Magazin ve sanat turu (20 Nisan 2021)

Christian Bale, Thor: Love and Thunder için imajını değiştirdi



Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da kötü adam Gorr the God Butcher'ı canlandıracak. 47 yaşındaki oyuncunun Marvel evrenine adım atması kadar konuşulan bir diğer konuysa rolü için yaşadığı değişim. Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bali şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. İşte Christian Bale'in rolleri uğruna yıllar içindeki değişimi...



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