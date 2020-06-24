Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020)

24 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 1

Alişan'ın kaza yaptığı olay yerinden fotoğraflar

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Ölümden dönen Alişan ve ailesinin karıştığı kazadan ilk kareler de geldi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 2
Ebru Şallı paylaştı: Berom

Şu sıralar eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da olan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. 7 kilo verdiği konuşulan Şallı, ilk defa oğlu Beren Tan ile çektiği selfie'yi Berom notu ile yayınladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 3

Yolsuzlukla suçlanan Juan Carlos'un maaşı kesildi

İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan eski Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 4
Elizabeth Hurley'den Steve Bing paylaşımı: Bu korkunç bir son


Elizabeth Hurley, Los Angeles'taki evinde intihar eden eski eşi Steve Bing için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

HABER DETAY - TIKLA OKU


Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 5
Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin ayrıntılarını paylaştı

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin finali nerede ve ne zaman yapılacak? sorularının cevaplarını açıkladı. Ilıcalı, Survivor final tarihini vermekle kalmadı önümüzdeki günlerde yarışmada yaşanacak bir sürprizi daha paylaştı.

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 6
IMDb'deki birinciliğini yıllardır sürdüren Esaretin Bedeli'nin sırrı ne?


Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) tüm zamanların en iyi filmler listesinde zirvede yer alan Esaretin Bedeli'nin sırrı ne? İşte IMDb’nin en iyi 250 film sıralamasında uzun süredir birinci olan film hakkında tespitler...

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 7

Alişan ölümden döndü

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 8

İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor

İsviçreli akrobat Freddy Nock, pandemi günlerinde umut olmak için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla da 3 rekor birden kırdı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 9
Hülya Avşar'ın yeni projesi belli oldu

Hülya Avşar yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği bir müzikalde başrol oynayacağını, sonbaharda sahnelenecek projede erkek partnerinin henüz belli olmadığını açıkladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU




Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 10
Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan, önceki gün yakın dostları Ralf-Sanem Tezman çiftinin teknesindeydi. Görüntülendiğini farkeden Düzyatan arkadaşlarını uyarınca "Fotoromanımızı çekmişlerdir" cevabı aldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 11
Selda Bağcan'a hırsızlık sonrası dolandırıcı tuzağı


Şirketine giren hırsız nedeniyle üzüntülü günler yaşayan Selda Bağcan, bu kez de bir dolandırıcılık şoku yaşadı. Ünlü şarkıcının olmayan hattına borç geldi.

HABER DETAY - TIKLA OKU



Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 12
Syedra'da kazı çalışmaları tekrar başlıyor


Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Syedra Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü (ALKÜ) Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret ederek, Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı, Restorasyon ve Koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

HABER DETAY - TIKLA OKU
Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 13
Survivor'dan elenen Evrim Keklik kimdir?

Survivor 2020'de kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da çeyrek final heyecanı devam ederken 116. bölümünde adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu. Survivor Evrim'in elenmesi sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Peki ama Evrim Keklik kimdir?

HABER DETAY - TIKLA OKU




Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 14

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet krizi

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında kriz devam ediyor. Olaylı boşanma davalarının ardından görüntülenen çift velayet konusunda kavgaya tutuştu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 15
Survivor'da kim elendi?  (23 Haziran ayrıntıları)

Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı, Survivor'da kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'in son bölümünde iletişim ödülünü 10-7 kırmızı takım kazandı. Ada konseyinde yapılan SMS oylaması sonrası Survivor'da elenen isim Evrim Keklik oldu. İşte Evrim Keklik hakkında merak edilenler ve Survivor'da haftanın gelişmeleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU


Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 16

Seda Sayan: Gönüllü turizm elçisi olacağım

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki evinde yaz sezonunu geçireceğini belirten şarkıcı Seda Sayan, bir yandan da Bodrumlulara vereceği konsere hazırlanıyor. Şarkıcı, Gökova ve Ören'in 'gönüllü turizm elçisi' olmak için çalışacağını belirtti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 17

