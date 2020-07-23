Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020)

23 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu... HABER DETAY - TIKLA OKU

23.07.2020 - 17:44

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 1

Yola sandalye fırlatan fenomen Marcella Zoia'ya ceza

Kanada'nın Toronto şehrinde oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç fenomen Marcella Zoia 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 2

Joker filminin başrolü Joaquin Phoenix'in tüm filmleri

2019’un çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki oynadığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Joaquin Phoenix en iyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldı. Sosyal aktivist kimliğiyle de bilinen Phoenix gerçek bir hayvan hakları savunucusu ve vegan. İşte ünlü Hollywood yıldızı Joaquin Phoenix’in en sevilen filmleri…

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 3

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Muğla' da bir inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları arasında insan kemikleri ile çok sayıda toprak ve kap parçası bulundu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 4

BTS üyeleri kimlerdir? (BTS üyeleri hakkında merak edilenler)

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS (Bangtan Boys) kısa zamanda dünyanın en çok sevilen ve merak edilen grubu haline geldi. RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi BTS üyesinin de ayrı ayrı hayran kitlesi var. İşte BTS üyelerinin hayatlarına dair merak edilenler...

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 5

Hititlerin başkenti Hattuşa'da 114'üncü kazı sezonu başladı

Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar, bu yıl Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılıyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 6

200’e yakın eserin yer aldığı Frekans sergisi sanatseverlerle buluştu

Frekans sergisi Bodrum'da açılan arthgallerybodrum’da sanatseverlere sunuldu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 7

Oyuncu Merve Boluğur'dan ilan-ı aşk

Oyuncu Merve Boluğur aşkını sosyal medyadan ilan etti.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 8

Tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 16. yılı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün restore edilip yeniden açılmasının üzerinden 16 yıl geçti.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 9

Minik müzisyenlerden Orhan Gencebay’a duygulandıran sürpriz

Ümraniye Belediyesi’nin minik müzisyenleri Ümraniye’yi ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay’a duygulandıran bir sürpriz yaptı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile millet bahçesini gezen ünlü sanatçı Gencebay, açık havada ders yapan Müzik Akademisi öğrencilerinin müzik ziyafetine konuk oldu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 10

2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adayı olabilecek isimler

Corona virüs salgını nedeniyle 2021 Oscar Ödülleri iki ay ileri atılarak 25 Nisan 2021'e ertelendi. Pek çok festival ya ertelendi ya da sanal ortama taşındı; filmlerin gösterim tarihleri de ertelendi. Bu yıl, eleştirmenlerin 2021 ödül sezonunda çok daha önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Bağımsız sinema sitesi Indiewire, 2021 Oscar Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışabilecek isim tahminlerini sıraladı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 11

Paris Hilton'dan belgesel yorumu: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor

Paris Hilton, eylül ayında yayınlanacak olan This Is Paris belgeseli hakkında konuşarak, "Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım travmatik deneyimler bu belgeselde" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 12

İtalyan moda devinden dikkat çeken defile

Corona virüs sonrası online defilelere bir yenisi daha eklendi. İtalyan moda devi Valentino'nun online olarak yayınlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı gösterisi hem sıradışı hem de göz kamaştırıcıydı. (Fotoğraflar: Reuters)

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 13

Meghan Markle'ın corona virüs şartı

Yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Meghan Markle, doğum gününe katılacaklar için corona virüs testi şartı koydu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 14

Demi Lovato evleniyor

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 15

Breakdans yıldızı The Flying Steps’in macerasını anlatan Follow The Steps belgeseli yayınlandı

Breakdans dünyasını fetheden The Flying Steps’in dans serüveni, Follow The Steps adlı belgeselde anlatılıyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 16

Amber Heard: Johnny Depp'e vurdum

Hollywood yıldızı Amber Heard, Johnny Depp’in kardeşini tıpkı Kate Moss’a yaptığını iddia ettiği gibi merdivenlerden atmasından korktuğunu söyleyerek, "Bunu yapmaması için ona vurdum" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 17

Kim Kardashian'dan Kanye West açıklaması: Bipolar bozukluğu var

ABD Başkan adayı olan ve geçtiğimiz günlerde ilk mitingini düzenleyerek yaptığı açıklamalarla gündem olan Kanye West için eşi Kim Kardashian'dan açıklama geldi. Kardashian, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullandı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 18

AçıklamaElton John’un eski eşinden 3 milyon sterlin talebi

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un eski eşi, John’un boşanma anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle 3 milyon sterlin talep etti.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 19

Modacı Vivienne Westwood Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için kuş kafesli eylem yaptı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenledi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 20

Lezzet efsanesi Tokat kebabı

Tokat'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, corona virüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Özenle, kendine has fırınlarda hazırlanan kebap, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 21

Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler filmi Venedik Film Festivali’nde yarışacak

Ödüllü kısa filmleriyle tanınan Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi Hayaletler, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde yapacak. Film, Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 22

83 yaşındaki kadın 64 yıldır saçlarını hiç kesmedi

Vietnamlı 83 yaşındaki Nguyen Thi Dinh, 64 yıl boyunca hiç kesmediği saçlarından 6 metre uzunluğunda bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için "Bir piton gibiler" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 23

83 yaşındaki kadın 64 yıldır saçlarını hiç kesmedi

Vietnamlı 83 yaşındaki Nguyen Thi Dinh, 64 yıl boyunca hiç kesmediği saçlarından 6 metre uzunluğunda bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için "Bir piton gibiler" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 24

Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne uluslararası ödül

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, iki mükemmeliyet ödülü aldı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 25

Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı

Arnavut milliyetçilerin haritasını paylaşan Dua Lipa sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu harita, Balkanlar'da Arnavut yayılmacılığına destek vermekle ilişkilendiriliyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 26

Kanye West'ten Kim Kardashian açıklaması: İki yıldır boşanmaya çalışıyorum

ABD Başkanlığı için aday olduktan sonra attığı ilginç tweet'lerla kafaları karıştıran Kanye West, iki yıldır eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıkladı. West ayrıca, ırkçılıkla suçladığı kayınvalidesi Kris Jenner'la yazışmalarının ekran görüntüsünü de paylaştı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (23 Temmuz 2020) - 27

Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı

Bu yıl 77’ncisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisinde yer alacak filmler belli oldu. 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Goodfellas, Serpico, Le cercle rouge gibi filmler yer alacak.

HABER DETAY-TIKLA OKU

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER