Magazin ve sanat turu (21 Nisan 2021)

21.04.2021 - 17:28
Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Liv Tyler'ın Miami tatili
Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Liv Tyler, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Miami tatilinde görüntülendi.
Jane Fonda, Joaquin Phoenix ve Leonardo DiCaprio'dan Joe Biden'a açık mektup
Aralarında Amerikalı oyuncular Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix ile Narcos dizisi yıldızı Wagner Moura'nın da yer aldığı ünlü isimler ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir açık mektup yayımladı.
Virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi
Corona virüse yaklanan ve ardından enfeksiyonu ile solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen yaptığı açıklamada usta oyuncunun entübe edildiğini açıkladı.
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin İngiltere'ye taşınan setinde görüntülendi. Kalabalık film ekibi, Cruise'un tren istasyonunda çekilecek aksiyon solu sahnesinin hazırlığındaydı.
Acun Ilıcalı'dan yemek yerken yakalanan İsmail Balaban'a ceza
Survivor 2021'de yarışmacılardan biriyle yaşadığı polemik sonrası Türkiye Güreş Federasyonu'nun destek açıklaması yaptığı İsmail Balaban bu kez yemek cezasıyla gündemde. Prodüksiyon ekibinin yemeğini yediği tespit edilen Balaban'a Ilıcaı tarafından ceza verildi.
Japonya'da makyaj çılgınlığı: Erkekler kozmetik ürünlerine akın etti
Pandemi Japonya'da kozmetik şirketlerini yükselişe geçirdi. Orta yaşlı erkek Japonlar, çevrimiçi görüşmelere geçildikçe kuaförlere akın etmeye ve makyaj malzemeleri almaya başladı.
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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın beraatine itiraz
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada verilen beraat kararına itiraz edildi.
Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma
Başrolünde İngiliz oyuncu Carey Mulligan’ın oynadığı, geçen hafta vizyona giren Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın) adlı film tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e kutlama
Her yıl şölen havasında bir kutlamayla yeni yaşına giren ve 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına bastı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Elizabeth için "Ona hizmet etmekten gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.
Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki
İtalya'da tecavüzle suçlanan oğlunu savunan komedyen Beppe Grillo, tepkilere neden oldu. Cinsel birlikteliğin karşı tarafın rızayla gerçekleştiğini savunan Grillo, sosyal medyada kullanıcılar tarafından topa tutuldu.
Nusret paylaştı: Nereden geldiğini unutma
Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İngilizce olarak Ramazan mübarek olsun başlıklı bir paylaşım yaptı. Nusret, "Nereden geldiğini unutma" yazarak doğduğu Erzurum Paşalıköy'ü yansıtan bir video yayınladı. Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe paylaşımının altına "Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notu düştü.
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Chris Hemsworth ve George Miller Mad Max Furiosa'yı anlattı
Chris Hemsworth ve George Miller, Mad Max serisinin spin-off filmi Furiosa hakkında konuştu. Avustralyalı oyuncu "Çok fazla baskı söz konusu ama kesinlikle motive eden heyecan verici bir baskı" dedi.
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Oyuncu Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti
Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" dedi.
Emina Jahovic evini Türk Konsolosluğu'na kiraya verdi
Emina Jahovic’in, Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk binası olarak hizmet vermeye başladı.
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Morrissey'den Simpsonlar'a (The Simpsons) tepki
The Smiths grubu ve solo çalışmaları ile tanınan İngiliz şarkıcı ve müzisyen Morrissey, son bölümünde kendisine yer veren Simpsonlar (The Simpsons) dizisine tepki gösterdi.
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Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm
Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz cumartesi günü eşi Prens Philip'i uğurladıktan sonra özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald'ın ölüm haberini aldı.
Scott Rudin, Broadway’deki görevinden istifa etti
Scott Rudin, kendisine yöneltilen zorbalık suçlamasının ardından tiyatrodaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Dermot Turing: Enigma amcamı yanlış tanıttı
II. Dünya Savaşı’nda Nazi şifrelerinin kırılmasını sağlayan ünlü İngiliz bilgisayar bilimcisi Alan Turing’in yeğeni kitap yazdı. Yeğen Dermot Turing kitabında, Benedict Cumberbatch’in oynadığı Alan Turing’i anlatan filmi sert bir şekilde eleştirdi.
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Fenomen Ares (Şeyhmus Özdemir) cinayetinde baba-oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E. (25) için duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Baba ve oğluna ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Yazar Cengiz Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova corona virüse yenildi
Türkiye'de Selvi Boylum Al Yazmalım eseri ile tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 79 yaşındaki eşi Maria Aytmatova tedavi gördüğü hastanede corona virüs nedeniyle vefat etti.
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İngiliz parlamenter: Meghan Markle monarşiyi yıkabilir!
Bir İngiliz parlamenter, Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportaj sonrasında kraliyetin artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını söyleyerek, monarşinin yıkılabileceğini öne sürdü. Ancak parlamenter, bunun için tahmini tarih verdi.
Tescilli Tokat kebabına ramazan ilgisi
Tokat'in coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Tokat kebabı, ramazanda yoğun ilgi görüyor.
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Şarkıcı Niran Ünsal corona virüse yakalandı
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak şarkıcı Niran Ünsal ve eşinin corona virüs testleri pozitif çıktı. İşte Ünsal'ın sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Tülay Bilginer hayatını kaybetti
Gazeteci, yazar ve senarist Tülay Bilginer vefat etti.
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Selçuklu motifleri geleceğe taşınıyor
Bursa'da 25 yıldır reklam fotoğrafçılığı yapan Cumhur Aygün, linolyum (muşamba malzemesi) üzerine oyduğu 1000 yıllık Selçuklu motiflerini buğday sapından üretilen el yapımı kağıtlara yüksek baskı tekniğiyle aktarıyor.
Zorlu PSM'de gün boyu 23 Nisan etkinlikleri
Zorlu PSM, Zorlu Holding katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Zorlu PSM ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalları üzerinden gün boyu sunacağı çevrim içi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek etkinlik ve atölyeler tüm çocukların erişebilmesi için ücretsiz yayınlanacak.
İbo Show 21. yeni bölüm tanıtımı
İbrahim Tatlıses'in Star'da yayınlanan programı İbo Show'un 21. bölüm tanıtımı yayınlandı.
74. Cannes Film Festivali açılışında Annette gösterilecek
Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali, 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılışında Adam Driver ve Marion Cotillard'ın başrolleri paylaştığı Annette filmi gösterilecek.
Kemal Sunal’ın doğduğu mahallede adına müze açılacak
Malatyalı olan Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol İlçesi’nde yaşatılacak. Sunal için doğduğu mahallede müze oluşturulacak.
Siirt'in yaylalarında hazırlanan yöresel peynir satışta
Siirt'in yaylalarında göçerler tarafından üretilen kente özgü yöresel peynir, tezgahtaki yerini aldı. Her yıl bu mevsimlerde yaylalardan getirilen peynirin fiyatının bu yıl ucuz olacağını söyleyen satıcı Menav Samgum, "Bahar ayının bitmesiyle daha çok peynir gelmeye başlayacak. Şimdiden yoğun sipariş almaya başladık" dedi.
Genç piyanistlere İdil Biret’le aynı sahneyi paylaşma fırsatı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve yurt dışında yaşayan 15-25 yaş arası piyanist gençlere, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in adını taşıyan festivalde orkestra eşliğinde sahne alma imkanı sağlıyor.
Bağışıklıktan saç dökülmesine kadar etkili 'gulik'in mesaisi başladı
Tunceli’de baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen, bölgede gulik olarak bilinen çiriş otu, vatandaşların zorlu mesainin ardından toplanarak pazarlara getirilmeye başlandı. Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor.
Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi
Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan pidenin evlerde de en az fırındaki kadar lezzetli yapılabileceğini dile getiren Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Özer, 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi yapmanın püf noktalarını paylaştı. Özer, aynı zamanda Osmanlı şerbeti tarifi de verdi.
Akrep 19. yeni bölüm 2. fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 22 Nisan'da ekrana gelecek yeni bölümde Ferda, Perihan'ı tuzağa çekiyor.
Yazar Kemal Tahir vefatının 48. yılında anılıyor
Eserlerinde Anadolu, Kurtuluş Savaşı yılları ve Osmanlı tarihi gibi konuları işleyen yazar Kemal Tahir, Türk romanına yerli bir kimlik kazandırmak için büyük mücadele verdi. Usta yazarın vefatının üzerinden 48 yıl geçti.
Survivor'da kim elendi, İsmail Balaban'ın cezası ne? (20 Nisan 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, İsmail Balaban'ın cezası ne oldu, Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları belli oldu. İletişim ödülünü ünlülerin kazandığı son bölümde, prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edilen İsmail Balaban'a 3 yemek ödülü cezası verildi. Burnu kırılan Merve Aydın'ın durumunun ise ilerleyen günlürde belli olacağı açıkladı. SMS birincisi olan Steven Reşat'ı, Sergen ise İsmail'i eleme adayı seçti. Cumartesi günkü SMS mücadelesi sonuçlarına göre Dora, İlayda, Reşat ve İsmail'den adaya veda eden yarışmacı Reşat oldu. İşte Survivor 2021'in 20 Nisan tarihli 74. yeni bölümünde yaşananlar...
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