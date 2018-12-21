Magazin ve sanat turu (21 Aralık 2018)
ntv.com.tr
21 Aralık 2018 'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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OBAMA'DAN ÇİZME ŞOVEski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıtmasıyla gündemdeyken eski first lady'si Michelle Obama, yeni çıkan kitabının tanıtımında giydiği çizmelerle ilgi odağı oldu.
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ZARARINA SATMA KARARI
Cristiano Ronaldo, Manchester’daki villasını 3,25 milyon sterline satıyor - 1 | NTV Juvenstus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, Manchester United’da oynarken oturduğu villasını zararına satışa çıkardı. Ünlü futbolcu, villayı satın aldığı fiyatın 600 bin sterlin altına satmaya çalışıyor.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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BOLD PİLOT'IN OĞLU ÇIKTIBizim İçin Şampiyon filminde Bold Pilot'ı canlandıran Ganesh, efsane atın oğlu çıktı. İşte Ganesh'in "tesadüfün böylesi" dedirtten hikayesi.
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INSTAGRAM'IN EN BEĞENİLEN FOTOĞRAFLARI BELLİ OLDU
2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli oldu. Yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesi Kylie Jenner'a ait.
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ÜNLÜ ÇİFT DÜĞÜNE DOYMADI (ÜÇÜNCÜ DÜĞÜN)
Eski Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı Priyanka Chopra ile kendisinden 10 yaş küçük eşi Amerikalı şarkıcı Nick Jonas düğüne doymuyor. Çift, dün üçüncü düğün resepsiyonunu verdi.
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MAKYAJSIZ PAYLAŞIMVictoria's Secret'ın ABD'li meleği Taylor Hill bir süredir sosyal medyadan makyajsız fotoğraflar paylaşıyor. Sivilcelerin bir kusur olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki model pozları ile benzer sorunları yaşayan gençlere örnek oluyor.
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RYAN REYNOLDS (DEADPOOL) ŞAKA KURBANI OLDU AMA GÜLEMEDİ
Deadpool’un yıldızı Ryan Reynolds, ünlü oyuncular Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal'ın 'şaka kurbanı' oldu. Reynolds, şaka fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
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NOKTA ATIŞI 10 FİLM ÖNERİSİ
2018'in son günlerinde yeni yıl heyecanı başladı bile... IMDb 2019 için kaçırmamanız gereken 10 filmi listeledi..
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"O POZDAN SONRA DÜŞTÜM"Bir yılbaşı etkinliğine katılan Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı fotoğraf için "Ben o pozdan sonra düştüm. Bacağım şişti, çok kötü morardı. Çocuklar da çok üzüldü. Buz tedavisi uyguladı. Gerçekten zor bir poz. Yarım saat onun için uğraştım. O pozu verdiğime ben de inanamadım" diye konuştu.
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GİŞE REKORTMENLERİYılın bitmesine 10 gün kala dünyada 2018'e damga olaylar konuşuluyor. Sinemada ise tartışma yılın filmleri. Eleştirmenler ve izleyicilerin fikirleri değişse de rakamlar polemikleri sonlandırıyor. İşte sinemanın kalbi ABD'de gişe rekoru kıran 2018 filmleri...
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2018'E DAMGA VURAN KÜLTÜR SANAT OLAYLARI
Türkiye'de 2018, Türk sinemasının şaha kalktığı, yurt dışına kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara geri döndürüldüğü, arkeolojik açıdan önemli başarılara imza atıldığı bir yıl olarak tarihe geçti.
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YILIN EN ŞIK KADINLARI SEÇİLDİ
İngiliz Vogue dergisi 2018 yılında kırmızı halının kuralını yazan kadınları belirledi. 2018’in en şık ve en stili sahibi kadınları listesinde Rihanna, Lady Gaga, Meghan Markle gibi isimler yer aldı. İngiliz basını, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın girdiği listeye Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın girememesine vurgu yaptı. Oysa geçen yıl Kate Middleton için aynı listede övgüler yağdırılmıştı.
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NUSRET GÖKÇE'NİN 1.5 DOLARLIK OYUNCAĞINusret Gökçe 1.5 milyon dolara attığı sürat teknesiyle görüntülendi. İşte Nusret gibi deniz sevdası olan ve lüks tekne ya da yatlara yatırım yapan ünlü isimler...
