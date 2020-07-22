Magazin ve sanat turu (22 Temmuz (2020)

Prens George 7 yaşında (3,6 milyar dolarlık veliaht)

İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George, bugün 7. yaşını kutluyor. Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George'un doğum günü için annesinin çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından kutlama yapıldı. Doğduğu yıldan bu yana İngiltere ekonomisini kalkındıran, doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan Georgen'un ekonomik değiri 3,6 milyar dolar ile ifade ediliyor. Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor. Tahtın varisi olmanın zor yanı ise Prens'in küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurallar. İşte Prens'i bekleyen kurallar zinciri...

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