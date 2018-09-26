Magazin ve sanat turu (26 Eylül 2018)
26 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASINDA TARA'NIN RAKİPLERİTürkiye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries, 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler? İşte Miss Universe 2018'e (Kainat Güzellik Yarışması) katılacak isimler...
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RIHANNA'NIN EVİNE HELİKOPTERLE HIRSIZ OPERASYONU
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın evine hırsız girdi. Soygun ihbarı üzerine Los Angeles Polis Teşkilatı eve helikopterle indi.
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17 YAŞINDAYKEN HAKARETE UĞRADI, ŞİMDİ DÜNYA MARKASININ YÜZÜ OLDU
L’Oréal Paris'in yeni yüzü olduğu açıklanan genç model Duckie Thot, aynı zamanda bir Instagram fenomeni.
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ADRIANA LIMA'DAN TÜRK KADINLARINA ÖVGÜTürk yazar Metin Hara ile birlikteliğine devam eden Adriana Lima, "Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum, kadınların güzel görünmek için çaba sarfettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum" dedi.
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KİM BU YAZ BEBEK? (İSTANBULLU GELİN)Başrollerini Özcan Deniz (Faruk) ve Aslı Enver’in (Süreyya) paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda herkes ikilinin çocuğunu canlandıran Yaz Bebek'i konuşuyor. İşte Şefkat, sevgi ve neşe dolu dünyasına tanık olduğumuz Yaz Bebek hakkında bilmeniz gerekenler.
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MİSS TURKEY 2018 BİRİNCİSİ ŞEVVAL ŞAHİN'İN TACI ALINACAK MI?Estetikli olduğu öne sürülen ve sosyal medyada geçmiş yıllara ait bir karesi yayınlanan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in tacının alınacağı iddiaları sonrası, yarışmanın jürisinde yer alan Cihan Nacar açıklama yaptı. Nacar, 19 yaşındaki Şahin'in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti.
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PRENSESİ BÖYLE KARŞILADILAR
Sussex Düşesi Meghan Markle, ilk kez kraliyet ailesi adına tek başına katıldığı resmi etkinlikte Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel burunla selamlamayı uyguladı. Markle’ın etkinlik için tercih ettiği stilinin de Kate Middleton’ın ilk etkinliğindeki stiline taban tabana zıt olması dikkat çekti.
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CAN BONOMO TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (KAZA ANI KAMERADA)Ünlü şarkıcı Can Bonomo, Etiler’de motosiklet ile seyir halindeyken taksinin aniden açılan kapısına çarptı. Kaza sonucu motosiklette yere düşerek yaralanan Bonomo’nun, köprücük kemiği ve kaburgaları kırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, doktordan 1 ay rapor alan Bonomo ekim konserlerini ileri bir tarihe erteledi.
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NEWT SCAMANDER'IN MACERA DOLU MÜCADELESİFantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları) filminin ikinci fragmanı yayınlandı.
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DİZİ KOSTÜMÜ PROTESTOLARIN SEMBOLÜ OLDU
Kadınların neredeyse bütün haklarının elinden alındığı bir dünyayı anlatan distopik dizi The Handmaid’s Tale’in meşhur kırmızı kostümleri, dünyada kadın hakları protestolarının sembolü haline geldi.
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47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM (EŞİNE SON VEDA)Usta oyuncu Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı İnci Kalyon'u Bodrum’da son yolculuğuna uğurladı. Salih Kalyon, "Yıllarca Amerika'da tedavi gördü ama biz bütün imkanları Bodrum'a getirdik ve burada yaşamaya başladık. 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi.
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49. YAŞINA ÖZEL CATHERINE ZETA-JONES FİLMLERİGaller doğumlu Catherine Zeta-Jones 25 Eylül 2018 itibariyle 49. yaşını kutluyor. İşte doğum gününe özel Hollywood yıldızının kariyeri boyunca rol aldığı filmler...
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FERZAN ÖZPETEK’İN YENİ FİLMİ OSCAR ADAY ADAYI
Ferzan Özpetek'in son filmi Napoli'nin Sırrı, İtalya’nın Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ına aday göstereceği film olmak için yarışıyor.
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PODYUMA DAMGA VURDULARCengiz Abazoğlu’nun adL markası için hazırladığı koleksiyon önceki akşam Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen defileyle tanıtıldı. Podyuma çıkan Özge Ulusoy, Çağla Şıkel, Ezgi Avcı ve Defne Samyeli defileye damga vurdu.
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BILL COSBY'YE HAPİS CEZASI
ABD'li ünlü film ve televizyon yıldızı 81 yasındaki Bill Cosby, 'şiddet içerikli cinsel taciz' suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Cosby'ye ev hapsi cezası vermeyi reddeden yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yılı geçmemek üzere, 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.
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TÜRKİYE GÜZELLERİNİN DOĞAL HALLERİMiss Turkey 2018 güzellik yarışmasını sonuçlandı. Gözler Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin'e çevrildi. Peki ama ikinci ve üçüncü seçilen isimler kimler oldu. Finale kalan 20 isim arasına girince 1992'de Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olduğu için gündeme gelen Tara Madelein De Vries; Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Finale kaldıktan sonra hakkında 'Yerli Adriana Lima' benzetmesi yapılan Roda Irmak Kalkan ise Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'in belki de dünyanın konuşacağı iki güzel hakkında bilmeniz gerekenler ve sosyal medyadaki doğal haleri.
