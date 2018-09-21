Magazin ve sanat turu (21 Eylül 2018)
21 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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MEGHAN MARKLE HAMİLE İDDİASI (YÜKSEK BEL DETAYI)Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry cephesinden her gün yeni bir haber geliyor. Genellikle kraliyet kurallarını ihlal etmeleriyle manşetleri süsleyen popüler çiftin, bu kez haber olmalarının nedeniyse epey müjdeli. Son zamanlarda yüksek bel kıyafet tercih eden Meghan Markle'ın bebek beklediği iddia edildi.
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MİSS TURKEY 2018 FİNALİSTLERİ BELLİ OLDUBu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Kampa giren 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler...
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AVENGERS 4'ÜN SIRRI BU FOTOĞRAFTA (DİKKATLİ BAKIN)Avengers 4 için heyecan giderek büyürken, Russo kardeşlerden gelen yeni gönderi kafaları iyice karıştırdı. Serinin merakla beklenen yeni devam halkasıyla ilgili ser verip sır vermeyen yönetmenlerin yeni sosyal medya paylaşımı üzerine Marvel hayranları adeta birer dedektife dönüştü ve ipuçlarını birleştirmek için büyük yarış başladı.
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VICTORIA'S SECRET 2018'İN ADRESİ BELLİ OLDUTamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi evine dönüş yapıyor.
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AVLU 2. SEZON SÜRPRİZLE BAŞLADI (KİM ÖLDÜ, KİMLER DEVAM EDİYOR?)Avlu'nun geçtiğimiz sezon sonu yayınlanan final bölümünde öldüğü sanılan Kudret, Hasret ve Hüseyin'in yaşadığı anlaaşıldı. Nursel Köse, Hüseyin Turunç ve Ayça Damgacı yeni sezonda aynı karakterleri canlandırmaya devam edecekler. Rüzgar karakterine hayat veren Ece Aksel'in ise senaryo gereği ölerek ise diziye veda ettiği anlaşıldı.
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5'İ YERLİ 11 FİLM VİZYONDA (HAFTANIN YENİLERİ)Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girdi.
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PRENS GEORGE'UN SON TAKINTISI DİNOZORLARPrens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları, İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi Prens George'un son takıntısı dinozorlar.
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ÇEVRE KAYGILI KREASYONİtalya'nın Milano kentindeki moda haftası çevre kaygılı bir kreasyonla başladı. Byblos modaevinin defilesinde geri dönüşümlü çöp kutularından esinlenerek tasarlanan ceplere sahip mont ve kumaş tasarruflu mini etek kreasyonu dikkat çekti. Defilede kreasyonu taşıyan ünlü top model Thylane Blondeau büyük alkış aldı. İşte çevre kaygılı defileden kareler...
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ÖZLEM KAYMAZ'IN KIZI TARA FİNALDE (DOĞAL HALLERİ)1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 226 aday arasından ilk 20'ye girerek 2018 Miss Turkey adayı oldu. Annesinin yolundan ilerleyen 19 yaşındaki güzel Hollanda'da doğdu. 1.77 boyundaki Tara, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Instagram'da yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan Tara sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte annesi, Özlem Kaymaz'ın kızı için yayınladığı mesaj ve Tara'nın sosyal medyada paylaştığı doğal halleri...
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YENİ JAMES BOND FİLMİNDE BİR KRİZ DAHA ÇÖZÜLDÜJames Bond serisinin 25. filmiyle ilgili bir kriz daha çözüldü. Önce Daniel Craig'in rol alıp almayacağı uzunca süre tartışılan filmin şimdi de yönetmeni değişti.
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LORIS KARIUS'UN MEMENLİ KAHVALTISIBeşiktaş’ın Alman kaleci Loris Karius Nişantaşı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.
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MİLAN MODA HAFTASI'NA DAMGA VURDU
Dünyanın en popüler süper modellerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner, İtalya'da düzenlenen Milan Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. Moda şovu, eskize benzer sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekerken, 23 yaşındaki Hadid'in giydiği yarım gelinlik defileye damgasını vurdu.
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İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARIBaşrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin 21 Eylül'de 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Dizi yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve sürpriz gelişmelerle bu sezon da çok konuşulacak. İşte İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonundan kareler...
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SPACE JAM LEBRON JAMES İLE DÖNÜYOREfsane basketbolcu Michael Jordan'la Looney Tunes kahramanlarını bir araya getiren Space Jam filminin ikincisi geliyor. Merakla beklenen filmin başrolünde bu kez Lebron James oynayacak. İkinci filmin çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanıyor.
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DANLA BİLİC DE 'KAYAN YILDIZLAR' AKIMINA KATILDIHepsi zengin ve ünlü... Birçok insanı kıskandıran hayatlar yaşıyorlar. Şimdi de sosyal medyada ilginç bir akıma öncülük ettiler: Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018). Yurtdışında başlayan bu akıma Türkiye'den de isimler katıldı. Seda Sayan'ın pozunun ardından O Ses Türkiye birincisi Sefa Doğanay ve oyuncu Buse Narcı akıma katılarak fotoğraflarını yayınladı. Son olarak ise ünlü Youtuber Danla Bilic, "Gerçek bi star varsa o benim" notuyla akıma dahil oldu.
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JAPONYA'DA DÖVME UYARISIJaponya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi, Ragbi oyuncuları dövmelerini kapatmaları yönünde uyarıldı. Uyarının nedeni Japon kültüründe yatıyor. Japonya dünyada rastlanan ilk dövme örneklerin bulunduğu ülkelerden. Balçıktan dövmeler milattan önce 5000'li yıllara kadar dayanıyor.
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KALBEN: İYİ HİSSEDENE KADAR GÖRÜNMEZ OLURUMSon zamanlarının müzik listelerinin üst sıralarında yer alan şarkıcılardan Kalben, "Heyecan ve enerji biterse uzak kalırım. Yeniden iyi hissedene kadar da görünmez olurum. Bizde bu aşk varken dilerim öyle bir talihsizlik hiç yaşanmasın da dolu dolu müzik paylaşalım" dedi.
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ORHAN GENCEBAY HASTANEYE KALDIRILDIHastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, "Enfeksiyondan dolayı ateşi çıktı. Biraz nabzı yüksek ama çok şükür şimdi daha iyi" dedi.
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TARKAN'DAN ÇİFTLİK KARARITarkan, Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği değerlenince satmama kararı aldı.
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İSTANBUL MÜZİK HAFTASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUİstanbul Müzik Haftası kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirlen fizy Müzik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğu Burcu Esmersoy üstlendi.
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"O GECE YAŞANANLARI TOPRAĞIN ALTINA GÖMEMEDİK"Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 34. bölüm fragmanı yayınlandı.
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'KÖTÜLÜĞÜ BİTİRMENİN TEK BİR YOLU VARDIR'Daredevil’ın merakla beklenen 3. yeni sezonundan yepyeni bir video paylaşıldı. Dizinin yayın tarihinin de paylaşıldığı video, karanlığın kural tanımayan kahramanı Matt Murdock’un geri dönüşünü müjdeliyor.
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HORST: MODTA VE PORTRELER SERGİSİ
Leica Gallery, Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project işbirliği ile 13 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında moda ve portre fotoğrafçılığında "Işık Ustası" olarak bilinen Horst P. Horst’un "Horst: Moda ve Portreler" başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Salvador Dali, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli gibi önemli sanatçı ve tasarımcılarla çalışan Horst'un, İstanbul serisinden oluşan fotoğrafları da Dünya’da ilk kez bu sergide görülebilecek. Leica Gallery İstanbul, uluslararası tanınmış fotoğrafçıların yanı sıra uluslararası bilinirlik kazanmış ya da keşfedilmeyi bekleyen yerel sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyor. Galeri, salıdan pazara 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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KAHVE FESTİVALİ BAŞLADIDream Sales Machine'in kahve sektöründe dünyaca bilinen etkinliği İstanbul Coffee Festival [İCF], bu yıl 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta düzenleniyor. Festivalin ilk günü binlerce kahveseverin akınına uğradı. Keyifli ve bilgilendirici seminerler, eğlenceli workshoplar, küçük artizan esnaf, lezzet dolu nitelikli kahveler ve canlı konserlerle İstanbul Coffee Festival hafta sonuna kadar İstanbul‘a kahve kokusu yayacak.
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HASANKEYF MÜZESİ AÇILIŞA GÜN SAYIYORIlısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin sergileneceği Hasankeyf Müzesi'nin yapımı tamamlandı.
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SİNEMA YILDIZINDAN CANLI YAYINDA TOKAT
Rusya'da sıradışı bir kadın programında ülkenin ünlü sinema oyuncularından Evelina Bledans, Down sendromlu çocuğunun bakımı hakkında kendisini eleştiren seyirciyi tokatladı.
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ZIRH VE ODUN ATEŞİNDEN ÇIKAN LEZZET: TEPSİ KEBABIBirbirinden lezzetli yemekleriyle UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, yöre halkı tarafından "Lahm-ı Sini" olarak adlandırılan meşhur tepsi kebabıyla da ön plana çıkıyor.
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ÇUKUR OYUNCUSU ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADISon olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçavalı karakterine hayat veren ve ilk bölümlerde öldürülen Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Dizide senaryo gereği öldürülmesine rağmen flashback'ler ile ekranda boy göstermeye devam eden 51 yaşındaki oyuncu paylaşımına, ""Canım annem melaikem" notunu yazdı.
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GASTROANTEP FESTİVALİ BAŞLADIGaziantep Büyükşehir Belediyesinin GAGEV ile birlikte düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında Nurdağı ilçesinde biber hasadı yapıldı.
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DENİZ BAYSAL'A EVLİLİK TEKLİFİStar TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol alan Deniz Baysal'a müzisyen sevgilisi Barış Yurtçu'dan evlilik teklifi geldi.
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CONTEMPORARY ISTANBUL'UN ÖN İZLEME GÜNÜNE 11 BİN KİŞİFarklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI), 19 Eylül tarihindeki ön izleme gününde 11 bin 500’ün üzerinde davetliyi ağırladı.
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MEHTAP AR YOĞUN BAKIMDA11 yıl önce rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar’ın birkaç aydır hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Hastalığının nüksettiği iddialarına ise ablası Müjde Ar yanıt verdi. Abla Ar, " “Mehtap geçen şubat ayında hastalandı. Hastanede olduğumuz doğru ama onkoloji bölümünde değiliz" dedi.
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NETFLIX'TEN YENİ KORKU DİZİSİ: TEPEDEKİ EVNetflix’in yeni korku dizisi Tepedeki Ev’in ilk fragmanı yayınlandı. Dizi 12 Ekim’de tüm dünyada gösterime girecek.
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GALATASARAY LİSESİ'NDEN YENİ SERGİGalatasaray Lisesi'nin 150 yıllık tarihine yer verilen "Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı" adlı bilgilendirme sergisi ilgilileriyle buluştu.
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KOMEDİ FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ: ERTEM EĞİLMEZSanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını gerçekleştiren Ertem Eğilmez, vefatının 29'uncu yıl dönümünde anılıyor.
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ESKİŞEHİR KİTAP FUARI'NA 200 YAZAR KATILACAKTÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi‘nde düzenlenecek.
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