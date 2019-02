Magazin ve sanat turu (20 Şubat 2019)

Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'a Türk takımına daha önce yarışmaya katılmış bir kadın ismin geleceğini açıkladı. "Gelecek isim All Star'a katılmamış bir isim" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması akıllara yarışmaya damga vuran ancak All Star'a katılmamış isimleri getirdi. Survivor Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise Sabriye Şengül'ün yeniden Survivor'a gideceğini açıklandı. İşte Survivor'a dünden bugüne damga vuran isimler (All Star'a katılan isimler listeye alınmamıştır)