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BEYOĞLU SAHAF FESTİVALİ 12. KEZ GERÇEKLEŞİYORTarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen binlerce kitap Beyoğlu’nda görüc��ye çıktı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali 12. kez kapılarını açtı.
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DAN BILZERIAN İLE TYGA PARTİDE24.4 milyon takipçisiyle Instagram'ın Kralı olarak tanınan; sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla fenomen haline gelen Dan Bilzerian, bir kez daha gündemde. Bunun nedeni Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga ile Bel Air'da gerçekleşen bir partiye katılmaları
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VERSACE-MICHAEL KORS EVLİLİĞİ GERÇEKLEŞTİÜnlü İtalyan moda devi Versace, 1,83 milyar avro karşılığında Amerikan Michael Kors markasına satıldı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Özgürlükçü biriyim ama moda, gıda ve İtalyan teknolojisindeki en iyi markaların yurt dışına satılmasından bıktım" dedi.
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KALP KRİZİ GEÇİREN MUSTAFA TOPALOĞLU'NDAN İLK FOTOĞRAFÖnceki gün kalp krizi geçiren ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mustafa Topaloğlu'nu ziyaret eden Alp Kırşan, Topaloğlu'nun hasta yatağından bir kareyi de yayınladı.
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MUSTAFA SANDAL'A NE OLDU?Mustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı. Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu. Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savundu.
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WILL SMITH 50'NCİ YAŞINI BUNGEE JUMPING'LE KUTLADI
Amerikalı oyuncu Will Smith, 50 yaşına girmesinin şerefine bugüne kadar en çok istediği şey olan helikopterden bungee jumping yaptı.
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THOR'UN YENİ MALİKANESİThor: Ragnarok'ta birlikte rol aldığı Tessa Thompson ile birlikte Men in Black setinde çalışmalara devam eden Chris Hemsworth Avustralya'da inşa ettirdiği dev malikaneyle gündemde.
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MÜZE VE ÖREN YERLERİ ZİYARETÇİ SAYISI AÇIKLANDITürkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 438'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.
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JENNIFER LOPEZ'DEN 'VÜCUT GELİŞTİRME ŞOV'
Jennifer Lopez turne esnasında çektirdiği ve kaslı kollarını ortaya koyan fotoğrafıyla ‘Terminatör’ün yıldızı Arnold Schwarzenegger’e benzetildi.
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SELENA GOMEZ'DEN SOSYAL MEDYAYA ÜÇÜNCÜ VEDA
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram hesabını dondurma kararı aldı. Instagram'dan en çok para kazanan ünlülerden biri olan Gomez, daha önce de iki kez Instagram'ını kapatmıştı.
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"NEŞET ERTAŞ GİBİ SANATÇILARIN YARATTIĞI DEĞERLER ÜLKENİN NÜFUS KAĞIDI"Türküleriyle Kırşehir'den Türkiye'nin her köşesinde yüreklere dokunan Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde anıldı. Günümüzün Karacaoğlan'ı olarak bilinen Musa Eroğlu, 40 yıllık dostu Ertaş'ı anlattı. Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi sanatçıların yarattığı değerlerin ülkenin 'nüfus kağıdı' gibi olduğunu dile getirdi.
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SONS OF ANARCHY OYUNCUSU PAUL JOHN VASQUEZ HAYATINI KAYBETTİ
Sons of Anarchy dizisinin oyuncularından Paul John Vasquez, 48 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni araştırılıyor.
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KADIKÖY DÜNYA BASININDAİngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out'un 'en havalı 50 semt' listesine giren Kadıköy, The New York Times'ta da 'İstanbul'un Öbür Tarafı' başlığı ile yer aldı.
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NEFES NEFESE ALBÜMÜ YAYINLANDIAlbüm haline getirilen Nefes Nefese dizisinin müzikleri dinleyicilerle buluştu.
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İSTANBUL OSCAR AND THE WOLF ŞARKILARIYLA COŞTUDünya turnesi kapsamında Türkiye’ye gelen ve ilk olarak Bodrum Yalıkavak Marina’da daha sonra da Çeşme Cove Aya Yorgi ‘de dinleyicileriyle buluşan Indie pop müziğin dünyaca ünlü Belçikalı temsilcisi Oscar & The Wolf, son olarak Uniq’de gerçekleşen muhteşem konseriyle İstanbul’u coşturdu.
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OKTOBERFEST İSTANBUL'UN PROGRAMI AÇIKLANDI4-7 Ekim tarihleri arasında iyi yemek ve iyi eğlencenin adresi The Populist’te gerçekleşecek olan Oktoberfest İstanbul dopdolu festival programı duyuruldu.
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ÇİFT'LİK BANK- TOSUN FİRARDA'NIN FRAGMANI'Çiftlik Bank' ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan, 16 Kasım'da vizyonga girecek Çift'lik Bank - Tosun Firarda filminin fragmanı yayınlandı.
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GARANTİ CAZ YEŞİLİ SONBAHAR KONSERLERİ
Garanti Caz Yeşili kapsamında düzenlenen sonbahar konserleri, ekim ve kasım ayları boyunca da sürüyor. True Detective dizisinin müziklerinin yaratıcısı Lera Lynn de konser verecek isimler arasında.
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DAMAKLAR YÖRÜK YEMEĞİ TOPALAK İLE ŞENLENİYORUşak'ta özellikle düğün sofralarında mutlaka yerini alan Yörük yemeği topalak, besleyiciliği ve ekonomik olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
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