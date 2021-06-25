Magazin ve sanat turu (25 Haziran 2021)

25.06.2021 - 17:46
Halsey'den Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesinin mezarına ziyaret
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sevgilisi ve doğacak bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı mezarı başında ziyaret etti. O anları Aley Aydın, sosyal medyadan yayınladı.
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın Suat'ı Erdem Kaynarca: Onu anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'da Ozan Ağaç ve Özge Özacar ile başrolde yer alan Erdem Kaynarca hayat verdiği Suat karakteri için, "Suat sokakta karşılaştığınızda yolunuzu değiştirmek isteyeceğiniz tiplerden. Ben ise hayatta insanların gülümsemesini önemserim. Suat kendi eksikliklerinden ötürü güzelliklere düşmanlaşmış birisi. Suat'ı anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim" diye konuştu.
(Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)
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Kim Kardashian tacizci için üç yıl uzaklaştırma kararı aldırdı
Kim Kardashian, kendisini aylardır rahatsız eden bir tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı. Kardashian'ın takipçisi olduğu iddia edilen kişinin, onunla fiziksel bir ilişki sürdürme arzusuyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi.
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Candan Erçetin'den aşı çağrısı: Yine birlikte şarkılar söyleyelim
Sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının corona virüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Erçetin, "İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" dedi.
Survivor'da yarı final Galataport'ta: Survivor finalisti Poyraz mı, İsmail mi olacak?
Survivor 2021'de altı aylık maratonun sonunda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Galataport'ta yaşanan şampiyonluk heyecanında yarı finalde Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe ise final için canlı SMS oylamasında karşılaştı. Oylama sonucuna göre İsmail ve Poyraz finale adını yazdırdı. İşte ayrıntılar ve elenen isimlerin veda konuşmaları...
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Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir
Son olarak Star TV ekranlarındaki Sefirin Kızı'nda rol alan Tuba Büyüküstün verdiği bir röportajda, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek" diye konuştu.
Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı tazminat davasında bilirkişi raporu: 3 milyon lira tazminat
Eski menajeri Başay Okay'ın, oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasına bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda, Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Duruşmanın ardından konuşan Başay Okay "Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır" dedi.
Survivor heyecanı Galataport'ta
Survivor yarışmasında finale kalan isimler belli oldu. Yarışmanın nefes nefese geçen yarı finali Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu akşamki final heyecanı da yine Galataport'ta. Yıllardır yaya trafiğine kapalı olan alandan İstanbul manzarasını ilk kez gören Survivor yarışmacıları duygularını paylaştı. Yapımcı Acun Ilıcalı da NTV'ye konuştu.
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Scarlett Johansson'ın yeni filmi belli oldu: Tower of Terror
Marvel Evreni'nden canlandırdığı Natasha Romanoff karakteriyle kariyerinde zirve yapan Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu. 36 yaşındaki oyuncu önümüzdeki ay seyirciyle buluşacak Black Widow (Kara Dul) sonrası Tower of Terror filminde rol alacak.
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Karadeniz müziğinin hüzünlü sesi Kazım Koyuncu anılıyor
Şair Ceketli Çocuk olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 16'inci yılında anılıyor.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?
Alişan, corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumununun kritik olduğunu açıkladı.
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Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe aynı sergide buluştu
Ataşehir Metropol İstanbul'da açılan sergide, "Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi", "Şiirsel Yapay Zeka", "Göbeklitepe Mimari Veri" ve "Osman Hamdi Bey Eserleri"nden oluşan dört farklı eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fragmanı
Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten (Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi) resmi bir fragman paylaşıldı. Aksiyon dozunun tavan yaptığı fragmanda, Shang-Chi'nin annesiyle olan geçmişi, çocukluğu, babasıyla olan ve düşmanlığa varan ilişkisinden kesitler yer alıyor.
Alex Rodriguez, Ben Affleck'in eski sevgilisiyle yakınlaştı
Alex Rodriguez'in, Jennifer Lopez'in 17 yıl sonra eski aşkı Ben Affleck dönmesi sonrası intikam peşinde olduğu iddia edildi. Eski beyzbol yıldızının Affleck'in eski sevgilisi yapımcı Lindsay Shookus ile yakınlaştığı konuşuluyor.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgesel projelerine destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 65 belgesel projesi için 5 milyon 268 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, sezon finaliyle keyif dolu bir gece yaşatacak. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ı konuk edecek. Aynı zamanda Hatice ve Şafak Sezer’in de konuk olarak katılacağı ‘İbo Show’, eğlence ve kahkaha dolu bir geceye imza atacak.
Rihanna ile ASAP Rocky gecelerde
Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, önceki akşam paparazzilere yakalandı. New York'taki bir restoran çıkışında görüntülenen çiftten Rocky, patlayan flaşlardan hem kendini hem de sevgilisini korumaya çalıştı.
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Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı
Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri belirlendi.
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Kazara Aşk 2. bölüm fragmanı
Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı.