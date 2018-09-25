Magazin ve sanat turu (25 Eylül 2018)
25 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ŞEVVAL ŞAHİN'İN DOĞAL HALLERİ
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı. İşte 19 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...
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BEYONCE'NİN ESKİ ÇALIŞANINDAN TACİZ İDDİASI
Beyonce’nin eski bateristi Kimberly Thompson, birlikte çalıştıkları yıllarda ünlü şarkıcının kendisini taciz ettiği, aşağıladığı ve hayatını kontrol altında tutmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı.
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VİETNAM’DA EVLİLİK YARIŞMASINDA KADINLAR BİRBİRLERİNE AŞIK OLUP PROGRAMI TERK ETTİ
Kısmetse Olur programının Vietnam versiyonunda kadın yarışmacılar, kendilerine talip olan damat adaylarını reddedip birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek yarışmadan ayrıldı.
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ÜNLÜ OYUNCU YAKUP YAVRU HAYATINI KAYBETTİYakup Yavru hayatını kaybetti. 25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunan ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.
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DÖRT HAFTA SONRA ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞTİ (GİŞE RAKAMLARI)Bücür, Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaparak İnanılmaz Aile 2'nin dört hafta süren gişe liderliğine son vermiş oldu. İşte 21-23 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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KADİR İNANIR'DAN ELEŞTİRİ
Kapı filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan Kadir İnanır, isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı eleştirdi. Sanatçı, “Sinema komedyenlerden soruluyormuş, kurtarmayı ikisine bıraktık” dedi.
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MARILYN MONROE’NUN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Sinemanın efsane yıldızı Marilyn Monroe’nun 1953 yılında çekilen bir reklam filmine ait daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafların bugüne dek bilinmemesinin nedeni, reklamın hiç yayınlanmamış olması.
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BİRCE AKALAY: KAPIMIN ÖNÜNDE ASAYİŞ İSTİYORUMKadıköy'de ikamet eden Birce Akalay, sokağında yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" dedi.
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MELEK BAYKAL AMELİYAT OLDUTiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum’da bel fıtığı patlaması sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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'YALAN DÜNYA'NIN GARİP USTASI NEŞET ERTAŞ
Türkülerinde hep "Garip" mahlasını kullanan ve ölümünün üzerinden 6 yıl geçen "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, dillerden düşmeyen eserleriyle Anadolu insanının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
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KIVANÇ TATLITUĞ ZİRVEDE (IMDB LİSTESİ AÇIKLANDI)IMDb’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde, bu hafta Kıvanç Tatlıtuğ “Türk oyuncular” kategorisinde zirveye oturdu.
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BRYAN CRANSTON, BREAKING BAD'DE UNUTAMADIĞI SAHNEYİ AÇIKLADI
Breaking Bad’in başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı.
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ARIANA GRANDE EVE KAPANDIYaşadığı üzücü olaylar nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçiren şarkıcı Ariana Grande, bir süre işlerine mola verip dinleneceğini açıkladı.
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ÜNLÜ İSİMLERİN OKUDUKLARI KİTAPLAR23 Eylül'de yazı geride kalıp sonbahara doğru ilerlerken tatilini tamamlayan ünlü isimler de yeni sezon için evlerine dönüş yaptı. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin bazıları yaz tatilinde okudukları kitapları ise sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte o paylaşımlara göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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"EVLENME TEKLİF ETTİM VE KABUL ETTİ"Usta oyuncu Fatma Girik'i taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Fatma Girik'in annesinin oturduğu eve gelerek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan sanık Mehmet A. mahkemede, "Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim" dedi. Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır" dedi.
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İSTANBULLU GELİN'E YUNANİSTAN'DAN ÖDÜLStar’ın ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin, 24. Mediamixx Festivali’nde Crossing Culture ödülüne layık görüldü.
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DEFALARCA ALKOL TEDAVİSİ GÖREN BEN AFFLECK BU DEFA KARARLI
Alkol bağımlılığı nedeniyle daha önce iki kez tedavi gören ve son bir aydır yeniden rehabilitasyon merkezinde yatan ünlü oyuncu Ben Affleck, bu defa tedavi olmakta kararlı.
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ÖZGE BORAK: DURAKLAMA DÖNEMİNDEYİMRock Müzikaller projesinde sahnede boy gösteren paylaşan Özge Borak, "Şu an televizyon ve sinemayla ilgili bir duraklama dönemindeyim. Nefes alıyorum, belki ocak itibarıyla bir şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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SERENA WILLIAMS İLE DÜŞES'İN DAYANIŞMASIABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Naomi Osaka karşı kaybettiği maçla gündemde olan Serena Williams, son günlerde hamile olduğu iddialarıyla konuşulan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kendisine destek olduğunu söyledi.
