Magazin ve sanat turu (20 Aralık 2018)

People dergisine göre 2018 yılının yaşayan en seksi erkeği oyuncu Idris Elba, türü suç olan yapımlarını evde izlemediklerini dile getirdi. Dört yaşında bir oğlu ve 16 yaşında bir kızı bulunan ünlü oyuncu, çocuklarının etkilenmemesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Görmek istemediğim karanlık şeyler dönüyor. Bir oğlum var. Bizler Shrek izlemeyi seviyoruz" açıklaması yaptı. Peki ama tüm zamanların en iyi animasyon filmleri neler? İşte Idris Elba'nın favorisi Shrek filminin de yer aldığı IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri...