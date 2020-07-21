Magazin ve sanat turu (21 Temmuz 2020)

Kanye West: Hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz

Gözyaşları içinde ilk mitingini gerçekleştiren ünlü rapçi Kanye West, kürtaj itirafının ardından reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürdü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.



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