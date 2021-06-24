Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2021)

24.06.2021 - 17:55
Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında konuştu: Bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor
Britney Spears, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı, 'kölelikten kurtulma' davası diye nitelendirdiği duruşmada, dün ilk kez ifade verdi. "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" diyen Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü söyledi.
"Biz iki dostuz"
Jennifer Aniston, Brad Pitt ile yeniden bir araya gelmesini bekleyen hayranlarına seslendi. Katıldığı bir programda konuşan Aniston, "Biz iki dostuz" dedi.
Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para ödendiği ortaya çıktı
Dün ilk kez halka açıklanan kraliyet hesaplarına göre, Prens Charles, kraliyetten ayrılan oğlu Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para gönderdi. İngilizler şimdi, finansal bağımsızlığını ilan eden Prens Harry'ye para veren Prens Charles'tan hesap soruyor.
Khloe Kardashian aldatılmayı bu kez affetmedi
Daha önce Tristan Thompson ile ilişkisinde ihanete uğrayan ancak NBA yıldızını affeden Khloe Kardashian bu kez ilişkisini noktaladı.
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
İki gün önce Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, dün, yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı
Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, İstanbul'u sevgilisine gezdirmeyi de ihmal etmedi.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bebeklerinin adını açıkladı
Üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu çift, kızlarına verecekleri ismi açıkladı.
Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı yeni birlikteliği Suleyman Atli mi?
Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa Bölükbaşı'nın Suleyman Atli ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.
Salma Hayek: Menopozla birlikte göğüslerim büyüdü
Katıldığı bir televizyon programında menopoz döneminde yaşadığı değişimle ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu Salma Hayek, “Bazı durumlarda menopozdayken kadınların göğüsleri büyür. Ben de bunun gerçekleştiği kadınlardan biriyim” dedi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 25 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu ise Funda Arar.
Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi
ABD Başkanı Joe Biden'ın sansasyonel hayatıyla başını ağrıtan oğlu Hunter Biden yeni bir skandalla gündemde. 51 yaşındaki Biden'ın bir kadınla vakit geçirdiği otel masraflarını babasının hesabından ödediği ortaya çıktı.
Donald Trump Saturday Night Live soruşturmasını reddetti
Donald Trump'ın kendisiyle alay edilmesinin intikamını almak amacıyla Saturday Night Live'ı (SNL) yayından kaldırmak için makamını kullanmaya çalıştığı iddia edildi. ABD'nin eski başkanı soruşturma iddialarını yalanlasa da programı yasadışı propaganda yapmakla suçladı.
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Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali Jürisinde
Oyuncu Mine Tugay, 25 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde yer alacak.
Simpsonlar (The Simpsons) ne zaman bitecek?
Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) yapımcısı Mike Reiss, projenin sonsuza kadar sürecek şekilde kurgulandığını açıkladı.
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The Suicide Squad'dan yeni fragman
Margot Robbie'nin bir kez daha Harley Quinn olarak seyirci karşısına çıkacağ, James Gunn imzalı The Suicide Squad'dan yeni fragman yayınlandı.
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Yeni dizi Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var? (Kazara Aşk karakter analizleri)
Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın başrolünde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz gibi isimler bulunuyor. İşte dizinin karakter analizleri...
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Göbeklitepe'ye seyahat
Parallel Universe adlı serginin özel gösteriminde, ziyaretçiler yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezip, Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı
Geçen yıl helikopter kazasında basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'yı kaybeden Vanessa Bryant, ölen pilot ile helikopterin sahiplerine açtığı davayı uzlaşmayla sonuçlandırmak için adım attı. Aralarındaki uzlaşma anlaşması, mahkeme tarafından da kabul edilirse dava sona erecek.
Roma ve Bizans dönemine ait 52 sikke ele geçirildi
Eskişehir’de elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen N.Ü. jandarma ekiplerince yakalandı. N.Ü.’nün aracında Roma ile Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.
Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi
Ceylan Ertem’in 6. Nilüfer Caz Tatili Festivali’ndeki konserinde sanatçı arkadaşı Haluk Levent sürpriz yaptı. Haluk Levent sahneye çıkarak bir şarkı söyledi.
40. İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma gösterimleri 1-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Festival biletleri 29 Haziran'da satışa çıkıyor.
‘Çekmecemde Sanat Var’ konserleri başladı: Anıl Piyancı sahnede
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çekmecemde Sanat Var’ açık hava konserlerinin açılışında sahne alan rap müziğin ünlü ismi Anıl Piyancı, pandemiden sonra ilk konserinde Halkalı’daki Nurettin Şen Parkı’nda hayranlarıyla buluştu.
Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi
Kars’ta Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan, Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’in de yattığı tarihi cezaevi her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Karslılar, tarihi cezaevinin koruma altına alınıp müzeye dönüştürülmesini istiyor.
Menajerimi Ara 43. yeni bölüm fragmanı
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Dicle, Tuğrul tarafından ajansa alınmazken, bu duruma Kıraç müdahale ediyor. Dicle ve Barış arasındaki gerilim devam ederken, Süper Ego’nun oyuncuları Ceyda’ya kaptırmamak için verdiği çaba ise sürüyor. Dizinin yeni bölüm konukları ise Nursel Köse ve Mehmet Esen oluyor.
Fethiye'nin Kaya Halısı'na coğrafi işaret belgesi
Yeşilüzümlü Dastarı, Seydiler Kilimi ve Fethiye Tahini’nden sonra, Kaya Halısı da coğrafi işaret belgesi aldı.
Survivor'da yarı finalist kim oldu, yarı final oyununu kim kazandı? (23 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da yarı finalist kim oldu, yarı final oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde Ayşe, Poyraz ve Aleyna'nın mücadelesine sahne olan yarışta gecenin kazananı Ayşe oldu. Böylece Ayşe ve İsmail yarı finale kalırken, Poyraz ve Aleyna SMS oylamasına çıktı. Sonuçları 24 Haziran Perşembe akşamı belli olacak. İstanbul'da yapılacak olan yarı final gecesinde oy sonuçları ile bir isim veda edecek.
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Oğlak burcunda dolunay / Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021
Özellikle iş, kariyer, para konularında artık bitişlerin ve bazı sayfaları kapamanın zamanı. Maddi, manevi miadı dolmuş olanları bırakmanın zamanı.
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