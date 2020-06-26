Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020)

26 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

26.06.2020 - 17:16 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 17:53

Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 1

İlber Ortaylı portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin kim olduğunu açıkladı

Tarihçi İlber Ortaylı, İBB’nin Londra’daki bir müzayededen 6 milyon 500 bin TL'ye satın aldığı portrede, Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki kişinin Cem Sultan olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 2

Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimi melekleri korudu

Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası Instagram'da müjdeli bir haber verdi. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunu da söyledi.


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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 3

Paris Jackson'dan babası Michael Jackson'ın daha önce görülmeyen görüntülerini içeren belgesel

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, babasının daha önce hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği bir belgesel hazırladı. Belgeselde Michael Jackson’ın evdeki hali ile Paris Jackson’ın çocukluğu görülüyor.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 4
Aleyna Tilki ile Acun Ilıcalı buluştu (O Ses Türkiye iddiası)

Aleyna Tilki ile Acun Ilıcalı Bebek'te yemek yedi. İkili, buluşmalarına dair hiçbir açıklama yapmasa da ilk olarak Yetenek Sizsiniz adlı programda tanınan genç şarkıcının, Seda Sayan'ın yerine O Ses Türkiye jürisinde yer alacağı iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 5
Scarlett Johansson: Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

Hollywood’daki kadın ve erkek sinemacılar arasındaki eşitsizlik tartışmalarına katılan Scarlett Johansson "Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı" dedi ve bu duruma 1950 yapımı All About Eve'i (Perde Açılıyor) örnek gösterdi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 6

Nasrullah Kadı Camii tartışması: Badana mı restorasyon mu?

Kastamonu’da 1506’da inşa edilen Nasrullah Kadı Camii'nin 2016’da tamamlanan restorasyonu, bazı eserlerin üzerinin badana ile boyanması ve üzerinde hat sanatının bulunduğu panoların kaldırılmasıyla eleştiri aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami içerisinde iki farklı dönemde yapılmış eserler olduğunu ve orijinal eserlerin sadece temizlendiğini söyleyerek savunma yaptı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 7

Pandemik polisiye Gün On4, 2. bölümüyle yayında

puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, ikinci bölümü ile puhutv.com’da yayında.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 8
Gaziantep'in bağışıklık güçlendiren yeni menüsü: Yaz reçetesi

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'in, bağışıklığı güçlendirici yöresel doğal ürünlerinden oluşturulan Yaz reçetesi menüsü tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda), Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 9

Meghan Markle ve Prens Harry’nin konuşarak 1 milyon sterlin kazanacağı iddiası

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin konuşmacı olmak için bir ajansla 1 milyon sterline anlaştığı öne sürüldü. Bir kraliyet uzmanı, “Hiç kimse onlardan cinsiyet eşitliği ya da çevrecilik konusu dinlemek istemiyor. Aldıkları paranın hakkını vermek için kraliyet ailesi hayatını anlatmak zorunda kalacaklar” dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 10
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Galata Kulesi müze olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzunan Beyoğlu Kültür Yolu projesindeki son durumu anlattı. Ersoy "Galataport emsalsiz bir proje, amacımız oraya gelen turistleri Taksim'e yönlendirebilmek" dedi. Galata Kulesi'nin içinde yer alan kafeterya gibi işletmelerin kapatılacağını belirten Bakan Ersoy, Galata Kulesi'ni müze haline getireceklerini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 11
Fransız sokak sanatçısından 3 boyutlu grafitiler

Grafodeco adını kullanan Fransız sokak sanatçısı, sosyal izolasyon döneminde boş kalan sokakları üç boyutlu grafitilerle donattı. Genelde terk edilmiş mekanları renklendirmeyi tercih eden sanatçı, detaylara önem verdiği gerçekçi stiliyle beğeni topluyor. İşte Grafodeco'nun üç boyutlu sokak resimlerinden örnekler...

