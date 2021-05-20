Magazin ve sanat turu (20 Mayıs 2021)

20.05.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 17:33
Tatiana Ahmedova eski eşi Farhad Ahmedov'dan 453 milyon sterlinlik tazminatı tahsil etmek için komando tuttu
Rus milyarder Farhad Ahmedov, mahkeme kararına rağmen eski eşi Tatiana Ahmedova’ya 453 milyon sterlinlik tazminatını ödemeyince, Tatiana Ahmedova tazminatı tahsil etmek için komandolarla anlaştı.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Leonardo DiCaprio'dan Galapagos Adaları için 43 milyon dolar bağış
Leonardo DiCaprio, Galapagos Adaları’nda koruma çalışmalarına 43 milyon dolar bağışlayacak. Bu para Floreana Adası'nı düzenlemek ve 13 yerel olarak soyu tükenmiş türü adaya getirmek için kullanılacak.
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Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım
Belçika'da radyo yayınına katılan ünlü şarkıcı Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" ifadesini kullandı.
Friends’in özel bölümü Friends: The Reunion’dan ilk görseller
Unutulmaz Amerikan komedi dizisi Friends’in altı yıldızının yıllar sonra bir araya geleceği özel bölüm Friends: The Reunion’dan ilk görseller yayınlandı.
Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim
Salma Hayek pandeminin ilk döneminde corona virüse yakalandığı söyledi. 54 yaşındaki oyuncu "Beni hastaneye götürmek için yalvaran doktoruma 'Bırakın evimde öleyim' dedim" sözleriyle yaşadığı kabusu anlattı.
Amy Winehouse'un NFT'si bağımlılıkla mücadele eden müzisyenler için satışa çıkarıldı
10 yıl önce hayatını kaybeden Amy Winehouse'un NFT'si satışa çıkarıldı. Elde edilecek gelir, bağımlılıkla mücadele eden müzisyenler için çalışan hayır kurumuna bağışlanacak.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin rekor bütçesini savundu
Amazon Studios, Yüzüklerin Efendisi televizyon dizisinin 465 milyon dolarlık bütçesini savundu ve nedenini açıkladı.
Lisaveti Karibskaya sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'la birliktelik yaşayan Ukraynalı Lisaveti Karibskaya, verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminde. Beşiktaş'ın şampyonluğu sonrası Yalçın'ı tebrik eden ve birlikte tatil yaptıkları iddia edilen Karibskay, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzel" dedi.
Friends Özel Bölümü'nden kamera arkasıgörüntüler (Friends Reunion Special)
Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) kamera arkası videosu paylaşıldı. HBO Max'te 27 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak olan fenomen dizide, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlar da boy gösterecek.
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Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi
Kalben, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısına klip çekti. Klipte Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi dikkat çekti.
Şarkıcı MC Kevin'in yasak skandalı: Balkondan düşerek can verdi
Brezilyalı funk müzisyeni MC Kevin 3 hafta önce evlendiği eşini aldattığı otel odasından kaçmak isterken balkondan düştü. Gerçek adı Kevin Nascimento Bueno olan 23 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise karısı ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel'in bebeği göründü
Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Korel, büyüyen karnı ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Eski asistanından Marilyn Manson’a cinsel saldırı ve darp suçlaması
Oyuncular Evan Rachel Wood, Esme Bianco ve rock solisti Ellie Rowsell'in ardından eski asistanı Ashley Walters da Marilyn Manson’a cinsel saldırı ve darp suçlamasında bulundu.
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Saray Meghan Markle ve Prens Harry’nin evlilik yıl dönümünü kutlamadı
Dün, üçüncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kraliyet tarafından görmezden gelindi. Nisan ayında Kate Middleton ve Prens William’ın 10’uncu evlilik yıl dönümünü kutlayan Kraliçe Elizabeth ve diğer saray mensupları, aralarındaki iplerin kopma noktasına geldiği Sussex çifti için sessiz kaldı.
Billie Piper: Şöhret yüzünden tedavi gördüm
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Billie Piper, erken yaşta ulaştığı şöhret yüzünden tedavi görmek zorunda kaldığını itiraf etti.
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Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu 22 Mayıs'ta açılıyor
Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs-21 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Neyran Turan’ın küratörlüğünde Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı proje yer alıyor.
Raye: Pandemide inişli çıkışlı günler yaşadım
İngiliz yıldız Raye, corona virüs nedeniyle yaşanan kapanmaların başlarda kendisini zorladığını söyledi.
