Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020)

Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp: Mağdurken suçlu duruma düştüm

İstanbul'da dört sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Tuzağa düştüğünü iddia eden Demiralp, "Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.

