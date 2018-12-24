Magazin ve sanat turu (24 Aralık 2018)
ntv.com.tr
24 Aralık 2018 'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
-
1
İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDILARBir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle haklarında darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde çıkan haberlerin ardından soruşturma açılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, polis eşliğinde getirildikleri adliyede ifade verdi. İki isim yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
2
MUHAFIZ'IN YILDIZI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIIMDb Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre Türk yapımları ve oyuncuları tüm zamanların rekorlarını kırdılar. Hakan: Muhafız'ın Leyla'sı Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
3
YILIN ÇOK SATAN ALBÜM, FİLM VE KİTAPLARI2018'i geride bırakıp 2019'a girmeye hazırlandığımız günlerde n11 yılın en çok satan albüm, film ve kitaplarını açıkladı. İşte 2018'de en çok tercih edilen albüm, film ve kitaplar...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
4
RIHANNA, SUUDİ MİLYARDER SEVGİLİSİYLE AKŞAM YEMEĞİNDE
Rihanna, iki yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı Suudi iş adamı Hasan Cemil’le akşam yemeği sonrasında görüntülendi. İkili, yan yana fotoğraf vermemek için restorandan ayrı ayrı çıktı.
-
5
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ SÜPER KAHRAMAN (MARVEL) FİLMLERİ SEÇİLDİ
Sinema içerikleri ve film önerileri sitesi Rotten Tomatoes, Marvel filmlerini en kötüden en iyiye doğru 100 üzerinden derecelendirdi. İşte bu yıl vizyona giren Black Panther, Avengers: Infinity War ve Ant-Man and the Wasp filmlerinin de dahil olduğu tüm zamanların en iyi (Marvel) süper kahraman filmleri...
-
6
İLKER KALELİ'DEN İDDİALARA YANIT: KANITLARSANIZ OYUNCULUĞU BIRAKIYORUMPoyraz Karayel setinde tanışarak bir süre birlikte olduğu Burçin Terzioğlu'ndan ayrılan İlker Kaleli, yeni sevgilisinin Ece Dizdar olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kaleli, "Kanıtlarsanız oyunculuğu bırakıyorum" dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
7
ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU (ABD BOX OFFICE RAKAMLARI)ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Yeni DC uyarlaması Aquaman, hafta sonunda 67,4 milyon dolar hasılat elde ederek açılışını Box Office ABD'nin zirvesinde gerçekleştirdi. İşte 3 21 - 23 Aralık 2018 ABD Box Office rakamları...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
8
NUSRET GÖKÇE'DEN AİLE FOTOĞRAFI (ERZURUM YILLARI)Nusret Gökçe Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait aile fotoğrafını paylaştı. Gökçe'nin bu paylaşımı çocukluk fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
9
EN CÖMERT HOLLYWOOD YILDIZI
Tom Hanks, eşiyle birlikte gittiği fast food restoranında bulunan herkese yemek ısmarladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya paylaşımlarında herkes Hanks’ten övgüyle söz etti.
-
10
SERENAY SARIKAYA'NIN PARTNERİ BELLİ OLDUSerenay Sarıkaya'nın "Hayatımın en güzel rüyası" dediği ve dersler almaya başladığı Alice müzikalindeki partneri Şükrü Özyıldız oldu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
11
MUHAFIZ'IN ARDINDAN YURT DIŞINDA YENİ ANLAŞMANetflix'in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerine devam ediyor. Ergüçlü, BBC dizisi The Mallorca Files'ta rol alacak.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
12
BAYERN MUNICH'Lİ YILDIZ FUTBOLCUDAN HASTA ÇOCUKLARA SÜRPRİZ
Bayern Munich’in yıldız futbolcusu James Rodriguez, Noel’de hasta çocukları sevindirdi. Noel Baba kılığına giren Kolombiyalı oyuncu, hastanede yatan çocuklara hediye dağıttı.
