Magazin ve sanat turu (24 Mart 2021)

24.03.2021 - 17:43
Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili
Galatasaraylı futbolcu Marcao ve eşi Pan Teixeira lige verilen arayı fırsat bilerek Dubai'ye tatile gitti. Çift renkli karelerini sosyal medyadan da yayınladı.
Roman Abramoviç'ten Putin’in İnsanları kitabı için dava
Putin’in İnsanları’ adlı kitapta Rus milyarder Roman Abramoviç’in Rusya Devlet Başkanı Putin’in emriyle Chelsea kulübünü satın aldığı iddia edildi. Bunun üzerine Abramoviç, “Bu yanlış iddia hem benim hem de takımın itibarını zedeliyor” diyerek yazar Catherine Belton ve yayıncıya dava açtı.
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Prens Harry'nin yeni işi
Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından eşi Meghan Markle ile birlikte verdikleri röportaj dünya gündemine oturan Prens Harry yeni işini buldu. Ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak göreve başlayacak.
Joe Biden'ın çalışanı ısırdığı için gönderilen köpekleri Beyaz Saray'a döndü
ABD Başkanı Joe Biden ile First Lady Jill Biden'ın Alman çoban köpekleri, saray çalışanlarına karşı saldırgan davrandıkları gerekçesiyle Beyaz Saray'dan gönderilmişti. İki haftalık eğitim programları sona eren köpekler, sahiplerine kavuştu.
Chiara Ferragni ikinci kez anne oldu
Fenomen ve modacı Chiara Ferragni'nin İtalyan rapçi Fedez ile evliliğinden ikinci bebeği de dünyaya geldi.
Misafirler için Kardashian’ların özel Covid-19 uygulaması
Salgın döneminde Kim Kardashian ve ailesinin misafirlere yönelik dikkat çekici bir Covid-19 önlemi var. Aile, özel bir test yaptırma uygulamasından geçen misafirleri evlerine kabul ediyor.
Kylie Jenner bağış eleştirilerine yanıt verdi
Kaza geçiren makyözü Samuel Rauda'nın (26) tedavi masraflarını karşılamak yerine yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptığı için eleştirilen Kylie Jenner (23) sessizliğini bozdu. 23 yaşındaki kozmetik milyoneri "Herkes ne kadar yardımsever olduğumu bilir" diye cevap verdi.
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50 yıldır müzede sergilenen heykel Artemis'e ait çıktı
Bolu'da, 50 yıldır müzede, Roma dönemine ait kadın büstü olarak sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.
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Müzisyen Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın hayatını kaybeden babası Celal Filiz (69), Edirne'nin Ekmekçi köyünde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.
Dünyanın en büyük tuval resmi Journey of Humanity 62 milyon dolara satıldı
Dünyanın en büyük tuval resmi olan Journey of Humanity, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de 62 milyon dolara satıldı.
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Usta oyuncu George Segal hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu George Segal, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in corona virüs testi pozitif çıktı. İşte Geyik'in sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
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Gerard Butler: 300 Spartalı'nın berbat olacağını düşünmüştüm
Gerard Butler, Zack Snyder'ın 300 Spartalı (300) filminin berbat olacağını varsaydığını açıkladı.
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Tarihi Patara Deniz Feneri orijinal taşlarla yeniden ayağa kaldırılıyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihi M.Ö. 6. binyıla uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26.5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin yeniden inşası için harekete geçildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain
İlk filmi Jolene (2008) ile konuk oyuncu olarak yer aldığı dizilerde sinemaya geçiş yapan Jessica Chastain 2011'de rol aldığı 7 ayrı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Duyguların Rengi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar adayı oldu. 2012’de Zero Dark Thirty filmindeki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award’da en iyi kadın oyuncu ve Altın Küre’de drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı rolle Oscar’da da en iyi kadın oyuncu kategorisine aday gösterildi. Idris Elba ile başrolünü paylaştığı Molly'nin Oyunu ile kariyerinde zirve yapan Amerikalı oyuncu, 24 Mart 2021 itirabiyle 44. yaşını kutluyor. İşte Time Dergisi tarafından çağının en iyi oyuncuların biri olarak ilan edilen Hollywood'un son gözdelerinden Jessica Chastain'in 43. yaşına özel unutulmaz filmleri...
Black Widow bir kez daha ertelendi
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Disney, Black Widow'un vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
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Ebru Şallı: Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki
Ebru Şallı yoga yaparken çekildiği fotoğraflarını paylaştı. Şallı paylaşımına, "Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki" notunu düştü.
