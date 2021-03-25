Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021)

25 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

25.03.2021 - 17:37

Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 1

Priyanka Chopra ticarete atılıyor

Yıldız oyuncu Priyanka Chopra New York'ta bir restoran açıyor. Chopra, restoranında Hindistan mutfağından lezzetler sunacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 2

Mustafa Sandal'nın Defne Samyeli'ye hakaret davasında karar

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 3

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall üçüncü bebeğini banyoda doğurdu

Bir süredir çalkantılı bir dönem yaşayan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni bir üye daha katıldı. Ama bu kez pek alışılmadık şekilde. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu, geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.



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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 4

Chrissy Teigen incindiği gerekçesiyle Twitter hesabını sildi

Kendisine yönelik olumsuz yorumlardan bunaldığını söyleyen Chrissy Teigen, “Çok incindim” diyerek Twitter’dan ayrıldığını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 5

Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 6

Broadway'den Hollywood yıldızlığına


Sekiz çocuklu bir ailede büyüyen; bale ve şan dersleri sonrası adım attığı 14 yaşında Broadway'de parlayan, Sex and the City'nin ikonik karakteri Carrie Bradshaw ile dünya çapında üne kavuşan Sarah Jessica Parker bugün itibariyle (25 Mart 2021) 56. doğum gününü kutluyor. İşte ünlü oyununcunun Altın Küre ve Emmy ödülü sığdırdığı 42 yıllık kariyerinde rol aldığı dizi ve filmler...


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 7

Ece Dağıstan Say'dan ayrı evlerde evlilik açıklaması: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz


Ece Dağıstan, Fazıl Say ile evlendikten sonra evlerini birleştirmediklerini söyledikten sonra gelen eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. 51 yaşındaki piyanist de eşinin paylaşımının altında yorum yaptı.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 8

Kate Middleton ve Prens William 10 yıl sonra aynı yerde

Kate Middleton ve Prens William Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Bu mekanın kendileri için özel bir anlamı olan çift, 10 yıl sonra hayatlarını birleştirdikleri yeri ziyaret etmiş oldu. Middleton'ın burada giydiği özel elbisesi ise modacılar tarafından mesajlar içerdiği öne sürüldü.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 9

Kaia Gerber, American Horror Story ile oyunculuğa adım attı


Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğin ardından oyunculuğa adım atıyor. 19 yaşındaki manken korku-drama dizisi American Horror Story'nin 10. sezonunda rol alacak.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 10
Prens Ernst August'a zorunlu psikoterapi

Polise şiddet uygulayan Hannover Prensi Ernst August 10 yıl hapse çarptırıldı. Cezayı erteleyen mahkeme prensin taşınmasına ve psikoterapiye gitmesine karar verdi.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 11

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven birbirlerini sildi

Survivor 2020’ye dostluklarıyla damga vuran ancak yarışma sonrası görüşmeyen Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 12
Meghan Markle ABD başkanlığına mı oynuyor?

Archewell Vakfı'nın Hillary Clinton'ın seçim kampanyası Yaratıcı Etkileşim direktörü Genevieve Roth ile bağlantısının ortaya çıkması Meghan Markle'ın siyasete hazırlandığı iddialarını gündeme getirdi.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 13

Pierce Brosnan Black Adam filmiyle ilk kez süper kahraman oluyor

DC evreninin önemli süper kahramanlarından biri olan Black Adam’ın filmi için kadro tamamlandı. Dwayne Johnson'ın başrolde yer aldığı filme Pierce Brosnan da katıldı. Brosnan böylece beyazperdede ilk kez süper kahraman oluyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 14

İbo Show 19. bölüm fotoğrafları: Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü konuk oluyor

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü olacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 15

Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek (Durga)


Çok sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasına ev sahipliği yapacak. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile Durga filminin çekimleri öncesi Mardin'e geldi.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 16

Gwyneth Paltrow: Oscar kazanınca 3 hafta gizlendim


Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ve 1999 yılında kazandığı Oscar ödülüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 17

Suzan Aksoy Akrep dizisinde

Star’ın sevilen dizisi Akrep’in oyuncu kadrosuna usta oyuncu Suzan Aksoy katıldı. Aksoy, Hünkar karakterine hayat verecek. İşte ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 18

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde

İspanya kraliyetinin küçük kızlarından Prenses Leonor de Borbón, artık 15 yaşında ve ilk kez tek başına bir kraliyet görevine başkanlık etti.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 19

Warner Bros. pandemi stratejisini değiştiriyor


Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros. pandemi stratejisini değiştiriyor. Dev stüdyonun filmleri 2022'de önce sinemada daha sonra HBO Max’te yayınlanacak.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 20

Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint'in yeniden rol şartı

Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint, filmdeki karakteri tek bir şartla tekrar canlandıracağını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 21

Tarihi Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı


Batman’ın yaklaşık 12 bin yıl geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 22

Taylor Swift’ten beş çocuk annesine 50 bin dolar bağış

Cömertliğiyle ve sık sık yaptığı bağışlarla tanınan Taylor Swift, eşi corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir anneye 50 bin dolar bağışladı.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 23

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz corona virüse yakalandı


Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz'ın corona virüs testi pozitif çıktıb İşte Oflaz'ın sağlık durumuna dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...


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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 24

Aziz Sancar'ın müzeye dönüştürülecek evindeki restorasyonda sona gelindi

Mardin'in Savur ilçesinde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları hızla sürüyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 25

Unutulmaz asker şarkılarının yorumcusu Esmeray anılıyor

Gel Tezkere ve Unutama Beni şarkılarıyla tanınan sanatçı Esmeray Diriker'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 26

Sivas’ın yöresel lezzetleri kayıt altına alınacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen “Sivas’ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod İle Dijitalleştirilmesi” isimli proje ile Sivas’ın yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 27

Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aydan Şener ve Serdar Ortaç, konuk oyuncu olarak ekranda olacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 28

Teoman'dan online konser

Teoman, 26 Mart Cuma akşamı Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konserle evlere konuk oluyor.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 29

Rusya'da tiyatro kısıtlaması hafifliyor

Salgınla mücadelede vaka sayılarının önemli oranda azaldığı Rusya'nın başkenti Moskova'da tiyatrolarda uygulanan seyirci kısıtlamasının 27 Mart'tan itibaren hafifletilebileceği açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 30

'Helesa' Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Sinop’a özgü eski bir denizci geleneği olan 'Helesa', bir diğer adı ile 'Sellime Çıkma' geleneği Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 31

Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor

Trabzon'da otoparktan çıkan, M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılarla ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 32

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başlıyor

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek "ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 30 Mart -3 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 33

İbo Show 19. yeni bölüm tanıtımı

İbrahim Tatlıses'in Star'da yayınlanan programı İbo Show'da 27 Mart Cumartesi günü kandil özel bölümü yayınlanacak.

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Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021) - 34
Günlük burç yorumları (25 Mart 2021)

Ay bugün 15.00'ten sonra boşlukta olacağı için yeni bir şeylere kalkışmamak en doğrusu.


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