Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021)

26 Mayıs 2021 Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

26.05.2021 - 17:23

Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 1

Kanye West ile Irina Shayk birlikte mi?

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West ile Irina Shayk'ın birlikte oldukları iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 2

Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor


Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, 27 yıllık eşi Melinda French Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamasına rağmen evlilik yüzüğünü çıkarmadığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 3

İngiliz model Stephanie Dubois'in ölümüne AstraZeneca aşısı mı neden oldu?

İngiliz modelin AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan corona virüs aşısı yeniden tartışmaya açıldı. 39 yaşındaki modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 4

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri tatilde

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Dörtlü grup Balıkesir Ayvalık'ın ardından Muğla Fethiye'ye geçti.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 5

Kim Kardashian'a kültürel hırsızlık suçlaması


Kim Kardashian üzerinde Om sembolü taşıyan küpeler taktığı fotoğraflar paylaştıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 6

Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu

Kevin Spacey'nin, hakkında açılan cinsel taciz davaları henüz sonuçlanmadan yeniden sete döneceği haberleritepki toplayınca, ünlü aktörü savumak filmin yapımcısına düştü. Yapımcı Louis Nero, "Ben sadece Kevin’in harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu benim meselem, gerisi değil” dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 7

İlker Kaleli ile Sıla'dan karşılıklı ilk fotoğraflar

Birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'den karşılıklı ilk fotoğraflar geldi. Sıla, "Canımın canısın" derken, Kaleli ise, "Gelirmiş kalbin en kıymet köşesine" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 8

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı


Çocuk dizisinin setinde başlayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı bitti.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 9

Kim Kardashian'ın Meghan Markle ve Prens Harry'li telefon oyununa tepki

Aynı zamanda bir girişimci olan reality show yıldızı Kim Kardashian, geliştirdiği telefon oyunu nedeniyle kraliyet hayranları tarafından topa tutuldu. Kardashian, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Megxit olayını ve Kraliyet Ailesi ile aralarında geçenleri kopyalayan oyunla, kraliyet üzerinden para kazanmakla suçlandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 10

Tuvana Türkay'dan estetik açıklaması: Mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim

Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev'de rol alan Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı bir sosyal medya hesabında kullanılan ifadeler üzerine, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 11

Cara Delevingne dişçi koltuğundan paylaştı: Çok ağladım

Model Cara Delevingne, 20'lik dişini çektirmesinin ardından sosyal medya için bir video hazırladı ve "Çok ağladım" diye seslendi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 12

Disneyland'dan bir mozaik parçası açık artırmada 363 bin dolara satıldı

Los Angeles’ta yapılan Disney temalı müzayedede Disneyland’a ait eserler satışa çıkarıldı. Disneyland'ın Uyuyan Güzel Kalesi’ndeki bir mozaik, açık artırmada 363 bin dolara satıldı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 13

Ressam İsmail Acar'ın Fransa'da aldığı şato soyuldu

Dünyaca ünlü ressam İsmail Acar’ın 2011 yılında Fransa’da aldığı şato soyuldu. Pandemi nedeniyle iki yıldır şatosuna gidemeyen Acar, haberi alır almaz özel izinle ülkeye uçtu.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 14

Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım

Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, işkence sahnesinde 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ifade etti.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 15

2021 Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin belirlediği Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. Ödüller, 25 Haziran'da düzenlenecek, CBS ve Paramount+ kanallarında yayınlanacak törenle sahiplerine verilecek. İşte Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen gündüz saatlerinde yayınlanan programlar...

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 16

Shameless yıldızı Emmy Rossum anne oldu

Shameless dizisinin Fiona'sı Emmy Rossum ilk bebeğini dünyaya getirdi. Hamilelik sürecini saklı tutan ünlü yıldız, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 17

Rusya’da savcılıktan Dolce & Gabbana'ya yasak talebi

Rusya’da savcılık Dolce Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 18

Mark Ruffalo, İsrail'e yönelik 'yaptırım' çağrısında geri adım attı: Açıklamam kışkırtıcı ve saygısızdı

Oyuncu Mark Ruffalo, İsrail hakkında yaptığı 'soykırım' açıklamaları için özür diledi. Bazıları Ruffalo'nun geri adım atmasının 'cesurca' olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar ise onu 'omurgasız' olarak nitelendirdi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 19

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık: Beni ve Emre'yi öldürmek istedi

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında ‘planlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dördüncü celsesi yapıldı. Mahkemeye Emre Aşık’ın avukatları tarafından sürpriz bir tanık getirildi. Yağmur Aşık’ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan verdiği ifadede, “Yağmur beni ve Emre'yi öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik” dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 20

Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da yeni sergi açtı


Ai-Da adlı bir insansı robotun çizdiği otoportreler, Londra'daki yeni bir sergide sanatseverlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluştu.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 21

Oyuncu Mark York hayatını kaybetti

The Office dizisiyle yıldızı parlayan Mark York'un hayatını kaybettiği, kendisi için verilen ölüm ilanıyla ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 22

700 yıllık hamam müze olacak

Tokat’ta 700 yıllık Mustafa Ağa Hamamı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak hizmet verecek.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 23

Ünlü şarkıcılar Devir Değişti albümünde Çelik şarkılarını söyledi

Müzik dünyasının usta isimleri Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato, müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını kendi yorumlarıyla Devir Değişti albümü için seslendirdi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 24

Best Model birincisi Onur Seyit Yaran'a saldırıda 15 yıl hapis istemi

Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran’ı silahla vurduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serhat Okuducu hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Okuducu’nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 25

Eternals fragmanı ardından hayranlar tartışıyor: Yeni Avengers lideri kim olacak?


Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmi The Eternals'ın fragmanı sosyal medyada Avengers'ın yeni liderinin kim olacağına yönelik tartışmayı alevlendirdi. Marvel hayranları kendi seçimlerini mizahi biçimde paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 26

Last Night in Soho fragmanı


Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie ve Matt Smith'in yer aldığı Last Night in Soho'danfragman yayınladı. Londra yapımı psikolojik gerilim filmi 22 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 27

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 9 yıl sonra sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye'nin en kapsamlı resim koleksiyonuna sahip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 9 yıl sonra kapılarını yeni yerinde açacak. Eserlerin 9 yıldır korunduğu antrepo, son teknolojiyle dizayn edilerek, müzeye dönüştürüldü. Sonbaharda sanatseverlerle buluşacak olan antrepo görüntüledi.404 eserlerin çalındığı ya da sahteleriyle değiştirildiği iddialarıyla gündeme gelen antrepo için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, çalıntı ve değiştirilen eser sayısının 42 olduğunu, geri kalan 339 eserin ise, 1984 yılından önce elçilik binalarına gönderilip, devlet adamlarına hediye edildiğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 28

Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm

Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa’nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi’nde adlarının bulunduğu bölümde sergilenecek.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 29

Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay başlıyor

Online rap festivali RapinPlay, 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, internet üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 30

PTT Zeki Müren konulu anma pullarını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, "Zeki Müren" konulu 3 adet anma pulu ile ilk gün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföyü tedavüle sundu.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 31

Yay burcunda Ay tutulması / Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2021)


Çevrenize gerektiğine hayır diyebilmeyi ya öğreneceksiniz ya da bu tutulma size öğretecek.

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Magazin ve sanat turu (26 Mayıs 2021) - 32

Survivor'da kim elendi, Survivor Merve kimdir? (25 Mayıs 2021 ayrıntıları)


Survivor'da kim elendi, Türkiye ve Yunanistan ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Türkiye ve Yunanistan ödülünün kırmızı takımın kazandığı Survivor son bölümde, Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede SMS birincisi Poyraz ve Batuhan oldu. En ez SMS oyunu alan Merve Survivor'a veda eden isim oldu...

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