-
13
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON BARAJI AŞTITürk filmleri arasında milyon barajını aşan projelere Bizim İçin Şampiyon filmi de eklendi. İşte üçüncü haftasında milyon barajını aşan Şampiyon'dan detaylar ve Türkiye'de barajı aşmayı başaran filmlerin listesi...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
14
MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDUMasterChef Türkiye'de şampiyon belli oldu. MasterChef Türkiye finalinde Kerem Giritlioğlu ve Uğur Kardaş arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Bu rekabetin ardından Uğur, MasterChef şampiyonu olarak büyük ödülü kazandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
15
İŞTE KATE MIDDLETON VE MEGHAN MARKLE'IN FOTOĞRAFLARDA KUSURSUZ GÖRÜNME SIRRI
Bir düşes gibi poz vermeyi biliyor musunuz? Kate Middleton ile Meghan Markle'ın tüm fotoğraflarında kusursuz görünme sırrı ne? İşte A'dan Z'ye kameralar karşısında düşes duruşu, Middleton ve Markle'dan poz verme tüyoları...
-
16
SEYİRCİLERE GÖRE ALTIN KÜRE ALACAK DİZİ
76. Altın Küre Ödülleri öncesinde, IMDb kullanıcıları, drama dalında 5 en iyi dizi adayını oyluyor. İşte, seyircilere göre Altın Küre’den En İyi Dizi seçilmesi gereken yapım...
-
17
TARİHİ KALEDE 8 ASIRLIK PATİ İZLERİAydın'ın Kuşadası ilçesi Kadıkalesi Örenyeri'ndeki kazılarda 8 yüzyıl öncesine ait, üzerinde kedi ve köpek patisi izleri taşıyan tuğla ve kiremit parçaları bulundu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
18
ÜNLÜ ŞARKICININ NBA HEYECANI
Ünlü şarkıcı Halsey, Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans maçında tribünlerin ilgi odağı oldu.
-
19
KEDİLER İNSAN OLSAYDI NASIL GÖRÜNÜRDÜ?
Çinli sanatçı Xuedaixun, kedileri, Çin çizgi roman stili manhua şeklinde ‘insanlaştırdı’. Ve ortaya ‘Kediler insan olsaydı nasıl görünürdü?’ sorusuna yanıt verebilecek birbirinden dikkat çekici çizimler çıktı. İşte Xuedaixun’un DeviantArt’ta yayınladığı kediden insan illüstrasyonları...
-
20
DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN MODELİNDEN CESUR İÇ ÇAMAŞIRI TANITIMI
Victoria’s Secret modeli olarak tanınan ve dünyanın en çok kazanan modeli haline gelen Doutzen Kroes, Hollanda markası iç çamaşırı koleksiyonu için poz verdi. Cesur Noel koleksiyonu, Kroes’in kusursuz güzelliğini gözler önüne serdi.
-
21
ORTA DOĞU'NUN GÖRKEMLİ SARAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'ndaki kazı çalışmasında hamam ve ayrıntıları ortaya çıkarıldı.
-
22
DAVID BECKHAM'DAN NOEL KUTLAMASI
David Beckham, şömine başındaki selfie’siyle Noel kutlaması yaptı. Eski futbolcu, Noel için heyecanlı olduğunu söyledi.
-
23
ÇOCUKLARA ÖZEL OPERA HAZIRLANDI
W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak çocuklar için kurgulanan Papagenolar, 6 Ocak'ta KKM Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sergilenecek.
-
24
WONDER WOMAN 2'NİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Wonder Woman’ın devam filmi Wonder Woman 1984’ün çekimleri tamamlandı. Film, 2020’de vizyona girecek.
-
25
ÇİNİ TARİHİNE IŞIK TUTAN MÜZEKütahya Çini Müzesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait buluntuların da aralarında yer aldığı yaklaşık 500 eserle çini tarihine ışık tutup ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
26
ÇÖPTEN TOPLADIKLARI ATIKLARLA KONSER VERDİLERMuğla'nın Marmaris ilçesinde, temizlik işçileri çöpten topladıkları tencere, tava, cam şişe ve temizlik malzemeleri enstrüman olarak kullanarak Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde konser verdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
27
TARİHİ ÇEŞMELERİN RESTORASYONU DURDURULDU
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ihaleyle müstecire verilen ve yapımına başlanılan 51 tarihi çeşmenin restorasyonunun, aslına uygun yapılmadığı gerekçesiyle durdurulmasına karar verildi.