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BEKLENEN FRAGMAN GELDİ1997'de yılında Will Smith ve Tommy Lee Jones ile başlayan Men in Black serisi spin-off projesiyle devam ediyor. Tessa Thompson ve Chris Hemsworth'ün başrolleri paylaştığı Men in Black: International'ın ilk fragmanı yayınlandı.
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PROF. DR. YEŞİM ERBİL’DEN MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI: MANTI VE DOLMA YEDİ
Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin son durumunu açıklarken, “Sevdiği şeyleri ufak ufak da olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi” dedi.
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ARALARI AÇIKKEN AYNI KONSERDE BULUŞTULAR
Araları açık olan ünlü çiftler Kim Kardashian ve Kanye West ile Beyonce ve Jay-Z, Travis Scott’un Los Angeles’taki konserine katıldı.
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DEMET AKBAĞ'DAN 80'LER FOTOĞRAFI
80’lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen
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UNUTULMUŞ ÇOCUKLAR
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yılın Fotoğrafı ödülünü, İspanyol fotoğrafçı Antonio Aragon Renuncio kazandı. Bu yılki ödüllerin odaklandığı tema, ailesinden kötü muamele gören ya da unutulan çocuklardı.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN KADROSUNA YENİ OYUNCU
Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna ünlü oyuncu Öykü Çelik dahil oldu.
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'POPUN DİVASI' İKİZLERİYLE SAHİLE İNDİ
Beyonce, 18 aylık olan ikizleri Sir ve Rumi'nin fotoğraflarını sık sık hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor. 'Popun divası', bu defa Hindistan'daki Mumbai plajından paylaşım yaptı.
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MURAT KARAHAN’LA ZEKİ MÜREN ŞARKILARI ALBÜMÜ ÇIKTI
Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarının yer aldığı 'Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları' albümü, Limak Filarmoni Orkestrası kurucularından dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın yorumuyla sanatseverlerle buluştu.
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JOHN WICK 3'TEN HEYECANLANDIRAN KARELER
Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devamı John Wick 3: Parabellum'dan hayranlarını heyecanlandıran iki yeni görsel paylaşıldı.
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YILIN SEYAHAT FOTOĞRAFLARI15 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı. İşte o etkileyici fotoğraflar...
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BALABAN SENFONİDE
Ünlü Azeri sanatçı İlhan Samedov'un Sen Gelmez Oldun, Sarı Gelin gibi eserleri icra ederek ABD'den Japonya'ya kadar tanıttığı Türk dünyasının hüzünlü çalgısı balaban senfonide yerini aldı.
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90'LARIN FENOMEN DİZİSİ AYNI KADROYLA YENİDEN ÇEVRİLİYOR
90’lı yılların tüm dünyada ilgi gören popüler gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çevrilecek.
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'BİZ ZATEN FARKLIYIZ'
İrem Gökbudak’ın hazırlayıp sunduğu NTV Radyo’nun Bizim Rock’çılar programında bu hafta Pera grubu vardı. Grubun solisti Gökhan Mandır, baterist Hakan Ünalan, gitarist Barış Ceylan ve bas gitarist Kaya Sevinç müzik yolculuklarını anlattılar.
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"ACUN ILICALI SÜREKLİ ARIYOR"
Alper Baycın' Ailesi: Acun Ilıcalı sürekli arıyor | NTV Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın ailesi oğullarını öldüren saldırganların en ağır cezayı almasını ve Alper'in isminin yaşatılmasını istiyor. Aynur Baycın "İhmal gibi yanlış bilgilendirmeler. Acun Ilıcalı sürekli arıyor, biziz manevi desteğe ihtiyacımız var" dedi.
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CÜNEYT KOSAL HAYATINI KAYBETTİ
Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal 87 yaşında vefat etti.
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İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN YENİ YILA ÖZEL KONSER
İstanbul Devlet Opera ve Balesi , “Viyana” konseptindeki programı ile yeni yıl heyecanının yaşanacağı özel bir konser sunuyor. Konser, 27 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.
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2018 BEKLENTİLERİNE CEVAP VERDİ Mİ?2018 yılında burcunuzu neler bekliyordu? Astrolog Ali Gufran Erkılıç, geneç yıl bugünlerde aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de burcunuzu nelerin beklediğini yazdı. Peki bitmek üzere olan yıl beklentilerinizi karşıladı mı? Hangileri gerçekleşti hangileri yaşanmadı? Bir de bugün okuyun ve değerlendirin.
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