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 12
Beyazıt Öztürk sahte hesaplar için mahkemeye başvurdu

Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Beyazıt Öztürk, adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 13

Quentin Tarantino'yu öflendiren iPhone teklifi

Universal’ın, The Hateful Eight’i iPhone üzerinden yayımlama teklifinin Quentin Tarantino’yu kızdırdığı, yönetmenin teklife tepki göstererek toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 14

Türkiye'de 2020 yazına damga vuracak şarkılar

Bu yaz Türkiye’de hangi şarkılar hit olacak? Spotify’a göre bu yaz Türkiye’de rap ve pop kol kola gezecek. Bir yandan Ezhel ve Murda düeti Made in Turkey kulaklarda yer edecek, diğer yandan Zeynep Bastık’ın Her Mevsim Yazım şarkısı dillerden düşmeyecek. Yabancı müzikte Black Eyed Peas Ozuna’dan MAMACITA, Doja Cat’ten Boss Bitch sık sık dinlenecek şarkılar arasında olacak. İşte Spotify’ın şarkıların dinlenme rakamları, mevcut durumu ve gelecek öngörülerine göre hazırladığı Türkiye'de 2020'nin yaz şarkıları listesi...

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 15
Alişan'dan kaza sonrası ilk paylaşım

İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren, hız limitinin 120 olduğu yerde 150 kilometreyle gittiği tespit edilen Alişan (Serkan Burak Tektaş) olay sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Alişan ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah’ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun" notu düştü.w

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 16

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı

Peyton Manker, paket malzemeleri üreten bir şirketin burs yarışması için 400 saatte Covid-19 temalı elbise tasarladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 17
Sertaç Şanlı ve Ece Hocaoğlu evlendi

Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 18
Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 19
Gastronomi kentinin lezzet ustaları normalleşme sürecinden memnun

Yeni tip coronav virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar müşteri ağırlamaya başlayan Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te, ustalar süreçten memnun. Müşterilerinden ilk defa bu kadar ayrı kaldıklarını belirten bir katmer ustası "Hem biz onları hem onlar bizi özlemiş. Bir porsiyon yiyen müşterilerimiz 1,5 porsiyon istiyor. Çünkü çok özlemişler" dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 20
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri)

Gerilim filmlerini seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayında zirvede olan 25 yabancı korku filmi...

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 21

Hayko Cepkin'den karantinada yeni albüm

Hayko Cepkin, karantina döneminde yaptığı ev kayıtlarıyla Karantina Günlüğü adlı yeni bir albüm çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 22

Jenna Marbles 20 milyonluk YouTube kanalını bıraktı

20 milyon abonesi olan Jenna Marbles, ırkçılık ve cinsiyetçilik tartışmalarının ardından YouTube'u bıraktığını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 23
2 bin 800 yıllık Urartu Şamran Kanalı Van'ın cazibe merkezi olacak

Van'da Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki tarihi Şamran Kanalı, "Menua Yürüyüş Yolu Projesi" kapsamında turizme kazandırılacak.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 24

Fatih Sultan Mehmet portresi yeni yapılacak özel müzede sergilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Londra'daki müzayededen 6,5 milyon TL'ye satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun, belediye bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceği belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 25

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na sınavla 11 ayrı branşta 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 26

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? (Skoda Kodiaq ödülü kimin oldu? - 25 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Büyük finale kısa süre kala yarışmacıların anneleri de mücadeleye katılarak oyuna renk kattı. Ödül Skoda Kodiaq'a veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında son soruyu bilen Elif otomobil ödülünün sahibi oldu.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 27

Belgesel film yapım projelerine 5 milyon 619 bin lira destek

Sinema Destekleme Kurulu, 71 belgesel film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı aldı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 28
Nükhet Duru ve Selami Şahin izleyiciyle buluştu (İstanbul Yeditepe Konserleri)

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserler kapsamında Nükhet Duru ve Selami Şahin müzikseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 29

Kapalıçarşı'nın 'Gramofon Babası' Mehmet Öztekin hayatını kaybetti

Türkiye'nin son gramofon ustası olarak bilinen, Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" olarak da anılan Mehmet Öztekin, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Mehmet Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 30

Onlar iki kardeş: Arabesk ve rap

"Rap, altyapılarının yanı sıra sözleriyle de arabeske en yakın duran müzik türü" diyen Ceren Ala, son dönemde arabeskin rap müziğe yansımasını yazdı.

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Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020) - 31

Bakan Ersoy: Kimse 2020'yi kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizde 2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek" dedi.

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