Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021)

Maurizio Gucci'yi öldürten eski eşi Patrizia Reggiani: Ondan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu



İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini sinirlendirdiği için planladığını söyledi.





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