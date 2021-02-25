Magazin ve sanat turu (25 Şubat 2021)

25.02.2021 - 17:19
Sokakta kalan eski model Loni Willison konuştu: Beni kötü insanlar bu hale düşürdü
Yldız oyuncu Jeremy Jackson ile geçtiğimiz yıllarda boşanan eski model Loni Willison sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde olmasının nedeni kötü insanlar olduğunu aktaran Willison yine çöpleri karıştırırken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin yemek ikram ettiği Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok" dedi.
Kraliçesi Elizabeth, Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceğine karar verdi
Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinden ayrılmasının ardından çiftin boşalan görevlerinin yerine kimleri getireceğine uzun zaman önce karar verdiği öne sürüldü.
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Van Gogh’un Montmartre eseri ilk defa görüntülendi: 6,9 milyon sterline alıcı bulacak
Van Gogh'un Paris'te yaptığı özel eseri Montmartre'da Bir Sokak Manzarası, 100 yıl boyunca kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra ilk defa görücüye çıktı. Açık artırmaya çıkacak eserin 6,9 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.
Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris, yapım aşamasındayken görüntülenen Chelsea futbol takımının sahibi Roman Abramovich’in süper lüks yat koleksiyonu mercek altında. Milyarder iş insanının 164 metrelik Eclipse adlı en büyük yatının yanı sıra beş tane daha süper lüks yatı olduğu öğrenildi.
George Clooney: Hobi olarak günde iki veya üç kez çamaşır ve gün boyu bulaşık yıkıyorum
Hollywood yıldızı George Clooney son filmi Midnight Sky ve pandemi döneminde gündelik hayatında neler yaptığına dair hayranlarını biraz şaşırtacak açıklamalarda bulundu.
Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.
Yeni iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor
Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West'in, evlilikleri süresince eşine aldığı tüm mücevherleri satmaya çalıştığı iddia edildi. West, Kardashian’ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı.
Victoria’s Secret belgeseli geliyor
2 yıldır gerçekleşmeyen dünyaca ünlü moda şovu Victoria’s Secret defilesinin belgeseli geliyor.
İspanya'da Francisco Franco'nun son heykeli de kaldırıldı
İspanya'yı yaklaşık 40 yıl boyunca yöneten Francisco Franco'nun ülkenin Kuzey Afrika'da bulunan şehri Melilla'daki son heykeli de kaldırıldı.
Örümcek Adam yıldızları, sahte afişlerle Marvel hayranlarını trolledi
Marvel Sinematik Evreni hayranlarının merakla beklediği yeni Örümcek Adam (Spider Man 3) filminin yıldızları sahte film isimlerinin yer aldığı afişler paylaşarak hayranlarını trolledi. Oyuncular afişlerle birlikte setten bir fotoğraf da paylaştı.
Lady Gaga paparazzilerden kaçamadı
Roma sokaklarında görüntülenen Lady Gaga, koyulaştırdığı saçları, ilginç maskesi ve güneş gözlüğüne rağmen tanındı ve paparazzilerin objektifinden kaçamadı.
Servet hırsızı Prenses Camilla hapse girebilir
İtalyan Prenses Camilla, annesinin kardeşiyle ikisine açtığı hesabı boşalttığı için 23 milyon Euro ceza aldı. Servetin yerini söylemezse hapse girecek.
Kylie Jenner'dan photoshop iddialarına yanıt
Sık sık photoshop eleştirileri yapılan Kylie Jenner, son paylaşımında videoya da yer vererek iddialara yanıt veren bir paylaşımda bulundu.
Kenan Doğulu ile Mustafa Sandal arasında Mars atışması: Mars'a giderken seni Ay'a bırakırız
NASA'nın Mars'ın gizemlerini çözmek ve yaşam belirtisi aramak üzere Kızıl Gezegen'e uzay aracı yollaması hala gündemdeki yerini korurken Kenan Doğulu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından "2021'in ilk konserini Mars'ta mı yapsak?" diyerek bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına kayıtsız kalmayan Mustafa Sandal ise adeta meydan okudu.
