ILICALI'DAN MURAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASIAcun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen ve geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu. Ilıcalı, "Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değildi" dedi.
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TAZMİNATIYLA TÜRKİYE'DE NELER ALABİLİRSİNİZ?
Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho, kaldığı otel için kulüp yönetimine 537 bin Sterlinlik (3.5 milyon TL'den fazla) fatura çıkardı. Üstelik Portekizli teknik direktör 24 milyon sterlin (162 milyon TL) tazminat alacak. Bu da Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Peki ama Mourinho tazminatı ile neler yapabilirsiniz. İşte 162 milyon TL ile Türkiye'de yapabileceğiniz yatırımlar...
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"63 GÜN SONRA MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Prof.Dr Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son 3 gündür cihaza bağlanmadığını ve konuşmaya başladığını dile getirdi. Doktor Erbil, "63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti" dedi.
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WILL SMITH 'LAMBA CİNİ' OLDU
Hollywood’un ünlü oyuncusu Will Smith, Alaaddin animasyonunun canlı aksiyon şeklinde yeniden çevriminde ‘lambadan çıkan Cin’i canlandırdı. Smith, Cin’e kendine has ‘hip-hop’ bir hava kattı.
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"BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ YERE SERT ÇAKILDIK"
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) ile Blu TV dizisi Bozkır aynı dönemde seyirciyle buluştu. Hakan: Muhafız mı, Bozkır mı? Hangi Türk dizisi daha iyi? Hakan: Muhafız ile Bozkır dizisi arasındaki farklar neler? Ceren Ala, "Bozkır’ın Muhafızı gibi oldum ama..." diyerek Hakan: Muhafız ile Bozkır'ı karşılaştırdı.
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BANSKY'DEN YENİ ÇİFT TARAFLI GRAFİTİ (HİKAYENİN DEVAMI DİĞER DUVARDA)
Kim olduğu bir türlü çözülemeyen ‘anarşist ruhlu’ grafiti sanatçısı Banksy, Güney Galler'de yeni bir grafiti yaptı. Duvarın köşesine çift taraflı olarak yapılmış grafitinin bulunduğu şehrin halkı, yönetime, grafitiyi koruma altına alma çağrısı yaptı.
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BALAYINDAN DÖNDÜLER, İKİNCİ KEZ DÜĞÜN YAPTILAR
Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra ve Amerikalı şarkıcı Nick Jonas, balayından döndü, yine düğün yaptı. Çift, bu akşam üçüncü düğün resepsiyonunu verecek.
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ADLİ TIP KURUMU'NDAN AÇIKLAMA
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahsi geçen Adli Tıp Kurumu raporu, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir" denildi.
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ÜNLÜ İSİMLER THE SIMPSONS KARAKTERİ OLURSA
Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in yakın zamanda The Simpsons dizisinde mi göreceğiz? Maalesef hayır. Stefano Monda’nın (@steart__) yarattığı bu illüstrasyon, The Simpsons evreninde geçiyor gibi görünse de aslında durum göründüğünden biraz farklı. İllüstratör Stefano Monda, sadece Instagrammable (Instagram'lık) kareler üretme çabasında. Yetenekli illüstratör sadece Bieber çiftini değil ünlü futbolcuları da Simpson karakterleri olarak karikatürize ediyor. Cara Delevingne ve Dua Lipa gibi tanıdık simalar da The Simpsons’ın kurgu şehri Springfield’ın en sadık müdavimlerinden. İşte ünlü isimlerin The Simpsons karakterleri...
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TURABİ YENİDEN SURVİVOR'A MI KATILIYOR? (SURVİVOR 2019 PAYLAŞIMI)Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan ve geçtiğimiz yıl üçüncü kez katılan Turabi, yaptığı paylaşımla dördüncü kez Survivor'a katılma sinyali verdi. İşte detaylar, Turabi hakkında bilgiler ve Survivor macerasından kareler...
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2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK İTİRAFI: ZATEN NİŞANLIM HİÇ PARA VERMEMİŞTİ
Paris Hilton, ayrıldığı nişanlısı Chris Zylka’nın hediye ettiği 20 karatlık elmas yüzüğü hakkında itiraf gibi açıklama yaptı. Ayrılık sonrası yaa gereği yüzüğü iade edip etmeyeceği konuşulurken, o, yüzüğün zaten hiç para verilmeden alındığını söyledi.
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AYŞEN GRUDA'NIN KIZI: ANNEM TEKRAR YOĞUN BAKIMA ALINDI
Hastanede tedavisi devam eden usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda sanatçının sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.
