Magazin ve sanat turu (20 Eylül 2018)
20 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
ANGELINA JOLIE'DEN ZEYTİN DALI (GİZLİCE BULUŞTULAR)
Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.
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2
KOLUNDAKİ SERVET (SAAT İÇİN DAİRE PARASI)Kıvanç Tatlıtuğ, reklamlardan kazandığı parayı saat koleksiyonuna yatırdı. Ünlü oyuncunun 400 bin lira ödeyerek aldığı yeni saatinin aynısından Brad Pitt, Jason Statham ve Karim Benzema’da da var.
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3
DÜNYACA ÜNLÜ SÜPER MODELİ TANIDINIZ MI?
Süper model Gisele Bündchen, Vogue İtalya’nın kapağı için efsanevi İtalyan şarkıcı Mina Mazzini kılığında poz verdi. “Modellik yaparken farklı rollere bürünmeyi eğlenceli buluyorum” diyen Bündchen’i bu haliyle tanımak neredeyse imkansız.
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4
SİCİLYA'NIN TARİH KOKAN SOKAKLARINDA LEZZET TURUSicilya'da olmak heyecan verici. Tarihi şehirler, birbirinden lezzetli yemekler, heybetiyle büyüleyen Etna, nefis mavisi ve lezzetli balıklarıyla Akdeniz, ucu bucağı olmayan meyve bahçeleri... Sicilya'nın bir insanı heyecanlı kılması için çok şey var. Ford Coppola'nın tüm zamanların en iyisi kabul edilen 'Baba' filminin bu topraklarda geçiyor olması bile, insanın heyecandan başını döndürmesi için yeterli.
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5
MAROON 5, LADY GAGA'YI GEÇEBİLECEK Mİ?
Dünyaca ünlü Amerikalı müzik grubu Maroon 5’ın, ABD'nin en önemli etkinliklerinden olan Super Bowl final maçının devre arasında sahne alacağı iddia edildi. Yeni şovun, önceki yıl en çok izlenen Super Bowl şovuna imza atan Lady Gaga’nın performansını geride bırakıp bırakmayacağı merak konusu.
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ORGANİZE İŞLER 2'DEN İLK KARELERSenaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler 2 filminden ilk kareler yayınlandı.
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7
'VEDA ETTİĞİNİZ ŞEY SADECE BİR DİZİ DEĞİL'70. Emmy Ödülleri 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratcısı George R. R. Martin'den sonra Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage de son sezon hakkında konuştu.
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HATİCE ASLAN: ŞU SIRALAR HER ŞEY BENİM İÇİN EDITH PIAF
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan Dali’nin Kadınları oyununda efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf’ı canlandıracak olan usta oyuncu Hatice Aslan, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum ve bu rolün bana hediyesi de bu oldu. Şu sıralar her şey Edith Piaf benim için" dedi.
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PRENSESİN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINA BÜYÜK CEZA
Altı yıl önce Fransa’da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir kez daha dava kazandı. Daha önce 100 bin euro tazminat alan prenses, fotoğrafları çeken paparazziler ile derginin temyiz mahkemesinde tekrar para cezasına çarptırılmasını sağladı.
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DEMET EVGAR TEKNOLOJİDEN UZAK YAŞIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin başrolü Demet Evgar, teknolojiden uzak bir hayat yaşadığını dile getirerek, "Üç aydır telefon da kullanmıyorum" dedi.
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NUSRET ÖNÜNDE MADURO PROTESTOSUVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, İstanbul'da Nusret Gökçe'nin restoranına giderek yemek yemesine tepki gösteren Venezuelalılar, restoranın ABD'nin Miami kentindeki şubesi önünde protesto düzenledi.
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ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE JÜRİ KOLTUĞUNDAÜnlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu 25. Adana Film Festival'inde jüri koltuğuna oturacak.
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EDİ İLE BÜDÜ'NÜN EŞCİNSELLİK TARTIŞMALARINDA YENİ GELİŞME
Susam Sokağı'nın yazarı Mark Saltzman’dan ‘Edi ile Büdü' kukla karakterlerinin eşcinsel olduğu açıklamasının ardından Susam Sokağı ekibi iddiaları yalanlayarak, onların kukla olduklarını ve herhangi bir cinsel yönelime sahip olmadıklarını belirtti.
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LOKI VE SCARLET WITCH DİZİ OLUYOR
Sinemada gişe rekorları kıran Marvel evreninin süper kahramanlanı ekrana taşınıyor. Tom Hiddleston'ın canlandırdığı Loki ve Elizabeth Olsen'in hayat verdiği Scarlet Witch dizileri için düğmeye basıldı.
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'SİGORTA PRİM VE GÜNLERİMİZ TAM YATSIN'
O Ses Türkiye programı için Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’da oluşan O Ses Türkiye jürisi Acun Ilıcalı'nın verdiği yemekte bir araya geldi. Beyazıt Öztürk, "Ben ve Seda artık emeklilik dönemindeyiz. Bizim sigorta prim ve günlerimiz doğru ve tam yatırsın Acun, başka bir şey istemiyoruz" dedi.
