Magazin ve sanat turu (21 Haziran 2018)
ntv.com.tr
21 Haziran'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DUA LIPA'NIN ZOR ANLARI
Genç şarkıcı Dua Lipa, giydiği elbisenin iddialı kesimi yüzünden zor anlar yaşadı.
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MİLLİ FUTBOLCU VOLKAN BABACAN EVLENDİMilli futbolcu Volkan Babacan, spikeri Hilal Özdemir ile dünyaevine girdi. Düğün öncesi 10 araçla sahil turuna çıkan konvoya trafik ekipleri müdahele etti.
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NÖBETLEŞE TATİL (MUSTAFA SANDAL & EMİNA JAHOVİC)
10 yıllık evliliklerini 6 Haziran’da bitiren Emina Jahoviç ile Mustafa Sandal, Göcek’teki teknelerini ortak kullanma kararı almıştı. Oğulları Yaman ve Yavuz ile teknede tatil yapan Mustafa Sandal, önceki gün nöbeti Emina Jahoviç’e bıraktı.
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NAZIM HİKMET'İN EŞYALARI SATIŞA ÇIKARILDINazım Hikmet'in, kağıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan cezaevinde yaptığı özel eşyaları, online müzayedede satışa sunuldu.
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ONLAR DA ÜNLÜ OLDU
Ünlü isimlerin sokakta yaşadığı zorlukların en büyük dert ortağı korumalarıdır. Onlar, milyonlarca hayranı olan isimlerin sadece güvenliğini değil paparazzilerle olan koşuşturmacalarını da takip eder. İşte bu anlarda objektiflere takılan bazı korumaların ünü, yanında oldukları isimler kadar artabiliyor... İşte dünya çapında üne kavuşan o korumalar...
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ÇUKUR'UN VARTOLU'SU NİŞANLISIYLA TATİLDESinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları
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39. YAŞINA ÖZEL 39 FOTOĞRAFLA CHRISS PRAT
Parks and Recreation’daki Andy Dwyer ve Everwood’daki Bright Abbott rolleriyle tanınan, Jurassic World'ün Owen'ı ve Guardians of the Galaxy'nin Peter Quill'i olarak kariyerinde zirve yapan Chris Pratt 21 haziran itibariyle 39. yaşını kutluyor. İşte 39. yaşına özel 39 fotoğrafla Chris Pratt fotoğrafları...
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JURASSIC WORLD FİLMİNDE EŞCİNSEL SAHNEYE SANSÜR
Jurassic Park serisinin devam halkası olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ta (Jurassic World: Fallen Kingdom) Dr. Zia Rodriguez karakterinin lezbiyen olduğunu ima ettiği sahne kesildi.
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MERT FIRAT BU YAZ EVLENİYOR MU?Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi. İkilinin ağustos ayının ikinci haftası nikah yapmayı planladığı öne sürüldü.
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MELTEM CUMBUL MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ
Meltem Cumbul, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Tek başına seyahat eden ünlü oyuncu makyajsız haliyle dikkat çekti. Cumbul muhabirleri fark edince adımlarını hızlandırıp içeri girdi.
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1. DÜNYA SAVAŞI FİLMİJames Bond, Skyfall ve Spectre gibi filmlere imza atan Sam Mendes ve Oscar Ödüllü yönetmen Steven Spielberg 1. Dünya Savaşı filmi 1917 için bir araya geliyor.
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İNGİLİZ MODELE DAEŞ TUZAĞI
İngiltere’de 29 yaşındaki model Kimberley Miners, DAEŞ’E katılması için internet üzerinden nasıl beyninin yıkandığını anlattı.
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ÜNLÜ OYUNCU DOĞANIN TADINI ÇIKARIYOR
Oyuncu Sinan Albayrak, yaz tatilindeki zamanını Kaş’ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde değerlendiriyor.
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WONDER WOMAN 1984'TEN İLK GÖRSELLER
Gal Gadot'un canlandırdığı Diana Prince karakteriyle sinema tarihine geçtiği ve DC Sinematik Evreni’nin şimdiye kadarki en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'ın devam halkası olan Wonder Woman 1984'ten ilk görseller yayınlandı.
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ALİNA BOZ'UN BAŞROL HEYECANIOyuncu Alina Boz çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan‘Elimi Bırakma dizisinde başrolde yer alacak.
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CANDICE SWANEPOEL İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu
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YILDIZLAR AYNI FİLMDEScarlett Johansson ve Sam Rockwell başta olmak üzere birçok yıldızın kadrosunda olduğu Jojo Rabbit filmine son olarak Stephen Merchant dahil oldu.
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BEBEK GÖRÜNDÜ
Arda Turan ile birlikte Çırağan Sarayı'ndaki düğüne katılan Aslıhan Doğan'ın karnının çıkmış olması dikkat çekti. Çiftin erkek bebek beklediği konuşuluyor.
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ORDU'DA 40 BİN KİŞİ TOPLANDI (MİTİNG DEĞİL KONSER)
Popüler müziğin ünlü isimlerinden Murat Boz’un Ordu’da verdiği konserde izdiham yaşandı.
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AYLA FİLMİ GÜNEY KORE'DEGösterime girdiği tüm ülkelerde ilgiyle karşılanan Ayla’nın Güney Kore vizyonu öncesi görkemli galası Seul’un merkezinde yer alan CGV IP Park Mall’da yapıldı.
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TERKER İNANOĞLU BEL KEMİĞİNİ KIRDI
Bodrum'da bel kemiğini kıran 'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul'da gördüğü tedavi sonrası taburcu oldu.
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AÇILIŞI MFÖ YAPTI57. Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve usta sanatçılar Mazhar Fuat Özkan’ın (MFÖ) aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konserle sanatseverlerle buluştu.
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EFSANE MÜZİK FESTİVALİNİN YAPILDIĞI ALANDA KAZIABD'de 1969'da düzenlenen ve dört gün süren Woodstock Müzik Festivali, Rock müzik tarihinde yeni bir sayfa açtı. Festivalin düzenlendiği alanda, bugünlerde arkeologlar yeni bir çalışma başlattı.
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