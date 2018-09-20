Magazin ve sanat turu (20 Eylül 2018)

Sicilya'da olmak heyecan verici. Tarihi şehirler, birbirinden lezzetli yemekler, heybetiyle büyüleyen Etna, nefis mavisi ve lezzetli balıklarıyla Akdeniz, ucu bucağı olmayan meyve bahçeleri... Sicilya'nın bir insanı heyecanlı kılması için çok şey var. Ford Coppola'nın tüm zamanların en iyisi kabul edilen 'Baba' filminin bu topraklarda geçiyor olması bile, insanın heyecandan başını döndürmesi için yeterli.