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EMILIA CLARKE'TAN GAME OF THRONES DÖVMESİ
Game of Thrones dizisinde Ejderhaların Annesi Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, dizinin üçüncü kez En İyi Dizi Emmy'sini kazanmasını yeni bir dövmeyle kutladı.
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MABEL MATİZ'İN "FETÖ" SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK
Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Ya Bu İşler Ne" adlı klibinde FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
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AJDA PEKKAN'IN KEDİ SEVGİSİUsta sanatçı Ajda Pekkan, İzmir'de sokak kedisini kendi elleriyle besledi. Ünlü isimler köpek sevgisini sahip oldukları hayvanlarıyla sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla gösteriyor. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi..
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EN POPÜLER FİLMLER BELLİ OLDUTüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin Eylül verileri belli oldu.İşte IMDb'ye göre en popüler 50 film...
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USTA OYUNCU FERDİ MERTER HAYATINI KAYBETTİUsta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.
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JESSICA SIMPSON ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLE
İki çocuk annesi şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Simpson, geçen yıl "Üçüncüyü istemiyorum" açıklaması yapmıştı.
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ÜNLÜ SANATÇI OYTUN ŞANAL YAŞAMINI YİTİRDİDallas dizisinin baş karakteri J.R Ewing'i de seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 81 yaşındaki Oytun Şanal vefat etti.
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RUHİ SU ANILIYOR (ÖLÜMÜNÜN 33.YILI)Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından büyük ozan Ruhi Su ölümünün 33. yılında anılıyor.
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BİLGİ YARIŞMASI
📌 Tarık Akan
📌 Halit Akçatepe
📌 Kemal Sunal
Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?
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KÜLTÜR BAKANI ERSOY SİNEMACILARLA BULUŞTUKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema dünyasının ünlü isimlerini kabul etti. Görüşmeye Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da katıldı.
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YENİ OYUNCAĞIİtalyan takımı Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Mercedes-AMG GT C Roadster v8 marka lüks bir otomobil aldı. Yeni arabasının yanında çektirdiği fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri, sporcudan çok sarı renkteki aracına odaklandı. Milan'ın 10 numaralı oyuncusunun yeni oyuncağının fiyatı ise 485 bin Euro (3 milyon 500 bin lira)
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URARTULAR DÖNEMİNİNE AİT 5 KAYA MEZAR BULUNDUElazığ'ın antik kenti Harput'ta yürütülen kazı çalışmalarında Urartular döneminde yapılan ve Roma döneminde de kullanılan aristokratlara ait olduğu tahmin edilen 5 kaya mezarı bulundu.
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AMANDA CERNY İSTANBUL'DAABD'li oyuncu Amanda Cerny Türkiye'ye geldi. Soluğu boğazda alan ünlü yıldız Türk bayrağı ile verdiği pozu sosyal medyadan yayınladı.
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DEREN TALU PODYUMA ÇIKIYORDaha önce birçok moda çekimine katılan ve oyunculuğa adım atacağı iddialarıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu podyuma çıkıyor. 21 yaşındaki Talu, Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde mankenlik yapacak.
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OĞUZ AKSAÇ YÖRESEL NAĞME FARKINI KENDİNE HAS TARZIYLA ANLATIYOR
27 yıllık Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç türkülerimizdeki yöresel nağme farklılıklarını fark yaratan tarzıyla, kullanılan enstrümanlara göre anlatıyor. Aksaç’ın internette en çok izlenen videolar arasında yer alan görüntüleri büyük ilgi çekiyor. İşte "Anadolu'nun en önemli özelliği ritmsel zenginliğidir" diyen Aksaç’tan yöresel nağmelere örnekler...
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AYASOFYA'NIN DERİNLİKLERİNDE BELGESELİ AMERİKA YOLCUSU
Araştırmacı Göksel Gülensoy Ayasofya'nın altındaki sarnıçlara dalış yaptı. Çalışmaları sırasında kaydettiği görüntülerle "Ayasofya'nın Derinliklerinde" adlı belgesel bir belgesel hazırladı. Gülensoy'un Ayasofya araştırmaları, ünlü best-seller yazar Dan Brown'un Inferno adlı kitabına da ilham olmuştu. Belgesel, 23 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentinde gösterilecek. Ardından 90 dakikalık uzun versiyonunun da sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
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4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ OKULLAR OKULU BAŞLIĞIYLA AÇILIYOR
4. İstanbul Tasarım Bienali, Okullar Okulu başlığıyla 22 Eylül Cumartesi günü açılıyor. 6 hafta boyunca, 6 farklı mekanda, 200’ün üzerinde katılımcının tasarımdan gastronomiye, teknolojiden ekonomiye farklı alanlardan projeleri, 4 Kasım’a kadar ücretsiz olarak görülebilecek.
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"YOK OLMAYA DEĞİL, YOK ETMEYE GELDİM"Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon 51. bölüm fragmanı yayınlandı.
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HİRA KOYUNCUOĞLU İLE BERKAY HARDAL AYRILDI
İstanbullu Gelin setinde iki sevgiliyi canlandıran ve set aşkları gerçek olan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal ayrıldı.