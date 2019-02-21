Magazin ve sanat turu (21 Şubat 2019)
21 Şubat 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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İŞTE SEYİRCİLERE GÖRE OSCAR'DA EN İYİ FİLM
91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) adaylar arasında hangisi En İyi Film seçilecek? IMDb (İnternet Film Veri Tabanı), En İyi Film kategorisinde ödül için aday olan filmlerle ilgili kullanıcılarına bir anket düzenliyor. Anket henüz sonuçlanmasa da birinci açık ara önde gidiyor.
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31 YAŞINA ÖZEL 31 FOTOĞRAFLA RIHANNABarbados'lu şarkıcı Rihanna 20 Şubat'ta 31 yaşına girdi. Çıkardığı Fenty Beauty markasıyla gündemde Ri-Ri hayatımıza ne zaman girdi, kariyeri nasıl seçikllendi neleri tercih etti. İşte 31. yaşına özel 31 fotoğrafla Rihanna
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NETFLİX’TEN YENİ TÜRKİYE PROJELERİBirçok ülkede seyirciyle buluşan ve Türkiye’deki ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’la yüksek izlenme oranlarına ulaşan Netflix’ten yeni Türkiye projeleri geliyor.
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KARL LAGERFELD'İN MİRASI KEDİSİNE Mİ KALACAK?Fransa'nın başkenti Paris'te 85 yaşında hayatını kaybeden efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği öne sürülüyor. Bir diğer iddia ise vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e servetinin büyük bir bölümü kalacak.
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"ORGANİZE İŞLER'İ İZLEDİĞİM GÜN DOLANDIRILDIM"Oyuncu Akasya Aslıtürkmen de dolandırıcıların ağına düştü. Aslıtürkmen, "Organize İşler'i izlediğim gün dolandırıldım" dedi.
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AYRILDILARDele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae iki buçuk yıl süren fırtınalı aşklarını sonlandırma kararı aldı. Ayrılığın arkasında başka bir kadın olduğu iddia edildi.
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MICHELIN YILDIZLI RESTORANDA MANTAR YİYEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İspanya’nın Valencia kentindeki Michelin yıldızlı RiFF Restaurant’da mantar yiyen bir müşteri hayatını kaybetti. 23 müşterinin de yemeklerinden zehirlendiği restoran, soruşturma tamamlanana kadar kapalı kalacak.
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CEM YILMAZ'DAN KARL LAGERFELD PAYLAŞIMIChanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü efsanevi modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayatını kaybetti. 'En yaratıcı modacılar' arasında yer alan Alman tasarımcıya ünlü isimler birlikte çekildikleri karelerini paylaşarak veda ediyor.
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MEGHAN MARKLE'IN 500 BİN DOLARLIK (2,5 MİLYON LİRA) BABY SHOWER PARTİSİ
Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD’ye giden Meghan Markle, beş günlük seyahatinin 500 bin dolarlık (2,5 milyon lira) maliyetiyle İngiliz basınının gündeminde.
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TÜLİN ŞAHİN NEW YORK'TA PODYUMA ÇIKTI
Dünyanın en iyi ve en güzel 50 top modeli arasında gösterilen Tülin Şahin, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaca ünlü yıldızların modacısı Rufat İsmayil'in defilesinde boy gösterdi. Defileye ve Şahin'e basın büyük ilgi gösterdi.
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İKİNCİ KEZ ALDATILMAYI AFFETMEDİABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson ile 'ikinci kez ihanet' iddiası sonrası yollarını ayırdı.
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SON 25 YILA DAMGA VURAN ERKEKLEROscar törenlerinin en prestijli ve en merak edilen ödüllerinden biri olan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncuları bir araya getirdik. İşte Gary Oldman'dan Leonardo DiCaprio'ya, Daniel Day-Lewis'ten Sean Penn'e son 25 yılda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar kazanan oyuncuları listesi...
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ROGER WATERS'TAN VENEZUELA ÇIKIŞIİngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters (75), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı cuma günü Kolombiya sınırında yapılması planlanan konseri finanse eden İngiliz işadamı Richard Branson’a tepki gösterdi.
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OSCAR HEDİYE PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU91. Oscar Ödülleri'ne aday isimler için lüks tatil, pahalı kozmetik ürünleri, spa ile fitness aletleri gibi hediyeleri içeren 100 bin dolarlık çantalar hazırlandı. İşte hediye paketinin içindekiler...
