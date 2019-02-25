Magazin ve sanat turu (25 Şubat 2019)
25 Şubat 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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AFTER PARTY'DE BULUŞTULAR
91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) sonrası her yıl olduğu gibi yine bu yıl da Vanity Fair dergisi bir after parti düzenledi. İşte Jennifer Lopez'den Alessandra Ambrosio'ya, Adrien Brody'den Orlando Bloom'a ünlüler Oscar sonrası partide bir araya geldi. İşte Vanity Fair Afper Party'den yansıyanlar...
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OSCAR'A DAMGA VURAN GREEN BOOK (YEŞİL REHBER) HAKKINDA MERAK EDİLENLER91. Oscar Ödülleri diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü, favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil sürpriz bir şekilde Green Book'a (Yeşil Rehber) verildi. Peki Oscar'da üç heykelcik sahini Green Book hakkında merak edilenler neler? İşte film hakkında tüm detaylar...
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'KİM BU CINDER-FELLA?'ABD'li performans sanatçısı, pop şarkıcısı ve oyuncu Billy Porter, 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) kırmızı halısına smokin ve Cindrella elbisesi karışımı kıyafetiyle damga vurdu. Porter, "sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma" olarak nitelenen kıyafetinden dolayı, "Bana Cinder-fella (Erkek Cindrella) deyin" ifadesini kullandı.
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KISKANÇLIK KRİZİ91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) ile ilgili en çok akılda kalan anlar sahnedeki konuşmalar, gözyaşları, sevinç gösterileri, kıyafetler ve romantizm oldu. Özellikle Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısını seslendirirken sahneledikleri romantizm ve bu yakınlaşmanın Irina Shayk'ı kıskandırdığı iddiası, gecenin en çok konuşulanlarındandı. İşte Lady Gaga'dan Olivia Colman'a, Rami Malek'ten Spike Lee'ye Oscar gecesine damga vuranlar...
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ANGELINA JOLIE İLE KIYASLANDIDünyanın en çok kazanan modeli Kendall Jenner, Oscar Ödülleri sonrasında düzenlenen Vanity Fair Partisi'ne elbisesiyle damga vurdu. 23 yaşındaki modelin tercihi Angelina Jolie'nin tek bacağını açıkta bırakan ikonik Oscar elbisesiyle kıyaslandı.
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MİSS ALMANYA 2019 SONUÇLANDI (BİRİNCİSİ POLİS MEMURU, ÜÇÜNCÜSÜ TÜRK)Almanya'da düzenlenen Miss Germany (Almanya) güzellik yarışmasını 28 yaşındaki polis memuru Nadine Berneis kazandı. Yarışmada üçüncülüğü Türkiye kökenli Anastasia Aksak elde etti.
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OSCAR YEMEĞİNDE OSMANLI MUTFAĞIHollywood’un ünlü isimleri 91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) için Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda bir araya geldi. Ünlü şef Wolfgang Puck’ın yönetiminde hazırlanan Oscar akşam yemeği menüsünde Osmanlı mutfağından yemeklere de yer verildi.
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OSCAR TARİHİNDE REKORAmerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni'nde Oscar ödülü kazanan siyahi isimlerin sayısı rekor kırdı. İşte 91 Oscar Ödülleri'nde mutluluk yaşan isimler...
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BENSU SORAL'IN DEĞİŞİMİOyuncu Bensu Soral'ın sosyal medyada ortaya çıkan gençlik fotoğrafı çok konuşulanlar arasına girdi. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
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'KARAKTERİ OYNAMANIN ZORLUĞU BENİ ROLE ÇEKTİ'
Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçen ve 2019 Oscar ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Hollywood’un parlayan ismi Mahershala Ali, ntv.com.tr’ye özel verdiği röportajda En İyi Film Oscar'ı kazanan Green Book’a dair açıklamalar yaptı. Filmde ünlü piyanist Dr. Don Shirley’i canlandıran Ali, Oscar ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada “Böyle esrarengiz bir karakteri oynamanın zorluğu beni role çekti” dedi.
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OSCAR EN ÇOK ONLARI SEVİNDİRDİRoma filminin 91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması, yönetmen Alfonso Cuaron’un üşkesi Meksika'da büyük sevinç yarattı. Meksikalılar, sokaklarda bir araya gelerek Oscar törenini izledi.
