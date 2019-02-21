Magazin ve sanat turu (21 Şubat 2019)

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı Öldür Beni Sevgilim filminin tanıtım toplantısı önceki gün yapıldı. Bakan "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda; 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir?', 'Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat’la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat gerçekten göründüğü gibi birisi" dedi.