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Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.
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Batgirl filminin yönetmeni belli oldu
Kadın süper kahraman Batgirl'ün sinema uyarlaması için yönetmenler Adil El Arbi ve Bilall Fallah, Warner Bros. ile anlaştı.
Güneş artık ikizlerde / Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021
Ve, Güneş İkizler burcuna giriyor. Akıl, mantık, konuşma, entelektüel alanda parlayacağız.
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 19 Mayıs tarihli bölümündeki ödül oyununda kırmızı takım avantajın sahibi olurken, ilk turun sonunda ise kazanan mavi takım oldu. Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım mücadelesinde ise en fazla kelimeyi bilen kırmızı takım gecenin sonunda çikolatalı tatlı yeme fırsatı elde etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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Warner Bros'tan Harry Potter'ın 20. yıl dönümüne özel program
Warner Bros. Harry Potter'ın 20. yılını özel bir etkinlik ile kutlamaya hazırlanıyor. Hazırlanan beş günlük etkinlikte Harry Potter hayranları bir araya geliyor.
Şarkıcı Vinka'dan sahnede tacize tekmeli tepki
Ugandalı şarkıcı Vinka, konser verdiği sırada kendisini taciz eden bir seyirciyi tekmeledi. Kameralara da yansıyan görüntüler sonrası Vinka, konserine ara vermedi.
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
İzmit Belediyesi'nde görevli temizlik personeli, merdivenleri rengarenk boyarken, yeteneklerini gösterip, duvarlara ve asfalta da resimler yaptı. Temizlik işçileri, "Bizi görenler, 'Picasso' diyor" ifadesini kullandı.
A$AP Rocky: Rihanna hayatımın aşkı
Rihanna ile birlikteliği devam eden A$AP Rocky, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Rihanna'yı "Hayatımın aşkı" tanımlayan Rocky, baba olmayı istediğini de açıkladı.
Survivor Çağrı Atakan: Kalsaydım finale kadar giderdim
Survivor 2021’e sakatlığı nedeniyle veda eden Çağrı Atakan, "Sakatlanmasaydım finale kadar giderdim. Yaşıma göre iyi performans çıkardığımı düşünüyorum” dedi.
İbo Show 25. yeni bölüm fotoğrafları
Star’da yayınlanan ve her cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show’un 22 Mayıs'ta ekrana gelecek yeni bölümünde Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan konuk olarak yer alıyor.
Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde Roma dönemine ait mozaik bulundu
Antalya Kaleiçi'ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 de mezar bulundu.
Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen tatilde
Bir döneme damga buran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ekin Türkmen Bodrum tatilinde görüntülendi.
Gwyneth Paltrow'a 5 milyon dolarlık tazminat
Daha önce İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi tarafından zararlı ve işe yaramaz ürünler satmakla suçlanan ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un sahibi olduğu doğal sağlık şirketine 5 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.
Bill Gates için yeni iddia: Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istedi
Boşanma kararıyla gündemde olan Bill Gates için ABD basını, Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürdü.
Boris Johnson'ın başı evine yaptırdığı dekorasyonla dertte
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tartışmalı tatilinin ardından Başbakanlık Konutu'ndaki dairesine yaptırdığı 58 bin sterlin (Yaklaşık 700 bin TL) tutarındaki dekorasyon nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali "Net Miyiz?" temasıyla başlıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri, "festival408"in 10. yaşını devam eden salgın koşulları sebebiyle bu yıl da çevrim içi kutluyor. Canlı etkinlik programı, 23-30 Mayıs'ta Zoom, Twitch ve YouTube üzerinden izlenebilecek.
İzmir'deki Roma hamamı kalıntıları için "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkılacak
İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı yakınındaki Roma hamamı kalıntıları, ihaleyle yapılacak seyir teraslarıyla ziyaretçilere açılacak. 1800 yıl öncesine ait hamam kalıntılarının bulunduğu alan, 35 yıllığına "restore et-işlet-devret" yöntemiyle ihaleye çıkarılıyor.
Erzurum’un 1800’lü yıllarına hayat veriyor
Tarihi ve özgün eserler maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Erzurum’un 1800’lü yıllardaki halinin maketini yapıyor. 60’a yakın eserin maket halini çıkartan Hattatoğlu her eseri aslına uygun ölçeklendirme sistemiyle yapıyor. Küçük bir detayı bile atlamayan sanatçı bir esere bazen haftalarca uğraşıyor.
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