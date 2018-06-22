NTV

Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2018)

21 Haziran'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    TRUMP'IN TARTIŞILAN KIYAFETLERİ

    TRUMP'IN TARTIŞILAN KIYAFETLERİ

    First Lady olduğu gündün itibaren kıyafetleriyle tartışılan hatta bazı modacıların siyesi nedenlerle giydirmeyi reddettiği Melania Trump bu sefer asker yeşili montu ve arkasındaki mesajla gündemde.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 2

    ŞEYMA SUBAŞI TEFTİŞTE (KAFE HAZIRLIKLARI)

    ŞEYMA SUBAŞI TEFTİŞTE (KAFE HAZIRLIKLARI)
    Sosyal medya hesabından kafe açacağını duyurduktan sonra Bebek'te bir mekan kiralayan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, çalışmalara hız verdi. Subaşı önceki gün açmaya hazırlandığı kafenin inşaatını teftiş etti.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 3

    VICTORIA'S SECRET'IN 8 SIRRI

    VICTORIA'S SECRET'IN 8 SIRRI

    Her yıl göz alıcı tasarımları ve modelleriyle milyonları ekrana kilitleyen Victoria’s Secret Moda Şovu’nun, sekiz önemli sırrını biliyor musunuz?

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 4

    KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ BELLİ OLDU

    KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ BELLİ OLDU
    Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki partneri belli oldu. Kadroya dahil olan Ekin Türkmen, oyuncunun sevgilisini canlandıracak.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 5

    36. YAŞINDA PRENS HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

    36. YAŞINDA PRENS HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
    Cambridge dükü, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu William Arthur Philip Louis, 21 haziran itibariyle 36. yaşını kutluyor. İşte İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden tahtın ikinci varisi Prens William hakkında ilginç bilgiler...

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 6

    OTOMOBİLLERİNİ SATIYOR (KOMŞULARLA KRİZ)

    OTOMOBİLLERİNİ SATIYOR (KOMŞULARLA KRİZ)

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in altı arabadan oluşan araç filosu, komşularını isyan ettirdi. Park yeri bulamayan komşularla arası açılan Özçivit, iki aracını satma kararı aldı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 7

    İLK KEZ KONUŞTU: ACIYI KALDIRAMADIM

    İLK KEZ KONUŞTU: ACIYI KALDIRAMADIM

    Hollywood yıldızı Johnny Depp, ABD’de yayın yapan Roling Stones dergisine verdiği özel röportajda, Amber Heard ile boşandıktan sonra depresyona girdiğini söyleyerek, 600 milyon dolarlık servetinin çoğunu kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 8

    YARDIM ÇIĞLIĞI KARŞILIKSIZ KALMADI

    YARDIM ÇIĞLIĞI KARŞILIKSIZ KALMADI
    Tayland'a yerleşen ve sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan Leyla Bilginel'den iyi haber... Sağlık Bakanlığı ekipleri 40 yaşındaki oyuncuyu tedavi için İstanbul'a getirdi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 9

    DEFNE SAMYELİ'DEN TEPKİ: DİŞÇİYE DE GELSEYDİNİZ

    DEFNE SAMYELİ'DEN TEPKİ: DİŞÇİYE DE GELSEYDİNİZ

    Haftalardır Cem Yılmaz aşkıyla gündemde olan Defne Samyeli, önceki akşam kuaförüne uğradı. Kızı Derin ile birlikte kuaförden çıkan sunucu, habercilerle karşılaşınca gerildi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 10

    SELENA GOMEZ'DEN KISA KORKU FİLMİ

    SELENA GOMEZ'DEN KISA KORKU FİLMİ

    Uzun süredir Justin Bieber ile olan ayrılığıyla gündemde olan Selena Gomez, kısa korku filminde rol aldı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 11

    OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE PARTİ SKANDALI

    OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE PARTİ SKANDALI

    Öğrencilerin çılgın kutlamalarını yasakladığını duyuran İngiltere'nin Oxford Üniversitesi yeni pir partiyle çalkalanıyor. The Sun muhabirinin gizlice gittiği partide uyuşturucu ve cinsel şovlar olduğu iddia edildi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 12