Aylin Tezel Komiser Alex oldu
Almanya’da ödüllü oyuncu Aylin Tezel’in (37) başrolünde olduğu Unbroken adlı polisiye gerilim dizisi ZDF Neo’da başladı.
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İbo Show 15. bölüm fotoğrafları: Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk oluyor
‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Eda Ece corona virüse yakalandı (Karantinadaki Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?)
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak oyuncu Eda Ece hastalığa yakalandı. İşte Ece'nin sağlık durumuyla ile ilgili ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
Bolu Kanlıca Mantarı coğrafi işaret aldı
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, "Bu tescille birlikte Bolu'nun coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 18'e, Ticaret ve Sanayi Odası'nın tescil ettirdiği ürün sayısı da 10'a yükseldi" dedi.
Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı
Ünlü rapçi Snoop Dogg, instagram hesabının hikayeler bölümünde bir takipçisinin yaptığı Yıldız Tilbe'li kolajı paylaştı. 55 milyon takipçili ünlü rapçinin bu paylaşımı, Türk hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Madrid'de corona virüs aşısı olan yaşlılar için tiyatroda özel gösterim
İspanya'da corona virüs nedeniyle uzun süre kapalı kalan tiyatrolara destek ve salgından en fazla etkilenenlerden yaşlılara moral için özel gösterim yapıldı.
Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı
Selene Gomez ve kendisine bir böbreğini veren yakın arkadaşı Francia Raisa, 2017'de böbrek nakli sonrası hastanede verdikleri pozun TV'de espri konusu yapılmasıyla gündeme geldi. İkilinin hayranları, "Hiç komik değil" diyerek ünlü isimleri savundu.
Jennifer Lopez'in yeni filmi Shotgun Wedding'den ilk kamera arkası kare
Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding'in kamera arkasından ilk görüntüsünü paylaştı. Lopez, 'romantik gelin' görünümüyle dikkat çekti.
Örümcek Adam 3'ün resmi adı açıklandı
Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen üçüncü Örümcek-Adam filminin ismi sosyal medyada yayınlanan bir video ile açıklandı.
Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin 'Yemeden dönme' lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.
Brad Pitt çalışma günü sonrası görüntülendi
Brad Pitt, ofisinde çalıştıktan sonra evine dönerken görüntülendi. Ünlü yıldız, evine stüdyo ışığı taşıdı.
Ebru Güner Canbey kompozitörlük alanında Türkiye’nin ilk kadın profesörü oldu
Prof. Ebru Güner Canbey, Türkiye’de Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'nda ilk ve tek kadın profesör unvanını aldı.
Eskişehir’de 'idol' şeklinde stel bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Anadolu Üniversitesi'nin destekleri ile gerçekleştirilen Eskişehir’deki Yüzey Araştırmaları çalışmasında, Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyünde 'idol' şeklinde stel bulunduğu kaydedildi.
Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı
Antalya'nın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında 1927 yılında yapılmış buz fabrikası kalıntılarından sonra 1500 yıllık Roma dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı.
Pink'in kızıyla düet yaptığı şarkısı Billboard listesine girdi
Dünyaca ünlü sanatçı Pink'e yeni şarkısı Cover Me In Sunshine'da 9 yaşındaki kızı Willow Sage Hart eşlik etti. Anne-kızın düeti, Billboard 200 listesine girmeyi başardı.
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi
Star’ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim’in Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümünde, çok özel bir isim konuk olacak. Unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Nil Burak, çok özel bir sahne ile ekrana gelerek seyirciye nostalji yaşatacak.
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Anzer balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2300 ila 3000 rakımları arasında bulunan Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer Balı'na coğrafi işaret belgesi verildi.
Günlük burç yorumları - 25 Şubat 2021
Astrolog Murat İpek'ten 25 Şubat Ocak 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…