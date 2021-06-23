Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021)

23 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

23.06.2021 - 17:25

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 1

Sharon Stone, Meryl Streep’i hedef aldı: Ondan daha iyi olabilirim

Sharon Stone, meslektaşı Meryl Streep’i hedef aldı. Stone, Streep'in başarılı bir kadın olmasına rağmen Hollywood'da Streep gibi birçok kadın oyuncunun olduğunu dile getirerek sosyal medyada tartışma başlattı. "Meryl Streep kadar eşit derecede yetenekli başka aktrisler de var" diyen Stone, "Ben Meryl’den çok daha iyi bir kötü karakter olabilirim" diye konuştu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 2

Leonardo DiCaprio'ya çevrecilerden iki yüzlülük suçlaması


Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Belize’deki adada yaptırmayı planladığı lüks tatil sitesinin inşaatına çevrecilerin tepkisi nedeniyle başlayamadı.

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 3

Billie Eilish'den özür: Utanıyorum

Yıldız şarkıcı Billie Eilish, Asya karşıtı ırkçı bir ifade kullandığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür diledi. Eilish, "Dehşete düştüm ve utandım" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 4

Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’den kopamıyor


Jennifer Lopez ile birlikteliğini noktalayan Alex Rodriguez, eski aşkına yakın bir ev kiraladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 5

Kanuni Sultan Süleyman portresi Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosunun yanına asıldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 6

Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı

Makyaj imparatoriçesi Kylie Jenner, merakla beklenen vegan ürün yelpazesinde yer alan rujlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 7

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral ayrıldı: Arkadaş kalmaya karar verdik

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıkladı. Şahin, "İlişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş kalmaya karar verdik" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 8

Daniel Craig'in, James Bond için uyguladığı diyet

Beyazperdede uzun yıllardır James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig’in formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. Craig, her gün yaptığı 30 dakikalık egzersizlerin yanı sıra haftanın her günü farklı bir diyet programı uyguluyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 9

Alec Baldwin ve ailesi Patron Bebek 2 filminin galasında

Patron Bebek serisinin ikinci filmi Patron Bebek 2: Aile Şirketi'nin New York'taki galasına, filmin seslendirme kadrosundaki ünlü aktör Alec Baldwin, eşi ve altı çocuğuyla birlikte katıldı. Her biri Patron Bebek kostümü giyen geniş aile, kırmızı halıda sevimli pozlar verdi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 10
Jeff Bezos'un Mona Lisa'yı yemesi için kampanya

Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi Jeff Bezos'un Mona Lisa tablosunu satın alıp yemesini talep eden bir kampanya başlatıldı. Çevrimiçi kampanyaya an itibarıyla 12 binden fazla kişi imza verdi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 11

Demet Evgar-Levent Babataş ile Gülcan Aslan-Uraz Kaygılaroğlu çiftleri ve Kaan Yıldırım tatilde

Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş, Fethiye'de görüntülendi. Çifte eşlik eden Gülcan Aslan ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisinin birlikteliği belgelendi. Oyuncu arkadaşlarına Kaan Yıldırım da eşlik etti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 12
Prens William ile Kate Middleton, Prens Harry'i ziyarete gidiyor

Aralarındaki uçurum giderek büyüyen ve dünya kamuoyunun ilgisini hiç kaybetmeyen Prens William ile Prens Harry, yeni bir iddiayla gündemde. Prens William ile Kate Middleton'ın Prens Harry ve Meghan Markle'ı ziyaret için ABD'ye gideceği konuşuluyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU


Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 13

15 milyon dolarlık elmas için açık artırmada kripto para kabul edilecek


Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's, 9 Temmuz'da açık artırmaya çıkacak nadir bir elmasın kripto parayla satın alınabileceğini duyurdu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 14

Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar: Hayatı Civan’a Şimal öğretecek

