Magazin ve sanat turu (21 Nisan 2021)

Nusret paylaştı: Nereden geldiğini unutma

Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İngilizce olarak Ramazan mübarek olsun başlıklı bir paylaşım yaptı. Nusret, "Nereden geldiğini unutma" yazarak doğduğu Erzurum Paşalıköy'ü yansıtan bir video yayınladı. Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe paylaşımının altına "Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notu düştü.



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