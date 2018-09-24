Magazin ve sanat turu (24 Eylül 2018)
24 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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YAZ BİTTİ AJDA PEKKAN'IN TATİLİ BAŞLADIUzun süren konser maratonunu tamamlayan Ajda Pekkan tatile çıktı. Pekkan tatildeyken çekilen bikinili fotoğrafını dün sosyal medyadan paylaştı.
"Şimdi tatil" notunu düşen Pekkan bugün ise Instagram'ın hikaye bölümünden yeni paylaşımlarda bulundu.
72 yaşındaki sanatçı paylaşımlarında nerede olduğunu ise belirtmedi.
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İTALYAN MODA DEVİ VERSACE SATILIYORGianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace satılıyor. Şirketin 2 milyar euro'ya (Yaklaşık 15 milyar TL) Michael Kors markası tarafından alınacağı iddia edildi.
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EVLENDİLERKızım dizisinde Demir karakterine hayat veren oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturdu.
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AL PACINO'NUN 39 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİGeçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 78 yaşındaki oyuncunun 39 yaşındaki komedyen Meital Dohan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili Los Angeles'ta bir kaç kez yemek yerken görüntülendi. NY Times'ta çıkan habere göre çift birkaç aydır birlikte ve çok mutlu.
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HARVARD'LI ECE HAKİM'DEN 'SOYTARI' DİYEN KULLANICIYA YANITHarvard Üniversitesi'ni kazanan ve ardından rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinden ayrılarak ABD'ye giden Ece Hakim, öğrenci arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı. Hakim paylaşımın ardından, "Ailen seni bu soytarılıklara, bu gereksiz aktivitelere katılman için göndermedi" diyen sosyal medya kullanıcısına, "Ben Harvard’a gelmeden önce de sizin 'gereksiz' bulduğunuz aktivitelere katılıyordum" dedi.
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MURAT BOZ EVİNİ YENİLEDİOyuncu sevgilisi Aslı Enver'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Murat Boz evini yeniledi. Boz, lüks dairesinin dekorasyonunu sıfırdan yaptırdı.
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ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT ZİRVEDE
Sinemaya gitmek isteyenler ya da yabancı film izlemek isteyenler için ABD hafta sonu Box Office rakamları fikir verici olabilir. The House with a Clock in Its Walls ( Eski Evdeki Büyülü Saat) vizyona girdiği ilk hafta zirveye oturdu. İşte 21-23 Eylül'de ABD'de en çok izlenen filmler
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"Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren"Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, Zeki Müren aramızdan ayrılalı bugün 22 yıl oldu. Sanat Güneşi'miz Zeki Müren, ölüm yıldömünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. İşte fotoğraflarla Müren ve hayat hikayesi...
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ÇUKUR DİZİSİNDE AYRILIKÇukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın'ın ayrılığı başka bir dizideki rolüyle ortaya çıktı.
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2. ABDÜLHAMİD’İN HEDİYE ETTİĞİ ALBÜM BULUNDU2. Abdülhamid tarafından birçok müzisyene yaptırılan devlet marşları Hollanda’da ortaya çıktı. 1876 yılına ait olan albümün Abdülhamid’in Romanya Kraliçesi Elizabeth’e hediye ettiği belirtildi.
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GÖKÇE BAHADIR'IN YENİ EVİ
Ufak Tefek Cinayetler’de Oya karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, kazancını gayrimenkule yatırıyor. İlk olarak bu sezon annesinin Ayvalık’taki yazlığını tadilat yaptırarak yenileyen başarılı oyuncu, kendine lüks bir daire satın aldı.
Kadıköy Suadiye’de 4+1 deniz manzaralı bir evi bulunan oyuncu, yine aynı muhitten kendisine deniz manzaralı, çatı katı 2+1 lüks bir ev alarak geleceğine yatırım yaptı.
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DERBİ ÖNCESİ ÜNLÜLERİN DESTEKLEDİĞİ TAKIMLARSüper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 21.00'de Kadıköy'de karşılaşıyor. Peki kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
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EN HAVALI 50 SEMT (TÜRKİYE DE VAR)
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı. "Turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içilecek havalı yerler"den oluşan listeye, Türkiye'den de 1 adres girdi...
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"KADIN OLMAK ZOR AMA UMUTSUZ DEĞİL"Şu sıralar Koca Koca Yalanlar dizisiyle ekranlarda boy gösteren Pelin Öztekin, "Kadın olmak zor ama umutsuz değil... Kadınlar olarak, yerimizi henüz sağlamlaştıramadık. Ama yeni gelen nesle ve çağımıza bakınca, yere sağlam basan kadınlar var" ifadelerini kullandı.
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GİZEM KARACA'DAN MAKYAJSIZ TBTOyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından tbt'li hep kaçıyorum notuyla makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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CONTEMPORARY ISTANBUL SONA ERDİ (ZİYARETÇİ SAYISI)13. kez düzenlenen Contemporary Istanbul sonlandı. 22 ülkeden 83 galerinin katıldığı fuarda, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri sergilendi. Contemporary Istanbul, 5 günde 74 bin ziyaretçiyi ağırladı.
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ÜNLÜ YÖNETMEN ANTALYA SEMT PAZARINDA
55. Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen, ilk olarak pazarda mekan keşfine çıktı.
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DOĞU DEMİRKOL FRANKFURT'TA ADAYOyuncu Doğu Demirkol, Frankfurt Türk Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterildi.
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ÇAĞATAY ULUSOY'DAN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL 1990'LI FOTOĞRAFNetflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini bot düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
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'KUDRET'İN İNTİKAMINI MI ALACAKSIN?'
Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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TUBA ÜNSAL ANTALYA FİLM FESTİVALİ JÜRİSİNDETuba Ünsal, bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil oldu.
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SÖZ'ÜN YILDIZININ YENİ PROJESİ BELLİ OLDUGeçtiğimiz sezon Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat ile Boran Kuzum Şahin Tepesi dizisinde buluşuyor.
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NİLÜFER KONSERE MOTOSİKLETLE YETİŞTİ
Nilüfer, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine yetişebilmek için ilk kez motosiklete binmek zorunda kaldı. Sanatçı, yaşadığı deneyimi, Instagram’da takipçileriyle paylaştı.
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YENİ SEZONA DAMGA VURDULARYeni sezonla birlikte ekran başına geçmeye başlayan diziseverler Google Arama Trendlerine damgasını vurdu. Geçtiğimiz haftanın (17-24 Eylül 2018) en popüler aralamaları arasında eylül ayında yeni sezona başlayan birçok dizi yer aldı.
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GÜNEY AFRİKA’NIN OSCAR ADAYI BELLİ OLDUGüney Afrika’nın Oscar adayı olan Sew the Winter to My Skin filmi Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak.
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USTA OYUNCU SALİH KALYON’UN ACI GÜNÜÜnlü oyuncu Salih Kalyon’un eşi İnci Kalyon, Bodrum’da özel bir hastanede hayatını kaybetti.
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ANTİK TİYATRO GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYORAfyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti’nin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatronun kuzey ve güney "analemma" duvarları gün yüzüne çıkarılıyor.
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ADANA FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA MUHSİN ERTUĞRUL SERGİSİAdana 25'inci Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde 'Muhsin Ertuğrul Sergisi' açıldı.
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SANEM, CEYCEY'E GERÇEKLERİ AÇIKLIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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