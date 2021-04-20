Magazin ve sanat turu (20 Nisan 2021)

20.04.2021 - 17:13
Prens William İngiliz takımlarının aldığı karardan endişeli
İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William, Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar vereceğini belirterek, taraftarların endişesini paylaştığını belirtti.
Kraliçe II. Elizabeth eşi Prens Philip'in ölümünün ardından doğum günü planını değiştirdi
Her yıl büyük bir kutlamayla yeni yaşına gören Kraliçe II. Elizabeth, geçen cumartesi günü son yolculuğuna uğurladığı 73 yıllık eşi Prens Philip'in ardından ilk doğum gününü her zamankinden farklı kutlayacak.
Ian McKellen: Corona virüs deneyimli oyuncuların zamanını çalıyor
Yüzüklerin Efendisi’ filmindeki Gandalf karakteriyle hafızalara kazınan Ian McKellen, yaşça deneyimli oyuncuların pandemiden olumsuz yönde etkilendiklerini vurgulayarak "Son birkaç yılda bu kabiliyetin bizden çalınması çok kötü" diye konuştu.
Vücut geliştirme yapamayanlara silikondan hiper gerçekçi kas kostümü
Spor yapamayan erkeklere e-ticaret sitesinden dev hizmet! Hiper gerçekçi kas kostümü, vücut geliştirme yapamayanlara fit bir görünüme kavuşma şansı veriyor.
Mustafa Üstündağ'dan Bodrum'daki ralli kavgası açıklaması: Biz darp edildik!
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum İlçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı ve gözaltına alınıp bırakıldığı silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı. Haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini ifade eden Mustafa Üstündağ, "Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım" dedi.
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e duygusal mesaj: Boşluğun ansızın vuruyor içime
Geçtiğimiz ay babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin duygusal bir mesaj yayınladı. Öztekin babası için, "Boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!" ifadelerini kullandı.
Johnny Depp'ten Karayip Korsanları açıklaması
Karayıp Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) Jack Sparrow'u Johnny Depp, karakterini özlemediğini çünkü onu hiç bırakmadığını söyledi.
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En iyi Oscar filmleri
Film endüstrisinin en prestijli ödülü olan Oscar'lar, Akademi'nin seçimleri nedeniyle övüldüğü kadar eleştirildi de. 2010'ların ortalarında üyeliklerinde çeşitliliğe yönelmeye başlamasından bu yana, Akademi'nin çalışmaları daha dinamik hale geldi. Variety dergisi, 2010'dan bu yana aday gösterilen ya da farklı dallarda ödül alan filmler arasında 'en iyi film' sıralaması yaptı. İşte 26 Nisan Pazartesi sahiplerine verilecek olan 93. Oscar Ödülleri öncesinde, bu yılın adayları da dahil en iyi Oscar filmleri sıralaması...
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davası görüldü: Bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'ye şiddet uygulayarak, basit cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, mütalaa hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Müşteki B.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında
Bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan, daha sonra boşanan Katie Holmes ve Tom Cruise'un medyanın da odağında olan kızları Suri 15 'inci yaşına girdi. Katie Holmes, kızının doğum gününü daha önce görülmemiş fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Öte yandan Tom Cruise'un kızıyla yıllardır görüşmediği iddia ediliyor.
Teksas Valiliği için favori Matthew McConaughey
Matthew McConaughey, Teksas Valisi kim olsun? anketinde, Vali Greg Abbott'ı geride bırakarak açık ara birinci oldu.
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Muazzez Ersoy'un müzik şirketine açtığı tazminat davasında dosya bilirkişide
Muazzez Ersoy'un, eserlerini haksız ve izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Bonus Müzik Şirketi'ne açtığı 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
Paris Jackson: Küçükken babamla Kanye West dinlerdik
Müzik efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson "Evdeyken Kanye West dinlerdik. Çocukluğumda hep şarkı söylerdim. Ses perdesine uyum sağlayabildiğimi fark ettiğinde babamın suratındaki ifadeyi görmek çok havalıydı" dedi.
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Corona virüse yakalanan Deniz Baysal Yurtçu: Koku alamıyorum
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak oyuncu Deniz Baysal Yurtçu corona virüse yakalandı. İşte Yurtçu'nun sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Tarihi eserlerin bulunduğu kalede taş ocağı çalışması
Ordu’nun Altınordu ilçesinde 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalenin üstünde kazılar sürerken, alt kısmında ise dinamitlerle taş ocağı için patlatma yapılıyor. Patlamalar nedeniyle tarihi kaya mezarları ve mağaralar yok oldu. Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca “Söz konusu alanda andezit ocağı açılması uygun değildir” kararı ile Danıştay’ın ‘taş ocağı’ iptal kararının uygulanarak tarihi alan için önlem alınması isteniyor.
Christian Bale, Thor: Love and Thunder için imajını değiştirdi
Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da kötü adam Gorr the God Butcher'ı canlandıracak. 47 yaşındaki oyuncunun Marvel evrenine adım atması kadar konuşulan bir diğer konuysa rolü için yaşadığı değişim. Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bali şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. İşte Christian Bale'in rolleri uğruna yıllar içindeki değişimi...
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Türk yapımı Necroman kısa filmine uluslararası 20 ödül
Gerçek hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.
Selin Işık, Kazara Aşk kadrosunda
Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Genç ve başarılı yıldızlarla usta sanatçıların bir araya geldiği dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Selin Işık, canlandıracağı Nazl karakterleriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
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İngiltere'de iç savaş yıllarından kalma yüzük tarihi eser ilan edildi
İngiltere’de 1600’lü yıllardan günümüze ulaştığı düşünülen altın yüzük, tarihi eser ilan edildi. Arkeologlar, yüzüğün 1651 yılında ölen Derby Kontu James Stanley’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Claude Monet'nin Water Lilies tablosu satışı çıkıyor
Fransız ressam Claude Monet’nin şimdiye kadar bir müzayedede sergilenecek en büyük ölçekli Water Lilies serisindeki tablolardan biri gelecek ay satışa çıkacak.
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Sefirin Kızı 49. bölüm ön izleme sahnesi
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 49. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.
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Danışmendli döneminden kalma Kur'an-ı Kerim Tokat Müzesi'nde
Tokat'ta Danişmendliler döneminde 1190 yılında yazılan Kur'an-ı Kerim, Anadolu'da o dönem elle yazılmış nadide eserlerden biri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Tokat Müzesi'nde sergilenen Kuran-ı Kerim'in ketebesi orta kısmında yer alıyor. Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, "Anadolu'nun Müslümanlaşması süreci döneminden elimizde kalan bir eser. Hattat ketebeyi kitabın orta kısmında bir sayfanın alt altına yerleştirmiş. Bu nedenle tarihini biliyoruz. Bir başka özelliği de çok rastlanmayacak şekilde satır altında Arapça meal kısmı var" dedi.
Shang-Chi The Legend of The Ten Rings fragmanı
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni kahramanı Shang-Chi'yi anlatan Shang-Chi The Legend of The Ten Rings'in ilk tanıtımı yayınlandı.
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Akrep 19. bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 19. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...
Unutulmaz film müziklerinin bestecisi: Atilla Özdemiroğlu
Usta isim, sanat hayatı boyunca 200'i aşkın şarkı, 60 film müziği, 14 müzikal, birçok tiyatro oyunu ve reklam filminin müziğine imza attı. Özdemiroğlu'nun vefatının ardından 5 yıl geçti.
İş Sanat’ta 23 Nisan etkinlikleri
İş Sanat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programında kukla oyunu Nasrettin Hoca, müzikli tiyatro Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti ve Keloğlan masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak.
Türk caz ve pop müziğinin ünlü sesi Ayten Alpman anılıyor
Memleketim şarkısıyla özdeşleşen sanatçı Ayten Alpman, aralarında İstersen, Sensiz Olmam, Tek Başına, Yanımda Olsan, Ben Varım, Ben Böyleyim ve Yaz Yağmuru'nun da aralarında bulunduğu beğenilen birçok şarkıyı seslendirdi. Alpman'ın vefatının ardından 9 yıl geçti.
Kağıt Ev 2. yeni bölüm fragmanı
Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Nisan 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde iç dolu buzdolabı ve lüks villada konaklama ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Sembol oyunu ise kadınlarda Melis'in, erkeklerde ise İsmail'in oldu. İşte Survivor'ın 19 Nisan bölümünden ayrıntılar ve haftanın mücadelelerinden yaşananlar....
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