Birçok projede yer alan oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar’ın başrolü Sude Zülal Güler’le paylaştığı yeni dizisi Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20:00’de Star TV’de başlıyor. Dizide, nefesle hayat bulan cam üfleme sanatını ustalıkla sergileyen Civan karakteriyle ilgi odağı olacak Kantarcılar, Kazara Aşk’ı ve özel yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kantarcılar hayat vereceği Civan karakteri için, "Şimal ve Civan arasında bir aşk yok, yani işler gerçekten böyle başlamıyor... Ama Şimal, hayatı bizim Civan’a öğretecek gibi duruyor" diye konuştu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 15

Ada Masalı en çok izlenen dizi oldu

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı, yayınlanan 2. bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 16

Deniz Çakır şikayetten vazgeçti

Oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine Çakır şikayetinden vazgeçti. Çakır'ın şikayetinden vazgeçmesini dikkate alan mahkeme, davayı düşürdü.

 HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 17

Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti


Türk edebiyatının en önemli akademisyenlerinden Prof. Yıldız Ecevit 75 yaşında vefat etti.


HABER DETAY - TIKLA OKU


Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 18

Alişan ve kardeşi corona virüse yakalandı (Selçuk Tektaş yoğun bakımda)


Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüse yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan kardeşi Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. İşte iki kardeşin sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 19

Seyyar 3. yeni bölümde Yasin iyice köşeye sıkışıyor

Cuma günü seyirciyle buluşaca puhutv orijinal dizisi Seyyar'ın 3. yenibölümünde Yasin iyice köşeye sıkışıyor...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 20

Cem Yılmaz, Şener Şen ve Ezgi Mola'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar Cem Yılmaz, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 21

Yeni Pamuk Prenses filminin başrolü Rachel Zegler

Disney'in yeniden çekeceği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının film uyarlaması için başrol Rachel Zegler'in oldu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 22

CRR Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor

Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 23

İngiliz yıldız Katie Price estetik için yine Türkiye'yi seçti

Daha önce de estetik operasyon yaptırmak ve tatil için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price, bir kez daha Türkiye'de estetik ameliyat oldu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 24

Doğaçlama tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran'da yeniden sahnede

Pandemi sonrası tiyatro sahnelerinin yeniden açılmasıyla birlikte doğaçlama tiyatronun temsilcisi Mahşer-i Cümbüş de sahneye dönüyor. Ekip, 26 Haziran'da seyirciyle buluşacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 25

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için Bodrum'da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi’nin çekimlerine İstanbul ve Cunda’nın ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 26

5. İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni bir yerleştirme: Büyükada Şarkı Hatları

5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen Büyükada Şarkı Hatları başlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 27

28. İstanbul Caz Festivali 1 Eylül'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Caz Festivali, kapılarını 1 Eylül'de 28'inci kez açacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 28

Mustafakemalpaşa'nın peynir tatlısı tescillendi: Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde asırlardır üretilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen "peynir tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafî işaret belgesiyle tescillendi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 29

'Mizansen dilencilik' videosu çeken YouTuber hakkında yakalama kararı

'Mizansen dilencilik' videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 30

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor


Bilinen tarihi 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Bizans Kalesi'nde kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

HABER DETAY - TIKLA İZLE



Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 31

Kuzeyin Oğlu 10. bölüm tanıtımı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu programı her cuma Star'da ekrana geliyor. Kuzeyin Oğlunun 25 Haziran Cuma günü yayınlanacak 10. bölümünde konuk, Funda Arar.

HABER DETAY - TIKLA İZLE

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 32

Survivor'da kim elendi, Survivor Berkay kimdir?

(22 Haziran ve yarı final Survivor ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, Survivor yarı finali ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. Kırmızı takımın lüks spor araba ile ultra lüks bir villada eğlence ödülünü kazandığı Survivor 2021'in 22 Haziran tarihli 126. bölümünde; Poyraz, Ayşe ve Berkay eleme potasında karşılaştı. En az SMS alan Berkay Survivor'a veda etti. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı; Aleyna, İsmail, Ayşe ve Poyraz'ın yer alacağı yarı final ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU




Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2021) - 33

Sonunda Merkür retrosu bitiyor / Günlük burç yorumları - 23 Haziran 2021


Retro’nun bitmesiyle birlikte hemen harekete geçmeyin. Bir iki gün gölgeli pozisyonda.

HABER DETAY - TIKLA OKU


DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER