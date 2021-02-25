Magazin ve sanat turu (25 Şubat 2021)

Sokakta kalan eski model Loni Willison konuştu: Beni kötü insanlar bu hale düşürdü



Yldız oyuncu Jeremy Jackson ile geçtiğimiz yıllarda boşanan eski model Loni Willison sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde olmasının nedeni kötü insanlar olduğunu aktaran Willison yine çöpleri karıştırırken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin yemek ikram ettiği Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU