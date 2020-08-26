Magazin ve sanat turu (26 Ağustos 2020)

26.08.2020 - 17:34 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 17:40
Trump'ın elini tutmayan Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var
Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın elini tutmadığı görüntüyle gündeme gelen Melania Trump yaptığı konuşmada eşi için destek isterken, "Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var" dedi.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da
İBB tarafından İngiltere'de yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosu, 2 aylık bir sürenin ardından İstanbul'a getirildi. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konulan tablonun Cuma Günü tanıtılacağı öğrenildi.
Menajerimi Ara milyonları ekran başına kilitledi
Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Menajerimi Ara; tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Tecavüzle suçlandığı için Akademi'den ihraç edilen Roman Polanski hukuk savaşını kaybetti
13 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kazanamadı.
TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları
Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yasak ve tartışmalarla gündeme gelen Çin merkezli video platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı.
Rahmi Koç, yatı Nazenin 5 ile Kekova'da
İş insanı Rahmi Koç, Nazenin 5 adlı yatıyla çıktığı Ege ve Akdeniz turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova açıklarına geldi.
Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar, Kabil'de silahlı saldırıya uğradı
Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni olan, aynı zamanda en tanınmış oyuncularından Saba Sahar, başkent Kabil'de üç silahlı saldırgan tarafından vuruldu.
Matt Dillon 2020 Venedik Film Festivali jürisinde
İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nin jürisine ABD’li aktör Matt Dillon katıldı.
‘En iyi James Bond’ Sean Connery’ye 90. doğum günü kutlaması
Seyirci anketinde ‘en iyi James Bond’ oyuncusu seçilen Sean Connery, artık 90 yaşında. Dünyaca ünlü İskoç aktörün doğum gününü kutlayan James Bond ekibi, “Orijinal 007’miz Sean Connery’e mutlu yıllar dileriz” mesajı yayımladı.
‘Mrs Rusya 2020’nin kazanını üç çocuklu Darya Ivanova
Rusya’da üç çocuklu Darya Ivanova ‘Mrs Rusya 2020’ güzellik yarışmasının kazananı oldu.
LeBron James: Korku içinde yaşıyoruz
NBA'in yıldız ismi LeBron James, ABD'de siyah Jacob Blake'ın polis tarafından arkasından defalarca vurulması sonrası ABD'deki ırkçılığı eleştirdi. James, "Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.
Star TV yeni sezon tanıtımı
Star TV, birbirinden iddialı dizileri ve renkli programlarıyla yeni sezona hazır! Star TV'nin yeni sezon tanıtımı "Hayata dair ne varsa" sloganıyla yayında.
Prens Andrew'i zor duruma sokacak iddia: Jeffrey Epstein aracılığıyla arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi
Eski model Lisa Phillips’ten Prens Andrew’i zor duruma sokacak açıklamalar geldi. Phillips, Prens’in, geçmişte, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla 20'li yaşlarının başındaki bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.
Eskişehir Küllüoba kazısında 5 bin yıllık boya paleti bulundu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen Küllüoba bölgesindeki kazılarda, kapların boyanması için kullanıldığı düşünülen 5 bin yıllık boya paleti çıkarıldı.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu
2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçilen, Under Armour'ın küresel sponsor ortağı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu DC evreninde herkese meydan okuyan anti kahraman olarak rol alacak.
Berlinale’nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki
Berlinale’nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.
Bella Hadid'in rock'n roll esintileri
Moda devi Michael Kors, Mikael Jansson tarafından çekilen ve başrollerini Bella Hadid, Luke Maehlmann, Kendall Harrison ve Salomon Diaz'ın paylaştığı yeni kampanyasını tanıttı. Hadid'in çekimlere katıldığı kampanya rock'n roll esintileri taşıyor.
İtalyan yazar Mario Mazzanti İstanbul'da konuştu: Burası benim için her zaman bir hayal ülkesi
Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının konuğu polisiye yazarı Mario Mazzanti oldu. Mazzanti, "Türkiye bugün bile bizleri etkileyen bir kültür birikimine sahip. Doğu ile Batıyı olağanüstü bir biçimde birleştiriyor. Bu yüzden benim için her zaman bir hayal ülkesi olmuştur" dedi.
İyi Günde Kötü Günde'den ilk fragman
Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin ilk fragmanı yayınlandı. Leyla kendisini nikah masasında terk eden Sarp'ın düğününü organize etmek zorunda kalıyor.
Komedyen Kevin Hart corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, Ünlü komedyen Kevin Hart, aylar önce Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Hart, “Benim sorunum aynı dönemde Tom Hanks’e de aynı teşhis konulmasıydı. Kimseye söyleyemedim, çünkü o benden daha ünlü” şeklinde espri yaptı. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Tom Cruise sinemada maskesiyle Tenet'i seyretti (Corona günlerinde ünlüler)
Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Tom Cruise sinemada maskesiyle Tenet'i seyrettiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
BTS ve Ariana Grande'den ortak proje
Ünlü K-Pop grubu BTS ve ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin kısa süre sonra duyurulacak müzik projesinde bir araya geleceği öne sürüldü
Ariel Winter'ın plajda corona virüs önlemi (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)
Dünyada 24 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak Modern Family'de Alex Dunphy karakterini canlandıran Ariel Winter plajda bile maske takmayı ihmal etmedi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
Ryan Reynolds’ın yeni projesi: Upstate
Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Upstate’in başrolünde yer alacak.
The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri
James Gunn'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Margot Robbie; Idris Elba, John Cena ve David Dastmalchian'li The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri yayınlandı.
Oyuncu Günnur Adıgüzel'e gasp
Son olarak İncir Ağacı dizisinde rol alan oyuncu Günnur Adıgüzel, Şişli'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Keanu Reeves içinde ukde kalan rolü açıkladı: Hep Wolverine’i canlandırmak istedim
Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen Keanu Reeves, Wolverine karakterinin hep canlandırmak istediğini ancak bunu henüz gerçekleştiremediğini açıkladı.
32 yıllık turşucu Mehmet Ali Akbayrak: Benden başka goruk suyundan turşu suyu yapan yok
Denizli’de, gençlik yıllarında çok fazla tuşu suyu içmeye başlayan ve bu duruma para yetiremeyen Mehmet Ali Akbayrak, çözümü imalatta buldu. Akbayrak, yaklaşık 32 yıldır her gün kurduğu tezgahında kendisine has olarak goruktan ürettiği turşu suyunu yerli ve yabancı müşterilerine severek içiriyor.
Antep savunmasının izleri Panorama 25 Aralık Müzesi'nde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılacak.
Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında Tunç Çağı dönem
lerinin izleri araştırılıyorTarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinin merkezinde ve denize yakın bir alanda bulunan Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 11'inci yıl kazılarına devam eden kazı ekibi, iki farklı alanda yoğunlaştı.