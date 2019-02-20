Magazin ve sanat turu (20 Şubat 2019)
ntv.com.tr
20 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ İSİMLERDEN EFSANEYE VEDAChanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü efsanevi modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayatını kaybetti. 'En yaratıcı modacılar' arasında yer alan Alman tasarımcıya ünlü isimler birlikte çekildikleri karelerini paylaşarak veda ediyor.
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2
MICHAEL JACKSON’IN OLAYLI BELGESELİNDEN İLK FRAGMAN
Çocuk yaşta Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradığını iddia eden iki kişinin yaşadıklarını konu alan Michael Jackson belgeseli Leaving Neverland’den ilk fragman yayınlandı.
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NESRİN CAVADZADE 2 DİL DAHA ÖĞRENECEKDünya çapında ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade; Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce'den sonra 2 dil daha öğreneceğini dile getirdi.
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LADY GAGA NİŞANI ATTI
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir yıllık nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldığı söylentilerini doğruladı.
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SABRİYE ŞENGÜL YENİDEN SURVİVOR'DAAcun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'a Türk takımına daha önce yarışmaya katılmış bir kadın ismin geleceğini açıkladı. "Gelecek isim All Star'a katılmamış bir isim" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması akıllara yarışmaya damga vuran ancak All Star'a katılmamış isimleri getirdi. Survivor Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise Sabriye Şengül'ün yeniden Survivor'a gideceğini açıklandı. İşte Survivor'a dünden bugüne damga vuran isimler (All Star'a katılan isimler listeye alınmamıştır)
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OSCAR'DA SAHNE ALACAK İSİMLER AÇIKLANDI
91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde ödüller kadar çok konuşulacak sahne performansları için isimler açıklandı. İşte bu yıl Oscar töreninde sahneye çıkacak şarkıcılar...
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"2., 3. VE 4. ÇOCUĞU ARA VERMEDEN DÜŞÜNÜYORUZ"
İlk çocuklarını ekimde kucağına alan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, kalabalık bir aile olmak istediklerini söyledi. Şamdan Plus’a röportaj veren Doğan, Arda’nın iyi bir baba olduğunu söyledi ve ekledi: Bizi evliliğe götüren şey aşktır. Şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse hiç ara vermeden 4. çocuğu düşünüyoruz.
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KARL LAGERFELD'İN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
Efsanevi moda tasarımcısı ve Chanel'in ikonikleşen kreatif direktörü Karl Lagerfeld'in ölümünün ardından Fransız modaevi, Lagerfeld'in yerine stüdyo ve moda direktörü Virginie Viard'ı getirme kararı aldı. İkilinin birlikte görüldüğü son defiledeki podyum selamında Lagerfeld ilk kez siyah gözlükleri olmadan objektiflere yansıdı.
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"SİNEMACILARIN EKMEĞİYLE OYNADI" (BÖYLE İHANET GÖRMEDİK)Gişede rekor kıran Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararı hakkında konuştu. Uslu, "Anadolu'daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı. Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" dedi.
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BURBERRY'DEN TEPKİ ÇEKEN TASARIM İÇİN ÖZÜRDünyaca ünlü İngiliz moda devi Burberry geçtiğimiz gün sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı öne sürülen kıyafet için özür diledi.
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KYLIE JENNER: ESTETİK DEĞİL İYİ MAKYAJ SONUCU BÖYLEYİM
Paper dergisinin “Dönüşüm” özel sayısına poz veren Kylie Jenner, hakkında ortaya atılan estetik iddialarını yalanlayarak, “Her şey iyi saç ve makyajın sonucu” dedi.
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SURVİVOR 2019 TÜRKİYE-YUNANİSTAN'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Son bölümde yapılan Yunan takımının ada konseyinde Louleita, Vasilis ve Spyros'tan en az oyu alan Louleita adaya veda etti. İletişim oyunu ise Survivor Türkiye takımından erkeklerde Atakan'ın kadınlarda Melisa'nın oldu. İşte 12. yeni bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...
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MEGHAN MARKLE ARKADAŞLARIYLA AMERİKA TATİLİNDE
Sussex Düşesi Meghan Markle, doğum öncesi ABD’ye giderek yakın arkadaşlarıyla görüştü. Gizli baby shower partisinin ardından arkadaşlarıyla birlikte lüks restoranda yemek yedi.
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ÜNLÜLERİ YİYECEKLERLE TAKLİT EDEN FENOMEN
Taylandlı sosyal medya yıldızı Benjaphorn "Sine" Chetsadakan, ünlülerin ve film kahramanlarının hafızalara kazınan görünümlerini yiyecekler yardımıyla kendi üzerinde yeniden yaratıyor. “Bu çalışmaya büyük beden kadınlara ilham vermek için başladım” diyen 22 yaşındaki yetenekli tasarımcı, yiyecekler yardımıyla tanınmış kahramanlardan ünlü yıldızlara kadar pek çok karakterin mizahını yapıyor. İşte Aquaman, Black Panther'den Katy Perry, Taylor Swift'e sebzeli taklitler...
