Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2020)

Alişan'ın kaza yaptığı olay yerinden fotoğraflar
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Ölümden dönen Alişan ve ailesinin karıştığı kazadan ilk kareler de geldi.
Yolsuzlukla suçlanan Juan Carlos'un maaşı kesildi
İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan eski Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.
Alişan ölümden döndü
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.
İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor
İsviçreli akrobat Freddy Nock, pandemi günlerinde umut olmak için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla da 3 rekor birden kırdı.
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet krizi
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında kriz devam ediyor. Olaylı boşanma davalarının ardından görüntülenen çift velayet konusunda kavgaya tutuştu.
Seda Sayan: Gönüllü turizm elçisi olacağım
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki evinde yaz sezonunu geçireceğini belirten şarkıcı Seda Sayan, bir yandan da Bodrumlulara vereceği konsere hazırlanıyor. Şarkıcı, Gökova ve Ören'in 'gönüllü turizm elçisi' olmak için çalışacağını belirtti.
İtalyan ressam lavaboyu tuval olarak kullandı
Milano'da yaşayan İtalyan ressam Marta Grossi, sıra dışı bir tuval kullanmayı tercih ederek evinin lavabosuna farklı resimler çizdi. İşte sanatçının, izolasyon günlerini değerlendirirken lavaboda ortaya çıkardığı geçici sanat eserleri...
Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü
İstanbul’da dünkü şiddetli yağmur sırasında oyuncu Şevket Çoruh'un Kadıköy’de açtığı Baba Sahne’nin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluştu.
Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, diziyi neden hiç izlemediğini açıkladı
Variety'nin "Actors on Actors" serisi kapsamında Jennifer Aniston ile görüntülü konuşan Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim" diyerek nedenini açıkladı.
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız’ın, yurt dışından sipariş ettiği yedek parçayı beklediği sürede, Karaköy'de bir sokağa bıraktığı otomobili, parça parça sökülerek çalındı.
Emily Ratajkowski sarışın oldu
Esmer saçlarıyla tanınan ünlü model Emily Ratajkowski artık sarışın. Hayatında ilk defa saçlarını boyadığını söyleyen Ratajkowski, "Karantinadan taze bir görünümle çıktığım için çok mutluyum" dedi.
Miley Cyrus’tan temizlik itirafı
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir yayında, dört aylık karantina sürecinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyleyerek hayranlarını şaşırttı.
Kültür ve sanat tesisleri için 'kontrollü normalleşme' genelgesi (Sinemalarda yeni dönem kuralları)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemleri belirledi. Buna göre sinema, tiyatro ve konser salonlarına salgın sonrası yeni kurallar getirildi.
Handmaid’s Tale’e de erteleme
The Handmaid’s Tale'in dördüncü sezonunun prömiyeri 2021'e ertelendi.
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti)
Haziranla birlikte yaz şarkıları dönemi de başlıyor. Yaz şarkıları genelde enerjik ve eğlenceli olarak tanımlanır, ancak bu yıl corona virüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle müziğin tonu değişti. Time dergisi Beyonce'den John Legend'e Haziran 2020'de çıkan en iyi şarkıları seçti.
BTS'den gösteri çalışanlarına 1 milyon dolar bağış (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak, dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, corona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin iptal edilmesi sonucu işsiz kalan konser çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı.
Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı
Klasik otomobil tutkunu olan ünlü oyuncu KIvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.
Ferzan Özpetek: Başarının formülü duygu
Ferzan Özpetek, son filmi La dea fortuna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özpetek, filmin başarısının duyguyu yansıtmak olduğunu ifade etti.
Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp: Mağdurken suçlu duruma düştüm
İstanbul'da dört sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Tuzağa düştüğünü iddia eden Demiralp, "Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.
Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması
Mehmet Ozan Dolunay'ın kendisi gibi oyuncu olan Bahar Şahin ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Dolunay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Göç Filmleri Festivali'nin izleyici sayısı açıklandı
14-21 Haziran arasında ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali, bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.
İstanbul Kitap Fuarı'nın blogu güncellendi
Bir süre önce yayına başlayan İstanbul Kitap Fuarı'nın blogu www.isimizgucumuzkitap.com güncellenerek yeniden kitapseverlerin karşısına çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki internet sitesi Altın Örümcek İnternet Ödülü'ne layık görüldü
Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Go Turkey' ve 'Filming in Turkey' internet siteleri Altın Örümcek İnternet Ödülü aldı.
İstanbul'da 'Park Et Seyret' etkinliklerinin açılışı Kenan Doğulu ile yapılacak
Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde araçlar, girişte dezenfekte edilecek ve sosyal izolasyon sağlanacak. 'Park Et Seyret' konserlerinin açılışı Kenan Doğulu ile yapılacak. Ardından Sertab Erener, Levent Yüksel, Mabel Matiz gibi isimler sahne alacak ve sinema gösterimleri yapılacak.