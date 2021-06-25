Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2021)

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın Suat'ı Erdem Kaynarca: Onu anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim



puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'da Ozan Ağaç ve Özge Özacar ile başrolde yer alan Erdem Kaynarca hayat verdiği Suat karakteri için, "Suat sokakta karşılaştığınızda yolunuzu değiştirmek isteyeceğiniz tiplerden. Ben ise hayatta insanların gülümsemesini önemserim. Suat kendi eksikliklerinden ötürü güzelliklere düşmanlaşmış birisi. Suat'ı anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim" diye konuştu.



(Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)





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