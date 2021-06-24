Magazin ve sanat turu (24 Haziran 2021)

Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında konuştu: Bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor

Britney Spears, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı, 'kölelikten kurtulma' davası diye nitelendirdiği duruşmada, dün ilk kez ifade verdi. "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" diyen Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü söyledi.

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