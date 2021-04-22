Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021)

22.04.2021 - 17:42
Zafer Algöz'den Hakan Altun açıklaması: Beyninde kan pıhtılaşması olmuş
Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un yakın dostu Zafer Algöz yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında, Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.
Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth birey olarak en büyük küresel marka
Son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in, Beyonce, Kim Kardashian, Bill Gates, David ve Victoria Beckham gibi isimlerden daha değerli bir marka olduğunu ortaya koydu. Kraliçe, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği 'bomba' röportaja, oğlu Prens Andrew'in taciz skandalına rağmen marka değerini kaybetmedi.
Angelina Jolie: Çocuklarım için oyunculuğa dönmek zorunda kaldım
Brad Pitt ile 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden Angelina Jolie, ailesindeki değişikliğin kendisini oyunculuğa dönmeye zorladığını açıkladı.
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Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev
Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı Rihanna, Beverly Hills'te yeni bir ev daha satın aldı.
Naomi Campbell kariyerinin en büyük hatasını açıkladı: Daha çok ses çıkarmalıydım
Naomi Campbell kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatanın beyaz olmayan diğer kişilerin savunmasını üstlenmemek olduğunu söyledi.
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı
Ayrıldıklarını geçen hafta yaptıkları ortak açıklama ile resmen duyuran Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenine dair spekülasyonlar ortada dolaşırken, ünlü şarkıcının arkadaşı ayrılma nedenini açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi verdi.
93. Oscar'ın Türkiye yayıncısı belli oldu
93. Oscar Ödül Töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak. Özel yayın 26 Nisan gecesi başlayacak.
Kendall Jenner'ı tehdit edene uzaklaştırma
Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit kişi hakkında 5 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı.
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Prens Harry büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemedi
Prens Philip'in cenazesi için İngiltere'ye giden Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemeyerek erkenden ABD'ye döndüğü ortaya çıktı.
Halle Berry gençlik sırlarını açıkladı: Egzersiz, banyo ve meditasyon
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Halle Berry, gençlik sırlarını egzersiz, banyo ve meditasyon başlığı altında anlattı.
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Nusret Gökçe'nin Etiler'deki restoranında yangın paniği
Nusret Gökçe’nin Etiler'deki restoranında yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek
Evinde corona virüs tedavisi görürken üzerine kaynar su dökülen ve hastaneye kaldırılan Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.
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How I Met Your Mother’ın devamı geliyor
How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde Sophie karakteri, oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.
Hamile şarkıcı Halsey alışverişte
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'la birlikte ilk bebeğine kavuşmayı bekliyor. Halsey, iyice büyüyen karnıyla alışverişte görüntülendi.
Reynmen'den Ece Erken'e tazminat davası
Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.
Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi
Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Amerikalı aktör Dwayne Johnson, 27,8 milyon dolara lük malikane satın aldı. Dünyanın en çok kazanan aktörü olan The Rock lakaplı oyuncunun yeni evinde yok yok.
Star Wars'ın Karanlık Lord’u David Prowse'un eşyası satılıyor
Yıldız Savaşları: İmparator (Star Wars: The Empire Strikes Back) filminde, Darth Vader'ı canlandıran aktör David Prowse'a ait orijinal senaryo açık artırmaya çıkarılıyor. Müzayede öncesi yapımcıların filmin meşhur şaşırtmacasını oyunculardan bile saklamayı başardığı ortaya çıktı.
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Martin Scorsese: Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz
Yeni filmi hakkında konuşan Martin Scorsese "Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.
Jose Sosa'nın sanat tutkusu
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.
Mesut Özil'den çocuklara yardım eli
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı. Özil Suriye'nin İdlib kentinde Suriyeli çocuklara yardımda bulundu.
Erkeç etinin fırında 6 saatte lokuma dönüştüğü lezzet: Tavşanlı güveci
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kapta pişirilen güveç, ramazan aylarında daha çok tüketiliyor.
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Oyuncu Meral Kaplan: Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın
Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti babasına verilmişti. Kaplan, “Bana 'Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın' diyordu. Ben şok oldum, inanamadım, babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok” dedi.
Sulama kanalı kazısında tarihi mezar bulunduMuğla'nın Menteşe ilçesinde, sulama kanalı kazısı çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar ortaya çıktı.
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü
ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince, ölümünün 5. yılında anılıyor. Hayranları, müzeye dönüştürülen Prince'in evi ve stüdyosu Paisley Park'a giderek sanatçıyı andı.
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.
Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Şanlıurfa’da 2 bin yıllık tarihi kaya mezarları ziyarete açıldı
Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarları vatandaşların ziyaretine açıldı. Mağaralar içerisinde toplu mezarlar ilk kez görüldü.
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi’ni konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Osmanlıca eserlerde arama imkanı sağlayan dijital kütüphane
Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gazete, dergi, kitap, makale gibi metinleri bir araya getiren dijital kütüphane WikiLala, Osmanlı Türkçesi ile bulunan birçok içeriğe ulaşma imkanı sağlıyor.
Oyuncak Müzesi'nde 7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergisi açıldı
İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergisine ev sahipliği yapıyor.
Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. bölümü 25 Nisan Pazar akşamı yayılanacak. Yeni bölümde Ceyda’nın Ego Ajans menajerlerine karşı takındığı sert tavır, menajerlere büyük şok yaşatırken sevilen dizinin bu haftaki konuğu ise Zeynep Köse. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Ay yine aylak aylak dolanacak / Günlük burç yorumları (22 Nisan 2021)
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