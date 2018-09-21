Magazin ve sanat turu (21 Eylül 2018)

Hepsi zengin ve ünlü... Birçok insanı kıskandıran hayatlar yaşıyorlar. Şimdi de sosyal medyada ilginç bir akıma öncülük ettiler: Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018). Yurtdışında başlayan bu akıma Türkiye'den de isimler katıldı. Seda Sayan'ın pozunun ardından O Ses Türkiye birincisi Sefa Doğanay ve oyuncu Buse Narcı akıma katılarak fotoğraflarını yayınladı. Son olarak ise ünlü Youtuber Danla Bilic, "Gerçek bi star varsa o benim" notuyla akıma dahil oldu.