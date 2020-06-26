Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020)

26.06.2020 - 17:16 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 17:53
İlber Ortaylı portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin kim olduğunu açıkladı
Tarihçi İlber Ortaylı, İBB’nin Londra’daki bir müzayededen 6 milyon 500 bin TL'ye satın aldığı portrede, Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki kişinin Cem Sultan olduğunu söyledi.
Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimi melekleri korudu
Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası Instagram'da müjdeli bir haber verdi. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunu da söyledi.
Paris Jackson'dan babası Michael Jackson'ın daha önce görülmeyen görüntülerini içeren belgesel
Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, babasının daha önce hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği bir belgesel hazırladı. Belgeselde Michael Jackson’ın evdeki hali ile Paris Jackson’ın çocukluğu görülüyor.
Nasrullah Kadı Camii tartışması: Badana mı restorasyon mu?
Kastamonu’da 1506’da inşa edilen Nasrullah Kadı Camii'nin 2016’da tamamlanan restorasyonu, bazı eserlerin üzerinin badana ile boyanması ve üzerinde hat sanatının bulunduğu panoların kaldırılmasıyla eleştiri aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami içerisinde iki farklı dönemde yapılmış eserler olduğunu ve orijinal eserlerin sadece temizlendiğini söyleyerek savunma yaptı.
Pandemik polisiye Gün On4, 2. bölümüyle yayında
puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, ikinci bölümü ile puhutv.com’da yayında.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin konuşarak 1 milyon sterlin kazanacağı iddiası
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin konuşmacı olmak için bir ajansla 1 milyon sterline anlaştığı öne sürüldü. Bir kraliyet uzmanı, “Hiç kimse onlardan cinsiyet eşitliği ya da çevrecilik konusu dinlemek istemiyor. Aldıkları paranın hakkını vermek için kraliyet ailesi hayatını anlatmak zorunda kalacaklar” dedi.
Quentin Tarantino'yu öflendiren iPhone teklifi
Universal’ın, The Hateful Eight’i iPhone üzerinden yayımlama teklifinin Quentin Tarantino’yu kızdırdığı, yönetmenin teklife tepki göstererek toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.
Türkiye'de 2020 yazına damga vuracak şarkılar
Bu yaz Türkiye’de hangi şarkılar hit olacak? Spotify’a göre bu yaz Türkiye’de rap ve pop kol kola gezecek. Bir yandan Ezhel ve Murda düeti Made in Turkey kulaklarda yer edecek, diğer yandan Zeynep Bastık’ın Her Mevsim Yazım şarkısı dillerden düşmeyecek. Yabancı müzikte Black Eyed Peas Ozuna’dan MAMACITA, Doja Cat’ten Boss Bitch sık sık dinlenecek şarkılar arasında olacak. İşte Spotify’ın şarkıların dinlenme rakamları, mevcut durumu ve gelecek öngörülerine göre hazırladığı Türkiye'de 2020'nin yaz şarkıları listesi...
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı
Peyton Manker, paket malzemeleri üreten bir şirketin burs yarışması için 400 saatte Covid-19 temalı elbise tasarladı.
Hayko Cepkin'den karantinada yeni albüm
Hayko Cepkin, karantina döneminde yaptığı ev kayıtlarıyla Karantina Günlüğü adlı yeni bir albüm çıkardı.
Jenna Marbles 20 milyonluk YouTube kanalını bıraktı
20 milyon abonesi olan Jenna Marbles, ırkçılık ve cinsiyetçilik tartışmalarının ardından YouTube'u bıraktığını duyurdu.
Fatih Sultan Mehmet portresi yeni yapılacak özel müzede sergilenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Londra'daki müzayededen 6,5 milyon TL'ye satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun, belediye bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na sınavla 11 ayrı branşta 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek.
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Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları)
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Büyük finale kısa süre kala yarışmacıların anneleri de mücadeleye katılarak oyuna renk kattı. Ödül Skoda Kodiaq'a veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında son soruyu bilen Elif otomobil ödülünün sahibi oldu.
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Belgesel film yapım projelerine 5 milyon 619 bin lira destek
Sinema Destekleme Kurulu, 71 belgesel film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı aldı.
Kapalıçarşı'nın 'Gramofon Babası' Mehmet Öztekin hayatını kaybetti
Türkiye'nin son gramofon ustası olarak bilinen, Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" olarak da anılan Mehmet Öztekin, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Mehmet Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Onlar iki kardeş: Arabesk ve rap
"Rap, altyapılarının yanı sıra sözleriyle de arabeske en yakın duran müzik türü" diyen Ceren Ala, son dönemde arabeskin rap müziğe yansımasını yazdı.
Bakan Ersoy: Kimse 2020'yi kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizde 2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek" dedi.