Magazin ve sanat turu (21 Haziran 2018)

Parks and Recreation’daki Andy Dwyer ve Everwood’daki Bright Abbott rolleriyle tanınan, Jurassic World'ün Owen'ı ve Guardians of the Galaxy'nin Peter Quill'i olarak kariyerinde zirve yapan Chris Pratt 21 haziran itibariyle 39. yaşını kutluyor. İşte 39. yaşına özel 39 fotoğrafla Chris Pratt fotoğrafları...

HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)