Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021)

26.03.2021 - 17:37
Ünlü isimler Justin Bieber'ın albüm kutlamasında
Gösteri dünyasının ünlüleri bir yıldır corona virüs karantinası nedeniyle hayatlarını olabildiğince kısıtladılar. Ancak son zamanlarda yavaş yavaş çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Kutlamalara son olarak Justin Bieber ve arkadaşları katıldı.
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Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları
"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında rol alan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, corona virüse yenildi. Ahmeti'nin vefatının ardından sanatçı dostları veda mesajları yayınladı.
Myanmar Güzellik Kraliçesi: Lütfen bizi kurtarın
Miss Grand International'da Myanmar'ı temsil eden Han Lay, ülkesindeki darbeden sonra yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için, "Lütfen bizi kurtarın" çağrısında bulundu.
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Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Battah, çocuklarla bir araya gelerek onlara moral veriyor. (Fotoğraflar: Reuters)
Jack Farthing, Spencer'da Prens Charles'ı canlandıracak
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı Spencer filminde Prens Charles rolünü oynayacak oyuncuyu bulundu. Jack Farthing çekimleri başlayan filmin kadrosuna katıldı.
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Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı
Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016'da üretilen insansı robot Sophia'nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT (Non-Fungible Token) formatında satıldı.(Fotoğraflar: Reuters)
Van Gogh’un Montmartre'deki Sokak Manzarası 13 milyon 91 bin euroya satıldı
Uluslararası müzayede evi Sotheby’s, Vincent van Gogh’un Montmartre'deki Sokak Manzarası adlı eserinin 13 milyon 91 bin euroya alıcı bulduğunu duyurdu.
Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu ikinci kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu evliliklerini ikinci kez bitirdi.
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım: Aklım hep o günde
Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, duygusal bir paylaşımda bulundu. Öztekin ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Kazancıbaşı, "Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok" dedi.
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Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter 80 yaşında hayata veda etti. Kızı Brooke Bowman, Walter'ın New York'taki evinde uykusunda öldüğünü doğruladı.
BTS'den Grammy açıklaması: Daha iyisi için itici güç olacak
En İyi Pop Düet/Grup Performansı ödülünü Rain On Me düetiyle Lady Gaga ve Ariana Grande'ye kaybeden BTS, bunun kendilerini bir dahaki sefere kazanmak için daha çok çalışmaya motive ettiğini söyledi.
Usta oyuncu Nuri Alço taburcu oldu
Corona virüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.
Sefirin Kızı 46. bölüm fotoğrafları
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 46. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alberto Ciurana corona virüse yenildi
Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak dünyaca ünlü efsanevi Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, corona virüse yenilerek 85 yaşında hayata veda etti. İşte Chatterjee'nin ölümüne dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler...
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Kenan İmirzalıoğlu hastanenin arka kapısından çıktı
Fulya'daki özel bir hastanede görüntülenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, adeta gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Arka kapıdan tek başına çıkan ve diğer aracını da yanıltmak için kullanan İmirzalıoğlu, gizlice hastaneden ayrıldı.
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1916 yapımı Osman Gazi büst heykeli Sivas Arkeoloji Müzesi'nde
Sivas'ta, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1916 yılında yapılan büst şeklindeki heykeli, sergilendiği Arkeoloji Müzesi'nde yoğun ilgi görüyor.
Ödüllü film Luzzu İstanbul Film Festivali’nde
İstanbul Film Festivali bu yıl 2 Nisan’da çevrimiçi platformda takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında gösterilecek filmlerden Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ilk Malta filmi olmasıyla dikkat çeken Luzzu sinemaseverin karşısına çıkacak.
Dünya Tiyatro Günü ilk kez buruk kutlanıyor
Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri, corona virüs salgını nedeniyle ilk defa bu kadar uzun süre kapanmak zorunda kaldı.Tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez hüzünlü kutluyor.
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Öykü Arin Çukur dizisinin setinde
Lösemi tedavisi gören babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına destek veren 'Çukur' dizisinin setini ziyaret etti. Sette keyifli haliyle dikkat çeken Öykü Arin, oyuncu Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu ile sohbet etti, onlara şarkı söyledi.
Dr. Önder Paker: Pandemi, Shakespeare’in tanınmasını sağlamıştı
Tiyatro yönetmeni ve akademisyen Dr. Önder Paker, her yıl 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro Günü’ne özel yayınladığı mesajda umutsuz olunmaması gerektiğini dile getirirken, “1580’lerin sonunda Londra’da yaşanan büyük veba salgını, tiyatroların kapanmasına neden olmuş ve Shakespeare’in tanınmasını sağlamıştı. Günümüzde yaşadığımız corona virüs salgını da belki teknik açıdan tiyatro sanatına yepyeni özellikler katabilir” dedi.
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Eyüpsultan’ın iki değeri Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Eyüpsultan’ın eşsiz lezzetleri arasında yer alan Eyüp Halkası ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi'nden başlayarak günümüze kadar gelen Eyüp Oyuncakları, Somut Olmayan Kültürel Miras olarak İstanbul il Envanterinde yerini aldı.
Menajerimi Ara 31. bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...
Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül
İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü. Türkiye'den ödül kazanan tek çocuk olan Lara, resimde Göbeklitepe'nin eski ve yeni halini çizdiğini söyledi.
Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Menajerimi Ara 31. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 31. yeni bölüm 2 ön izleme sahnesi yayınland
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Akrep 16. Bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 16. yeni bölümünden fragman yayınlandı.
survivor'da market ve ödül oyununu kim kazandı? (25 Mart ayrıntılar)
Survivor'da market ve ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Çağrı ve Poyraz'ın takım kaptanı seçildiği Survivor son bölümde hem market ve hem ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. İşte son bölümde yaşananlardan ayrıntılar...
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