Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021)

Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim

Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep’i hedef aldı. Stone, Streep'in başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi birçok kadın oyuncunun olduğunu dile getirerek sosyal medyada tartışma başlattı. "Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var" diyen Stone, "Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim" diye konuştu.

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