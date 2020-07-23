Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020)

BTS üyeleri kimlerdir? (BTS üyeleri hakkında merak edilenler)

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS (Bangtan Boys) kısa zamanda dünyanın en çok sevilen ve merak edilen grubu haline geldi. RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi BTS üyesinin de ayrı ayrı hayran kitlesi var. İşte BTS üyelerinin hayatlarına dair merak edilenler...

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