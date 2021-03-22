Magazin ve sanat turu (22 Mart 2021)

Emily Didonato: Friz yapışkan bir tip



Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Son olarak Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. İşte Meryem Uzerli'den Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Miranda Kerr'e, Elçin Sangu'dan Gupse Özay'a ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...



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