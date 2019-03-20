Magazin ve sanat turu (20 Mart 2019)
ntv.com.tr
20 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
USTA OYUNCU ÜMİT YESİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ve ardından Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Yesin'in sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.
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2
DOĞDUĞUNUZ YILIN EN POPÜLER FİLMİ HANGİSİYDİ?
Hangi yıl, hangi film çok popülerdi? İşte IMDb (internet sinema veri tabanı) puanlarına göre doğduğunuz yılın en sevilen ve en çok izlenen filmleri...
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3
UZUN İNCE BİR YOL HİKAYESİ (AŞIK VEYSEL ÖLÜMÜNÜN 46. YILINDA ANILIYOR)
Çiçek hastalığı nedeniyle 7 yaşında iki gözünü kaybetmesine rağmen şiirlerine yansıttığı mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46. yılında anılıyor.
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SURVİVOR 2019'DA TÜRKİYE TAKIMINDAN ELENEN İSİM BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? soruları yanıt buldu. Ödül oyunu 10-9 Yunan takımının olurken, Türkiye takımının ada konseyinde Atakan, Hakan ve Bora'dan en az SMS oyunu alan Hakan Kanık Survivor'a veda etti. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...
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5
DÜŞES'TEN YENİ ZELANDA KURBANLARINA GELENEKSEL BAŞSAĞLIĞI
Meghan Markle ve Prens Harry, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu. Kraliyet çifti, geleneksel Yeni Zelanda selamı verip Yeni Zelanda dilinde not yazmayı ihmal etmedi.
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6
GÖRÜNTÜLER 200 BİN DOLARA SIZDIRILDI İDDİASIAmazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliğini, Sanchez'in kardeşi Michael'in 200 bin dolara National Enquirer dergisine sızdırdığı iddia edildi.
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7
GÖRKEMLİ ŞOV BAŞLADI (ÜNLÜLER AKIN ETTİ)Bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı. İlk gününde üç farklı defilenin gerçekleştiği etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.
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DEPRESYONDAKİ ŞARKICIYI EŞİ BÖYLE TESELLİ ETTİ
Depresyon tedavisi gören Justin Bieber, teselliyi eşi Hailey Baldwin’de buldu. Baldwin, psikolojik çöküntü yaşayan eşine sarılarak şefkat gösterdi.
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KÖŞK DAVASINDA MAHKEMEDEN KARARÜsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Köşkte keşif yapılmasına karar veren mahkeme, köşkün keşfe hazır hale getirilmesi için Rıza Sarraf'ın nüfusta kayıtlı görünen eşinden anahtar istenmesine karar verdi.
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GAME OF THRONES'UN EFEKT ÖNCESİ VE SONRASIFinal sezonu merakla beklenen ve geri sayım başlayan Game of Thrones'un geçmiş bölümlerde izlediğimiz sahneleri aslında göründüğü gibi değil. İşte final sezonu 14 Nisan'da seyirciyle buluşacak olan dizinin efekt öncesi ve sonrası çekimlerden yansıyan kareleri...
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SURVİVOR ECEM'E 'ENERJİ YÜKLEMESİ' VAADİYLE İSTİSMAR (SAVCILIĞA BAŞVURDU)Göz6 evi yarışmasıyla adını duyuran ardından geçtiğimiz yıl Survivor'a katılan Ecem Karaağaç 'enerji yüklemesi vaadiyle' kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
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KRALİÇE İLE DÜŞES AYNI BATTANİYENİN ALTINDA
Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth, dün Londra’da gerçekleştirdikleri üniversite ziyareti sonrası otomobilde aynı battaniyeyi paylaşarak ısınmaya çalıştı.
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CEZA'DAN O HAREKETE AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDI13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da konuk olarak podyumda yürüyen ünlü rapçi Ceza, defilede yaptığı harekete açıklık getirdi. Sosyal medyada ve bazı haberlerde farklı yorumlanan işaret için Ceza, "Bu hareket basın tarafından terör destekçisi olduğum yönünde anlaşılmış. Gerçeği yansıtmayan söylem ve haberlere adımın karıştırılması durumunda hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutacağım" dedi.