Bethenny Frankel 3 milyon dolarlık yüzüğüyle yüzdü
Ünlü oyuncu Bethenny Frankel, 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünü denize girerken bile parmağından çıkarmadı
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Al Pacino ve Lady Gaga, House of Gucci setinde
Maurizio Gucci cinayetine odaklanan House of Gucci filminin setinde başrol oyuncuları Al Pacino ve Lady Gaga görüntülendi. Al Pacino ve Lady Gaga gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Barbie bebek moda yarışması başlıyor
Mattel firması, Barbie Fashion Battle (Barbie Moda Savaşı) adıyla bir televizyon programı hazırlıyor. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı bilinmeyen yarışmanın kazananlarına nakit para ve Barbie koleksiyonu hazırlama ödülleri verilecek.
The Walking Dead yaratıcısı Robert Kirkman film hakkında konuştu
11. sezonuyla seyirciye veda edecek olan The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman projenin filmi hakkında konuştu. Kirkman, filmin, diziden çok daha farklı olacağını aktardı.
BTS'ten yeni bir Guinness rekoru
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde üç ödül kazandı. Guinness Dünya Rekorları'nın (Guinness World Records) sayfasında yapılan duyuruya göre BTS bu başarıyla yeni bir rekora imza atmış oldu.
Ressam Ahmet Özel: Eserin ruhu dijitalde hissedilemez
Dijital sanat her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sanatçının yeniliklere açık olması gerektiğini söyleyen Ressam Ahmet Özel, sertifika sisteminin önemine değindi. Özel, dijital sanatta, eserin ruhunun hissedilmeyeceğini aktardı. Grafiker Demet Koca ise dijital sanat ile grafik tasarımın dirsek teması içinde olduğunu ifade ederek, sanattaki bu değişimin derslerde de anlatıldığına dikkat çekti.
17. İstanbul Bienali daha uzun sürecek
17. İstanbul Bienali, her zamankinden farklı bir yapıda gerçekleştirilecek. Daha erken başlayıp daha uzun sürecek olan bienalin sergileri 11 Eylül’de açılıp 14 Kasım’da kapanacak. Bienalin bu yılki esin kaynağı da açıklandı.
Türkiye'de ilk kez Ulusal Viyola Günleri düzenleniyor
Uluslararası Viyola Topluluğuna üye Türk Viyola Topluluğu sanatçı ve eğitimcilerinin düzenleyeceği etkinlik, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
Salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, çevrimiçi olarak açılacak.
Banksy'nin Game Changer (Çığır Açan) eseri 19 milyon 450 bin euroya satıldı
Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği Game Changer (Çığır Açan) 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.
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Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı
Kars'ta yetiştirilip, karın yağması ile kesilen ve daha sonra da evlerin çatı saçaklarında kurutulan kazlar lezzeti ile tüm Türkiye'de biliniyor. Üreticiler, başka yerde yetiştirilen kazların aynı tadı vermediğini söylüyor.
Hindistan'da Holi Festivali yapıldı
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen Holi Festivali, Barsana kentindeki Radha Rani Tapınağı'na gelen binlerce Hindu tarafından kutladı. Festivalde salgın önlemleri hiçe sayıldı.
Menajerlik şirketinden Kalben'e açılan dava reddedildi
Zoom Kurumsal şirketinin sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla şarkıcı Kalben İncesaraç’a açtığı 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.
Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 9. bölümüyle 26 Mart Cuma günü ekrana geliyor. Yeni bölümde Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı? İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Ödüllü film Gölgeler İçinde festival yolculuğuna devam ediyor
Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve festivalden Jüri Özel Ödülü - Gümüş George ile dönen Erdem Tepegöz’ün yeni filmi Gölgeler İçinde, yeni uluslararası festivallerde gösterilecek.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 Survivor ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 23 Mart Salı akşamı yayınlanan son bölümünde sembol ödülünü Sergen ve Aleyna kazandı. Nefes kesen iletişim ödülü ise ünlüler takımının oldu. Haftanın SMS birincisi Çağrı, eleme adayı olarak Batuhan'ı seçerken, gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Ayşe'yi seçerek eleme potasına gönderdi. Eleme adayları Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan ve Ayşe arasından en az SMS oyuna sahip olan Gonca, elenerek adaya veda eden isim oldu.
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