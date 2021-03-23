Magazin ve sanat turu (23 Mart 2021)

23.03.2021 - 17:57
ABD'de ünlü yarışma programını Mehmet Öz'ün sunmasına büyük tepki
ABD'in en ünlü televizyon yarışmalarından biri olan Jeopardy!'e, Dr. Mehmet Öz'ün konuk sunucu olarak katılmasının ardından izleyiciler programın yapımcılarını eleştiri yağmuruna tuttu.
Natalija Scekic: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi
Model Natalija Scekic, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.
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Orlando Bloom, Katy Perry ile değişen hayatlarını anlattı
Katy Perry ile bebekleri dünyaya geldikten sonra eğişen hayatlarıyla ilgili konuşan Orlando Bloom, "Doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.
Avustralya’da ünlülerin yarım milyon dolarlık karantina tercihi
Avustralya’da Julia Roberts, Zac Efron ve Ed Sheeran'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin karantina sürecini otel yerine lüks mülkte geçirmek için kişi başı 500 bin dolar ödediği ortaya çıktı
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Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı
Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Dua Lipa, stüdyo çıkışında kendisini bekleyen hayranları arasından bir kişinin hızla yanına yaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki
Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, efsanevi şarkıcının ailesi tarafından tepki çekti.
Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosuna yeni isim önerisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Portalı hesabında, Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosunun ismini eleştirdi. İsim olarak Kuran Tilaveti ya da Kuran Okuyan Hoca önerildi.
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Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı
Daha öncede evine hırsız giren Johnny Depp, bu defa ilginç bir 'davetsiz misafir'le karşı karşıya kaldı. Evine giren bir kişi, aktörün banyosunda yıkanırken polis tarafından yakalandı.
2500 yıllık Türk motifli halının sırrı çözüldü
Rusya'nın Altay Dağları taraflarında Pazırık bölgesinde keşfedilen ve dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen Türk motifli Pazırık Halısı'nın renklerinin sırrı çözüldü.
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama
Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadığı esnada gönüllüler takımından Uğurtan Dora’nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler güreş camiasının tepkisini çekti. Türkiye Güreş Federasyonu İsmail Balaban'ı savunan, Uğurtan Dora'yı kınayan bir açıklama yaptı.
Moda devinden 15 bin liraya kolye
Lüks moda devi Bottega Veneta, sosyal medyada telefon kablosuna benzetilen kolyeyi yaklaşık 15 bin liraya satışa sundu.
Maurizio Gucci'yi öldürten eski eşi Patrizia Reggiani: Ondan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu
İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini sinirlendirdiği için planladığını söyledi.
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Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in corona virüs testi pozitif çıktı. İşte Uzunel'in sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
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Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum
Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.
İş Sanat'ta Provadan İzle serisi Fırtına eseri ile devam ediyor
İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı serisi William Shakespeare’in Fırtına eseri ile devam ediyor. Prova, YouTube kanalında ve internet sitesinde izleyiciyle buluşacak.
Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı
Bir aksiyon klasiği olan Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin dokuzuncu filminde, başrol oyuncusu Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın da oynadığı öğrenildi.
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı
Oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın iki yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Emre Kınay'ın Yüzleşme oyununun gelirinin bir kısmı bağışlanacak
Yönetmenliğini Emre Kınay’ın üstlendiği iki kişilik oyun Yüzleşme'nin gelirinin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele (UCIM) Derneği’ne bağışlanacak.
Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor
Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya’nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı otelde golf oynadı.
Tolga Sarıtaş'a 3 milyon liralık arsa
Oyuncu Tolga Sarıtaş, İzmir'den 3 milyon TL'ye arsa aldı.
Fransız pop-soul divası Imany'den Wonderful Life
Dünyaca ünlü Fransız pop-soul şarkıcısı Imany, Black’in 1987’deki ikonik hiti Wonderful Life’ı yeniden yorumladığı bğir single çıkardı.
Mehmet Akif Ersoy’un 365 sözü kitap haline getirildi
İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’un 365 sözünü derlenerek kitap haline getirildi.
Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayliz, Kadir'in kendisinden sır saklamasını kaldıramıyor.
Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastanede tedavi gören yazar Selim İleri fizik tedaviye başladı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, yaklaşık 2 hafta önce beyin embolisi sonucu kaldırıldığı hastanede fizik tedaviye başladı. Selim İleri'nin 10 gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.
Nuri Alço corona virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı
Corona virüse yakalanan 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
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Duman ve Xir +1 Fest'te
Cem Adrian’dan Göksel’e Ceza’dan Fatma Turgut’a pek çok ismin canlı performansını evlere taşıyan +1 Fest, son haftasında Xir ve Duman’ı ağırlayacak.
Şanlıurfalıların vazgeçemediği tescilli lezzet: Tirit
Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'nın tescilli tirit yemeği, kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi arasında bulunuyor.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (22 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde bayrak yarışına kalan ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Nefes kesen voleybol maçını ise Acun Ilıcalı'nın takımını yenen Ayşe ve Aleyna kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...
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