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BUMBLEBEE İLE CHARLI'NİN MÜCADELESİCharlie ile en yakın akadaşına dönüşen Autobot'un, Decepticonlar'a karşı mücadelelerini anlatan Bumblebee'nin yeni fraglanı yayınlandı.
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25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİAdana'da, düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Şerif Gören'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a "Onur Ödülleri" takdim edildi. Törende Vizyon Sahibi Yönetmen ödülü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya verildi.
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HÜLYA AVŞAR'IN 2.5 MİLYON LİRALIK TEST SÜRÜŞÜHülya Avşar, yaz boyunca tatil yaptığı Ayvalık’tan İstanbul’a gelir gelmez, soluğu Yeniköy’deki bir galeride aldı. Oyuncu, yaklaşık 2 milyon 500 lira olan değerindeki Aston Martin Vanquish model aracı inceledi.
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KONSER BİLETLERİNİ BITCOIN İLE SATIYORLAR
Bitcoin artık eğlence sektörüne de girdi. Sepya müzik grubu, konser biletlerinin kripto para birimi Bitcoin ile de alınabileceği duyurusu yaptı.
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AAMİR KHAN'DAN YENİ FİLMDünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından Aamir Khan'ın son filmi Thugs Of Hindostan, 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
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YARGITAY'DAN FİGÜRAN KARARI
Yargıtay, figüranların hizmet akdi kapsamında çalışan işçi olduğuna karar vererek, bir televizyon dizisinde padişah muhafızı rolünde oynayan figüranın çekimler sırasında attan düşerek yaralanmasını iş kazası kabul etti.
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LADY GAGA KIRMIZI HALININ YILDIZI OLDU
Başrolünde yer aldığı A Star Is Born filminin ABD prömiyerine katılan Lady Gaga, gümüş elbisesiyle kırmızı halının yıldızı oldu.
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YOĞUN BAKIMDA OLAN MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN OĞLUNDAN AÇIKLAMAKalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Yapılan muayene sonucunda bir damarın tıkalı olduğu teşhisiyle damara stent takılmıştır. Bilinci açık olan babamız, şu anda yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulmaktadır" dedi.
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İSTANBUL'UN ARDINDAN SIRA ANKARA'DAİstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Coffee Festival, 28–30 Eylül 2018 tarihleri arasında ise Ankara'da yapılacak.
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ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE ETKİNLİKLER İPTALMezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra ölen Yakup Yavru için 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde bugün yapılacak olan gala gecesi ve Ziynet Sali konserine iptal kararı alındı.
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ENGELLİLER İÇİN YENİ PROJEİstanbul'da engelliler için akülü sandalye şarj istasyonları var. Ancak sayıları yeterli değil. Şarj istasyonlarının daha da çoğaltılması için bir proje başlatıldı. "Hayatı Aydınlat" projesi tanıtımı şirket çalışanlarının yer aldığı koronun katılımıyla duyuruldu. Sanatçı Selami Şahin'in de sahne aldığı gecenin geliriyle 12'si İstanbul, ikisi Antalya ve biri de Sivas'ta olmak üzere 15 yeni akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.
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EFSANE ŞARKICIDAN NEW YORK'TA VEDA KONSERİEfsanevi şarkıcı Paul Simon, 76 yaşında ve artık biraz dinlenmek istiyor. Dünyaca ünlü Amerikalı müzisyen son konserini çocukluğunun geçtiği New York'ta verdi. Sahnelere tamamen veda etmediğini söyledi. İşte o efsanevi sesin son konserinden bir bölüm...
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ADALAR'DA MÜZİK KAMPIİngiliz Şef Dr. James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve ünlü şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Adalar Çocuk Orkestrası için Büyükada’da bir kamp düzenliyor.
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AYHAN SİCİMOĞLU'DAN ‘HASTASIYIM’Ayhan Sicimoğlu'nun raflardaki yerini alan ve seyahat maceralarını kaleme aldığı 'Hastasıyım' kitabı 2. baskısını yaptı.
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ÜNLÜ OYUNCU YAKUP YAVRU'YA VEDA (ALACAĞI ÖDÜL TABUTU YANINDA)Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru için tören düzenlendi. 66 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun bugün alacağı ‘Emek Ödülü’ tabutunun yanına kondu.
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FARUK İLE ADEM YUMRUK YUMRUĞAStar TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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TÜRKİYE'NİN EN GÜZELLERİ BELLİ OLDU
Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finaldeMiss Turkey 2018 güzellik yarışmasını kazananlar belli oldu.