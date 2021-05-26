Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021)

26.05.2021 - 17:23
Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi?
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk'ın birlikte oldukları iddia edildi.
Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, 27 yıllık eşi Melinda French Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamasına rağmen evlilik yüzüğünü çıkarmadığı ortaya çıktı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
İngiliz model Stephanie Dubois'in ölümüne AstraZeneca aşısı mı neden oldu?
İngiliz modelin AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan corona virüs aşısı yeniden tartışmaya açıldı. 39 yaşındaki modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Dörtlü grup Balıkesir Ayvalık'ın ardından Muğla Fethiye'ye geçti.
Kim Kardashian'a kültürel hırsızlık suçlaması
Kim Kardashian üzerinde Om sembolü taşıyan küpeler taktığı fotoğraflar paylaştıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu
Kevin Spacey'nin, hakkında açılan cinsel taciz davaları henüz sonuçlanmadan yeniden sete döneceği haberleritepki toplayınca, ünlü aktörü savumak filmin yapımcısına düştü. Yapımcı Louis Nero, "Ben sadece Kevin’in harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu benim meselem, gerisi değil” dedi.
İlker Kaleli ile Sıla'dan karşılıklı ilk fotoğraflar
Birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'den karşılıklı ilk fotoğraflar geldi. Sıla, "Canımın canısın" derken, Kaleli ise, "Gelirmiş kalbin en kıymet köşesine" ifadelerini kullandı.
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı
Çocuk dizisinin setinde başlayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı bitti.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Kim Kardashian'ın Meghan Markle ve Prens Harry'li telefon oyununa tepki
Aynı zamanda bir girişimci olan reality show yıldızı Kim Kardashian, geliştirdiği telefon oyunu nedeniyle kraliyet hayranları tarafından topa tutuldu. Kardashian, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Megxit olayını ve Kraliyet Ailesi ile aralarında geçenleri kopyalayan oyunla, kraliyet üzerinden para kazanmakla suçlandı.
Tuvana Türkay'dan estetik açıklaması: Mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim
Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev'de rol alan Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı bir sosyal medya hesabında kullanılan ifadeler üzerine, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" ifadelerini kullandı.
Cara Delevingne dişçi koltuğundan paylaştı: Çok ağladım
Model Cara Delevingne, 20'lik dişini çektirmesinin ardından sosyal medya için bir video hazırladı ve "Çok ağladım" diye seslendi.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Disneyland'dan bir mozaik parçası açık artırmada 363 bin dolara satıldı
Los Angeles’ta yapılan Disney temalı müzayedede Disneyland’a ait eserler satışa çıkarıldı. Disneyland'ın Uyuyan Güzel Kalesi’ndeki bir mozaik, açık artırmada 363 bin dolara satıldı.
Ressam İsmail Acar'ın Fransa'da aldığı şato soyuldu
Dünyaca ünlü ressam İsmail Acar’ın 2011 yılında Fransa’da aldığı şato soyuldu. Pandemi nedeniyle iki yıldır şatosuna gidemeyen Acar, haberi alır almaz özel izinle ülkeye uçtu.
Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım
Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, işkence sahnesinde 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ifade etti.
2021 Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı
Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin belirlediği Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. Ödüller, 25 Haziran'da düzenlenecek, CBS ve Paramount+ kanallarında yayınlanacak törenle sahiplerine verilecek. İşte Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen gündüz saatlerinde yayınlanan programlar...
Shameless yıldızı Emmy Rossum anne oldu
Shameless dizisinin Fiona'sı Emmy Rossum ilk bebeğini dünyaya getirdi. Hamilelik sürecini saklı tutan ünlü yıldız, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
Rusya’da savcılıktan Dolce & Gabbana'ya yasak talebi
Rusya’da savcılık Dolce Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.
Mark Ruffalo, İsrail'e yönelik 'yaptırım' çağrısında geri adım attı: Açıklamam kışkırtıcı ve saygısızdı
Oyuncu Mark Ruffalo, İsrail hakkında yaptığı 'soykırım' açıklamaları için özür diledi. Bazıları Ruffalo'nun geri adım atmasının 'cesurca' olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar ise onu 'omurgasız' olarak nitelendirdi.
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık: Beni ve Emre'yi öldürmek istedi
Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında ‘planlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dördüncü celsesi yapıldı. Mahkemeye Emre Aşık’ın avukatları tarafından sürpriz bir tanık getirildi. Yağmur Aşık’ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan verdiği ifadede, “Yağmur beni ve Emre'yi öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik” dedi.
Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da yeni sergi açtı
Ai-Da adlı bir insansı robotun çizdiği otoportreler, Londra'daki yeni bir sergide sanatseverlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluştu.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Oyuncu Mark York hayatını kaybetti
The Office dizisiyle yıldızı parlayan Mark York'un hayatını kaybettiği, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.
700 yıllık hamam müze olacak
Tokat’ta 700 yıllık Mustafa Ağa Hamamı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak hizmet verecek.
Ünlü şarkıcılar Devir Değişti albümünde Çelik şarkılarını söyledi
Müzik dünyasının usta isimleri Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato, müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını kendi yorumlarıyla Devir Değişti albümü için seslendirdi.
Best Model birincisi Onur Seyit Yaran'a saldırıda 15 yıl hapis istemi
Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran’ı silahla vurduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serhat Okuducu hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Okuducu’nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Eternals fragmanı ardından hayranlar tartışıyor: Yeni Avengers lideri kim olacak?
Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmi The Eternals'ın fragmanı sosyal medyada Avengers'ın yeni liderinin kim olacağına yönelik tartışmayı alevlendirdi. Marvel hayranları kendi seçimlerini mizahi biçimde paylaştı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Last Night in Soho fragmanı
Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie ve Matt Smith'in yer aldığı Last Night in Soho'danfragman yayınladı. Londra yapımı psikolojik gerilim filmi 22 Ekim'de seyirciyle buluşacak.
HABER DETAY - TIKLA OKU
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 9 yıl sonra sanatseverlerle buluşuyor
Türkiye'nin en kapsamlı resim koleksiyonuna sahip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 9 yıl sonra kapılarını yeni yerinde açacak. Eserlerin 9 yıldır korunduğu antrepo, son teknolojiyle dizayn edilerek, müzeye dönüştürüldü. Sonbaharda sanatseverlerle buluşacak olan antrepo görüntüledi.404 eserlerin çalındığı ya da sahteleriyle değiştirildiği iddialarıyla gündeme gelen antrepo için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, çalıntı ve değiştirilen eser sayısının 42 olduğunu, geri kalan 339 eserin ise, 1984 yılından önce elçilik binalarına gönderilip, devlet adamlarına hediye edildiğini söyledi.
Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm
Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa’nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi’nde adlarının bulunduğu bölümde sergilenecek.
Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay başlıyor
Online rap festivali RapinPlay, 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, internet üzerinden ücretsiz izlenebilecek.
PTT Zeki Müren konulu anma pullarını tedavüle çıkardı
PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu 3 adet anma pulu ile ilk gün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföyü tedavüle sundu.
Yay burcunda Ay tutulması / Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2021)
Çevrenize gerektiğine hayır diyebilmeyi ya öğreneceksiniz ya da bu tutulma size öğretecek.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Survivor'da kim elendi, Survivor Merve kimdir? (25 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, Türkiye ve Yunanistan ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Türkiye ve Yunanistan ödülünün kırmızı takımın kazandığı Survivor son bölümde, Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede SMS birincisi Poyraz ve Batuhan oldu. En ez SMS oyunu alan Merve Survivor'a veda eden isim oldu...
HABER DETAY - TIKLA OKU