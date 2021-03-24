Magazin ve sanat turu (24 Mart 2021)

Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain



İlk filmi Jolene (2008) ile konuk oyuncu olarak yer aldığı dizilerde sinemaya geçiş yapan Jessica Chastain 2011'de rol aldığı 7 ayrı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Duyguların Rengi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar adayı oldu. 2012’de Zero Dark Thirty filmindeki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award’da en iyi kadın oyuncu ve Altın Küre’de drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı rolle Oscar’da da en iyi kadın oyuncu kategorisine aday gösterildi. Idris Elba ile başrolünü paylaştığı Molly'nin Oyunu ile kariyerinde zirve yapan Amerikalı oyuncu, 24 Mart 2021 itirabiyle 44. yaşını kutluyor. İşte Time Dergisi tarafından çağının en iyi oyuncuların biri olarak ilan edilen Hollywood'un son gözdelerinden Jessica Chastain'in 43. yaşına özel unutulmaz filmleri...



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