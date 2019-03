Magazin ve sanat turu (20 Mart 2019)

Quentin Tarantino’nun başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’ye yer verdiği merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Bu, Tarantino’nun Pulp Fiction’dan 25 yıl sonra ilk Cannes prömiyeri olacak.

