Magazin ve sanat turu (20 Aralık 2018)

Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in yakın zamanda The Simpsons dizisinde mi göreceğiz? Maalesef hayır. Stefano Monda’nın (@steart__) yarattığı bu illüstrasyon, The Simpsons evreninde geçiyor gibi görünse de aslında durum göründüğünden biraz farklı. İllüstratör Stefano Monda, sadece Instagrammable (Instagram'lık) kareler üretme çabasında. Yetenekli illüstratör sadece Bieber çiftini değil ünlü futbolcuları da Simpson karakterleri olarak karikatürize ediyor. Cara Delevingne ve Dua Lipa gibi tanıdık simalar da The Simpsons’ın kurgu şehri Springfield’ın en sadık müdavimlerinden. İşte ünlü isimlerin The Simpsons karakterleri...





