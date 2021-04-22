Magazin ve sanat turu (22 Nisan 2021)

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth birey olarak en büyük küresel marka

Son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in, Beyonce, Kim Kardashian, Bill Gates, David ve Victoria Beckham gibi isimlerden daha değerli bir marka olduğunu ortaya koydu. Kraliçe, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği 'bomba' röportaja, oğlu Prens Andrew'in taciz skandalına rağmen marka değerini kaybetmedi.

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