Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2018)

Başrollerinde Can Yaman (Can Divit) ve Demet Özdemir (Sanem Aydın) yer aldığı Erkenci Kuş, Can ile Sanem'in reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler de yer alıyor. İşte dizinin konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...