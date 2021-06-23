Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021)

23.06.2021 - 17:25
Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim
Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep’i hedef aldı. Stone, Streep'in başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi birçok kadın oyuncunun olduğunu dile getirerek sosyal medyada tartışma başlattı. "Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var" diyen Stone, "Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim" diye konuştu.
Leonardo DiCaprio'ya çevrecilerden iki yüzlülük suçlaması
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Belize’deki adada yaptırmayı planladığı lüks tatil sitesinin inşaatına çevrecilerin tepkisi nedeniyle başlayamadı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Billie Eilish'den özür: Utanıyorum
Yıldız şarkıcı Billie Eilish, Asya karşıtı ırkçı bir ifade kullandığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür diledi. Eilish, "Dehşete düştüm ve utandım" dedi.
Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’den kopamıyor
Jennifer Lopez ile birlikteliğini noktalayan Alex Rodriguez, eski aşkına yakın bir ev kiraladı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Kanuni Sultan Süleyman portresi Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosunun yanına asıldı.
Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı
Makyaj imparatoriçesi Kylie Jenner, merakla beklenen vegan ürün yelpazesinde yer alan rujlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti.
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral ayrıldı: Arkadaş kalmaya karar verdik
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıkladı. Şahin, "İlişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş kalmaya karar verdik" dedi.
Daniel Craig'in, James Bond için uyguladığı diyet
Beyazperdede uzun yıllardır James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig’in formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. Craig, her gün yaptığı 30 dakikalık egzersizlerin yanı sıra haftanın her günü farklı bir diyet programı uyguluyor.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Alec Baldwin ve ailesi Patron Bebek 2 filminin galasında
Patron Bebek serisinin ikinci filmi Patron Bebek 2: Aile Şirketi'nin New York'taki galasına, filmin seslendirme kadrosundaki ünlü aktör Alec Baldwin, eşi ve altı çocuğuyla birlikte katıldı. Her biri Patron Bebek kostümü giyen geniş aile, kırmızı halıda sevimli pozlar verdi.
Demet Evgar-Levent Babataş ile Gülcan Aslan-Uraz Kaygılaroğlu çiftleri ve Kaan Yıldırım tatilde
Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş, Fethiye'de görüntülendi. Çifte eşlik eden Gülcan Aslan ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisinin birlikteliği belgelendi. Oyuncu arkadaşlarına Kaan Yıldırım da eşlik etti.
15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek
Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's, 9 Temmuz'da açık artırmaya çıkacak nadir bir elmasın kripto parayla satın alınabileceğini duyurdu.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar: Hayatı Civan’a Şimal öğretecek
Birçok projede yer alan oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar’ın başrolü Sude Zülal Güler’le paylaştığı yeni dizisi Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20:00’de Star TV’de başlıyor. Dizide, nefesle hayat bulan cam üfleme sanatını ustalıkla sergileyen Civan karakteriyle ilgi odağı olacak Kantarcılar, Kazara Aşk’ı ve özel yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kantarcılar hayat vereceği Civan karakteri için, "Şimal ve Civan arasında bir aşk yok, yani işler gerçekten böyle başlamıyor... Ama Şimal, hayatı bizim Civan’a öğretecek gibi duruyor" diye konuştu.
Ada Masalı en çok izlenen dizi oldu
Star’ın yeni dizisi Ada Masalı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı, yayınlanan 2. bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Deniz Çakır şikayetten vazgeçti
Oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine Çakır şikayetinden vazgeçti. Çakır'ın şikayetinden vazgeçmesini dikkate alan mahkeme, davayı düşürdü.
Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti
Türk edebiyatının en önemli akademisyenlerinden Prof. Yıldız Ecevit 75 yaşında vefat etti.
Alişan ve kardeşi corona virüse yakalandı (Selçuk Tektaş yoğun bakımda)
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüse yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. İşte iki kardeşin sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
HABER DETAY - TIKLA OKU
Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor
Cuma günü seyirciyle buluşaca puhutv orijinal dizisi Seyyar'ın 3. yenibölümünde Yasin iyice köşeye sıkışıyor...
HABER DETAY - TIKLA OKU
Cem Yılmaz, Şener Şen ve Ezgi Mola'dan aşı çağrısı
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar Cem Yılmaz, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.
Yeni Pamuk Prenses filminin başrolü Rachel Zegler
Disney'in yeniden çekeceği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının film uyarlaması için başrol Rachel Zegler'in oldu.
CRR Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor
Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak.
İngiliz yıldız Katie Price estetik için yine Türkiye'yi seçti
Daha önce de estetik operasyon yaptırmak ve tatil için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price, bir kez daha Türkiye'de estetik ameliyat oldu.
Doğaçlama tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran'da yeniden sahnede
Pandemi sonrası tiyatro sahnelerinin yeniden açılmasıyla birlikte doğaçlama tiyatronun temsilcisi Mahşer-i Cümbüş de sahneye dönüyor. Ekip, 26 Haziran'da seyirciyle buluşacak.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için Bodrum'da kamera karşısına geçti
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi’nin çekimlerine İstanbul ve Cunda’nın ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam edildi.
5. İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni bir yerleştirme: Büyükada Şarkı Hatları
5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen Büyükada Şarkı Hatları başlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.
28. İstanbul Caz Festivali 1 Eylül'de başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Caz Festivali, kapılarını 1 Eylül'de 28'inci kez açacak.
Mustafakemalpaşa'nın peynir tatlısı tescillendi: Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde asırlardır üretilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen "peynir tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafî işaret belgesiyle tescillendi.
'Mizansen dilencilik' videosu çeken YouTuber hakkında yakalama kararı
'Mizansen dilencilik' videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor
Bilinen tarihi 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Bizans Kalesi'nde kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.
Kuzeyin Oğlu 10. bölüm tanıtımı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu programı her cuma Star'da ekrana geliyor. Kuzeyin Oğlunun 25 Haziran Cuma günü yayınlanacak 10. bölümünde konuk, Funda Arar.
Survivor'da kim elendi, Survivor Berkay kimdir?
(22 Haziran ve yarı final Survivor ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, Survivor yarı finali ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. Kırmızı takımın lüks spor araba ile ultra lüks bir villada eğlence ödülünü kazandığı Survivor 2021'in 22 Haziran tarihli 126. bölümünde; Poyraz, Ayşe ve Berkay eleme potasında karşılaştı. En az SMS alan Berkay Survivor'a veda etti. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı; Aleyna, İsmail, Ayşe ve Poyraz'ın yer alacağı yarı final ile ilgili ayrıntıları açıkladı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Sonunda Merkür retrosu bitiyor / Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021
Retro’nun bitmesiyle birlikte hemen harekete geçmeyin. Bir iki gün gölgeli pozisyonda.
HABER DETAY - TIKLA OKU