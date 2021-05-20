Magazin ve sanat turu (20 Mayıs 2021)

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları)



Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 19 Mayıs tarihli bölümündeki ödül oyununda kırmızı takım avantajın sahibi olurken, ilk turun sonunda ise kazanan mavi takım oldu. Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım mücadelesinde ise en fazla kelimeyi bilen kırmızı takım gecenin sonunda çikolatalı tatlı yeme fırsatı elde etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...





HABER DETAY - TIKLA OKU