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"SAÇLARIMI KESERSEM KARIM BENİ TERK EDER"
Game of Thrones dizisinin Khal Drogo’su ve Aquaman filminin baş karakteri Jason Momoa, “Aşk hikayesinin anahtarı” dediği saçlarını kestirmeyecek. Ünlü oyuncu, “Yoksa karım beni terk eder” dedi.
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SERENAY SARIKAYA: HAYATIMIN EN GÜZEL RÜYASIOyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır hayalini kurduğu müzikal projesi için gün saymaya başladı. Alice isimli proje için dersler almaya başlayan Sarıkaya, "Hayatımın en güzel rüyası" dedi.
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YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK SEÇİLEN OYUNCU IDRIS ELBA'NIN FAVORİ FİLMİPeople dergisine göre 2018 yılının yaşayan en seksi erkeği oyuncu Idris Elba, türü suç olan yapımlarını evde izlemediklerini dile getirdi. Dört yaşında bir oğlu ve 16 yaşında bir kızı bulunan ünlü oyuncu, çocuklarının etkilenmemesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Görmek istemediğim karanlık şeyler dönüyor. Bir oğlum var. Bizler Shrek izlemeyi seviyoruz" açıklaması yaptı. Peki ama tüm zamanların en iyi animasyon filmleri neler? İşte Idris Elba'nın favorisi Shrek filminin de yer aldığı IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri...
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"UZMANLIK ALANIMDIR, PAPAĞAN ZATEN ÖYLE BAĞIRIR"Masterchef yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence görüntüleri sonrası konuşan sanatçı Emel Müftüoğlu, "Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır" dedi.
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MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Umutsuz Ev Kadınları dizisinin oyuncularından Eva Longoria alışverişte yaparken makyajsız haliyle objektiflere takıldı.
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TİYATROYA GİTMEMİŞ ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURUYORFilinta'nın Kadı Gıyaseddin'i, Muhteşem Yüzyıl'ın Lütfü Paşa'sı, Abluka'nın Kadir'i ve Söz'ün Agah Bey'i oyuncu Mehmet Özgür, hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocukları sanatla buluşturuyor.
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6 AYLIK ANNE RACHEL MCADAMS DERGİYE SÜT SAĞARKEN POZ VERDİ
Bir dergi için süt pompalarken poz veren ünlü oyuncu Rachel McAdams, fotoğrafını paylaştığı sosyal medyada çok konuşuldu.
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ŞENER ŞEN 40 YIL SONRA AYNI OYUNLA SAHNEDE
Şener Şen, 14 yıl boyunca ara verdiği tiyatro sahnesine, 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden Zengin Mutfağı ile döndü. Oyunu Emel Sayın, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi sanat ve iş dünyasından seyirciler izledi.
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DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU 'EFSANE'NİN KLİBİNDE TANINMAZ HALDE
Ünlü oyuncu Emma Stone, Paul McCartney’in yeni şarkısı Who Cares’in klibindeki makyajıyla neredeyse tanınmaz halde.
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'TARİHİ ESERLER ONARILIRSA UNESCO LİSTESİ'NE GİREBİLİR''Alman Arkeolog Karen Sperlign, Doğu Roma İmparatoru I. Justinyanus döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık tarihi Roma Köprüsü ile diğer tarihi eserlerin restore edilerek tanıtımının yapılması durumunda İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebileceğini söyledi.
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HELLBOY’DAN İLK FRAGMAN
Süper kahraman Hellboy’un dünyayı kurtarmasını anlatan, 2004 yapımı filmin yeniden çevrimi Hellboy’dan ilk fragman yayınlandı.
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ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Meryem Uzerli çocukluk fotoğrafını paylaştı. 35 yaşındaki oyuncu'nun bu paylaşımı gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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ASIRLIK LEZZET DERSİ
Osmanlı döneminde 'Sarayın kileri' olarak adlandırılan Kocaeli'de, asırlık yemekler KOMEK mutfağında öğretilmeye başlandı.
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VAMPİR GÜNLÜKLERİ'NİN YILDIZI NINA DOBREV: İKİ SAATTE BİR YEMEK YİYORUMVampir Günlükleri ile kariyerinde zirve yapan ünlü oyuncu Nina Dobrev bir dergide beslenme alışkanlıklarından bahsetti. Dobrev, düzenli olarak spor yaptığını ve iki saatte bir yemek yiyorum dile getirdi.
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'BEN DAHA ÖLMEDİM'
Yeniden dizi ve filmlerde rol almak istediğini söyleyen Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir: Bu yaşlılığımda da seyircilerimin karşısına çıkarak 'Ben daha ölmedim' diyebilirim.