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OSCAR'A DAMGA VURAN KADINLAR
Son 25 yılda En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Frances McDormand'dan Charlize Theron'a, Nicole Kidman'dan Holly Hunter'a son 25 yıla damga vuran en iyi kadın oyuncular...
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USTA OYUNCU AVLU'YA KATILDIBaşrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'da Bade isimli trans bir kadını canlandıran Sevda Dalgıç, sağlık problemleri nedeniyle diziden çıkarıldı. İşte detaylar ve Avlu oyuncu kadrosunun karakterleri...
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AKSİYONUN ZİRVESİNDEKİ DİZİLER
1989 yılında, aynı günde doğan 43 bebeğin ve bebeklerin bir gün öncesinde hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen ve birbiriyle hiçbir alakası olmayan kadınlardan dünyaya gelmesini anlatan, yeni yabancı dizi The Umbrella Academy birçok kategoride zirveye yerleşti. Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler aksiyon dizileri de onlarda biri oldu. İşte The Umbrella Academy'nin zirve mücadelesi verdiği en popüler 50 yabancı aksiyon dizisi...
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KENAN DOĞULU’YU HİÇ BÖYLE DİNLEMEDİNİZ
Kenan Doğulu’yu dinledin ama hiç böyle dinlemedin! Çoğu klasikleşmiş şarkılarıyla Türkçe pop sahnesinin en önemli isimlerinden Kenan Doğulu, 360 derece stage deneyimi ve Pozitif, Solfej Organizasyon, Kerki Prodüksiyon işbirliği ile KralPop Radyo medya sponsorluğunda 02 Mart’ta Volkswagen Arena’da.
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THE NEWSROOM TRUMP’LI SENARYOYLA EKRANA DÖNEBİLİR
Gece haberlerini hazırlayan ve sunan insanların kamera arkasında kalan yaşamlarını gözler önüne seren The Newsroom dizisi, beş yıllık aranın ardından Donald Trump’lı senaryoyla yeniden ekrana gelebilir.
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ÜNLÜ OYUNCULARIN PUBG TUTKUSU: ÇORBA PARASI ÇIKTIErkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir, meslektaşı Beste Kanar ile PUBG tutkularını sosyal medyadan paylaştı. Tüm dünyada ilgiyle oynanan mobil oyun sonrası Özdemir ve Kanar, "Birlikte ilk çorba paramızı çıkarttık" notuyla birinciliklerini yayınladı.
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"KONUŞMA HAZIRLAMAK APTALCA OLURDU"91. Oscar adaylarında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak aday olan Richard E. Grant, "Oscar için bir konuşma hazırladınız mı?" sorusuna "Kesinlikle hazırlamadım. Bu çok aptalca olurdu" diye yanıt verdi.
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BURAK ÖZÇİVİT'TEN 200 BİN LİRALIK MODİFİYE
Otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit üç aracını modifiye yaptırmak için Maslak Atatürk Oto Sanayi'ye bıraktı. Garajından altı otomobili bulunan oyuncu Mercedes cip, Chevrolet Camaro ve Mercedes s350 model araçlarına jant taktırıp, iç döşeme yaptıracak ve direksiyonlarını kaplatacak. Özçivit tüm bu işlemler için 200 bin TL ödeceyecek.
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BELLA HADID'DEN KIRMIZI HALIYA KIRMIZI DAMGA
Süper model Bella Hadid, İtalya’nın Roma kentinde yapılan Bulgari XX etkinliğine derin dekolteli kırmızı elbisesiyle damga vurdu.
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ATATÜRK'ÜN HALKA SESLENDİĞİ BİNA 'ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ' OLACAK
Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde balkonundan halka hitap ettiği tarihi konak, AB destekli proje kapsamında kentin sahip olduğu değerlerin sergileneceği arkeoloji enstitüsüne dönüştürülecek.
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'BABA OLDUKTAN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'
Janu Da Cruz'u nakavt ederek I.S.K.A Dünya Şampiyonluk kemerini kazanan Avatar Atana lakaplı Çağan Atakan Arslan baba olduktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini söyledi.
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VEE PERDE OYUNUNUN GALASI YAPILDIYasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı Vee Perde adlı tiyatro oyunu gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.
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MURAT MENTEŞ'TEN YENİ KİTAP
Romancı Murat Menteş, yeni kitabı Derde Deva Randevu'da aralarında Fârâbî, Shakespeare, Dostoyevski, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bulunduğu 11 yazarla hayali söyleşiler yaptı.
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VÜCUDUNDAN 25 KURŞUN ÇIKTI
ABD'nin California eyaletinde polis tarafından, 9 Şubat'ta arabasında vurularak öldürülen rapçi Willie McCoy'un vücuduna 25 kurşunun isabet ettiği belirtildi.
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KAYSERİ'DE 13. YÜZYILDAN KALMA TABLO ELE GEÇİRİLDİ (DEĞERİ 5 MİLYON TL)Kayseri'de bir plazaya düzenlenen operasyonda, 13. yüzyıla ait bir tablo bulundu. Tablonun değerinin beş milyon liradan fazla olduğu belirtiliyor. İşyeri sahibi gözaltına alındı.
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