Magazin ve sanat turu (21 Aralık 2018)

Bir yılbaşı etkinliğine katılan Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı fotoğraf için "Ben o pozdan sonra düştüm. Bacağım şişti, çok kötü morardı. Çocuklar da çok üzüldü. Buz tedavisi uyguladı. Gerçekten zor bir poz. Yarım saat onun için uğraştım. O pozu verdiğime ben de inanamadım" diye konuştu.