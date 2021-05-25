Magazin ve sanat turu (25 Mayıs 2021)

25.05.2021 - 17:38
Prens William ve Kate Middleton mutfakta
Prens William ve eşi kate middletoniskoçya ziyaretleri sırasında mutfağa girdi ve Hint yemekleri pişirdi.
Trans oyuncu Elliot Page'den ilk mayolu fotoğraf
Cinsiyet değiştirdikten sonra kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez gösterdi. Trans oyuncunun kaslı vücudunu gösteren mayolu fotoğrafına destek mesajları yağdı.
Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde
Salgın gerekçesiyle Türkiye'den alınıp Portekiz'in Porto kentine verilen Şampiyonlar Ligi finalinde yıldız şarkıcı Selena Gomez ve Khalid sahne alacak.
Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'ya 31 yıl sonra birincilik getiren Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği EBU, tartışmanın sona erdiğini duyurdu.
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün Fethiye tatili
Oyuncu Hazar Ergüçlü (29), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle (47) tatil sezonunu Fethiye'de açtı. Jakuzisi bulunan lüks odalarında tatil yapan ikili objektiflere yansıdı.
Prens Harry: Annem Prenses Diana’nın istediği hayatı yaşıyorum
Prens Harry, Oprah Winfrey ile birlikte yaptığı belgesel dizide, bir kez daha kendi hayatıyla ilgili konuştu. Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Harry, "Annemin yaşamak istediği hayatı yaşıyorum" diye konuştu.
Dua Lipa'dan New York Times'a tepki
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesine Dua Lipa'dan tepki geldi. Lipa, "İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu" dedi.
David Ellefson, kurucusu olduğu Megadeth grubundan atıldı
Reşit olmayan bir kişiyi cinsel tacizle suçlanan bas gitarist David Ellefson, kurucularından biri olduğu ünlü heavy metal grubu Megadeth'ten çıkarıldı.
Oyuncu Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın darp davasında karar
Kadıköy'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu meslektaşı ve eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Midyat, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından beraat ederken, Sevcan Yaşar da "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması
Kim Kardashian'ın evinde çalışanlar, maaşlarının ödenmesiği ve diğer haklarının verilmediği gerekçesiyle ünlü yıldızı dava etti.
Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu
Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’, 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da ekrana gelecek.
Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera film sözleşmesi imzaladı
Türkiye’nin ilk robot oyuncusu Aypera, ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven ile sinema filmi sözleşmesi imzaladı. Güven’in senaryosunu kendisinin kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi Digital Human, 2022 yılında vizyona girecek.
Hızlı ve Öfkeli'den 165 milyon dolarlık açılış
Sinemaseverlerin merakla beklediği aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin dokuzuncu filmi gişe yarışına hızlı başladı. Film, geçen hafta gösterime girdiği Çin, Rusya, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkelerde toplam 165 milyon dolarlık açılış hasılatına ulaştı.
Bedenine uygun giyinmemekle eleştirilen şarkıcı Grace Kinstler itiraz etti
Ünlü şarkıcı Grace Kinstler, görüntüsü hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kinstler, "Herkes insanların eski normlara bağlı kalmasını istiyor. Ya da eğer büyük bedenseniz, bunu yapamayacağınızı ya da şunu giymemeniz gerektiğini söylüyorlar. Ben bunlara katılmıyorum. İyi göründüğümü düşünüyorum ve bunu paylaşmayı da seviyorum" dedi.
İskoç Kraliçesi Mary Stuart'nin eşyaları çalındı
Çalkantılı bir hayat geçiren I. Elizabeth'in kuzeni İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın eşyaları Arundel Kalesi'nde gerçekleşen milyonluk soygunda çalındı.
İstanbul'da iki depo müze kurulacak
Arkeolojik açıdan dünyanın en zengin müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin depolarındaki eserlerden bir kısmı Atatürk Havalimanı'na bir kısmı ise Maltepe'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait alana tanışarak 'depo müzeler' oluşturulacak.
Eurovision birincisi Maneskin grubu için yeni suçlama
Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan İtalya'nın Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testinin negatif çıkması üzerine yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Grubun şarkılarının çalıntı olduğu öne sürüldü.
Kültürel hırsızlıkla suçlanan Justin Bieber rastalı saçlarını kazıttı
Pop şarkıcısı Justin Bieber, rastalı saçlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra kültürel temellükle (hırsızlık) suçlanmasının ardından rastalarından vazgeçti.
İngiliz grup The Who'ya Kraliyet onuru
Efsane İngiliz rock grubu The Who adına Kraliyet Darphanesi tarafından hatıra madeni para serisi hazırlandı. Grup, adına özel madeni para hazırlanan 4. müzik efsanesi oldu.
Chris Hemsworth: Ne yazık ki oğlumun en sevdiği süper kahraman Thor değil
Thor karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Chris Hemsworth, oğlunun en sevdiği süper kahramanı açıklarken, bunun kendisi olmadığını söyledi.
Eternals'ın fragmanı ve afişi yayınlandı
Marvel Studios, 5 Kasım 2021 tarihinde gösterime girecek olan Eternals filminin ilk fragman ve afişini yayınlandı.
Kuşadası'nda inşaat alanındaki sondajda Milattan Önce 1'inci yüzyıla ait su kemeri bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazısı öncesinde müze müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmasında Milattan Önce (M.Ö) 1'inci yüzyıla ait su kemeri bulundu.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 6. bölüm tanıtımı
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm konukları: Haluk Levent ve Melek Mosso.
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
Adana’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı. Festivalin açılışında “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” oyuncu Nevra Serezli’ye verildi.
Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede
Tokat'ta, Hititlerin yerleşim alanlarından Maşat Höyük Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan, binaların ısıtılması ve yemek pişirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen topraktan yapılma 'maltız' kent müzesinde sergileniyor. Eserin, Hititlerin ısınma yöntemi hakkında bilgiler verdiğini belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bugünkü maltızlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Tarihi soba örneklerinden birisi" dedi.
Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 23. yeni bölüm 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Yeni bölüm Perihan ve Ferda, Ahmet’i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. İşte Akrep 23. yeni bölüm konusu ve fotoğraflar...
16. Contemporary Istanbul eylül ayında gerçekleşecek
Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Bu sene Haziran ayında 15. fuarımızı yapacağız ama eylül ayında da 16. Contemporary Istanbul'u normal zamanında gerçekleştireceğiz" dedi.
Fikirlerini çilesiyle yoğuran sanatkar: Necip Fazıl Kısakürek
Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının üzerinden 38 yıl geçti.
survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (24 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor’ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde ödül için büyük çekişme yaşandı. Büyük ödül oyunu sonrasında ise yarışmacılar, performans oyununda sembol için mücadele verdi. Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de büyük ödül neydi? Survivor'da sembolü kimler kazandı? İşte 24 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve önceki bölümlerden ayrıntılar...
Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?)
Astrolog Murat İpek'ten 6 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…