    ÜNLÜ MODEL KENDALL JENNER'A KÖTÜ SÜRPRİZ

    ÜNLÜ MODEL KENDALL JENNER'A KÖTÜ SÜRPRİZ

    ABD’li süpermodel Kendall Jenner, İtalya’dan ABD’ye dönüşünde bir markete uğradı. 22 yaşındaki Kardashian/Jenner ailesinin üyesi alışveriş yaparken karşılaştığı “Kill the Kardashians” (Kardashianları öldür) yazılı bir tişört giyen adamın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 13

    ROCKY DÜNYASINDA GEÇEN CREED'İN YENİ MACERASI

    ROCKY DÜNYASINDA GEÇEN CREED'İN YENİ MACERASI
    Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan’lı Creed 2’den ilk fragman yayınlandı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 14

    KEANU REEVES'Lİ SİBİRYA'DAN YENİ KARELER

    KEANU REEVES'Lİ SİBİRYA'DAN YENİ KARELER
    Matrix'in ardından John Wick serileriyle sinemada fırtına gibi esen Keanu Reeves'in yeni filmi Sibirya'dan (Siberia) yeni kareler yayınlandı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 15

    GENÇLİĞE Bİ YER

    GENÇLİĞE Bİ YER

    Genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak amacıyla 2015’te yola çıkan Sanata Bi Yer, bu yıl ikinci sergisiyle devam ediyor. Sergi, 24 Haziran’a kadar bomontiada’da gerçekleştirilecek.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 16

    MARVEL KARAKTERLERİNİN SET HALLERİ

    MARVEL KARAKTERLERİNİN SET HALLERİ
    2008 yılından bu yana hayatımızda olan Marvel Sinematik Evreni birçok unutulmaz filme ev sahipliği yaptı. Onlarca süper kahramanı görkemli bir şekilde beyaz perdeye taşıyan evrenin setlerinde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda Marvel filmlerinden set halleri

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 17

    TROYA MÜZESİ'NİN AÇILIŞI İÇİN GERİ SAYIM

    TROYA MÜZESİ'NİN AÇILIŞI İÇİN GERİ SAYIM

    Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yapımı bu yıl tamamlanan müzenin, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında açılması planlanıyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 18

    BÜYÜK ÖDÜLÜ AÇIKLADI

    BÜYÜK ÖDÜLÜ AÇIKLADI

    Survivor son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İlk oyun Adem ve Nagihan'ın olurken ikinci oyunu ise yine Adem ve Nagihan kazandı. Survivor'da eleme adayları da Turabi, Hakan ve Murat olarak belirlenmişti. 22 Haziran Cuma günü yarışmacılar ev ödüllü büyük oyunda karşılaşacak ada konseyinde de bir isim yarışmaya veda edecek. 

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 19

    ERKENCİ KUŞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

    ERKENCİ KUŞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
    Başrollerinde Can Yaman (Can Divit) ve Demet Özdemir (Sanem Aydın) yer aldığı Erkenci Kuş, Can ile Sanem'in reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler de yer alıyor. İşte dizinin konusu, fragmanı, oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 20

    HAFTANIN FİLMLERİ

    HAFTANIN FİLMLERİ

    Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi. 


    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 21

    ELVIS PRESLEY'İN UÇAĞI AÇIK ARTIRMADA

    ELVIS PRESLEY'İN UÇAĞI AÇIK ARTIRMADA
    Efsanevi şarkıcı Elvis Presley'in özel jeti yeniden açık artırmada satışa çıkarıldı. Çevrimiçi açık artırma sitesi, jet için teklifleri 27 Temmuz'a kadar kabul edecek. Tamamen orijinal parçalardan oluşan uçak, döneminin ve Elvis'in zevkini yansıtıyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 22

    ROMA'DAKİ FESTİVAL'DE TÜRK MÜZİĞİ ESİNTİSİ

    ROMA'DAKİ FESTİVAL'DE TÜRK MÜZİĞİ ESİNTİSİ
    2018 Roma Müzik Festivali kapsamında verilen Türk klasik ve caz müziği konserlerinde, piyanist Rüya Taner ve perküsyon sanatçısı Dinçer Özer de sahne aldı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin