Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021)

23 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

23.03.2021 - 17:57

Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 1

ABD'de ünlü yarışma programını Mehmet Öz'ün sunmasına büyük tepki

ABD'in en ünlü televizyon yarışmalarından biri olan Jeopardy!'e, Dr. Mehmet Öz'ün konuk sunucu olarak katılmasının ardından izleyiciler programın yapımcılarını eleştiri yağmuruna tuttu.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 2

Natalija Scekic: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi


Model Natalija Scekic, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.


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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 3

Orlando Bloom, Katy Perry ile değişen hayatlarını anlattı

Katy Perry ile bebekleri dünyaya geldikten sonra eğişen hayatlarıyla ilgili konuşan Orlando Bloom, "Doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 4

Avustralya’da ünlülerin yarım milyon dolarlık karantina tercihi


Avustralya’da Julia Roberts, Zac Efron ve Ed Sheeran'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin karantina sürecini otel yerine lüks mülkte geçirmek için kişi başı 500 bin dolar ödediği ortaya çıktı


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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 5

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı

Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Dua Lipa, stüdyo çıkışında kendisini bekleyen hayranları arasından bir kişinin hızla yanına yaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 6

Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki

Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, efsanevi şarkıcının ailesi tarafından tepki çekti.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 7

Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosuna yeni isim önerisi


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Portalı hesabında, Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosunun ismini eleştirdi. İsim olarak Kuran Tilaveti ya da Kuran Okuyan Hoca önerildi.


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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 8

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

Daha öncede evine hırsız giren Johnny Depp, bu defa ilginç bir 'davetsiz misafir'le karşı karşıya kaldı. Evine giren bir kişi, aktörün banyosunda yıkanırken polis tarafından yakalandı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 9

2500 yıllık Türk motifli halının sırrı çözüldü

Rusya'nın Altay Dağları taraflarında Pazırık bölgesinde keşfedilen ve dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen Türk motifli Pazırık Halısı'nın renklerinin sırrı çözüldü. 

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 10
Angelina Jolie'nin şiddet iddiası Brad Pitt'in kalbini kırdı

Angelina Jolie'nin çocuklarının velayeti için devam eden davada şiddet iddialarında bulunmasının Brad Pitt’in kalbini kırdığı iddia edildi.


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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 11

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadığı esnada gönüllüler takımından Uğurtan Dora’nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler güreş camiasının tepkisini çekti. Türkiye Güreş Federasyonu İsmail Balaban'ı savunan, Uğurtan Dora'yı kınayan bir açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 12

Moda devinden 15 bin liraya kolye

Lüks moda devi Bottega Veneta, sosyal medyada telefon kablosuna benzetilen kolyeyi yaklaşık 15 bin liraya satışa sundu.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 13

Maurizio Gucci'yi öldürten eski eşi Patrizia Reggiani: Ondan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu


İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini sinirlendirdiği için planladığını söyledi.


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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 14
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajından yeni görüntüler yayınlanabilir


Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportajın kesilmiş görüntülerinin yayınlanması gündemde

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 15

Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel corona virüse yakalandı


Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in corona virüs testi pozitif çıktı. İşte Uzunel'in sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 16
Marvel evreninde Alien (Yaratık) dönemi başlıyor

Marvel, çizgi romanlarında Alien dönemin yarın resmen başlıyor.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 17

Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum

Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 18

İş Sanat'ta Provadan İzle serisi Fırtına eseri ile devam ediyor

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı serisi William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam ediyor. Prova, YouTube kanalında ve internet sitesinde izleyiciyle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 19

Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı

Bir aksiyon klasiği olan Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin dokuzuncu filminde, başrol oyuncusu Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın da oynadığı öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 20

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

Oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın iki yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 21

Emre Kınay'ın Yüzleşme oyununun gelirinin bir kısmı bağışlanacak

Yönetmenliğini Emre Kınay’ın üstlendiği iki kişilik oyun Yüzleşme'nin gelirinin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele (UCIM) Derneği’ne bağışlanacak.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 22

Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor

Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya’nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı otelde golf oynadı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 23

Tolga Sarıtaş'a 3 milyon liralık arsa

Oyuncu Tolga Sarıtaş, İzmir'den 3 milyon TL'ye arsa aldı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 24

Fransız pop-soul divası Imany'den Wonderful Life

Dünyaca ünlü Fransız pop-soul şarkıcısı Imany, Black’in 1987’deki ikonik hiti Wonderful Life’ı yeniden yorumladığı bğir single çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 25

Mehmet Akif Ersoy’un 365 sözü kitap haline getirildi

İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’un 365 sözünü derlenerek kitap haline getirildi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 26

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayliz, Kadir'in kendisinden sır saklamasını kaldıramıyor.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 27

Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 28

Hastanede tedavi gören yazar Selim İleri fizik tedaviye başladı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, yaklaşık 2 hafta önce beyin embolisi sonucu kaldırıldığı hastanede fizik tedaviye başladı. Selim İleri'nin 10 gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 29

Nuri Alço corona virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı


Corona virüse yakalanan 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 30
ABD pazarında tanıtılan Türk mutfağı Las Vegas Üniversitesi'nin müfredatına girecek

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, "Türk mutfak kültürü ve bileşenlerini, ABD'nin şimdiki ve gelecekteki şef, satın almacı ve distribütörlerine tanıtmayı ve ürünlerimizin bu pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 31

Duman ve Xir +1 Fest'te

Cem Adrian’dan Göksel’e Ceza’dan Fatma Turgut’a pek çok ismin canlı performansını evlere taşıyan +1 Fest, son haftasında Xir ve Duman’ı ağırlayacak.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 32

Şanlıurfalıların vazgeçemediği tescilli lezzet: Tirit

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'nın tescilli tirit yemeği, kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 33

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (22 Mart 2021 ayrıntıları)


Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde bayrak yarışına kalan ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Nefes kesen voleybol maçını ise Acun Ilıcalı'nın takımını yenen Ayşe ve Aleyna kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021) - 34
Merkür ile Uranüs arasında büyük aşk / Günlük burç yorumları (23 Mart 2021)

Bugün fikirleriniz uçuşabilir ve bu bir iki gün sürebilir. Bu aralar enteresan haberler duyabiliriz.

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