Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021)

25.03.2021 - 17:37
Priyanka Chopra ticarete atılıyor
Yıldız oyuncu Priyanka Chopra New York'ta bir restoran açıyor. Chopra, restoranında Hindistan mutfağından lezzetler sunacak.
Mustafa Sandal'nın Defne Samyeli'ye hakaret davasında karar
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.
Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu
Bir süredir çalkantılı bir dönem yaşayan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni bir üye daha katıldı. Ama bu kez pek alışılmadık şekilde. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.
Chrissy Teigen incindiği gerekçesiyle Twitter hesabını sildi
Kendisine yönelik olumsuz yorumlardan bunaldığını söyleyen Chrissy Teigen, “Çok incindim” diyerek Twitter’dan ayrıldığını duyurdu.
Eser Yenenler ikinci kez baba oldu
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.
Broadway'den Hollywood yıldızlığına
Sekiz çocuklu bir ailede büyüyen; bale ve şan dersleri sonrası adım attığı 14 yaşında Broadway'de parlayan, Sex and the City'nin ikonik karakteri Carrie Bradshaw ile dünya çapında üne kavuşan Sarah Jessica Parker bugün itibariyle (25 Mart 2021) 56. doğum gününü kutluyor. İşte ünlü oyununcunun Altın Küre ve Emmy ödülü sığdırdığı 42 yıllık kariyerinde rol aldığı dizi ve filmler...
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Ece Dağıstan Say'dan ayrı evlerde evlilik açıklaması: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz
Ece Dağıstan, Fazıl Say ile evlendikten sonra evlerini birleştirmediklerini söyledikten sonra gelen eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. 51 yaşındaki piyanist de eşinin paylaşımının altında yorum yaptı.
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Kate Middleton ve Prens William 10 yıl sonra aynı yerde
Kate Middleton ve Prens William Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Bu mekanın kendileri için özel bir anlamı olan çift, 10 yıl sonra hayatlarını birleştirdikleri yeri ziyaret etmiş oldu. Middleton'ın burada giydiği özel elbisesi ise modacılar tarafından mesajlar içerdiği öne sürüldü.
Kaia Gerber, American Horror Story ile oyunculuğa adım attı
Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğin ardından oyunculuğa adım atıyor. 19 yaşındaki manken korku-drama dizisi American Horror Story'nin 10. sezonunda rol alacak.
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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven birbirlerini sildi
Survivor 2020’ye dostluklarıyla damga vuran ancak yarışma sonrası görüşmeyen Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.
Pierce Brosnan Black Adam filmiyle ilk kez süper kahraman oluyor
DC evreninin önemli süper kahramanlarından biri olan Black Adam’ın filmi için kadro tamamlandı. Dwayne Johnson'ın başrolde yer aldığı filme Pierce Brosnan da katıldı. Brosnan böylece beyazperdede ilk kez süper kahraman oluyor.
İbo Show 19. bölüm fotoğrafları: Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü olacak.
Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek (Durga)
Çok sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasına ev sahipliği yapacak. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile Durga filminin çekimleri öncesi Mardin'e geldi.
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Gwyneth Paltrow: Oscar kazanınca 3 hafta gizlendim
Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ve 1999 yılında kazandığı Oscar ödülüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
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Suzan Aksoy Akrep dizisinde
Star’ın sevilen dizisi Akrep’in oyuncu kadrosuna usta oyuncu Suzan Aksoy katıldı. Aksoy, Hünkar karakterine hayat verecek. İşte ayrıntılar...
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde
İspanya kraliyetinin küçük kızlarından Prenses Leonor de Borbón, artık 15 yaşında ve ilk kez tek başına bir kraliyet görevine başkanlık etti.
Warner Bros. pandemi stratejisini değiştiriyor
Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros. pandemi stratejisini değiştiriyor. Dev stüdyonun filmleri 2022'de önce sinemada daha sonra HBO Max’te yayınlanacak.
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Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint'in yeniden rol şartı
Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint, filmdeki karakteri tek bir şartla tekrar canlandıracağını açıkladı.
Tarihi Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Batman’ın yaklaşık 12 bin yıl geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.
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Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış
Cömertliğiyle ve sık sık yaptığı bağışlarla tanınan Taylor Swift, eşi corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir anneye 50 bin dolar bağışladı.
Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz'ın corona virüs testi pozitif çıktıb İşte Oflaz'ın sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
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Aziz Sancar'ın müzeye dönüştürülecek evindeki restorasyonda sona gelindi
Mardin'in Savur ilçesinde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları hızla sürüyor.
Unutulmaz asker şarkılarının yorumcusu Esmeray anılıyor
Gel Tezkere ve Unutama Beni şarkılarıyla tanınan sanatçı Esmeray Diriker'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti.
Sivas’ın yöresel lezzetleri kayıt altına alınacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen “Sivas’ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod İle Dijitalleştirilmesi” isimli proje ile Sivas’ın yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınacak.
Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aydan Şener ve Serdar Ortaç, konuk oyuncu olarak ekranda olacak.
Teoman'dan online konser
Teoman, 26 Mart Cuma akşamı Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konserle evlere konuk oluyor.
Rusya'da tiyatro kısıtlaması hafifliyor
Salgınla mücadelede vaka sayılarının önemli oranda azaldığı Rusya'nın başkenti Moskova'da tiyatrolarda uygulanan seyirci kısıtlamasının 27 Mart'tan itibaren hafifletilebileceği açıklandı.
'Helesa' Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Sinop’a özgü eski bir denizci geleneği olan 'Helesa', bir diğer adı ile 'Sellime Çıkma' geleneği Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi.
Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor
Trabzon'da otoparktan çıkan, M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılarla ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak.
ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başlıyor
Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 30 Mart -3 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.
İbo Show 19. yeni bölüm tanıtımı
İbrahim Tatlıses'in Star'da yayınlanan programı İbo Show'da 27 Mart Cumartesi günü kandil özel bölümü yayınlanacak.