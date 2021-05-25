Magazin ve sanat turu (25 Mayıs 2021)

Bedenine uygun giyinmemekle eleştirilen şarkıcı Grace Kinstler itiraz etti

Ünlü şarkıcı Grace Kinstler, görüntüsü hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kinstler, "Herkes insanların eski normlara bağlı kalmasını istiyor. Ya da eğer büyük bedenseniz, bunu yapamayacağınızı ya da şunu giymemeniz gerektiğini söylüyorlar. Ben bunlara katılmıyorum. İyi göründüğümü düşünüyorum ve bunu paylaşmayı da seviyorum" dedi.

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