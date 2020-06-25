Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020)

25.06.2020 - 17:26
Ronaldo'nun tatil keyfi (19 milyonluk lüks yat)
Cristiano Ronaldo cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Georgina Rodriguez ile birlikte 19 milyonluk lüks yatıyla tatile çıktı.
Alişan trafik kazası geçirdi, gözyaşlarını tutamadı
İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon liraya satın aldı
National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s'te bugün düzenlenen müzayedede 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satıldı. Eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındığı bildirildi.
Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak Los Angeles’a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan Markle (38), eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi.
Game Of Thrones'un 6. kitabı geliyor
Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.
Tom Cruise çekim toplantısında (Görevimiz Tehlike 7 için geri sayım)
Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise (57) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekim toplantısına giderken görüntülendi.
Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt
Ünlü yıldız Mel Gibson, homofobik ve Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını iddia eden Winona Ryder'a cevap verdi.
Wesley Sneijder: Her şey kontrolümden çıkmıştı
Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. "Yolanthe ile kötüye gitmemizin nedeni bendim" diyen ünlü yıldız Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı" itirafında bulundu.
Iskra Lawrence anne oldu
Müzisyen Philip Payne ile aşk yaşayan model Iskra Lawrence, suda doğum yaptı. Bebeğini evinde dünyaya getiren Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Mine Tugay kızıl saçlarına veda etti
İmajını değiştiren oyuncu Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Metin Hara'ya zorla getirme kararı (Diplomasız doktor suçlaması)
Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya corona virüs salgını mazeretiyle katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters'tan Nazi açıklaması
Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Batı ülkelerine Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nın bozguna uğratılmasındaki kilit rolünü unutmamaları çağrısında bulundu.
Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas tarihi dokusuna uygun hale getirilecek
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi, Melikgazi Belediyesinin yaptığı yenileme çalışmalarıyla tarihi dokusuna uygun hale getirilecek.
K-pop yıldızı Güney Koreli şarkıcı Taecyeon yeni bir ilişkiye başladı
Güney Koreli K-pop idolu 2PM grubunun üyesi Taecyeon, ünlü olmayan birine aşık oldu. Ünlü şarkıcının yeni ilişkisini, bağlı olduğu ajans da doğruladı.
Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında ‘taraflılık’ itirazı
Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki altı yolcu ile pilotun da hayatını kaybettiği helikopter kazası dava sürerken, pilotun ailesinden ‘adil yargılama’ talebi geldi. Aile, jürinin, ünlü basketbolcunun popülaritesinden etkileneceğini öne sürerek haksızlığa uğrayacaklarını iddia etti.
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde
Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Derya'sı Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tatilde görüntülendi. Ulusoy'u yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekerken, ünlü oyuncunun "Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.
Virunga belgeseli film oluyor
Leonardo DiCaprio ve yönetmen Barry Jenkins Virunga belgeselini film olarak seyirciyle buluşturacak.
ABD'de Covid Sürü Bağışıklığı Festivali yapılıyor
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayılımını sınırlandırmak için dünya çapında müzik etkinlikleri iptal edilirken ABD'de üç gün sürecek Covid Sürü Bağışıklığı Festivali düzenleniyor. Tepkiler üzerine etkinliğin adı değiştirilse de organizatörleri, "İnsanlar olarak başka insanlarla temasa ihtiyacımız var" diyerek festivali savundu.
Glastonbury Festivali'nin 50. yılı sanal sergiyle kutlanıyor
Dünyanın en büyük açıkhava festivali Glastonbury, corona virüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edildi. Londra’daki The Victoria Albert Museum, Glastonbury’nin 50. yıldönümünü sanal sergiyle kutluyor.
Madonna’dan Donald Trump’a: Nazi ve sosyopat
ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüs testleriyle ilgili yaptığı “Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız” açıklaması üzerine Madonna, “Nazi” ve “sosyopat” sözleriyle tepki gösterdi.
Ünlü tablolar canlanıyor sergisinde 54 eser online sunuldu
Samsun'un Atakum ilçesinde, ‘Ünlü tablolar canlanıyor' adlı projeyle uzaktan eğitim alan öğrenciler, ortaya çıkardığı 54 eseri online sergiledi.
ABD'de corona virüs mağazası açıldı
Dünyanın ilk corona virüs temalı mağazası, ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde açıldı. COVID-19 Essential adlı mağazada kişiye özel maske yapımından çeşitli dezenfektanlara, müşterilerin salgın sürerken kullanmaları gereken tüm ürünler bulunuyor.
Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Demet Akbağ: Dizi yapmamak benim tercihim değil
Bugüne dek diziden çok tiyatro sahnesinde ve sinema perdesinde seyirciyle buluşan Demet Akbağ, "'Karşıyım' ya da 'Tercih etmiyorum’ diye bir cümle hiçbir zaman demedim. Bu durum benim tercihim değil" diye konuştu.
Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl'daki hayal kırıklığı
Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olduğu öğrenilen dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, ancak yine de her gün beş bölüm izlediğini söyledi.
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları
Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri Berlin'de sürüyor. Yeni gelen set fotoğraflarında filmin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncu Neil Patrick Harris de var.