Magazin ve sanat turu (21 Haziran 2021)

Sıla'dan Ahmet Kural için video şikayeti

Daha önce şiddet gördüğü iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü. Videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini ileri süren ünlü şarkıcı, "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Böylece kendilerine delil topladılar" diyerek şikayetçi oldu.

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