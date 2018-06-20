Magazin ve sanat turu (20 Haziran 2018)

Osmanlı Devleti’nde sarayın 23 yıl fotoğrafçılığını yapmış olan Febus Efendi’nin röportajını gün yüzüne çıkartan Ümit Yüksel, Osmanlı devletinin son padişahları olan Sultan İkinci Abdülhamit Han, Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin Han’ın fotoğraf çektirirken gösterdikleri hassasiyetin detaylarını İnsan ve Hayat Dergisi’nde anlattı. Yüksel “Fotoğraf Osmanlı mülküne ilk defa 1842 yılında geldi. 1855 yılında Kırım Savaşı'nda çekilen fotoğrafla tanıştı. Meşrutiyetten önce İstanbul’da 5 fotoğrafçı varken bu sayı Osmanlı’nın sonlarına doğru 80’e çıktı. Padişahlar ise fotoğraf çektirirken tertip, düzen, ciddiyet ve hassasiyete oldukça özen gösterirmiş” dedi.

HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)