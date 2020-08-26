Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020)

26 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

26.08.2020 - 17:34 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 17:40

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 1

Trump'ın elini tutmayan Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın elini tutmadığı görüntüyle gündeme gelen Melania Trump yaptığı konuşmada eşi için destek isterken, "Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 2

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da

İBB tarafından İngiltere'de yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosu, 2 aylık bir sürenin ardından İstanbul'a getirildi. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konulan tablonun Cuma Günü tanıtılacağı öğrenildi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 3

Menajerimi Ara milyonları ekran başına kilitledi

Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Menajerimi Ara; tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 4

Tecavüzle suçlandığı için Akademi'den ihraç edilen Roman Polanski hukuk savaşını kaybetti

13 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kazanamadı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 5

TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları

Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yasak ve tartışmalarla gündeme gelen Çin merkezli video platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 6

Rahmi Koç, yatı Nazenin 5 ile Kekova'da

İş insanı Rahmi Koç, Nazenin 5 adlı yatıyla çıktığı Ege ve Akdeniz turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova açıklarına geldi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 7
Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 8

Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar, Kabil'de silahlı saldırıya uğradı

Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni olan, aynı zamanda en tanınmış oyuncularından Saba Sahar, başkent Kabil'de üç silahlı saldırgan tarafından vuruldu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 9

Matt Dillon 2020 Venedik Film Festivali jürisinde

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nin jürisine ABD’li aktör Matt Dillon katıldı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 10

‘En iyi James Bond’ Sean Connery’ye 90. doğum günü kutlaması

Seyirci anketinde ‘en iyi James Bond’ oyuncusu seçilen Sean Connery, artık 90 yaşında. Dünyaca ünlü İskoç aktörün doğum gününü kutlayan James Bond ekibi, “Orijinal 007’miz Sean Connery’e mutlu yıllar dileriz” mesajı yayımladı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 11

‘Mrs Rusya 2020’nin kazanını üç çocuklu Darya Ivanova

Rusya’da üç çocuklu Darya Ivanova ‘Mrs Rusya 2020’ güzellik yarışmasının kazananı oldu.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 12

LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz

NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi. James, "Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 13

Star TV yeni sezon tanıtımı

Star TV, birbirinden iddialı dizileri ve renkli programlarıyla yeni sezona hazır! Star TV'nin yeni sezon tanıtımı "Hayata dair ne varsa" sloganıyla yayında.

HABER DETAY-TIKLA İZLE

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 14

Prens Andrew'i zor duruma sokacak iddia: Jeffrey Epstein aracılığıyla arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi

Eski model Lisa Phillips’ten Prens Andrew’i zor duruma sokacak açıklamalar geldi. Phillips, Prens’in, geçmişte, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla 20'li yaşlarının başındaki bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 15

Eskişehir Küllüoba kazısında 5 bin yıllık boya paleti bulundu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen Küllüoba bölgesindeki kazılarda, kapların boyanması için kullanıldığı düşünülen 5 bin yıllık boya paleti çıkarıldı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 16

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu

2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçilen, Under Armour'ın küresel sponsor ortağı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu DC evreninde herkese meydan okuyan anti kahraman olarak rol alacak.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 17

Berlinale’nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki

Berlinale’nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 18

Bella Hadid'in rock'n roll esintileri

Moda devi Michael Kors, Mikael Jansson tarafından çekilen ve başrollerini Bella Hadid, Luke Maehlmann, Kendall Harrison ve Salomon Diaz'ın paylaştığı yeni kampanyasını tanıttı. Hadid'in çekimlere katıldığı kampanya rock'n roll esintileri taşıyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 19

İtalyan yazar Mario Mazzanti İstanbul'da konuştu: Burası benim için her zaman bir hayal ülkesi

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının konuğu polisiye yazarı Mario Mazzanti oldu. Mazzanti, "Türkiye bugün bile bizleri etkileyen bir kültür birikimine sahip. Doğu ile Batıyı olağanüstü bir biçimde birleştiriyor. Bu yüzden benim için her zaman bir hayal ülkesi olmuştur" dedi.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 20

İyi Günde Kötü Günde'den ilk fragman

Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin ilk fragmanı yayınlandı. Leyla kendisini nikah masasında terk eden Sarp'ın düğününü organize etmek zorunda kalıyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 21

Komedyen Kevin Hart corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)

Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, Ünlü komedyen Kevin Hart, aylar önce Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Hart, “Benim sorunum aynı dönemde Tom Hanks’e de aynı teşhis konulmasıydı. Kimseye söyleyemedim, çünkü o benden daha ünlü” şeklinde espri yaptı. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 22

Tom Cruise sinemada maskesiyle Tenet'i seyretti (Corona günlerinde ünlüler)

Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Tom Cruise sinemada maskesiyle Tenet'i seyrettiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 23

BTS ve Ariana Grande'den ortak proje

Ünlü K-Pop grubu BTS ve ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin kısa süre sonra duyurulacak müzik projesinde bir araya geleceği öne sürüldü

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 24

Ariel Winter'ın plajda corona virüs önlemi (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)

Dünyada 24 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak Modern Family'de Alex Dunphy karakterini canlandıran Ariel Winter plajda bile maske takmayı ihmal etmedi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 25

Ryan Reynolds’ın yeni projesi: Upstate

Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Upstate’in başrolünde yer alacak.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 26

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri

James Gunn'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Margot Robbie; Idris Elba, John Cena ve David Dastmalchian'li The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri yayınlandı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 27

Oyuncu Günnur Adıgüzel'e gasp

Son olarak İncir Ağacı dizisinde rol alan oyuncu Günnur Adıgüzel, Şişli'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 28

Keanu Reeves içinde ukde kalan rolü açıkladı: Hep Wolverine’i canlandırmak istedim

Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen Keanu Reeves, Wolverine karakterinin hep canlandırmak istediğini ancak bunu henüz gerçekleştiremediğini açıkladı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 29

32 yıllık turşucu Mehmet Ali Akbayrak: Benden başka goruk suyundan turşu suyu yapan yok

Denizli’de, gençlik yıllarında çok fazla tuşu suyu içmeye başlayan ve bu duruma para yetiremeyen Mehmet Ali Akbayrak, çözümü imalatta buldu. Akbayrak, yaklaşık 32 yıldır her gün kurduğu tezgahında kendisine has olarak goruktan ürettiği turşu suyunu yerli ve yabancı müşterilerine severek içiriyor.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 30

Antep savunmasının izleri Panorama 25 Aralık Müzesi'nde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılacak.

HABER DETAY-TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 31

Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HABER DETAY-TIKLA İZLE

Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020) - 32

Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında Tunç Çağı dönem

lerinin izleri araştırılıyorTarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinin merkezinde ve denize yakın bir alanda bulunan Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 11'inci yıl kazılarına devam eden kazı ekibi, iki farklı alanda yoğunlaştı.

HABER DETAY-TIKLA OKU

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER