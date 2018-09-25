Magazin ve sanat turu (25 Eylül 2018)

Usta oyuncu Fatma Girik'i taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Fatma Girik'in annesinin oturduğu eve gelerek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan sanık Mehmet A. mahkemede, "Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim" dedi. Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır" dedi.