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THE LION KING'DEN OSCAR'A ÖZEL TANITIMYavru aslan olan Simba’nın macerasını anlatan The Lion King'in (Aslan Kral) uyarlamasının tanıtımı 91. Oscar Ödül Töreni’nde yayınlandı.
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OSCAR HAFTASI EN ÇOK NE İZLENDİ?
ABD'de Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu hafta sonu gişenin galibi filmler belli oldu. İşte 22-24 2019 ABD Box Office rakamları...
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USTA YAZARIN 112. DOĞUM GÜNÜNDE KÜRK MANTOLU MADONNA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLERBugün, Türk yazar ve şair Sabahattin Ali'nin doğum günü. 25 Şubat 1907'de doğan ve 2 Nisan 1948'de faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali, Türk edebiyatının efsaneleşen isimlerinden biri oldu. İşte Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri, Türk edebiyatının başyapıtlarından biri olan "Kürk Mantolu Madonna" hakkında bilinmesi gereken 10 şey...
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TAHMİNLER TUTMADI (GECENİN ÖZETİ)91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu ve tahminler tutmadı. İşte gecenin kritiği...
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KINALI DÜŞESArkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD’ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan Meghan Markle şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor.
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"RÜZGAR KULAKLARINA ÇARPARKEN YÜZÜNDE KAR TANELERİNİ HİSSETMEK"İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar ve birçok ünlü isim kar temalı fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. İşte ünlülerin objektifinden kar manzaraları...
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HBO’DAN YENİ SEZON TANITIMIHBO, Game of Thrones, Big Little Lies, Watchmen ve Deadwood gibi yapımlardan kısa görüntüler içiren yeni sezon tanıtım videosunu yayınladı.
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BEBEK GÖRÜNDÜ (FAHRİYE EVCEN & BURAK ÖZÇİVİT)Eşi ve meslektaşı Burak Özçivit ile ilk kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen belirginleşen karnıyla ilk kez objektiflere takıldı.
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'PANSEKSÜELİM'Amerikalı ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, Avustralyalı oyuncu eşi Liam Hemsworth ile ilişkisinde olduğu gibi artık modern ilişkilerde cinsel kimliğin bir önemi olmadığını söyledi ve ekledi: Panseksüelim
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'BU DÜNYADA EN ZOR ŞEY VEDALAŞMAK'Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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EBRU GÜNDEŞ'TEN İKİ REKOR (APPLEMUSİC VERİLERİ)Ebru Gündeş’in beş yıl aradan sonra çıkardığı 15. albümü Aşık AppleMusic verilerine göre rekor kırdı.
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ELEME ADAYLARI BELLİ OLDUSurvivor Türkiye-Yunanistan'da elemeye kimler kaldı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu 3 karşılaşma sonucunda Survivor Yunanistan takımı kazandı. Ada konseyinde yapılan oylamada ilk eleme adayı Atakan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem, Kaan'ın Okay ise Bora'nın ismini verdi. Böylece Survivor Türkiye'den eleme adayı olan 3 kişiden birinin elenmesi kesinleşti. İşte Survivor 2019 son bölümde yaşananlarlar...
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İLKER KALELİ’DEN PİYANO RESİTALİSöylediği şarkılarla ve gitar çalarak müzik yeteneğini gösteren oyuncu İlker Kaleli, şimdi de piyano performansı yaptığı görüntüleri yayınladı.
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“BU SEFER KALEYİ İÇTEN YIKACAĞIM”Star TV ekranların yayınlanan Söz'ün 71. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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SANATSEVERLER ARTWEEKS AKARETLER'DE BULUŞUYORİlki büyük ilgi gören Artweeks @Akaretler’in ikincisi 5-17 Mart tarihleri arasında; Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla, önemli sanatçıların eserlerini Akaretler’de sanatseverlerle buluşturuyor.
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OSCAR KAZANANLAR BELLİ OLDU91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar belli oldu. En İyi Film ödülü, favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu, Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmindeki performansıyla Olivia Colman seçilirken; En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu. Bohemian Rhapsody filmi, geceden dört ödülle ayrılırken; Roma, En İyi Yönetmen dahil üç Oscar kazandı. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar... (TAM LİSTE)
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KIRMIZI HALI ŞIKLIĞIAmerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı. Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları ve kıyafetlerinin markası...
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