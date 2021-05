Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021)

Best Model birincisi Onur Seyit Yaran'a saldırıda 15 yıl hapis istemi

Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran’ı silahla vurduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serhat Okuducu hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Okuducu’nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

