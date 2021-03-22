Magazin ve sanat turu (22 Mart 2021)

22.03.2021 - 17:33
Prens Harry annesi Prenses Diana'yı anlattı: Kabul etmek istemedim
Bir süredir eşi Meghan Markle ile verdiği röportajla gündemde olan üyesi Prens Harry, bu kez bir kitaba yazdığı önsözle konuşuluyor. Harry, corona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için kaleme alınan kitabın önsözünde, annesi Prenses Diana'yı kaybettiğinde neler hissettiğini anlattı. Harry, burada kaleme aldığı yazıda annesinin ölümü için, "İnanmak istemedim. Kabul etmek istemedim. İçimde büyük bir boşluk vardı" ifadelerini kullandı.
Kylie Jenner'ın kaza geçiren makyözü için bağış çağrısı yapması tepki çekti
Kozmetik milyoneri Kylie Jenner'ın (23) kaza geçiten makyözü Samuel Rauda'nın (26) 120 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak yerine yardım kampanyasına 5 bin dolar gönderip bağış çağrısı yapması tepki çekti.
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Mohamed Hadid kızları Gigi ve Bella'nın Arapça isimlerini açıkladı
Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş insanı Mohamed Hadid Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi.
Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir
Johnny Depp'in hukuk ekibi, ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün bağış konusunda yaptığı hatanın, ikili arasındaki yasal mücadelenin rengini değiştirebileceğini düşünüyor.
Şener Şen: Orası doğduğum yer değil
Adana'da çökme tehlikesiyle karşı karşıaya gelen ve Şener Şen'in dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev için usta sanatçı açıklama yaptı. Şen, "Orası doğduğum yer değil" dedi.
Marvel'in 15 kişilik 'Meclis'i deşifre oldu
Falcon and Winter Soldier dizisinin senaristi Derek Kolstad, Marvel'da işlerin nasıl yürüdüğünü anlatırken senaryo taslaklarının 12 ila 15 kişilik bir 'Meclis'in onayından geçtiğini deşifre etti.
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Buckingham Sarayı'na farklılıklar danışmanı atanması gündemde
Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Kraliyet Ailesi'ni ırkçılıkla suçlamasının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in farklılıklar danışmanı atayacağı iddia edildi.
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Kendisini şarkıcı Simge Sağın gibi tanıtan kabin memuruna 4 yıl hapis istemi
Şarkıcı Simge Sağın adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Salda Gölü'nde defile su kaynaklarının korunmasına dikkat çekecek
Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası gündem olmaya devam edecek. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Salda Gölü'nde gerçekleştirilecek. Su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekmek amacıyla alışılagelmişin dışında bir projeye imza atacak olan defile görüntüleri, 50 ülkede gösterime girecek. Defilede ünlü modeller Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu’nun da aralarında olduğu toplam 50 manken görev alacak.
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Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası
Trinidad asıllı Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj'ın babası Robert Maraj'a şubat ayında aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı.
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Bensu Soral'dan bağış çağrısı
Oyuncu Bensu Soral, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine bağış yapılmasını istedi. Soral, konuyla ilgili, "23 Mart bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine açtığım doğum günü kampanyama yapacağınız bağışları bekliyorum" dedi.
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ayla Karaca İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Aşk Engel Tanımaz filminin esin kaynağı Uma Thurman çıktı
Dünyanın en sevilen romantik filmlerinden Aşk Engel Tanımaz’ın (Aşk Engel Tanımaz) esin kaynağı Uma Thurman ve gizli aşkı çıktı.
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Zayn Malik: İnatçılığım beni bugünlere getirdi
Yıldız şarkıcı Zayn Malik, "İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" dedi.
Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip
Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Son olarak Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. İşte Meryem Uzerli'den Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Miranda Kerr'e, Elçin Sangu'dan Gupse Özay'a ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy birbirlerini sildi
Uzun yıllardır dost olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birbirlerini sildi.
Osmanlı'dan kalma Hatun Hamamı kapılarını yeniden açıyor
Karaman'da restore edilen 6 asırlık "Hatun Hamamı" ile çevresindeki cami ve evin, mayıs ayında açılması öngörülüyor.
Acı biber mutluluk veriyor
Sofralarda kimileri için vazgeçilmez tatlar arasında yer alan bibere acılık veren kapsaisin maddesinin, vücuttaki endorfin hormonu salgılamasını artırarak, mutluluk hissi oluşmasına, stresin azalmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Efes Antik Kenti'ndeki antik kanal projesinde çalışmalar devam ediyor
Birol Çınar, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni, tarihte olduğu gibi denizle buluşturacak olan Antik Kanal Projesi kapsamında, kanal ve yat limanının yan duvarlarına 414 fore kazık çakıldığını bildirdi.
Şehir Tiyatroları'nda Salondan Yayın devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, oyunculuk üzerine atölye programları, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunlarımızın provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.
Üsküdar'daki tarihi çeşmelere tartışma yaratan musluklar
Üsküdar'daki tarihi çeşmelere, tuvalet ve banyolarda kullanılan muslukların takılması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, daha önce takılan muslukların defalarca çalındığı kaydedilirken, "Mevcut olan musluklar mahalle sakinler tarafından emaneten takılmış musluklardır" denildi.
Survivor'da dokunulmazlığ kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (21 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021'in 21 Mart tarihli 52. bölümünde dokunulmazlığı ve anlat bakalım'ı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümünde dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı, anlat bakalım'ı ise gönüllüler kazandı. Ada konseyinde en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. İşte Survivor'da dün gece yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...
Savaşçı Mars, kral Satürn’ü destekliyor / Günlük burç yorumları
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