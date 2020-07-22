Magazin ve sanat turu (22 Temmuz (2020)

22.07.2020 - 17:32
Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı:
Mighty artık diğer taraftaGeçtiğimiz günlerde "Onu bulmama yardım edin" diyerek takipçilerine seslenen Orlando Bloom, köpeğinin ölüm haberini aldı. Yıldız oyuncu gözyaşları içinde köpeğinin ismini dövme yaptırdı.
Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti
Eşcinsellik konusunda muhafazakar bir tutuma sahip olan ve eşcinsel haklarının desteklenmesini engellemek için yasa çıkaran Rus Hükümeti, pop ikonu Madonna'ya sekiz yıl önce bir konserde yaptığı konuşma nedeniyle bir milyon dolar ceza kesti. Madonna, "Bu parayı asla ödemedim" açıklaması yaptı.
Türk takipçisinin iltifatına Mariya Zaharova'dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaşımının altına yorum yapan Türk takipçisi, Zaharova’yı dağ lalesine benzetince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Kadınlardan Pınar Gültekin eylemi: Şevval Sam ve Kalben de katıldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Beşiktaş Barbaros Hayrettin Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar cinayeti protesto etti. Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ve müzisyen Kalben'in de desteklediği eylemde, "İstanbul Sözleşmesini uygulayın, Pınarları yaşatın. Pınar Gültekin için sessiz kalmıyoruz" yazılı pankart açan kadınlar sık sık 'kadın, yaşam, özgürlük' ve 'asla yalnız yürümeyeceksin' şeklinde sloganlar atarak erkek şiddetini protesto etti.
ABD'deki Türk restorancı tecavüzle suçlanan Epstein ve Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı
Dünya, Erzincanlı restoran sahibi Zeynel (Zach) Erdem'i konuşuyor. Erdem, New York’taki ‘75 Main’ isimli restoranında, tecavüzle suçlanan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
Futbolcu David Villa hakkında taciz suçlaması
ABD futbol takımlarından New York City'de staj yapan bir kadın personel, İspanyol futbolcu David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.
Serena Williams'ın 2 yaşındaki kızı takım sahibi bir yatırımcı oldu
Şampiyon tenisçi Serena Williams, Reddit kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian ve Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Los Angeles’ta bir kadın futbol takımı kuracak. Williams-Ohanian çiftinin kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcılarından oldu. Böylece 2 yaşındaki Alexis takım sahibi olan en genç insan unvanına sahip olacak.
Kraliçe Elizabeth'in muhafızları işten çıkartılıyor
İngiltere'de corona virüs salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi (Tower of London) ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.
Elçin Sangu'dan İyi Günde Kötü Günde paylaşımı (Ünlülerin set halleri)
Ekranlarda seyirciyle buluşan dizilerin oyuncuları zaman zaman set paylaşımları yapıyor. Son olarak Elçin Sangu, çekimleri başlayan İyi Günde Kötü Günde'nin setinden ilk kareyi paylaştı. İşte ayrıntılar ve Sangu gibi ünlü isimlerin bugüne kadar sette çekilmiş fotoğraflarından bazıları...
Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: Binlerce kez özür diliyorum
Serdar Ortaç, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde Ahmet Kaya'nın linç edilmesi olayı nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyerek, "Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından" dedi.
Ceviz Ağacı 39. İstanbul Film Festivali'nde seyirciyle buluştu
Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metraj filmi "Ceviz Ağacı", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali" kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu
Sezen Aksu: Devrilmediysem de çok sallandım
'Attila Özdemiroğlu Besteleri Tribute' albümü için katkıda bulunan Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Ben en çok kayıplardan sınandım. Devrilmediysem de çok sallandım" ifadesini kullandı.
House of the Dragon’un seçmeleri başladı
Game of Thrones'un yüzyıllar öncesine odaklanacak olan House of the Dragon’un oyuncu seçmelerine başlandı.
Madame Tussauds Müzesi'nde Kanye West heykeli hazırlığı
Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds yıllardır yeni başkanların heykellerini hazırlıyor. Müze, rap şarkıcısı Kanye West'in başkan olma olasılığı için hazırlıklı olduklarını söyleyerek büstünü yapmaya başladı.
Idris Elba'ya BAFTA'dan özel ödül
İngiliz oyuncu Idris Elba, televizyon dünyasına yaratıcı katkılarda bulunması ve sektördeki çeşitlilikle, yeni yetenekleri keşfetmeye olan bağlılığı nedeniyle BAFTA Özel ödülü alacak.
John Carey'in Sanat Neye Yarar? kitabı Türkçede
VakıfBank Kültür Yayınları Sanat Neye Yarar? kitabını Türkçede ilk kez yayımlıyor. Okurla buluştuğu sene büyük tartışmalara yol açan kitabında John Carey, “Şimdiye değin herhangi biri tarafından sanat eseri olarak görülen herhangi bir şey sanat eseridir, o şey sadece o insanın gözünde sanat eseri olsa bile” diyerek sıra dışı bir saptamada bulunuyor.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Türkiye'yi geziyor
Türkiye’de bulunan 81 vilayete Çanakkale Ruhu Taşınması amacıyla başlatılan projede Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tekirdağ’daki vatandaşlara kapılarını açtı.
Prens George 7 yaşında (3,6 milyar dolarlık veliaht)
İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George, bugün 7. yaşını kutluyor. Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George'un doğum günü için annesinin çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından kutlama yapıldı. Doğduğu yıldan bu yana İngiltere ekonomisini kalkındıran, doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan Georgen'un ekonomik değiri 3,6 milyar dolar ile ifade ediliyor. Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor. Tahtın varisi olmanın zor yanı ise Prens'in küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurallar. İşte Prens'i bekleyen kurallar zinciri...
3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı
3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Avrupa ve Osmanlı saray müzikleri konseri ile başladı.
Sinemanın Hizmetçi Kız'ı, tiyatronun Suna Abla'sı: Suna Pekuysal
Türk tiyatrosunun "Suna Abla"sı, Yeşilçam'ın "hizmetçi kız"ı, Belgin Doruk filmlerinin vazgeçilmezi, usta oyuncu Suna Pekuysal, vefatının 12. yılında yad ediliyor.
İstanbul’da plaj sineması açıldı
Corona virüs salgınında arabalı sinemadan sonra plaj sineması da açıldı. İstanbul Kilyos'taki plaj sinemasında cuma, cumartesi, pazar geceleri, açık havada film izlenebiliyor.
Nobel Ödül Töreni corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel için bu yıl tören yapılmayacak. İsveç'te her yıl 6 kategoride verilen Nobel ödülü için corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl tören düzenlenmeyecek.
Haftanın en popüler yabancı dizi ve filmleri
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı olan IMDb, haftanın en popüler film ve dizilerini listeledi. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen haftanın en popüler 30 yabancı yapımı...
Erzurum Marşı, Erzurum Kongresi'nin 101. yılında bestelendi
Sözleri Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Müştak Sıtkı Dursunoğlu'na ait Erzurum Marşı, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 101. yıldönümü dolayısıyla bestelendi.
28. yaşına özel 28 karede Selena Gomez
Kariyerine 7 yaşında başlayan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez bugün 28. yaşını kutluyor. Gomez'in dünya çapındaki hayranları #28YearsWithSelena (Selena ile 28 Yıl) etiketi altında şarkıcıya olan sevgilerini ifade eden mesajlar paylaşıyor. Kameralar önünde büyüyen, 20 yıla sayısız proje ve başarı sığdıran genç yıldız hakkında ne biliyoruz? İşte 28. yaşına özel 28 karede Selena Gomez...