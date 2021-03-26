Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021)

26 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

26.03.2021 - 17:37

Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 1

Ünlü isimler Justin Bieber'ın albüm kutlamasında


Gösteri dünyasının ünlüleri bir yıldır corona virüs karantinası nedeniyle hayatlarını olabildiğince kısıtladılar. Ancak son zamanlarda yavaş yavaş çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Kutlamalara son olarak Justin Bieber ve arkadaşları katıldı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 2

Ünlü isimlerden virüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları

"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında rol alan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, corona virüse yenildi. Ahmeti'nin vefatının ardından sanatçı dostları veda mesajları yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 3

Myanmar Güzellik Kraliçesi: Lütfen bizi kurtarın


Miss Grand International'da Myanmar'ı temsil eden Han Lay, ülkesindeki darbeden sonra yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için, "Lütfen bizi kurtarın" çağrısında bulundu.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 4

Mısırlı Messi Islam Battah'a büyük ilgi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken Mısırlı Islam Battah, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Battah, çocuklarla bir araya gelerek onlara moral veriyor. (Fotoğraflar: Reuters)

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 5

Jack Farthing, Spencer'da Prens Charles'ı canlandıracak


Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı Spencer filminde Prens Charles rolünü oynayacak oyuncuyu bulundu. Jack Farthing çekimleri başlayan filmin kadrosuna katıldı.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 6

Robot Sophia’nın yaptığı tablo 688 bin 888 dolara satıldı

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016'da üretilen insansı robot Sophia'nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT (Non-Fungible Token) formatında satıldı.(Fotoğraflar: Reuters)

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 7

Van Gogh’un Montmartre'deki Sokak Manzarası 13 milyon 91 bin euroya satıldı


Uluslararası müzayede evi Sotheby’s, Vincent van Gogh’un Montmartre'deki Sokak Manzarası adlı eserinin 13 milyon 91 bin euroya alıcı bulduğunu duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 8

Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu ikinci kez boşandı

Oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu evliliklerini ikinci kez bitirdi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 9

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım: Aklım hep o günde


Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, duygusal bir paylaşımda bulundu. Öztekin ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Kazancıbaşı, "Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok" dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 10

Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter 80 yaşında hayata veda etti. Kızı Brooke Bowman, Walter'ın New York'taki evinde uykusunda öldüğünü doğruladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 11

BTS'den Grammy açıklaması: Daha iyisi için itici güç olacak

En İyi Pop Düet/Grup Performansı ödülünü Rain On Me düetiyle Lady Gaga ve Ariana Grande'ye kaybeden BTS, bunun kendilerini bir dahaki sefere kazanmak için daha çok çalışmaya motive ettiğini söyledi.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 12

Usta oyuncu Nuri Alço taburcu oldu

Corona virüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 13

Sefirin Kızı 46. bölüm fotoğrafları

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 46. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 14

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alberto Ciurana corona virüse yenildi


Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak dünyaca ünlü efsanevi Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, corona virüse yenilerek 85 yaşında hayata veda etti. İşte Chatterjee'nin ölümüne dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler...


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 15

Kenan İmirzalıoğlu hastanenin arka kapısından çıktı


Fulya'daki özel bir hastanede görüntülenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, adeta gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Arka kapıdan tek başına çıkan ve diğer aracını da yanıltmak için kullanan İmirzalıoğlu, gizlice hastaneden ayrıldı.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 16

1916 yapımı Osman Gazi büst heykeli Sivas Arkeoloji Müzesi'nde

Sivas'ta, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1916 yılında yapılan büst şeklindeki heykeli, sergilendiği Arkeoloji Müzesi'nde yoğun ilgi görüyor.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 17
Çocuk oyunculuktan zirveye: Keira Knightley

İngiliz tiyatrocu ve sinemacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Keira Knightley, 8 yaşında başladığı kariyerinde Bend it Like Beckham ile adını duyurdu. Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar, Altın Küre, ve Satellite ödüllerine aday gösterildi. 20 yaşında Oscar'a aday gösterilen Knightley, En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne en genç aday gösterilen 3. kişi oldu. Karayip Korsanları ile dünya çapında üne kavuşan Knightley, kariyeri boyunca Natalie Portman’a benzerliğiyle konuşuldu. İşte bugün 36. doğum gününü kutlayan İngiliz oyuncunun kariyeri boyunca imza attığı filmler...

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 18

Ödüllü film Luzzu İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Film Festivali bu yıl 2 Nisan’da çevrimiçi platformda takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında gösterilecek filmlerden Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ilk Malta filmi olmasıyla dikkat çeken Luzzu sinemaseverin karşısına çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 19

Dünya Tiyatro Günü ilk kez buruk kutlanıyor


Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri, corona virüs salgını nedeniyle ilk defa bu kadar uzun süre kapanmak zorunda kaldı.Tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez hüzünlü kutluyor.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 20

Öykü Arin Çukur dizisinin setinde

Lösemi tedavisi gören babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına destek veren 'Çukur' dizisinin setini ziyaret etti. Sette keyifli haliyle dikkat çeken Öykü Arin, oyuncu Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu ile sohbet etti, onlara şarkı söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 21

Dr. Önder Paker: Pandemi, Shakespeare’in tanınmasını sağlamıştı


Tiyatro yönetmeni ve akademisyen Dr. Önder Paker, her yıl 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro Günü’ne özel yayınladığı mesajda umutsuz olunmaması gerektiğini dile getirirken, “1580’lerin sonunda Londra’da yaşanan büyük veba salgını, tiyatroların kapanmasına neden olmuş ve Shakespeare’in tanınmasını sağlamıştı. Günümüzde yaşadığımız corona virüs salgını da belki teknik açıdan tiyatro sanatına yepyeni özellikler katabilir” dedi.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 22

Eyüpsultan’ın iki değeri Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Eyüpsultan’ın eşsiz lezzetleri arasında yer alan Eyüp Halkası ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi'nden başlayarak günümüze kadar gelen Eyüp Oyuncakları, Somut Olmayan Kültürel Miras olarak İstanbul il Envanterinde yerini aldı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 23

Menajerimi Ara 31. bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 24

Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü. Türkiye'den ödül kazanan tek çocuk olan Lara, resimde Göbeklitepe'nin eski ve yeni halini çizdiğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 25

Sefirin Kızı 46. yeni bölüm fragmanı


Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 26

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 27

Menajerimi Ara 31. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi


Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 31. yeni bölüm 2 ön izleme sahnesi yayınland

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 28

Akrep 16. Bölüm fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 16. yeni bölümünden fragman yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 29
Para, Güneş’in tahtında oturuyor/ Günlük burç yorumları (26 Mart 2021)

Bugün 08.11 ile 12.02 arasında para, aşk, sağlık tanrıçası Venüs, Güneş’in tahtında oturacak. Evrene pozitif enerjiler falan gönderin!


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Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021) - 30

survivor'da market ve ödül oyununu kim kazandı? (25 Mart ayrıntılar)


Survivor'da market ve ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Çağrı ve Poyraz'ın takım kaptanı seçildiği Survivor son bölümde hem market ve hem ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. İşte son bölümde yaşananlardan ayrıntılar...


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