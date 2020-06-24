Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) tüm zamanların en iyi filmler listesinde zirvede yer alan Esaretin Bedeli'nin sırrı ne? İşte IMDb’nin en iyi 250 film sıralamasında uzun süredir birinci olan film hakkında tespitler...