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SEDA BAKAN: 'MURAT BOZ ACABA ÇOK KAPRİSLİ MİDİR?' DİYE DÜŞÜNDÜMMurat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı Öldür Beni Sevgilim filminin tanıtım toplantısı önceki gün yapıldı. Bakan "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda; 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir?', 'Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat’la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat gerçekten göründüğü gibi birisi" dedi.
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'KORKU FİLMLERİ KİLO ALDIRIYOR'ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korku filmi izleyenlerin kilo alma eğiliminde olduğunu gösterdi.
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REYNMEN'İN REKOR KIRAN ŞARKISI YOUTUBE'DAN SİLİNDİSosyal medya fenomeni Reynmen'in çıkardığı ve YouTube'da 120 milyonu aşan şarkı silindi. Bazı kullanıcılar şarkının YouTube tarafından kaldırıldığını iddia ederken Reynmen, "Şarkıyı ben kaldırdım" dedi.
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MOBİLYA ZEHİRLENDİBodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı Mobilya isimli köpek, tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek öldürüldü. Mobilya ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, "Yıkılsın Bodrum, bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler" diyerek tepkisini dile getirdi.
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EZHEL'İN "UYUŞTURUCUYU ÖZENDİRME" DAVASINDA KARAREzhel adını kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan ikinci dava kapsamında da beraatine karar verildi.
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ANKARA KİTAP FUARI'NDA YENİ DÖNEMEylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, "Ankara'da artık ekimde ve martta olmak üzere yılda iki kez okuyucuyu, yazarı, halkı, yayınevini kitap fuarında buluşturacağız" dedi.
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ROBERT DOWNEY JR’DAN CAPTAIN MARVEL’A DESTEK
Iron Man (Demir Adam) lakaplı Tony Stark karakteriyle tanınan Robert Downy Jr. Instagram hesabından Captain Marvel fragmanını yayınladı. Fragman, Avengers’ın (Yenilmezler) orijinal filmindeki karakterlere bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
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NÜKHET DURU: KADINIM ŞARKISINI DİNLEYİNCE 'BANA BU ADAMI BULUN' DEDİMNTV Radyo’da Suat Kavukluoğlu’nun hazırlayıp sunduğu "Müzik Defteri" programının ikinci konuğu Nükhet Duru oldu.
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YAYINCILAR E-KİTAP'TA KDV'NİN SIFIRA ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORTürkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Basılı kitaptaki KDV sıfıra çekilirken, önerimiz e-Kitap'ta da KDV'nin istisnaya tabi tutulmasıdır. İçeriğin yayılması ve zenginleşmesi açısından bakıldığında e-Kitap'taki KDV'nin sıfıra çekilmesinde uzun vadede fayda olacaktır" dedi.
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Rİ-Rİ'NİN GÜZELLİK EVRİMİGünümüzün en popüler stil ikonlarından biri olan Rihanna, çıkış yaptığı günden bu yana giydikleri, çılgın saç modelleri ve takılarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başardı. İşte 20 şubat itibariyle 31. yaşını kutlayan Rihanna'nın 2005'ten bugüne güzellik evrimi...
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BORAN KONAĞI'NDA İŞLER KARIŞIYORStar TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 73. bölüm 2. fragmanı yayınladı.
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İSTANBUL'UN FAHRİ HEMŞEHRİLERİ SOKAK HAYVANLARI
İstanbul'da binlerce sokak hayvanı var. Ve hepsi insanlar gibi binlerce yıldır kentin bir sakini gibi. Ancak çoğu zaman sokaklarda aç, susuz çaresizce dolaşmak zorunda kalıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda yaşayan 130 bin köpek ile 165 bin kedinin bakımını yapmayı hedefliyor. Onların bakımını üstlenen bir de gönüllü İstanbullular var.
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LADY GAGA AYRILIK SONRASI ÇİFTLİĞE KAPANDI
Nişanlısı Christian Carino’dan ayrılan Lady Gaga, zor günleri atlatmak için Meksika’daki çiftliğine gitti.
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ÜNLÜ OYUNCU ALEC BALDWIN TRUMP'IN HEDEFİNDE
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, yaptığı Donald Trump taklidiyle, hem ülkesinde hem de dünya genelinde oldukça beğeniliyor. Ancak Baldwin, Trump'ın sosyal medyada yaptığı açıklamalarla kendisi ve ailesine bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. Baldwın'e New York Times'dan destek geldi.
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DİLA, KUZGUN'A CANINI EMANET EDİYORStar’da Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuzgun’un 3. Bölümünden ilk sahne yayınlandı.
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