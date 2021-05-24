Magazin ve sanat turu (24 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 24.05.2021 - 17:36
New York Times'tan Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa için tepki çeken ilan
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesindeki ilan tepki çekti.
2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Müziiğin en iyileri 2021 Billboard Müzik Ödülleri gecesinde onurlandırıldı. The Weeknd, toplam 10 ödülle Billboard Müzik Ödülleri'nin yıldızı olurken; Taylor Swift, Drake, Pink de büyük ödülleri kucakladı. İşte 2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri...
Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum
Corona virüse yakalanan ardından bir süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen taburcu oldu. Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
Bacaklarından biri 45 kilo olan doğuştan lenfödemili (fil hastalığı) Mahogany Geter acımasız eleştirilere rağmen görünüşüyle barışık yaşıyor
Doğuştan lenfödemi (fil hastalığı) olan Amerikalı Mahogany Geter, biri 45 kilo ağırlığında olan bacağının neden olduğu sıra dışı görünümüyle barışık yaşıyor. Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlara, bacağını kesmesini söyleyen acımasız eleştirilere karşı, görünüşüyle "gurur duymayı” nasıl öğrendiğini anlattı.
Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile tokalştıktan sonra, elini üzerine sildi. Harris'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Kevin Spacey taciz suçlamalarının ardından film setine dönüyor
Hakkında birden fazla taciz ve cinsel saldırı suçlaması bulunan ve davaları devam eden Kevin Spacey, Hollywood'dan afaroz edilmişti. diziden kovulan, daha önce oynadığı filmdeki sahneleri silinen Kevin Spacey, yeniden sinema filmi çekimine başlıyor.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten iki kişi tarafından dolandırıldı. Ünlü oyuncu durumu anlayınca şikayette bulundu ve şahıslar için nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı.
Pembe-mor elmas Hong Kong'da 29,3 milyon dolara satıldı
Hong Kong'da bir müzayedede satışa çıkarılan mor-pembe renkli elmas, 29,3 milyon dolar (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu.
Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi
Geçtiğimiz aylarda birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, Bodrum Bitez'de ünlü şarkıcının yeni havuzlu villasında tatil yapıyor.
Ada Masalı'ndan ilk tanıtım
Star’ın yeni dizisi Ada Masalı yakında başlıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı’nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Banksy'nin telif sorunu devam ediyor: Davayı kaybetti
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğini gizlemesinden dolayı telif hakları aleyhine sonuçlanmaya devam ediyor. Banksy, ünlü maymun eserine karşı ikinci ticari marka davasını kaybetti.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck Miami tatilinde
Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, Miami'de kiraladıkları yazlığın balkonunda görüntülendi.
Selena Gomez'in Rare Beauty'si dünyaya açılıyor
Selena Gomez, kendi kurduğu Rare Beauty markasının ürünlerini küresel satışa çıkarıyor.
Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğün tarihi belli oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği tarih belirlendi. 2019'da nişanlanan çift, salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
Ashley Cain ile Safiyya Vorajee minik kızlarını toprağa verdi
Eski futbolcu Ashley Cain ile Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan ve hayat mücadelesini kaybeden sekiz aylık bebekleri Azaylia gözyaşları içinde toprağa verildi.
Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur’u dinleyecek
Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda sosyal medyanın etkisi konuşulurken YouTube’da 15 milyon takipçisi olan fenomen Enes Batur da konuşuldu. Komisyon üyeleri Batur’un dinlenmesini önerirken, Facebook, Twitter, Instagram Türkiye temsilcilerinin Meclis’e çağrılması kararlaştırıldı.
Oyuncu Deniz Evin ve Gaye Turgut Evin çiftinin bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu meslektaşlar Deniz Evin ve Gaye Turgut Evin çiftinin bebekleri doğdu. İkili bebeklerine Eftelya ismini verdi.
Stephen King'den yeni kitap: Kan Varsa
Çağımızın en önemli kalemlerinden biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü Amerikalı korku yazarı Stephen King'in yeni kitabı Kan Varsa (If It Bleeds), Türkçede.
Ünlü mankenler Kapadokya’da
Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi için Kapadokya’ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta gerçekleşen bir projede yer aldı. Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirilen çekimlere yörenin meşhur atları da eşlik etti.
Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşmesinin ardından "K-pop hayranlığı evrensel" sözleri dikkat çekti.
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Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri)
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şapiyon oldu. İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda'nın geçtiğimiz haftlarda Yılmaz için çizdiği ve yıldız futbolcunun da sosyal medyasından yayınladığı yıldız futbolcuları çizgi dizi Simpsons çalışması tekrar gündeme geldi. İşte Simpsons karakterine dönüşen Burak Yılmaz ve diğer ünlü futbolcular...
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserler ilgi görüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan ve Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanan eserlere, ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.
Oğuz Yılmaz'ın ailesi isyan etti: Adalet önünde görüşeceğiz
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın gözyaşları içerisinde toprağa verilmesinin ardından cenazede çekilen görüntülere ailesinden tepki geldi. Aile yaptığı açıklamada, "Unutmayın ölüm herkese var. Acımız dinmeyecek ama elbette bizi alıştıracak, o zaman adalet önünde görüşeceğiz..." dedi.
Watergate dizisi White House Plumbers’tan ilk görsel
HBO, Woody Harrelson ve Justin Theroux'nun başrollerini paylaştığı Watergate dizisi White House Plumbers'ın ilk görselini paylaştı.
Aizanoi Antik Kenti'nde stadyum ve tiyatro projesi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 9 yıl önce dahil edilen antik kentte bu yıl Penkalas Çayı'ndaki rıhtım duvarlarının restorasyonu ile stadyum ve tiyatro projelerine ağırlık verilecek.
Eurovision’da uyuşturucu iddialarının ardından Fransa polemiği
Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci olan İtalyan Maneskin grubunun solisti gerçekten canlı yayın esnasında uyuşturucu kullandı mı, yoksa yerdeki kırılan bardaklara mı baktı? İkinci seçilen Fransa’nın Eurovision iddiası ne? İşte 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ardından perde arkasında yaşananlar ve sosyal medyaya yansımalarını NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa anlattı.
Perre Antik Kenti'nin merkezinde kazı: Roma döneminin mimari yapısı ortaya çıkacak
Adıyaman'da, 11 yıl sonra geçen yıl Perre Antik Kenti'nde yeniden başlayan kazı çalışmaları, Örenli Mahallesi'ndeki 2 dönümlük merkezi alanda da yapılıyor.
survivor’da 2. eleme adayı kim oldu? (23 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021’de dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’ın 23 Mayıs Pazar bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu ile haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 23 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 24 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…