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64. YAŞINA ÖZEL UNUTULMAZ BRUCE WİLLİS FİLMLERİAlaycı gülüşü, yürek yakan bakışları, neşeli konuşmalarıyla tanınan Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willes 19 Mart 2019 itibariye 64. doğum gününü kutluyor. İşte 64. yaşına özel, 3 milyar dolardan fazla gişe rakamına ulaşan unutulmaz Bruce Willes filmleri
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CEM YILMAZ'DAN 300 BİN TL BAĞIŞ
Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen gelirle Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulunduğunu açıkladı.
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TARANTINO 25 YIL SONRA İLK KEZ CANNES’DA
Quentin Tarantino’nun başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’ye yer verdiği merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Bu, Tarantino’nun Pulp Fiction’dan 25 yıl sonra ilk Cannes prömiyeri olacak.
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STRANGER THINGS'İN 3. SEZON RESMİ FRAGMANI YAYINLANDI
Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in 3. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin 3. sezon bölümleri 4 Temmuz’da yayında olacak.
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SU KASİDESİ ORATORYOSU İZLEYİCİYLE BULUŞTUFuzuli'nin "Nat-ı Şerif"inden hazırlanan oratoryo, CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun icrasıyla sahnelendi.
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CHANNING TATUM YENİ İMAJIYLA TANINMAZ HALDE
Ünlü oyuncu Channing Tatum, saçlarını sarıya boyatarak imajını değiştirdi. Ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medyadan paylaşarak hayranlarına beğenip beğenmediklerini sordu.
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DÜNYA BÖREK GÜNÜ’NE ÖZEL BÖREK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI TREND RAPORUDünyada her yıl 20 Mart’ta kutlanan Dünya Börek Günü’ne özel olarak Yemeksepeti, kullanıcılarının börek sipariş trendlerini araştırdı. 2018’de tam 2 milyon porsiyon börek siparişi veren kullanıcılar, en çok kıymalı kol böreğini tercih ederken, sırasıyla peynirli börek, su böreği ve patatesli börek en sevilenlerden oldu.
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RAP'Çİ CARDI B OYUNCULUĞA SOYUNDU
Ödüllü rap'çi Cardi, oyunculuğa soyunuyor. Şarkıcı, Jennifer Lopez ile birlikte, bir striptizciyi canlandıracağı Hustlers filminde rol alacak.
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TÜRKİYE BASKI RESİM SANATÇILARI SERGİSİ 26 MART’TA AÇILIYORTürkiye’den genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan ‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 26 Mart’ta açılacak.
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ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD’UN MARGOT ROBBIE’Lİ AFİŞİ ÇIKTI
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin Margot Robbie’li afişi yayımlandı.
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"DÜNYANIN ALTÜST OLACAĞINDAN KORKMA, ALTININ ÜSTÜNDEN İYİ OLMADIĞINI KİM BİLEBİLİR"
Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrollerde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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PRIYANKA CHOPRA BİR GÜNDE ÜÇ KIYAFETLE
Hollywood’un Hint sinema oyuncusu, bir günde üç farklı kıyafetle medya mensuplarının karşısına çıktı.
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SÖZ 75. BÖLÜM FRAGMANIStar TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 75. bölüm fragmanı yayınlandı.
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SOL ELİ OLMAYAN NURİYE, BİYONİK ELİNE KAVUŞUP HALUK LEVENT'LE DÜET YAPTI
Denizli'de doğuştan sol eli olmayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel, biyonik elle hayallerini gerçekleştirdi. Protez el takılan küçük kız; hayranı olduğu sanatçı Haluk Levent ile birlikte düet yaptı.
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İYİ TOPLUM YOKTUR KİTABI ÇIKTI
Nihan Kaya, İyi Aile Yoktur’un devam kitabı olan İyi Toplum Yoktur ile yeniden okuyucu karşısında. Kitap; sünnet, nikah, düğün, kına gibi törenlerin bize anlatılandan çok başka amaçlara dayandığını öne sürüyor.
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18. AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR
Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 3-10 Nisan tarihleri arasında, önemli sanatçıları ve genç yetenekleri müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.