Magazin ve sanat turu (26 Mart 2021)

İngiliz tiyatrocu ve sinemacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Keira Knightley, 8 yaşında başladığı kariyerinde Bend it Like Beckham ile adını duyurdu. Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar, Altın Küre, ve Satellite ödüllerine aday gösterildi. 20 yaşında Oscar'a aday gösterilen Knightley, En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne en genç aday gösterilen 3. kişi oldu. Karayip Korsanları ile dünya çapında üne kavuşan Knightley, kariyeri boyunca Natalie Portman’a benzerliğiyle konuşuldu. İşte bugün 36. doğum gününü kutlayan İngiliz oyuncunun kariyeri boyunca imza attığı filmler...