İtalyan ressam lavaboyu tuval olarak kullandı

Milano'da yaşayan İtalyan ressam Marta Grossi, sıra dışı bir tuval kullanmayı tercih ederek evinin lavabosuna farklı resimler çizdi. İşte sanatçının, izolasyon günlerini değerlendirirken lavaboda ortaya çıkardığı geçici sanat eserleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 18

Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü

İstanbul’da dünkü şiddetli yağmur sırasında oyuncu Şevket Çoruh'un Kadıköy’de açtığı Baba Sahne’nin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluştu.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 19

Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, diziyi neden hiç izlemediğini açıkladı

Variety'nin "Actors on Actors" serisi kapsamında Jennifer Aniston ile görüntülü konuşan Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim" diyerek nedenini açıkladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 20

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı

Oyuncu Şükrü Yıldız’ın, yurt dışından sipariş ettiği yedek parçayı beklediği sürede, Karaköy'de bir sokağa bıraktığı otomobili, parça parça sökülerek çalındı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 21

Emily Ratajkowski sarışın oldu

Esmer saçlarıyla tanınan ünlü model Emily Ratajkowski artık sarışın. Hayatında ilk defa saçlarını boyadığını söyleyen Ratajkowski, "Karantinadan taze bir görünümle çıktığım için çok mutluyum" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 22

Miley Cyrus’tan temizlik itirafı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir yayında, dört aylık karantina sürecinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 23

Kültür ve sanat tesisleri için 'kontrollü normalleşme' genelgesi (Sinemalarda yeni dönem kuralları)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemleri belirledi. Buna göre sinema, tiyatro ve konser salonlarına salgın sonrası yeni kurallar getirildi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 24

Handmaid’s Tale’e de erteleme

The Handmaid’s Tale'in dördüncü sezonunun prömiyeri 2021'e ertelendi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 25

Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti)

Haziranla birlikte yaz şarkıları dönemi de başlıyor. Yaz şarkıları genelde enerjik ve eğlenceli olarak tanımlanır, ancak bu yıl corona virüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle müziğin tonu değişti. Time dergisi Beyonce'den John Legend'e Haziran 2020'de çıkan en iyi şarkıları seçti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 26

BTS'den gösteri çalışanlarına 1 milyon dolar bağış (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak, dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, corona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin iptal edilmesi sonucu işsiz kalan konser çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 27

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı

Klasik otomobil tutkunu olan ünlü oyuncu KIvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 28

Ferzan Özpetek: Başarının formülü duygu

Ferzan Özpetek, son filmi La dea fortuna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özpetek, filmin başarısının duyguyu yansıtmak olduğunu ifade etti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 29

Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp: Mağdurken suçlu duruma düştüm

İstanbul'da dört sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Tuzağa düştüğünü iddia eden Demiralp, "Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 30

Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Mehmet Ozan Dolunay'ın kendisi gibi oyuncu olan Bahar Şahin ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Dolunay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 31

Göç Filmleri Festivali'nin izleyici sayısı açıklandı

14-21 Haziran arasında ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali, bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 32

İstanbul Kitap Fuarı'nın blogu güncellendi

Bir süre önce yayına başlayan İstanbul Kitap Fuarı'nın blogu www.isimizgucumuzkitap.com güncellenerek yeniden kitapseverlerin karşısına çıkıyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 33

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki internet sitesi Altın Örümcek İnternet Ödülü'ne layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Go Turkey' ve 'Filming in Turkey' internet siteleri Altın Örümcek İnternet Ödülü aldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020) - 34

İstanbul'da 'Park Et Seyret' etkinliklerinin açılışı Kenan Doğulu ile yapılacak

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde araçlar, girişte dezenfekte edilecek ve sosyal izolasyon sağlanacak. 'Park Et Seyret' konserlerinin açılışı Kenan Doğulu ile yapılacak. Ardından Sertab Erener, Levent Yüksel, Mabel Matiz gibi isimler sahne alacak ve sinema gösterimleri yapılacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER