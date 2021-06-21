Magazin ve sanat turu (21 Haziran 2021)

ntv.com.tr 21.06.2021 - 17:33
Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu
Oyuncu Kerem Bürsin, “Bence maço değilim. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Geçmişte hatalarım oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" diye konuştu.
Prens Charles'ın planına göre Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu Archie prens olamayacak
Prens Charles'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten sonra kral olarak tahta geçtiğinde uygulayacağı monarşi planı belli oldu. Charles'ın, sayısı şişirilmiş bir monarşi topluluğuna ödeme yapmak istemediğine inandığı İngiliz halkı için aldığı önlemlerden biri, Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu Archie ile ilgili.
Lottie Moss'tan futbolcu Dele Alli'ye: Defalarca mesaj gönderdi
Model Lottie Moss, Dele Alli'nin kendisine defalarca mesaj gönderdiğini ancak buna karşılık vermediğini dile getirerek bu davranışın kabalık olduğunu yıldız futbolcuya ilettiğini vurguladı.
Khloe Kardashian’dan burun estetiği itirafı
Hakkında çıkan, çok fazla estetik yaptırdığı iddiaları hakkında ilk kez konuşan Khloe Kardashian, burun estetiği itirafında bulundu. Sadece bir kez ameliyat olduğunu söyleyen Kardashian, diğer estetik uygulamaları iddialarına da açıklık getirdi.
Angelina Jolie Burkina Faso'da mülteci kampında
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti.
Duman'dan aylar sonra ilk konser KüçükÇiftlik Park’ta
Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını açan KüçükÇiftlik Park’ta ilk konser, ünlü rock grubu Duman'dan. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konser, 9-10 Temmuz'da.
Hitman's Wife's Bodyguard zirvede
ABD'de salgın gölgesine açılan sinemalarda Hitman's Wife's Bodyguard filmi 11.7 milyon dolarlık hasılatıyla zirveye yerleşti. İşte 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasındaki diğer filmler ve rakamları...
Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında
Hayatını anlattığı This Is Paris adlı belgeselin Tribeca Film Festivali'ndeki galasına katılan Paris Hilton, kırmızı halıda nişanlısı Carter Reum ile poz verdi. Hilton, şubat ayında nişanlandığı Reum'u kırmızı halıda öpücüklere boğdu.
Sıla'dan Ahmet Kural için video şikayeti
Daha önce şiddet gördüğü iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü. Videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini ileri süren ünlü şarkıcı, "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Böylece kendilerine delil topladılar" diyerek şikayetçi oldu.
Rekortmen Olimpiyat koşucusu Usain Bolt ikiz babası oldu
Olimpiyat rekorları sahibi eski koşucu Usain Bolt, geçen yıl ilk çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından şimdi de ikiz babası olduğunu duyurdu. Bolt, çocuklarının iddialı isimlerini de açıkladı.
Teoman: Müzisyenler zor durumda biz şarkıcılar şikayet etmeyelim
Teoman, corona virüs döneminde zor günlerden geçen müzik sektörüyle ilgili konuştu. Teoman, "Müzisyen arkadaşlarımız kazansın bizim için önemli değil. Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim" dedi.
Tüm zamanların en popüler selfie'leri
En eski selfie'nin (özçekim) Robert Cornelius'un 1839'da Philadelphia'daki lamba dükkanında çektiği fotoğraf olduğuna inanılıyor. Selfie'yi kimin icat ettiğine bakılmaksızın, günümüzde fotoğraf çekmenin çok popüler yolu olarak görülüyor. Peki, tüm zamanların en popüler selfie'leri hangileri? İşte Dünya Selfie Günü'nde, tüm zamanların en çok beğenilen selfie'lerine dair bir hatırlatma...
Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler: Rolüm için seramik dersi aldım
İlk bölümü 24 Haziran Perşembe akşamı Star TV’de ekrana gelecek Kazara Aşk'ın başrolünde Şimal karakterine hayat verecek olan Sude Zülal Güler, başrolü Ümit Kantarcılar’la paylaşıyor. Güler, yapımcılığını Koliba Film'in yaptığı dizide canlandırdığı karakterini ve bilinmeyenleri anlattı. Seramik bölümünden mezun olan Şimal'i canlandıran Güler rolü için, "Seramik dersi aldım, videolar izledim, gerekli hazırlık sürecini tamamladım. Ve açıkçası büyülendim. Bundan sonra kendi hayatımda da seramik yapmaya devam edeceğim…" dedi.
Kırşehirli davulcular ABD’nin ev sahipliği yaptığı online müzik festivalinde
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir, ABD’nin UNESCO Müzik Şehri Kansas'ın ev sahipliği yaptığı 'Davulun Yolculuğu' (The Voyage of the Drum) adlı Uluslararası Müzik Festivali'ne katılıyor.
Robert Pattinson'lu The Batman yeniden sete çıkıyor
Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı, seti corona virüse takılan The Batman'in çekimleri yeniden başlıyor.
Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti aynı filmde başrollerde
Geçen yıl ilk çocukları dünyaya gelen Oscar ödüllü Joaquin Phoenix ve nişanlısı Rooney Mara, Polaris adlı filmde birlikte rol alacak.
Dünya Yoga Günü'nde ünlülerin yoga pozları
Yoga tutkunu ünlü isimler sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlıyor. İşte Dünya Yoga Günü'nden yerli ve yabancı ünlülerin dünden bugüne öne çıkan kareleri...
Ada Masalı 2. yeni bölüm 3. fragmanı
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerde yer aldığı Star'ın yeni dizisi Ada Masalı, 2. bölümüyle 22 Haziran Salı günü ekrana geliyor.
Çin’de gerçek kurtlarla tiyatroya tepki
Çin’in Xi’an kentinde bir tiyatroda oynanan The Legend of Camel Bell (Deve Çanı Efsanesi) adlı oyunda gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu. Tiyatronun sahibi olan Huaxia Kültür Turizmi isimli şirket, kurtların “insanlara zarar vermeyeceği” konusunda ısrar ederek, vatandaşların güvenlik endişelerini reddetti.
Diana Ross'dan yeni şarkı: Thank You
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Diana Ross, yeni albüm öncesi, albümüne adını veren Thank You adında yeni şarkısını yayımladı.
Radiohead ve Foo Fighters pandemi mağduru müzisyenlere yardım için bisiklet tasarladı
Radiohead ve Foo Fighters gibi müzik gruplarının tasarladığı bisikletlerin satışı için düzenlenen müzayededen elde edilen gelir, salgından etkilenen müzisyenlere bağışlandı.
Ahmet Muhip Dıranas vefatının 41. yılında anılıyor
Şair ve tiyatro yazarı Ahmet Muhip Dıranas'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti. Türk edebiyatının iz bırakan ismi, ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Menajerimi Ara 43. yeni bölüm ön izleme sahnesi
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 43. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yeni bölümde Dicle, Barış'ı yaptığı hatadan dönmeye ikna etmeye çalışıyor.
survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (20 Haziran 2021 Survivor ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam, İsmail Balaban’ın karşısına üç rakip çıktı ve hepsiyle ayrı ayrı güreş challenge yaptı. Sonrasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda beş yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayını belirledi. 20 Haziran Survivor'da İsmail Balaban’ı güreşte yenen çıktı mı? Dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...
Günlük burç yorumları - 21 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 21 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…