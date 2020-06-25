Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2020)

Alişan trafik kazası geçirdi, gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" dedi.



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