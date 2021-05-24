Magazin ve sanat turu (24 Mayıs 2021)

Bacaklarından biri 45 kilo olan doğuştan lenfödemili (fil hastalığı) Mahogany Geter acımasız eleştirilere rağmen görünüşüyle barışık yaşıyor

Doğuştan lenfödemi (fil hastalığı) olan Amerikalı Mahogany Geter, biri 45 kilo ağırlığında olan bacağının neden olduğu sıra dışı görünümüyle barışık yaşıyor. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlara, bacağını kesmesini söyleyen acımasız eleştirilere karşı, görünüşüyle​​ "gurur duymayı” nasıl öğrendiğini anlattı.

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