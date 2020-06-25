Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020)

24 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

25.06.2020 - 17:26

Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 1

Ronaldo'nun tatil keyfi (19 milyonluk lüks yat)

Cristiano Ronaldo cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Georgina Rodriguez ile birlikte 19 milyonluk lüks yatıyla tatile çıktı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 2

Alişan trafik kazası geçirdi, gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon liraya satın aldı

National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s'te bugün düzenlenen müzayedede 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satıldı. Eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındığı bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 4

Prens Harry ve Meghan Markle mutfakta

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak Los Angeles’a yerleşen Prens Harry (35) ve eşi Meghan Markle (38), eski çete üyelerinin çalıştığı bir fırında çete üyeleriyle ekmek pişirdi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 5
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Hudut kapıları açılır açılmaz Bodrum’a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov’un ultra lüks yatı Titan’da Yalıkavak açıklarına demir attı. 100 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 6

Game Of Thrones'un 6. kitabı geliyor

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 7

Tom Cruise çekim toplantısında (Görevimiz Tehlike 7 için geri sayım)

Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise (57) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekim toplantısına giderken görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 8
Survivor'da yeni kaptanlar kim oldu, erzak ödülünü kim kazandı? (24 Haziran ayrıntıları)

Survivor'da kaptanlık mücadelesini kim kazandı, yeni takımlar nasıl kuruldu ve erzak ödülü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde mavi takım kaptanı Cemal Can olurken, kırmızı takımın kaptanı Sercan Yıldırım oldu. Cemal Can, mavi takıma Nisa, Berkan ve Barış'ı dahil ederken, Sercan da Elif ve Yasin ile bir takım oldu. Yarışmacılar, kaptanlık mücadelesi sonrası Survivor erzak oyununa çıktı. Enzak ödülünü 10-9 kırmızı takım kazandı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 9
Sofia Vergara: Bundan daha korkunç bir şey görmedim (Sahneden seyircilerin arasına düştü)

Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü. Kahkahalara boğulan Vergara, "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 10

Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt

Ünlü yıldız Mel Gibson, homofobik ve Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını iddia eden Winona Ryder'a cevap verdi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 11

Wesley Sneijder: Her şey kontrolümden çıkmıştı

Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. "Yolanthe ile kötüye gitmemizin nedeni bendim" diyen ünlü yıldız Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı" itirafında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 12

Iskra Lawrence anne oldu

Müzisyen Philip Payne ile aşk yaşayan model Iskra Lawrence, suda doğum yaptı. Bebeğini evinde dünyaya getiren Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 13

Mine Tugay kızıl saçlarına veda etti

İmajını değiştiren oyuncu Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 14
Karadeniz müziğinin hüzünlü sesi Kazım Koyuncu anılıyor

Şair Ceketli Çocuk olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 15

Metin Hara'ya zorla getirme kararı (Diplomasız doktor suçlaması)

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya corona virüs salgını mazeretiyle katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 16

Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters'tan Nazi açıklaması

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Batı ülkelerine Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nın bozguna uğratılmasındaki kilit rolünü unutmamaları çağrısında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 17
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü)

2018 yılında hayatını kaybeden "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain yaşasaydı bugün (25 Haziran 2020) 64. yaşını kutlayacaktı. Dünyaca ünlü şeften geriye programlarından fotoğraflar, lezzetler, hayata bakışı ve unutulmaz sözleri kaldı...

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 18

Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas tarihi dokusuna uygun hale getirilecek

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi, Melikgazi Belediyesinin yaptığı yenileme çalışmalarıyla tarihi dokusuna uygun hale getirilecek.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 19
Abdülhamid’in eşyası Paris’te açık artırmada

Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid’in birbirinden değerli şahsi eşyası, 27 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 20

K-pop yıldızı Güney Koreli şarkıcı Taecyeon yeni bir ilişkiye başladı

Güney Koreli K-pop idolu 2PM grubunun üyesi Taecyeon, ünlü olmayan birine aşık oldu. Ünlü şarkıcının yeni ilişkisini, bağlı olduğu ajans da doğruladı.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 21

Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında ‘taraflılık’ itirazı

Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki altı yolcu ile pilotun da hayatını kaybettiği helikopter kazası dava sürerken, pilotun ailesinden ‘adil yargılama’ talebi geldi. Aile, jürinin, ünlü basketbolcunun popülaritesinden etkileneceğini öne sürerek haksızlığa uğrayacaklarını iddia etti.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 22

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde

Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Derya'sı Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tatilde görüntülendi. Ulusoy'u yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekerken, ünlü oyuncunun "Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 23

Virunga belgeseli film oluyor

Leonardo DiCaprio ve yönetmen Barry Jenkins Virunga belgeselini film olarak seyirciyle buluşturacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 24

ABD'de Covid Sürü Bağışıklığı Festivali yapılıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yayılımını sınırlandırmak için dünya çapında müzik etkinlikleri iptal edilirken ABD'de üç gün sürecek Covid Sürü Bağışıklığı Festivali düzenleniyor. Tepkiler üzerine etkinliğin adı değiştirilse de organizatörleri, "İnsanlar olarak başka insanlarla temasa ihtiyacımız var" diyerek festivali savundu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 25

Glastonbury Festivali'nin 50. yılı sanal sergiyle kutlanıyor

Dünyanın en büyük açıkhava festivali Glastonbury, corona virüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edildi. Londra’daki The Victoria Albert Museum, Glastonbury’nin 50. yıldönümünü sanal sergiyle kutluyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 26

Madonna’dan Donald Trump’a: Nazi ve sosyopat

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüs testleriyle ilgili yaptığı “Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız” açıklaması üzerine Madonna, “Nazi” ve “sosyopat” sözleriyle tepki gösterdi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 27

Ünlü tablolar canlanıyor sergisinde 54 eser online sunuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde, ‘Ünlü tablolar canlanıyor' adlı projeyle uzaktan eğitim alan öğrenciler, ortaya çıkardığı 54 eseri online sergiledi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 28

ABD'de corona virüs mağazası açıldı

Dünyanın ilk corona virüs temalı mağazası, ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde açıldı. COVID-19 Essential adlı mağazada kişiye özel maske yapımından çeşitli dezenfektanlara, müşterilerin salgın sürerken kullanmaları gereken tüm ürünler bulunuyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 29

Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödülleri törenle sahiplerini buldu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 30

Demet Akbağ: Dizi yapmamak benim tercihim değil

Bugüne dek diziden çok tiyatro sahnesinde ve sinema perdesinde seyirciyle buluşan Demet Akbağ, "'Karşıyım' ya da 'Tercih etmiyorum’ diye bir cümle hiçbir zaman demedim. Bu durum benim tercihim değil" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 31

Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl'daki hayal kırıklığı

Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olduğu öğrenilen dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, ancak yine de her gün beş bölüm izlediğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020) - 32

Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri Berlin'de sürüyor. Yeni gelen set fotoğraflarında filmin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncu Neil Patrick Harris de var.

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