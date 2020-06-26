Magazin ve sanat turu (26 Haziran 2020)

Yeni tip coronav virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar müşteri ağırlamaya başlayan Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te, ustalar süreçten memnun. Müşterilerinden ilk defa bu kadar ayrı kaldıklarını belirten bir katmer ustası "Hem biz onları hem onlar bizi özlemiş. Bir porsiyon yiyen müşterilerimiz 1,5 porsiyon istiyor. Çünkü çok özlemişler" dedi.