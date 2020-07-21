Magazin ve sanat turu (21 Temmuz 2020)

21.07.2020 - 17:38
Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı
Merkezi Portekiz’de bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından İnsanlık Ödülü’ne layık görülen genç aktivist Greta Thunberg, 1 milyon euro değerindeki ödülü iklim kriziyle mücadelede kullanılması için çeşitli gruplara bağışladı.
Muazzez Ersoy'un özel dezenfektanlı tekne tatili
Sanatçı Muazzez Ersoy, corona virüs salgını nedeniyle, yaz aylarında tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçinme geleneğini bozup, bu yıl tekne tatilini tercih etti. Ersoy, tatile çıkmadan önce teknesini ozon ile dezenfekte ettirdi.
Kanye West: Hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz
Gözyaşları içinde ilk mitingini gerçekleştiren ünlü rapçi Kanye West, kürtaj itirafının ardından reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürdü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.
Türkan Şoray: Sinema edebi kağıtların görselliğe dökülmüş hali
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Türkan Şoray, filmlerde canlandırdığı karakterlerin acılarını hissetmeden doğru bir performans sergilenemeyeceğini belirterek, "İçim cız etmeden oynayamıyorum. Bu nedenle bayağı bir konsantrasyon dönemi geçiriyorum" dedi. Edebi eserin baş karakterini canlandıran usta oyuncu aynı zamanda senarist ve yönetmen Şoray, sanatın her kolunun aslında edebiyat olduğuna işaret ederek, "Sinema edebi kağıtların görselliğe dökülmüş halidir. Sinema edebiyattan çok yararlandı. Birçok klasik roman filme çekildi" ifadelerini kullandı.
Anadolu Uygarlığı'na ait orijinal eserler sergileniyor
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, kültür alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Havalimanı'nda bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' adlı sergisiyle yolcular Anadolu Uygarlığı'na ait orijinal eserleri yakından görme fırsatı buluyor.
Haluk Levent'in Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti
Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent tepki topladı.
Bir dönem Eurovision’a damga vuran Şebnem Paker şimdi nerede, ne yapıyor?
Türkiye’nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, şimdilerde müzik öğretmenliği yapıyor. Paker, “Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte Dinle hatırlanır” ifadelerini kullanıyor.
Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor
Usta oyuncu Robert de Niro’nun da ortağı olduğu dünyaca ünlü restoran İstanbul’da şube açıyor.
Kastamonu pastırmasına coğrafi işaret belgesi
Kastamonu pastırması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Kastamonu’nun, bu pastırma ile birlikte toplam Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünü 15’e yükselmiş oldu.
Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı
Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davasında evlilikle ilgili kirli çamaşırlar ortaya saçılmaya devam ediyor. Depp'in, kendisini, rol arkadaşı olan ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını belirten Heard, eski eşinin sürekli kendisini yakalamaya çalıştığını öne sürdü. Heard ayrıca, Depp'in kendisini aldatmakla suçladığı Leonardo DiCaprio ve Channing Tatum gibi isimlere lakap taktığını da iddia etti.
Ata Buz Müzesi yaz ayında ziyaretçilerine iki mevsimi birden yaşatıyor
Kış aylarının en sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde kurulan Ata Buz Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
2020 Audubon
Kuş Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu
Kuşların korunması ve sağlıklı ekosistem için çalışan dünyadaki en eski kuruluşlardan biri olan Amerikan Ulusal Audubon Topluluğu, her yıl geleneksel olarak fotoğraf yarışması düzenliyor. 2020 Audubon Kuş Fotoğrafları Yarışması'nda 6 bin fotoğraf yarıştı. Birinci seçilen fotoğrafın sahibi Joanna Lentini, 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. İşte yarışmada dereceye giren en iyi kuş fotoğrafları...
Oyuncu Burcu Kara'nın karavan tatili
Eşiyle birlikte karavan satın alan oyuncu Burcu Kara, karavan tatiline çıktı. Kara, "Bir çılgınlık yapıp karavan almış olabiliriz" dedi.
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları (Ebru Şahin kimdir?)
Basketbol yıldızı Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin’in birlikteliği devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi.
Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması
Mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesi vasiyete itiraz etmeyeceklerini belirterek, "Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz" dedi.
LeBron James'in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar
LeBron James'in imzasını taşıyan bir oyuncu kartı açık artırmada 1.8 milyon dolara alıcı buldu.
Leonardo DiCaprio'dan süper kahraman rolüne yeşil ışık
ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio, doğru projeyi bulursa gelecekte bir süper kahramanı canlandırabileceğini ifade etti.
Katy Perry'den hamilelik paylaşımı
Bu yaz doğum yapacak olan ünlü şarkıcı Katy Perry, hamileliğindek son halini hayranlarıyla paylaştı.
Büyükada'da açıkhava sineması
İstanbul Büyükada'da düzenlenen AçıkhavADA Sinema etkinliği kapsamında kült olmaya aday Sarı Mercedes, Ruhların Kaçışı/Sprited Away, Acı ve Zafer/Pain and Glory ve Tosun Paşa filmleri, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.
Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder'in boşanmasında ekonomik ve psikolojik şiddet iddiası
Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder, eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanacaklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan ilk dilekçede, Parlak'ın, eşinin tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almayı da içeren bir dizi ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasına yer verildi. Çiftten dün akşam iddialarla ilgili açıklama geldi.
'Karadeniz'in Zeugması' Hadrianaupolis Antik Kenti'ne ziyaretçi akını
'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet
Uzun zamandır vergi kaçırmaktan yargılanan dünyaca ünlü İsrailli model Bar Refaeli 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne-kız, milyonlarca dolar vergi borcunun yanı sıra 1,5 milyon dolar para cezası ödeyecek.
Jennifer Aniston entübe olan arkadaşının fotoğrafıyla uyardı (Corona günlerinde ünlüler)
Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak ünlü oyuncu Jennifer Aniston, kendisinin maskeli, Covid-19 tedavisi gören bir arkadaşının ise entübe haldeyken çekilen fotoğrafını paylaşarak maske uyarısı yaptı.
Rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıklayarak, sosyal medyada hamilelik fotoğraflarını paylaştı.
İdil Biret Bodrum'da konser verdi
Piyano sanatçısı İdil Biret, 2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali etkinliği kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyici karşısına çıktı.