Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021)

22 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

22.04.2021 - 17:42

Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 1

Zafer Algöz'den Hakan Altun açıklaması: Beyninde kan pıhtılaşması olmuş

Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un yakın dostu Zafer Algöz yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında, Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 2

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth birey olarak en büyük küresel marka

Son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in, Beyonce, Kim Kardashian, Bill Gates, David ve Victoria Beckham gibi isimlerden daha değerli bir marka olduğunu ortaya koydu. Kraliçe, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği 'bomba' röportaja, oğlu Prens Andrew'in taciz skandalına rağmen marka değerini kaybetmedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 3

Angelina Jolie: Çocuklarım için oyunculuğa dönmek zorunda kaldım


Brad Pitt ile 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden Angelina Jolie, ailesindeki değişikliğin kendisini oyunculuğa dönmeye zorladığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 4

Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev

Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı Rihanna, Beverly Hills'te yeni bir ev daha satın aldı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 5

Naomi Campbell kariyerinin en büyük hatasını açıkladı: Daha çok ses çıkarmalıydım

Naomi Campbell kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatanın beyaz olmayan diğer kişilerin savunmasını üstlenmemek olduğunu söyledi.


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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 6

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı

Ayrıldıklarını geçen hafta yaptıkları ortak açıklama ile resmen duyuran Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenine dair spekülasyonlar ortada dolaşırken, ünlü şarkıcının arkadaşı ayrılma nedenini açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi verdi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 7

93. Oscar'ın Türkiye yayıncısı belli oldu

93. Oscar Ödül Töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak. Özel yayın 26 Nisan gecesi başlayacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 8

Kendall Jenner'ı tehdit edene uzaklaştırma


Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit kişi hakkında 5 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 9

Prens Harry büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemedi

Prens Philip'in cenazesi için İngiltere'ye giden Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemeyerek erkenden ABD'ye döndüğü ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 10

Halle Berry gençlik sırlarını açıkladı: Egzersiz, banyo ve meditasyon


Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Halle Berry, gençlik sırlarını egzersiz, banyo ve meditasyon başlığı altında anlattı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 11

Nusret Gökçe'nin Etiler'deki restoranında yangın paniği

Nusret Gökçe’nin Etiler'deki restoranında yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 12

Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek


Evinde corona virüs tedavisi görürken üzerine kaynar su dökülen ve hastaneye kaldırılan Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 13

How I Met Your Mother’ın devamı geliyor

How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde Sophie karakteri, oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 14

Hamile şarkıcı Halsey alışverişte

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'la birlikte ilk bebeğine kavuşmayı bekliyor. Halsey, iyice büyüyen karnıyla alışverişte görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 15

Reynmen'den Ece Erken'e tazminat davası

Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 16

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Amerikalı aktör Dwayne Johnson, 27,8 milyon dolara lük malikane satın aldı. Dünyanın en çok kazanan aktörü olan The Rock lakaplı oyuncunun yeni evinde yok yok.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 17

Star Wars'ın Karanlık Lord’u David Prowse'un eşyası satılıyor


Yıldız Savaşları: İmparator (Star Wars: The Empire Strikes Back) filminde, Darth Vader'ı canlandıran aktör David Prowse'a ait orijinal senaryo açık artırmaya çıkarılıyor. Müzayede öncesi yapımcıların filmin meşhur şaşırtmacasını oyunculardan bile saklamayı başardığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 18

Martin Scorsese: Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz

Yeni filmi hakkında konuşan Martin Scorsese "Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 19
T-Rex'in sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü belirlendi

Bilim insanları, Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş, insanlara yakın bir hızda yürüdüğünü belirledi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 20

Jose Sosa'nın sanat tutkusu

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 21
Mortal Kombat'ın 7 dakikası yayınlandı

Warner Bros, ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümünü paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 22

Mesut Özil'den çocuklara yardım eli

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı. Özil Suriye'nin İdlib kentinde Suriyeli çocuklara yardımda bulundu.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 23

Erkeç etinin fırında 6 saatte lokuma dönüştüğü lezzet: Tavşanlı güveci


Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kapta pişirilen güveç, ramazan aylarında daha çok tüketiliyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 24

Oyuncu Meral Kaplan: Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın

Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti babasına verilmişti. Kaplan, “Bana 'Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın' diyordu. Ben şok oldum, inanamadım, babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok” dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 25

Sulama kanalı kazısında tarihi mezar bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sulama kanalı kazısı çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 26

Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü

ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince, ölümünün 5. yılında anılıyor. Hayranları, müzeye dönüştürülen Prince'in evi ve stüdyosu Paisley Park'a giderek sanatçıyı andı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 27

Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı

Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 28

Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fragmanı


Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 29

Şanlıurfa’da 2 bin yıllık tarihi kaya mezarları ziyarete açıldı

Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarları vatandaşların ziyaretine açıldı. Mağaralar içerisinde toplu mezarlar ilk kez görüldü.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 30

İbo Show'da sıra gecesi sürprizi

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi’ni konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 31

Osmanlıca eserlerde arama imkanı sağlayan dijital kütüphane

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gazete, dergi, kitap, makale gibi metinleri bir araya getiren dijital kütüphane WikiLala, Osmanlı Türkçesi ile bulunan birçok içeriğe ulaşma imkanı sağlıyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 32

Oyuncak Müzesi'nde 7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergisi açıldı

İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 33

Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. bölümü 25 Nisan Pazar akşamı yayılanacak. Yeni bölümde Ceyda’nın Ego Ajans menajerlerine karşı takındığı sert tavır, menajerlere büyük şok yaşatırken sevilen dizinin bu haftaki konuğu ise Zeynep Köse. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021) - 34

Ay yine aylak aylak dolanacak / Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021)

Bugün saat 15:03 ile 16:08 arasında bir mola verin ve kendinize bir güzellik yapın işte!


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