Magazin ve sanat turu (20 Şubat 2019)

1989 yılında, aynı günde doğan 43 bebeğin ve bebeklerin bir gün öncesinde hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen ve birbiriyle hiçbir alakası olmayan kadınlardan dünyaya gelmesini anlatan, yeni yabancı dizi The Umbrella Academy birçok kategoride zirveye yerleşti. Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler aksiyon dizileri de onlarda biri oldu. İşte The Umbrella Academy'nin zirve mücadelesi verdiği en popüler 50 yabancı aksiyon dizisi...

HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)





