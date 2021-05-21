Magazin ve sanat turu (21 Mayıs 2021)

21.05.2021 - 17:38
Lady Gaga: Tecavüz sonucu hamile kaldım
Daha önce 19 yaşındayken tecavüze uğradığını tecavüze uğradığını açıklayan Lady Gaga, yeni yaptığı açıklamada, "Aylarca süren istismarın sonunda hamile kaldım ve beni ailemin evinin yolunda bir köşede bıraktı" dedi.
Prens Harry: Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim
Prens Harry, annesinin ölümü nedeniyle yaşadığı travmanın kendisini alkole ve uyuşturucu kullanımına sürüklediğini söyledi. Sussex Dükü duygularını maskelemek ve hissettiklerini daha az hissetmek için bunu yaptığını belirtti.
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Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın
İtalya'da savcılar Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu çok kötü olduğu için hakkında sürdürülen rüşvet davasının askıya alınmasını talep etti.
Angelina Jolie, arılar için arılarla objektif karşısında
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, arıların önemini ve karşı karşıya bulundukları tehlikeyi anlatmak için yüzlerce arı üstünde gezinirken objektif karşısına geçti
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Claude Monet’nin bahçesi yeniden ziyarete açıldı
Paris'e 73 kilometre uzaklıktaki Giverny kasabasında Fransız ressam Claude Monet'nin en değerli eserlerini yaptığı bahçe tekrar ziyarete açıldı.
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Amine Gülşe ve Mesut Özil'in saatleri servet değerinde
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’nin verdikleri pozdaki kollarındaki saatler dudak uçuklattı. İkilinin gösterişli saatlerinin değeri yaklaşık 10 milyon lira.
Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) tanıtımı sonrası dikkat çeken ayrıntılar
Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Friends Özel Bölümü'nden (Friends Reunion Special) yayınlanan ilk tanıtım sonrası bazı ayrıntılar dikkat çekti. Jennifer Aniston, Monica'nın elbisesini çaldığını itiraf etti, Matthew Perry'nin, görüntüsü ve konuşurken kelimeleri zor toparlaması hayranlarını endişelendirdi. Mike Hannigan'ı canlandıran Paul Rudd'un özel bölümde yer almaması hayal kırıklığı yarattı.
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Yönetmen Babak Khorramdin'i öldüren ailesi kızları ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etti
İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i öldüren anne ve babası pişman olmadıklarını söyleyerek daha önce kızlarını ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etti.
Danny Masterson'ın taciz davası: Scientology tarikatı onu korudu
That 70's Show adlı programı ile tanınan oyuncu Danny Masterson, cinsel taciz ile suçlandığı davanın, ikinci duruşmasına Scientology tarikatıyla ilgili sözler damga vurdu. (Fotoğralar: AP, AFP arşiv, Çizimler: BACKGRID USA)
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Hakan Taşıyan 7 ay süren tedavinin ardından taburcu oldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hadise 'Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum' sözlerine açıklık getirdi
2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi Düm Tek Tek şarkısıyla temsil eden Hadise, Belçika'dan bir teklif gelmesi halinde Eurovision'a katılabileceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşılma.
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Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt
Sense8 dizisiyle yıldızı parlayan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden yanıt geldi. Miguel Angel Silvestre, Erçel'e "Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim" dedi.
Billy Porter, HIV pozitif olduğunu açıkladı
Emmy’de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçen Billy Porter, 14 senelik sessizliğini bozarak HIV pozitif olduğunu açıkladı.
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Vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı
Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından son sözleri de ortaya çıktı. Yılmaz'ın son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, "Stüdyoya geldi. Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi" dedi.
Prens William corona virüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, corona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.
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Kağıt Ev 6. bölüm fotoğrafları: İntikam vakti
Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Kağıt Ev’, Pazartesi günü Star’da. işte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...
Sinead O’Connor'dan Prince için taciz suçlaması
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor anı kitabında, 5 yıl önce hayatını kaybeden ABD’li ünlü şarkıcı Prince’in tacizine ve şiddetine uğradığını yazdı. O’Connor, “Malikânesinde bana saldırdığında elinden zor kurtuldum” dedi.
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Tarihi Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra kazılar yeniden başlıyor
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait 140 odalı Kef Kalesi'nde, 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak.
Stephen King: J.K. Rowling bana küstü
Korku edebiyatının en büyük isimlerinden biri olarak kendini kabul ettiren Stephen King, geçen yaz J.K. Rowling'le aralarında yaşanan kırgınlığı anlattı...
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Bulgaristan'da geleneksel Türk kahvaltısı tanıtımı
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, yaklaşan 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla rezidansında “Geleneksel Türk Kahvaltısı” tanıtım programı düzenledi. Etkinliğe, Bulgaristan’ın Türk kökenli sevilen ses sanatçısı Silviya Katzarova’nın yanı sıra Bulgaristan’ın önde gelen gurme uzmanları, şefler, yemek ve mutfak alanında metin ve yorum yazan gazeteciler de katıldı.
Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın Kral yolu gün yüzüne çıkarıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılarda, Roma Sarayı ve üzerine inşa edilen Artuklu Sarayı'na giden Kral yolu gün yüzüne çıkarıldı. Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Bu yol, Roma yolundan ayrılıp saraya doğru devam ediyor. Yaklaşık 50 metrelik bir yol olması lazım. Şu anda 15 metresi ortaya çıkarıldı” dedi.
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Menajerimi Ara 38. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış) ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Aksaray'daki Yüksek Kilise ziyaretçilerini bekliyor
Aksaray'da, Bizans döneminden kalma şapelin içine 19. yüzyılda yapılan Yüksek Kilise, ihtişamıyla etkiliyor.
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Survivor’da market ve hafıza oyununu kim kazandı? (20 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor’da market ve hafıza oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 20 Mayıs'ta ekranlara gelen 98. bölümünde ödülleri kazanmak için mücadele veren kırmızı ve mavi takım parkurlarda adeta canını dişine taktı. Engellerin bulunduğu zorlu parkurda ipi göğüsleyen mavi takım hem haftalık erzak paketinin sahibi oldu hem de hafıza oyununda mutlu sona ulaştı.
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