Magazin ve sanat turu (25 Mart 2021)

Kate Middleton ve Prens William 10 yıl sonra aynı yerde

Kate Middleton ve Prens William Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Bu mekanın kendileri için özel bir anlamı olan çift, 10 yıl sonra hayatlarını birleştirdikleri yeri ziyaret etmiş oldu. Middleton'ın burada giydiği özel elbisesi ise modacılar tarafından mesajlar içerdiği öne sürüldü.

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