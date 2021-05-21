Magazin ve sanat turu (21 Mayıs 2021)

Vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı

Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından son sözleri de ortaya çıktı. Yılmaz'ın son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, "Stüdyoya geldi. Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi" dedi.

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