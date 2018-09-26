Magazin ve sanat turu (26 Eylül 2018)

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını sonuçlandı. Gözler Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin'e çevrildi. Peki ama ikinci ve üçüncü seçilen isimler kimler oldu. Finale kalan 20 isim arasına girince 1992'de Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olduğu için gündeme gelen Tara Madelein De Vries; Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Finale kaldıktan sonra hakkında 'Yerli Adriana Lima' benzetmesi yapılan Roda Irmak Kalkan ise Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu. İşte önümüzdeki günlerde Türkiye'in belki de dünyanın konuşacağı iki güzel hakkında bilmeniz gerekenler ve sosyal medyadaki doğal haleri.