Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020)

23.07.2020 - 17:44
Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza
Kanada'nın Toronto şehrinde oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç fenomen Marcella Zoia 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri
2019’un çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki oynadığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Joaquin Phoenix en iyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldı. Sosyal aktivist kimliğiyle de bilinen Phoenix gerçek bir hayvan hakları savunucusu ve vegan. İşte ünlü Hollywood yıldızı Joaquin Phoenix’in en sevilen filmleri…
Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu
Muğla' da bir inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları arasında insan kemikleri ile çok sayıda toprak ve kap parçası bulundu.
BTS üyeleri kimlerdir? (BTS üyeleri hakkında merak edilenler)
Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS (Bangtan Boys) kısa zamanda dünyanın en çok sevilen ve merak edilen grubu haline geldi. RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi BTS üyesinin de ayrı ayrı hayran kitlesi var. İşte BTS üyelerinin hayatlarına dair merak edilenler...
Hititlerin başkenti Hattuşa'da 114'üncü kazı sezonu başladı
Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar, bu yıl Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılıyor.
200’e yakın eserin yer aldığı Frekans sergisi sanatseverlerle buluştu
Frekans sergisi Bodrum'da açılan arthgallerybodrum’da sanatseverlere sunuldu.
Oyuncu Merve Boluğur'dan ilan-ı aşk
Oyuncu Merve Boluğur aşkını sosyal medyadan ilan etti.
Tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 16. yılı
Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün restore edilip yeniden açılmasının üzerinden 16 yıl geçti.
Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay’a duygulandıran sürpriz
Ümraniye Belediyesi’nin minik müzisyenleri Ümraniye’yi ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay’a duygulandıran bir sürpriz yaptı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile millet bahçesini gezen ünlü sanatçı Gencebay, açık havada ders yapan Müzik Akademisi öğrencilerinin müzik ziyafetine konuk oldu.
2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adayı olabilecek isimler
Corona virüs salgını nedeniyle 2021 Oscar Ödülleri iki ay ileri atılarak 25 Nisan 2021'e ertelendi. Pek çok festival ya ertelendi ya da sanal ortama taşındı; filmlerin gösterim tarihleri de ertelendi. Bu yıl, eleştirmenlerin 2021 ödül sezonunda çok daha önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Bağımsız sinema sitesi Indiewire, 2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışabilecek isim tahminlerini sıraladı.
Paris Hilton'dan belgesel yorumu: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor
Paris Hilton, eylül ayında yayınlanacak olan This Is Paris belgeseli hakkında konuşarak, "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler bu belgeselde" dedi.
İtalyan moda devinden dikkat çeken defile
Corona virüs sonrası online defilelere bir yenisi daha eklendi. İtalyan moda devi Valentino'nun online olarak yayınlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı gösterisi hem sıradışı hem de göz kamaştırıcıydı. (Fotoğraflar: Reuters)
Meghan Markle'ın corona virüs şartı
Yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Meghan Markle, doğum gününe katılacaklar için corona virüs testi şartı koydu.
Demi Lovato evleniyor
Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Breakdans yıldızı The Flying Steps’in macerasını anlatan Follow The Steps belgeseli yayınlandı
Breakdans dünyasını fetheden The Flying Steps’in dans serüveni, Follow The Steps adlı belgeselde anlatılıyor.
Amber Heard: Johnny Depp'e vurdum
Hollywood yıldızı Amber Heard, Johnny Depp’in kardeşini tıpkı Kate Moss’a yaptığını iddia ettiği gibi merdivenlerden atmasından korktuğunu söyleyerek, "Bunu yapmaması için ona vurdum" dedi.
Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var
ABD Başkan adayı olan ve geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyerek yaptığı açıklamalarla gündem olan Kanye West için eşi Kim Kardashian'dan açıklama geldi. Kardashian, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullandı.
AçıklamaElton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un eski eşi, John’un boşanma anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle 3 milyon sterlin talep etti.
Modacı Vivienne Westwood Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için kuş kafesli eylem yaptı
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenledi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
Lezzet efsanesi Tokat kebabı
Tokat'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, corona virüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Özenle, kendine has fırınlarda hazırlanan kebap, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.
Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filmi Venedik Film Festivali’nde yarışacak
Ödüllü kısa filmleriyle tanınan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi Hayaletler, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde yapacak. Film, Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak.
83 yaşındaki kadın 64 yıldır saçlarını hiç kesmedi
Vietnamlı 83 yaşındaki Nguyen Thi Dinh, 64 yıl boyunca hiç kesmediği saçlarından 6 metre uzunluğunda bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için "Bir piton gibiler" dedi.
83 yaşındaki kadın 64 yıldır saçlarını hiç kesmedi
Vietnamlı 83 yaşındaki Nguyen Thi Dinh, 64 yıl boyunca hiç kesmediği saçlarından 6 metre uzunluğunda bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için "Bir piton gibiler" dedi.
Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne uluslararası ödül
Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, iki mükemmeliyet ödülü aldı.
Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı
Arnavut milliyetçilerin haritasını paylaşan Dua Lipa sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu harita, Balkanlar'da Arnavut yayılmacılığına destek vermekle ilişkilendiriliyor.
Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum
ABD Başkanlığı için aday olduktan sonra attığı ilginç tweet'lerla kafaları karıştıran Kanye West, iki yıldır eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıkladı. West ayrıca, ırkçılıkla suçladığı kayınvalidesi Kris Jenner'la yazışmalarının ekran görüntüsünü de paylaştı.
Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı
Bu yıl 77’ncisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisinde yer alacak filmler belli oldu. 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Goodfellas, Serpico, Le cercle rouge gibi filmler yer alacak.