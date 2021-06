Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fragmanı

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten (Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi) resmi bir fragman paylaşıldı. Aksiyon dozunun tavan yaptığı fragmanda, Shang-Chi'nin annesiyle olan geçmişi, çocukluğu, babasıyla olan ve düşmanlığa varan ilişkisinden kesitler yer alıyor.

