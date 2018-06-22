Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2018)
21 Haziran'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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TRUMP'IN TARTIŞILAN KIYAFETLERİ
First Lady olduğu gündün itibaren kıyafetleriyle tartışılan hatta bazı modacıların siyesi nedenlerle giydirmeyi reddettiği Melania Trump bu sefer asker yeşili montu ve arkasındaki mesajla gündemde.
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ŞEYMA SUBAŞI TEFTİŞTE (KAFE HAZIRLIKLARI)Sosyal medya hesabından kafe açacağını duyurduktan sonra Bebek'te bir mekan kiralayan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, çalışmalara hız verdi. Subaşı önceki gün açmaya hazırlandığı kafenin inşaatını teftiş etti.
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VICTORIA'S SECRET'IN 8 SIRRI
Her yıl göz alıcı tasarımları ve modelleriyle milyonları ekrana kilitleyen Victoria’s Secret Moda Şovu’nun, sekiz önemli sırrını biliyor musunuz?
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KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ BELLİ OLDUKıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki partneri belli oldu. Kadroya dahil olan Ekin Türkmen, oyuncunun sevgilisini canlandıracak.
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36. YAŞINDA PRENS HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLERCambridge dükü, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu William Arthur Philip Louis, 21 haziran itibariyle 36. yaşını kutluyor. İşte İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden tahtın ikinci varisi Prens William hakkında ilginç bilgiler...
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OTOMOBİLLERİNİ SATIYOR (KOMŞULARLA KRİZ)
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in altı arabadan oluşan araç filosu, komşularını isyan ettirdi. Park yeri bulamayan komşularla arası açılan Özçivit, iki aracını satma kararı aldı.
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İLK KEZ KONUŞTU: ACIYI KALDIRAMADIM
Hollywood yıldızı Johnny Depp, ABD’de yayın yapan Roling Stones dergisine verdiği özel röportajda, Amber Heard ile boşandıktan sonra depresyona girdiğini söyleyerek, 600 milyon dolarlık servetinin çoğunu kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.
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YARDIM ÇIĞLIĞI KARŞILIKSIZ KALMADITayland'a yerleşen ve sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan Leyla Bilginel'den iyi haber... Sağlık Bakanlığı ekipleri 40 yaşındaki oyuncuyu tedavi için İstanbul'a getirdi.
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DEFNE SAMYELİ'DEN TEPKİ: DİŞÇİYE DE GELSEYDİNİZ
Haftalardır Cem Yılmaz aşkıyla gündemde olan Defne Samyeli, önceki akşam kuaförüne uğradı. Kızı Derin ile birlikte kuaförden çıkan sunucu, habercilerle karşılaşınca gerildi.
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SELENA GOMEZ'DEN KISA KORKU FİLMİ
Uzun süredir Justin Bieber ile olan ayrılığıyla gündemde olan Selena Gomez, kısa korku filminde rol aldı.
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OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE PARTİ SKANDALI
Öğrencilerin çılgın kutlamalarını yasakladığını duyuran İngiltere'nin Oxford Üniversitesi yeni pir partiyle çalkalanıyor. The Sun muhabirinin gizlice gittiği partide uyuşturucu ve cinsel şovlar olduğu iddia edildi.
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ÜNLÜ MODEL KENDALL JENNER'A KÖTÜ SÜRPRİZ
ABD’li süpermodel Kendall Jenner, İtalya’dan ABD’ye dönüşünde bir markete uğradı. 22 yaşındaki Kardashian/Jenner ailesinin üyesi alışveriş yaparken karşılaştığı “Kill the Kardashians” (Kardashianları öldür) yazılı bir tişört giyen adamın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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ROCKY DÜNYASINDA GEÇEN CREED'İN YENİ MACERASISylvester Stallone ve Michael B. Jordan’lı Creed 2’den ilk fragman yayınlandı.
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KEANU REEVES'Lİ SİBİRYA'DAN YENİ KARELERMatrix'in ardından John Wick serileriyle sinemada fırtına gibi esen Keanu Reeves'in yeni filmi Sibirya'dan (Siberia) yeni kareler yayınlandı.
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GENÇLİĞE Bİ YER
Genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak amacıyla 2015’te yola çıkan Sanata Bi Yer, bu yıl ikinci sergisiyle devam ediyor. Sergi, 24 Haziran’a kadar bomontiada’da gerçekleştirilecek.
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MARVEL KARAKTERLERİNİN SET HALLERİ2008 yılından bu yana hayatımızda olan Marvel Sinematik Evreni birçok unutulmaz filme ev sahipliği yaptı. Onlarca süper kahramanı görkemli bir şekilde beyaz perdeye taşıyan evrenin setlerinde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda Marvel filmlerinden set halleri
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TROYA MÜZESİ'NİN AÇILIŞI İÇİN GERİ SAYIM
Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yapımı bu yıl tamamlanan müzenin, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında açılması planlanıyor.
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BÜYÜK ÖDÜLÜ AÇIKLADI
Survivor son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İlk oyun Adem ve Nagihan'ın olurken ikinci oyunu ise yine Adem ve Nagihan kazandı. Survivor'da eleme adayları da Turabi, Hakan ve Murat olarak belirlenmişti. 22 Haziran Cuma günü yarışmacılar ev ödüllü büyük oyunda karşılaşacak ada konseyinde de bir isim yarışmaya veda edecek.
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ERKENCİ KUŞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLERBaşrollerinde Can Yaman (Can Divit) ve Demet Özdemir (Sanem Aydın) yer aldığı Erkenci Kuş, Can ile Sanem'in reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler de yer alıyor. İşte dizinin konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...
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HAFTANIN FİLMLERİ
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi.
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ELVIS PRESLEY'İN UÇAĞI AÇIK ARTIRMADAEfsanevi şarkıcı Elvis Presley'in özel jeti yeniden açık artırmada satışa çıkarıldı. Çevrimiçi açık artırma sitesi, jet için teklifleri 27 Temmuz'a kadar kabul edecek. Tamamen orijinal parçalardan oluşan uçak, döneminin ve Elvis'in zevkini yansıtıyor.
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ROMA'DAKİ FESTİVAL'DE TÜRK MÜZİĞİ ESİNTİSİ2018 Roma Müzik Festivali kapsamında verilen Türk klasik ve caz müziği konserlerinde, piyanist Rüya Taner ve perküsyon sanatçısı Dinçer Özer de sahne aldı.
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