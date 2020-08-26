Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020)

İtalyan yazar Mario Mazzanti İstanbul'da konuştu: Burası benim için her zaman bir hayal ülkesi

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının konuğu polisiye yazarı Mario Mazzanti oldu. Mazzanti, "Türkiye bugün bile bizleri etkileyen bir kültür birikimine sahip. Doğu ile Batıyı olağanüstü bir biçimde birleştiriyor. Bu yüzden benim için her zaman bir hayal ülkesi olmuştur" dedi.

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